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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 12.
Енисей
 
Позже
Урал
Прогнозы 47
Енисей 25.5% (12)
X 27.7% (13)
Урал 46.8% (22)
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История личных встреч

Енисей
Урал

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
100%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ТМК
0:2
КФ
0:2
К
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1.25

Среднее время на гол

150
72

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

0.78
1.44

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

115
62

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 3 0.27
Савельев Максим 3 0.27
Гилязетдинов Артур 1 0.09
Григорьев Даниил 1 0.09
Шипунов Тимофей 1 0.09
Цесь Ян 1 0.09
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аюпов Тимур 3 (1) 0.27
Ионов Алексей 2 0.18
Секулич Мартин 2 0.18
Эрик Бикфалви 1 0.09
Бегич Сильвие 1 0.09
Эмерсон Иллой-Айет 1 0.09
Каштанов Алексей 1 0.09
Егорычев Андрей 1 0.09
Железнов Юрий 1 0.09
Ишков Илья 1 0.09
Воронов Максим 1 0.09
Итало VI 1 0.09
Мишкич Даниел 1 (1) 0.09

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самойлов Денис 4 0
Чуканов Андреа 3 0
Ширяев Максим 3 0
Масловский Александр 2 0
Ломакин Александр 2 0
Рукас Томас 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Надольский Александр 2 0
Гилязетдинов Артур 1 0
Григорьев Даниил 1 0
Савельев Максим 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Богатырев Никита 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бегич Сильвие 2 1
Мишкич Даниел 2 0
Сунгатулин Фаниль 2 0
Ионов Алексей 1 0
Чудин Иван 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Мамин Артём 1 0
Аюпов Тимур 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Железнов Юрий 1 0
Мосин Егор 1 0
Ишков Илья 1 0
Секулич Мартин 1 0

Результаты матчей

Енисей
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Урал
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4
Енисей
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Урал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
10
Енисей
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Урал
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
40%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
6
60%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
3
25%
2
11%
1-15
2
17%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
2
17%
4
22%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
7
39%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
3
43%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Спартак Кострома - Енисей 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1 Нефтехимик - Енисей 0:1
Енисей - Балтика 1:2 Чайка - Енисей 2:0 Енисей - Сочи 1:0 Алания - Енисей 0:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1 Енисей - Зенит Пенза 3:0 Пари НН - Енисей 0:4 Енисей - Тюмень 2:0 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Енисей - Кубань 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Нефтехимик - Енисей 0:0
Урал
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Урал - СКА-Хабаровск 1:0 КАМАЗ - Урал 0:2 Арсенал Тула - Урал 1:0 Урал - Ротор 1:1
Урал - Алания 3:1 Нефтехимик - Урал 1:1 Урал - Чайка 2:0 Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1 Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1

Результаты матчей

Енисей
Урал

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
2:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Енисей
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 11 6 5 0 10 - 4 23
2.
Урал
 Заявка 11 6 3 2 17 - 8 21
3.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 6 0 17 - 9 21
4.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
5.
Чайка
 Заявка 11 4 5 2 15 - 10 17
6.
Родина Москва
 Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
7.
Балтика
 Заявка 11 4 5 2 11 - 9 17
8.
Сочи
 Заявка 11 4 4 3 15 - 12 16
9.
Сокол
 Заявка 11 3 6 2 8 - 8 15
10.
Ротор
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
11.
Енисей
 Заявка 11 4 1 6 10 - 13 13
12.
Нефтехимик
 Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
14.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 2 6 8 - 9 11
15.
Шинник
 Заявка 11 2 5 4 7 - 10 11
16.
Алания
 Заявка 11 2 4 5 6 - 9 10
17.
Уфа
 Заявка 11 2 3 6 10 - 15 9
18.
Тюмень
 Заявка 11 1 2 8 7 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 5 2 0 7 - 2 17
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
4.
Балтика
 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
5.
Нефтехимик
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
6.
Черноморец Нв
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8.
Сокол
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
9.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
10.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
12.
Шинник
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
13.
Енисей
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
14.
Ротор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
15.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
16.
Уфа
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
2.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
3.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
4.
Алания
 Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
5.
Сочи
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Чайка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
7.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
8.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
9.
Арсенал Тула
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Сокол
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
12.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
13.
Балтика
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14.
Уфа
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17.
Шинник
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 4
Черноморец Нв Уридия Мераби 3
Енисей Ломакин Александр 3
Сокол Максименко Артём 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 4
Чайка Нестеров Александр 1 3
Тюмень Шавлохов Давид 1 3
Родина Москва Гордюшенко Астемир 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2024, осталось 2 дня 1 час 16 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 47
    Енисей 25.5% (12)
    X 27.7% (13)
    Урал 46.8% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Урал
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    Прогнозы на матч Енисей - Урал

    Исход игры
    Енисей
    25% (12)
    Ничья
    27.1% (13)
    Урал
    47.9% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.42% (17)
    Меньше
    64.58% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (30)
    Нет
    37.5% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.1% (13)
    1:2 Урал
    25% (12)
    0:1 Урал
    16.7% (8)
    1:0 Енисей
    10.4% (5)
    2:1 Енисей
    10.4% (5)
    0:2 Урал
    6.3% (3)
    2:0 Енисей
    4.2% (2)
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