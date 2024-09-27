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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 12.
КАМАЗ
 
Позже
Шинник
Прогнозы 37
КАМАЗ 62.2% (23)
X 27% (10)
Шинник 10.8% (4)
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КАМАЗ
Ничья
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3.00
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История личных встреч

КАМАЗ
Шинник

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

МПЛ
2:2
МПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ТМК
2:1
ПЛ
1:0
КФ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1.33

Среднее время на гол

80
67

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.29
1.43

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
63

Бомбардиры внутри турнира

КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горелов Павел 3 0.27
Караев Давид 2 0.18
Абрамов Артём 1 0.09
Козлов Иван 1 0.09
Дерюгин Александр 1 0.09
Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малахов Артём 2 0.18
Фёдоров Захар 2 0.18
Алейников Василий 1 0.09
Жамалетдинов Тимур 1 0.09
Самойлов Дмитрий 1 (1) 0.09

Карточки

КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюрджан Артём 3 0
Маругин Даниил 2 0
Кусяпов Талгат 2 0
Козлов Иван 2 0
Абдуллаев Сурхайхан 2 0
Абрамов Артём 1 0
Хубаев Давид 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Защепкин Роман 1 0
Горелов Павел 1 0
Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косогоров Артемий 3 0
Малахов Артём 2 0
Джон Джонатан 2 0
Самойлов Дмитрий 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Шакуро Павел 1 0
Якушевич Глеб 1 0
Скворцов Лев 1 0
Сухомлинов Данила 1 0
Гбамбле Нене 1 0
Загре Бен Азиз 1 0

Результаты матчей

КАМАЗ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Шинник
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
КАМАЗ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Шинник
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

3
4
КАМАЗ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Шинник
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
3
60%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

КАМАЗ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 КАМАЗ - Урал 0:2 Алания - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1
КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Сокол 1:2 Тюмень - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 КАМАЗ - Енисей 1:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Акрон 1:0
Шинник
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Динамо-Владивосток - Шинник 0:0 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Чайка - Шинник 2:2 Шинник - Уфа 2:0
Сокол - Шинник 0:0 Шинник - Алания 1:0 Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2 Шинник - Тюмень 0:2 Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1

Результаты матчей

КАМАЗ
Шинник

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

КАМАЗ
Шинник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1
4
1.5
1
6
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
5
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
5
6
2
9
1.5
2
9
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 11 6 5 0 10 - 4 23
2.
Урал
 Заявка 11 6 3 2 17 - 8 21
3.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 6 0 17 - 9 21
4.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
5.
Чайка
 Заявка 11 4 5 2 15 - 10 17
6.
Родина Москва
 Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
7.
Балтика
 Заявка 11 4 5 2 11 - 9 17
8.
Сочи
 Заявка 11 4 4 3 15 - 12 16
9.
Сокол
 Заявка 11 3 6 2 8 - 8 15
10.
Ротор
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
11.
Енисей
 Заявка 11 4 1 6 10 - 13 13
12.
Нефтехимик
 Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
14.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 2 6 8 - 9 11
15.
Шинник
 Заявка 11 2 5 4 7 - 10 11
16.
Алания
 Заявка 11 2 4 5 6 - 9 10
17.
Уфа
 Заявка 11 2 3 6 10 - 15 9
18.
Тюмень
 Заявка 11 1 2 8 7 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 5 2 0 7 - 2 17
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
4.
Балтика
 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
5.
Нефтехимик
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
6.
Черноморец Нв
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8.
Сокол
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
9.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
10.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
12.
Шинник
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
13.
Енисей
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
14.
Ротор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
15.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
16.
Уфа
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
2.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
3.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
4.
Алания
 Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
5.
Сочи
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Чайка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
7.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
8.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
9.
Арсенал Тула
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Сокол
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
12.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
13.
Балтика
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14.
Уфа
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17.
Шинник
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 4
Черноморец Нв Уридия Мераби 3
Енисей Ломакин Александр 3
Сокол Максименко Артём 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 4
Чайка Нестеров Александр 1 3
Тюмень Шавлохов Давид 1 3
Родина Москва Гордюшенко Астемир 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча КАМАЗ - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2024, осталось 2 дня 8 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 37
    КАМАЗ 62.2% (23)
    X 27% (10)
    Шинник 10.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    КАМАЗ
    Ничья
    Шинник
    3.00
    3.10
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    Прогнозы на матч КАМАЗ - Шинник

    Исход игры
    КАМАЗ
    62.2% (23)
    Ничья
    27% (10)
    Шинник
    10.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.95% (17)
    Меньше
    54.05% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (23)
    Нет
    37.84% (14)
    Популярный счёт
    2:1 КАМАЗ
    35.1% (13)
    1:0 КАМАЗ
    21.6% (8)
    1:1 Ничья
    16.2% (6)
    1:2 Шинник
    10.8% (4)
    0:0 Ничья
    10.8% (4)
    2:0 КАМАЗ
    5.4% (2)
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