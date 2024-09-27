Тур: 12.
История личных встреч
КАМАЗ
Шинник
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
4 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1.33
Среднее время на гол
80
67
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.29
1.43
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
63
Бомбардиры внутри турнира
КАМАЗ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горелов Павел
|3
|0.27
|Караев Давид
|2
|0.18
|Абрамов Артём
|1
|0.09
|Козлов Иван
|1
|0.09
|Дерюгин Александр
|1
|0.09
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малахов Артём
|2
|0.18
|Фёдоров Захар
|2
|0.18
|Алейников Василий
|1
|0.09
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.09
|Самойлов Дмитрий
|1 (1)
|0.09
Карточки
КАМАЗ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюрджан Артём
|3
|0
|Маругин Даниил
|2
|0
|Кусяпов Талгат
|2
|0
|Козлов Иван
|2
|0
|Абдуллаев Сурхайхан
|2
|0
|Абрамов Артём
|1
|0
|Хубаев Давид
|1
|0
|Суханов Артём Романович
|1
|0
|Защепкин Роман
|1
|0
|Горелов Павел
|1
|0
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Косогоров Артемий
|3
|0
|Малахов Артём
|2
|0
|Джон Джонатан
|2
|0
|Самойлов Дмитрий
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Якушевич Глеб
|1
|0
|Скворцов Лев
|1
|0
|Сухомлинов Данила
|1
|0
|Гбамбле Нене
|1
|0
|Загре Бен Азиз
|1
|0
Результаты матчей
КАМАЗ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Шинник
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
КАМАЗ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Шинник
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
3
4
КАМАЗ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Шинник
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
1
25%
76-90
Пропущено
5
6
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
3
60%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
3
43%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 КАМАЗ - Урал 0:2 Алания - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1
КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Сокол 1:2 Тюмень - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 КАМАЗ - Енисей 1:1 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 0:0 КАМАЗ - Акрон 1:0
Шинник
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Динамо-Владивосток - Шинник 0:0 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Чайка - Шинник 2:2 Шинник - Уфа 2:0
Сокол - Шинник 0:0 Шинник - Алания 1:0 Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2 Шинник - Тюмень 0:2 Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1 Алания - Шинник 1:1
Результаты матчей
КАМАЗ
Шинник
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
КАМАЗ
Шинник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
34
14
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
22
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
56
29
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|10 - 4
|23
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|3.
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 9
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 10
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 10
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|9.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|8 - 8
|15
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 13
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 9
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|7 - 10
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 9
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|7 - 2
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|2.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|4.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Сочи
|Крамарич Мартин
|4
|Черноморец Нв
|Уридия Мераби
|3
|Енисей
|Ломакин Александр
|3
|Сокол
|Максименко Артём
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|Чайка
|Нестеров Александр
|1 3
|Тюмень
|Шавлохов Давид
|1 3
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|4
Прогнозы на матч КАМАЗ - Шинник
Исход игры
КАМАЗ
62.2% (23)
Ничья
27% (10)
Шинник
10.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (17)
Меньше
54.05% (20)
Обе команды забьют
Да
62.16% (23)
Нет
37.84% (14)
Популярный счёт
2:1 КАМАЗ
35.1% (13)
1:0 КАМАЗ
21.6% (8)
1:1 Ничья
16.2% (6)
1:2 Шинник
10.8% (4)
0:0 Ничья
10.8% (4)
2:0 КАМАЗ
5.4% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!