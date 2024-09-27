Тур: 12.
Позже
История личных встреч
Нефтехимик
Родина Москва
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
1.5
4.5
Среднее время на гол
60
20
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1.25
2.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
32
Бомбардиры внутри турнира
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джамилов Султан
|2
|0.18
|Алиев Саид
|2
|0.18
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0.18
|Шоркин Максим
|1
|0.09
|Магомедов Рашид
|1
|0.09
|Шильцов Константин
|1
|0.09
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юшин Александр
|5
|0.45
|Рейна Йорди
|2
|0.18
|Гордюшенко Астемир
|1
|0.09
|Шадринцев Дмитрий
|1
|0.09
|Концевой Артём Александрович
|1
|0.09
|Бурлаков Матвей
|1
|0.09
Карточки
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толстопятов Николай
|2
|1
|Ситдиков Марат
|3
|0
|Шоркин Максим
|2
|0
|Валиахметов Эдуард
|2
|0
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0
|Першин Матвей
|2
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Емельянов Данила
|1
|0
|Шильцов Константин
|1
|0
|Кахидзе Александр
|1
|0
|Родин Даниил
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордюшенко Астемир
|4
|0
|Мусаев Леон
|4
|0
|Фищенко Руслан
|3
|0
|Клещенко Александр
|2
|0
|Рейна Йорди
|2
|0
|Крижан Митча
|2
|0
|Бурлаков Матвей
|1
|0
|Мальцев Руслан
|1
|0
|Рядно Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Нефтехимик
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Родина Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Нефтехимик
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Родина Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
1
5
Нефтехимик
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Родина Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
4
57%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
67%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
1
11%
4
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
8%
2
20%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтехимик
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Композит - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Енисей 0:1
КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Урал 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0
Родина Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Машук-КМВ - Родина Москва 0:3 Тюмень - Родина Москва 1:2 Уфа - Родина Москва 2:0 Родина Москва - Сокол 2:0
Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Ротор 2:2 Шинник - Родина Москва 0:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Алания - Родина Москва 0:1 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Родина Москва - Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1
Результаты матчей
Нефтехимик
Родина Москва
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Нефтехимик
Родина Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
29
56
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|10 - 4
|23
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|17 - 8
|21
|3.
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|17 - 9
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 15
|17
|5.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 10
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|12 - 10
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|9.
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|8 - 8
|15
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 8
|14
|11.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|10 - 13
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 9
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|7 - 10
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|6 - 9
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 15
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|7 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|7 - 2
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 5
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|2.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|4.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 4
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|17.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Сочи
|Крамарич Мартин
|4
|Черноморец Нв
|Уридия Мераби
|3
|Енисей
|Ломакин Александр
|3
|Сокол
|Максименко Артём
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|Чайка
|Нестеров Александр
|1 3
|Тюмень
|Шавлохов Давид
|1 3
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|4
Прогнозы на матч Нефтехимик - Родина Москва
Исход игры
Нефтехимик
21.1% (8)
Ничья
31.6% (12)
Родина Москва
47.4% (18)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (16)
Меньше
57.89% (22)
Обе команды забьют
Да
71.05% (27)
Нет
28.95% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.9% (11)
1:2 Родина Москва
23.7% (9)
2:1 Нефтехимик
18.4% (7)
0:1 Родина Москва
18.4% (7)
0:2 Родина Москва
5.3% (2)
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