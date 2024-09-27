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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 12.
Нефтехимик
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 38
Нефтехимик 21.1% (8)
X 31.6% (12)
Родина Москва 47.4% (18)
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Нефтехимик
Ничья
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История личных встреч

Нефтехимик
Родина Москва

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

МПЛ
3:0
МПЛ
1:4
ПЛ
1:5
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

1.5
4.5

Среднее время на гол

60
20

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1.25
2.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
32

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джамилов Султан 2 0.18
Алиев Саид 2 0.18
Петров Максим Вячеславович 2 0.18
Шоркин Максим 1 0.09
Магомедов Рашид 1 0.09
Шильцов Константин 1 0.09
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 5 0.45
Рейна Йорди 2 0.18
Гордюшенко Астемир 1 0.09
Шадринцев Дмитрий 1 0.09
Концевой Артём Александрович 1 0.09
Бурлаков Матвей 1 0.09

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толстопятов Николай 2 1
Ситдиков Марат 3 0
Шоркин Максим 2 0
Валиахметов Эдуард 2 0
Петров Максим Вячеславович 2 0
Першин Матвей 2 0
Алиев Саид 1 0
Емельянов Данила 1 0
Шильцов Константин 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Родин Даниил 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордюшенко Астемир 4 0
Мусаев Леон 4 0
Фищенко Руслан 3 0
Клещенко Александр 2 0
Рейна Йорди 2 0
Крижан Митча 2 0
Бурлаков Матвей 1 0
Мальцев Руслан 1 0
Рядно Михаил 1 0

Результаты матчей

Нефтехимик
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Родина Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4
Нефтехимик
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Родина Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

1
5
Нефтехимик
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Родина Москва
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
1
14%
4
57%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
2
67%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
1
11%
4
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
8%
2
20%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
3
25%
3
30%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
4
33%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Композит - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Енисей 0:1
КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Урал 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0
Родина Москва
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Машук-КМВ - Родина Москва 0:3 Тюмень - Родина Москва 1:2 Уфа - Родина Москва 2:0 Родина Москва - Сокол 2:0
Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Родина Москва - Ротор 2:2 Шинник - Родина Москва 0:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Алания - Родина Москва 0:1 Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Родина Москва - Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1

Результаты матчей

Нефтехимик
Родина Москва

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
5
6
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 11 6 5 0 10 - 4 23
2.
Урал
 Заявка 11 6 3 2 17 - 8 21
3.
Торпедо Москва
 Заявка 11 5 6 0 17 - 9 21
4.
Черноморец Нв
 Заявка 11 5 2 4 15 - 15 17
5.
Чайка
 Заявка 11 4 5 2 15 - 10 17
6.
Родина Москва
 Заявка 11 4 5 2 12 - 10 17
7.
Балтика
 Заявка 11 4 5 2 11 - 9 17
8.
Сочи
 Заявка 11 4 4 3 15 - 12 16
9.
Сокол
 Заявка 11 3 6 2 8 - 8 15
10.
Ротор
 Заявка 11 3 5 3 9 - 8 14
11.
Енисей
 Заявка 11 4 1 6 10 - 13 13
12.
Нефтехимик
 Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
14.
КАМАЗ
 Заявка 11 3 2 6 8 - 9 11
15.
Шинник
 Заявка 11 2 5 4 7 - 10 11
16.
Алания
 Заявка 11 2 4 5 6 - 9 10
17.
Уфа
 Заявка 11 2 3 6 10 - 15 9
18.
Тюмень
 Заявка 11 1 2 8 7 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 5 2 0 7 - 2 17
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 12 - 6 12
4.
Балтика
 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
5.
Нефтехимик
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
6.
Черноморец Нв
 Заявка 5 3 1 1 10 - 8 10
7.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 11 - 5 9
8.
Сокол
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
9.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
10.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 2 2 1 5 - 5 8
12.
Шинник
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
13.
Енисей
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
14.
Ротор
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
15.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
16.
Уфа
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
2.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
3.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
4.
Алания
 Заявка 6 2 2 2 5 - 4 8
5.
Сочи
 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Чайка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
7.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
8.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
9.
Арсенал Тула
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
10.
Сокол
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
12.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
13.
Балтика
 Заявка 6 1 3 2 5 - 7 6
14.
Уфа
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15.
Тюмень
 Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
16.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
17.
Шинник
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 4
Черноморец Нв Уридия Мераби 3
Енисей Ломакин Александр 3
Сокол Максименко Артём 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 4
Чайка Нестеров Александр 1 3
Тюмень Шавлохов Давид 1 3
Родина Москва Гордюшенко Астемир 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 сентября 2024, осталось 2 дня 9 часов 16 минут.



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  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 38
    Нефтехимик 21.1% (8)
    X 31.6% (12)
    Родина Москва 47.4% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Родина Москва
    3.02
    3.10
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    Прогнозы на матч Нефтехимик - Родина Москва

    Исход игры
    Нефтехимик
    21.1% (8)
    Ничья
    31.6% (12)
    Родина Москва
    47.4% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (16)
    Меньше
    57.89% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (27)
    Нет
    28.95% (11)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.9% (11)
    1:2 Родина Москва
    23.7% (9)
    2:1 Нефтехимик
    18.4% (7)
    0:1 Родина Москва
    18.4% (7)
    0:2 Родина Москва
    5.3% (2)
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    Нефтехимик
    Родина Москва
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