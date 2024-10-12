Дарвин Нуньес стремился к мячу в районе правого угла чужой вратарской, но Очандарте Самбрано мощно вынес мяч за боковую линию.

От Хесуса Кастильо мяч ушёл за лицевую линию. Первый угловой в матче для сборной Уругвая.

Максимилиан Араухо подал угловой уругвайцев с правого фланга в дальнюю часть штрафной площадки, и Мигель Араухо головой выбил мяч в аут.

Отбор на чужой половине поля совершили перуанцы, и Энди Поло пробил по чужим воротам с правого полуфланга - Серхио Рочет отбил мяч и потом забрал его.

Эдисон Флорес навесил справа в атаке сборной Перу, и Александр Кальенс пробил с левого полуфланга - заработал угловой для хозяев.

Чтобы не получилось контратаки уругвайцев, сфолили перуанцы на чужой половине поля, когда потеряли мяч после своего левофлангового углового.

Экватор второго тайма уже скоро. В последние минуты сборная Перу старается задерживаться на чужой половине поля.

Главный арбитр поднял с поля посторонний предмет и передал его резервному. Какой-то браслет бутафорский вроде.

Проникающий пас на ход Дарвину Нуньесу по левому флангу низом слишком сильным оказался у уругвайцев, мяч покинул пределы поля за лицевую линию.

Инициатива у сборной Уругвая сейчас, как и на протяжении большей части первого тайма.

С левого полуфланга Эдисон Флорес хитро пробивал в дальний угол, пытался забросить туда мяч парашютом, но получилось вне створа.

Джорджиан де Арраскаэта нарушил правила в середине поля - он вроде как целенаправленно уронил на газон Очандарте Самбрано.

Атакует снова сборная Перу. Оливер Сонне отдал передачу с правого полуфланга низом на левый, и Серхио Пенья, подвинувшись вперёд, попал в сетку с внешней стороны.

Если матч закончится 0:0, для сборной Уругвая это окажется третья подряд игра с таким счётом.

А перуанцы пока ещё не побеждали в текущем отборочном цикле, хотя провели уже восемь полных матчей в его рамках.

Факундо Пельистри в перерыве вышел на замену в составе сборной Уругвая вместо Кристиана Оливеры.

Второй тайм стартовал спокойно, нет опасных моментов пока, нет и серьёзных фолов за полторы минуты второй половины матча.

Дарвин Нуньес пришёл на правый фланг, где против него сфолил Хесус Кастильо. Подал Федерико Вальверде с назначенного штрафного, и заработали аут с левого фланга гости.

Оливер Сонне навесил с правого фланга, и отбилась оборона сборной Уругвая. Перуанцы не добираются до опасных моментов.

Под конец тайма стараются уругвайцы интересное что-то сообразить у чужих ворот, но теряют мяч гости, не хватило им сейчас выверенности в передачах.

Дальний удар наносится Серхио Пеньей в левую часть створа ворот сборной Уругвая. Серхио Рочет отводит угрозу от своих владений.

Перуанцы активизировались напоследок до перерыва, Эдисон Флорес наносил удар слева из чужой штрафной площадки, и была заблокирована его попытка.

39' Подача у уругвайцев с левой стороны летит от Максимилиано Араухо в адрес Дарвина Нуньеса, но забирает мяч Педро Гальесе.

38' Педро Гальесе затеял рискованную игру в своей штрафной площади под прессингом оппонента, и не случилось непоправимого для вратаря сборной Перу.

37' Дальний удар с левого полуфланга осуществил Федерико Вальверде - мяч решил не гостить в дальней девятке, проследовал мимо створа.

36' Серхио Пенья вбросил аут на левом фланге атаки, получил обратную передачу и слишком далеко навесил - Алекс Валера не добрался до мяча в чужой штрафной площади.

34' Эдисон Флорес подал угловой с левого фланга, c дальнего края вратарской пробил игрок головой, но слабо с отскоком от газона - в руки Серхио Рочету.

34' Вбросили аут хозяева в атаке на левом фланге, последовала высокая подача, и угловой удар заработали перуанцы.

32' Хесус Кастильо подкатился в середине поля против Федерико Вальверде. Это нарушение правил в исполнении сборной Перу.

31' В основном игра проходит вдали от ворот при территориальном преимуществе команды Марсело Бьелсы.

30' Больше минуты украла у игры медицинская пауза, так что у арбитра будет повод добавить к первому тайму не такое уж и малое компенсированное время.

28' Медицинская помощь оказывается капитану сборной Уругвая Федерико Вальверде, у которого с носом проблемы.

28' Федерико Вальверде высоко задрал ногу на своей половине поля - к лицу Эдисона Флореса. Тот в ответ отмахнулся в лицо Вальверде. Зафиксирован фол со стороны хозяев.

26' Дарвин Нуньес не встаёт с газона. Отмахнулся от него рукой назад Очандарте Самбрано. Теперь поднялся на ноги Нуньес без медицинской помощи. Спорный мяч.

24' В турнирной таблице сборная Уругвая имеет гораздо более выгодное положение, чем национальная команда Перу, идущая на последнем месте.

23' Подача с правого полуфланга в исполнении уругвайцев, и Мануэль Угарте пробивает головой по чужим воротам - мяч следует выше перекладины.

22' Джорджиан де Арраскаэта пошёл в дриблинг на чужой половине поля, и сфолил против него Очандарте Самбрано, ударив по голеностопу.

20' Оливер Сонне не допустил потери в атаке на правом фланге, от Николаса Фонсеки мяч ушёл за боковую линию. После вброса аута не создали опасность перуанцы. Мяч сейчас в руках Серхио Рочета.

19' Оливер Сонне сфолил на центральной линии против готовившегося сыграть головой по мячу Мануэля Угарте.

18' Дарвин Нуньес наносил удар из пределов чужой штрафной площади. Мяч был заблокирован и пошёл в правую сторону, подхватили его перуанцы.

17' С Федерико Вальверде не по правилам обошлись в середине поля. Фолом обозначил себя Хесус Кастильо.

16' Вбросили аут гости на правом фланге, и вскоре оказался в офсайде Кристиан Оливера.

15' Кристиан Оливера вывел мяч из чужой штрафной площади, чтобы нанести с правого полуфланга удар, который Александр Кальенс заблокирует в аут.

14' Дарвин Нуньес пробил головой в створ с левого угла вратарской, откликнувшись на подачу с ближнего фланга. Мяч забрал Педро Гальесе.

12' Дарвин Нуньес запустил контратаку уругвайцев, а потом Федерико Вальверде сделал доставку справа, и по мячу сыграл защитник перуанцев.

12' Мануэль Угарте в своей штрафной площади подарил мяч Эдисону Флоресу, который заработал угловой удар для сборной Перу.

10' Уругвайская сборная котируется выше, чем перуанская, но пока в конкретном матче опасные моменты ни тем, ни другим не даются.

8' Алекс Валера там падал с линии штрафной площади сборной Уругвая в противоборстве с Сантьяго Буэно, но арбитр не назначил штрафной удар либо пенальти. Борьба нормальная.

7' "Инки" снова забрасывают мяч в чужую штрафную площадь - там заключает мяч в руки Серхио Рочет.

6' В центре поля фиксируется мелкий фол со стороны сборной Уругвая. Николас Фонсека мелко нарушил правила Эдисона Флореса.

6' Гильермо Валера нарушил правила на своей половине поля - заплёл ноги Серхио Пенье. Штрафной удар будет у гостей из правой зоны.

5' Закидушка теперь у хозяев к правому углу чужой вратарской. Там Сантьяго Буэно головой скидывает мяч Серхио Рочету. Тот ловит его, но падает на газон после столкновения. Впрочем, медицинская помощь не нужна вратарю сборной Уругвая.

3' Заброс осуществляется у перуанцев с левого фланга из центральной трети поля в чужую штрафную площадь. Там мяч уверенно забирает в перчатки Серхио Рочет.

2' Сборная Уругвая играет в преимущественно белой форме с красной диагональной полосой, а у сборной Уругвая экипировка голубо-чёрных цветов.

1' Уже нарушили правила хозяева - рядом с центральным кругом против Дарвина Нуньеса. Но это мелкий фол, не заслуживающий особого внимания.