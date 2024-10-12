Тур: 9.
0'
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
19
Сонне
Оливер
10
Пенья
Серхио
23
Валера
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Сонне ОливерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пенья СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Валера АлексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Ромеро ДиегоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рейна БрайанНападающий
- Нападающий
-
16 Ривера ХосеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фоссати Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
История личных встреч
Перу
Уругвай
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
13 матчей
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
1.14
0.17
Среднее время на гол
78
540
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1.67
1.57
Среднее время на гол
54
57
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.38
0.92
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
65
97
Бомбардиры внутри турнира
Перу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йотун Йошимар
|1
|0.11
|Кальенс Александр
|1
|0.11
|Валера Алекс
|0
|0
|Гримальдо Жоао
|0
|0
Уругвай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуньес Дарвин
|5 (1)
|0.56
|Де ла Крус Николас
|3
|0.33
|Оливера Матиас
|1
|0.11
|Вальверде Федерико
|1
|0.11
|Каноббио Агустин
|1
|0.11
|Араухо Рональд
|1
|0.11
|Араухо Максимилиано
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
Карточки
Перу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адвинкула Луис
|4
|1
|Лопес Маркос
|4
|0
|Йотун Йошимар
|2
|0
|Вильдер Картахена
|2
|0
|Герреро Паоло
|1
|0
|Сантамария Андерсон
|1
|0
|Тапия Ренато
|1
|0
|Кальенс Александр
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Рейна Брайан
|1
|0
Уругвай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угарте Мануэль
|3
|0
|Нандес Найтан
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Суарес Луис
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Буэно Сантьяго
|1
|0
|Араухо Рональд
|1
|0
|Нуньес Дарвин
|1
|0
|Касерес Себастьян
|1
|0
|Родригес Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Перу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Уругвай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Перу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Уругвай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
7
Перу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Уругвай
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
1
33%
3
25%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
50%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Перу
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эквадор - Перу 1:0 Перу - Колумбия 1:1 Аргентина - Перу 2:0 Перу - Канада 0:1
Перу - Чили 0:0 Перу - Сальвадор 1:0 Перу - Парагвай 0:0 Перу - Доминиканская Республика 4:1 Перу - Никарагуа 2:0 Перу - Венесуэла 1:1 Боливия - Перу 2:0 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 0:1 Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1 Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0 Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1
Уругвай
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Гватемала 1:1 Канада - Уругвай 2:2
Уругвай - Колумбия 0:1 Уругвай - Бразилия 0:0 США - Уругвай 0:1 Уругвай - Боливия 5:0 Уругвай - Панама 3:1 Мексика - Уругвай 0:4 Коста-Рика - Уругвай 0:0 Кот-д'Ивуар - Уругвай 2:1 Уругвай - Боливия 3:0 Аргентина - Уругвай 0:2 Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0 Уругвай - Никарагуа 4:1
Результаты матчей
Перу
Уругвай
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Перу
Уругвай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
62
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 5
|19
|2.
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 6
|16
|4.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 9
|13
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|6 - 4
|12
|6.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|7.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 8
|11
|8.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|2 - 3
|10
|9.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|10.
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|2 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|10.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|2.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|3.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|4.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|6.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 2
|3
|7.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|8.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|9.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|10.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|5 (2)
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (3)
|Бразилия
|Родриго
|3 (1)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3
|Аргентина
|Отаменди Николас
|3
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 4
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 3
|Чили
|Пульгар Эрик
|4
|Венесуэла
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|Перу
|Лопес Маркос
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Перу 0:0 Уругвай
Исход игры
Перу
5.1% (6)
Ничья
27.1% (32)
Уругвай
67.8% (80)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (40)
Меньше
62.96% (68)
Обе команды забьют
Да
63.89% (69)
Нет
36.11% (39)
Популярный счёт
1:2 Уругвай
27.1% (32)
1:1 Ничья
24.6% (29)
0:1 Уругвай
22% (26)
0:2 Уругвай
8.5% (10)
2:1 Перу
3.4% (4)
1:3 Уругвай
2.5% (3)
1:0 Перу
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!