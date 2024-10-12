  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 9.
Перу
FIFA #43
0:0
Второй тайм: 65'
Уругвай
FIFA #11
0'

Ход матча

46'
 
Пельистри Факундо
Оливера Кристиан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 118
Перу 5.1% (6)
X 27.1% (32)
Уругвай 67.8% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Перу
Ничья
Уругвай
5.30
Реклама, bettery.ru
3.25
Реклама, fon.bet
3.20
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гальесе
Педро
15
Араухо
Мигель
5
Самбрано
Очандарте
2
Абрам
Луис
7
Поло Энди
19
Сонне
Оливер
13
Кастильо
Хесус
10
Пенья
Серхио
22
Кальенс
Александр
23
Валера
Алекс
20
Флорес
Эдисон
1
Рочет
Серхио
13
Варела
Гильермо
5
Угарте
Мануэль
2
Буэно
Сантьяго
8
Нандес
Найтан
15
Вальверде
Федерико
4
Фонсека
Николас
10
Де
Арраскаэта
Джорджиан
20
Араухо
Максимилиано
17
Оливера
Кристиан
9
Нуньес
Дарвин
Перу
3-5-2
Уругвай
3-5-2

История личных встреч

Перу
Уругвай

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

Ч2КЮА
1:0
Ч2КЮА
1:1
ТМС
1:1
ТМС
1:0
КА
0:0
Ч2КЮА
2:1
Ч2КЮА
1:0
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
2:4
КА
0:2
КА
1:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
6:0

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.14
0.17

Среднее время на гол

78
540

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.67
1.57

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.38
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

65
97

Бомбардиры внутри турнира

Перу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йотун Йошимар 1 0.11
Кальенс Александр 1 0.11
Валера Алекс 0 0
Гримальдо Жоао 0 0
Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 5 (1) 0.56
Де ла Крус Николас 3 0.33
Оливера Матиас 1 0.11
Вальверде Федерико 1 0.11
Каноббио Агустин 1 0.11
Араухо Рональд 1 0.11
Араухо Максимилиано 0 0
Винья Матиас 0 0
Пельистри Факундо 0 0

Карточки

Перу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адвинкула Луис 4 1
Лопес Маркос 4 0
Йотун Йошимар 2 0
Вильдер Картахена 2 0
Герреро Паоло 1 0
Сантамария Андерсон 1 0
Тапия Ренато 1 0
Кальенс Александр 1 0
Араухо Мигель 1 0
Рейна Брайан 1 0
Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 3 0
Нандес Найтан 2 0
Оливера Матиас 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Винья Матиас 2 0
Суарес Луис 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Хименес Хосе 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Араухо Рональд 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Касерес Себастьян 1 0
Родригес Брайан 1 0

Результаты матчей

Перу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Уругвай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Перу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Уругвай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
7
Перу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Уругвай
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
1
33%
3
25%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
50%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Перу
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эквадор - Перу 1:0 Перу - Колумбия 1:1 Аргентина - Перу 2:0 Перу - Канада 0:1
Перу - Чили 0:0 Перу - Сальвадор 1:0 Перу - Парагвай 0:0 Перу - Доминиканская Республика 4:1 Перу - Никарагуа 2:0 Перу - Венесуэла 1:1 Боливия - Перу 2:0 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 0:1 Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1 Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0 Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1
Уругвай
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Гватемала 1:1 Канада - Уругвай 2:2
Уругвай - Колумбия 0:1 Уругвай - Бразилия 0:0 США - Уругвай 0:1 Уругвай - Боливия 5:0 Уругвай - Панама 3:1 Мексика - Уругвай 0:4 Коста-Рика - Уругвай 0:0 Кот-д'Ивуар - Уругвай 2:1 Уругвай - Боливия 3:0 Аргентина - Уругвай 0:2 Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0 Уругвай - Никарагуа 4:1

Результаты матчей

Перу
Уругвай

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Перу
Уругвай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
6
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 9 6 1 2 13 - 5 19
2.
Уругвай
 0:0 Заявка 9 4 4 1 13 - 5 16
3.
Колумбия
 Заявка 9 4 4 1 9 - 6 16
4.
Бразилия
 Заявка 9 4 1 4 11 - 9 13
5.
Эквадор
 Заявка 9 4 3 2 6 - 4 12
6.
Боливия
 Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
7.
Венесуэла
 Заявка 9 2 5 2 7 - 8 11
8.
Парагвай
 Заявка 9 2 4 3 2 - 3 10
9.
Чили
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
10.
Перу
 0:0 Заявка 9 0 4 5 2 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 0:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Колумбия
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Аргентина
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
4.
Венесуэла
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
5.
Боливия
 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
6.
Эквадор
 Заявка 5 3 2 0 4 - 1 8
7.
Бразилия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8.
Парагвай
 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
9.
Чили
 Заявка 5 1 2 2 4 - 4 5
10.
Перу
 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
2.
Бразилия
 Заявка 5 2 0 3 4 - 6 6
3.
Уругвай
 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 4 6
4.
Колумбия
 Заявка 5 1 3 1 2 - 2 6
5.
Эквадор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
6.
Парагвай
 Заявка 5 0 3 2 0 - 2 3
7.
Боливия
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
8.
Венесуэла
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
9.
Перу
 0:0 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
10.
Чили
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Бразилия Родриго 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3
Аргентина Отаменди Николас 3
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 4
Чили Нуньес Марселино 1 3
Чили Пульгар Эрик 4
Венесуэла Мартинес Хосе Андрес 4
Перу Лопес Маркос 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Экватор второго тайма уже скоро. В последние минуты сборная Перу старается задерживаться на чужой половине поля.
  • Фол, нарушение
    63'
    Чтобы не получилось контратаки уругвайцев, сфолили перуанцы на чужой половине поля, когда потеряли мяч после своего левофлангового углового.
  • Угловой
    62'
    Эдисон Флорес навесил справа в атаке сборной Перу, и Александр Кальенс пробил с левого полуфланга - заработал угловой для хозяев.
  • Опасный момент
    61'
    Отбор на чужой половине поля совершили перуанцы, и Энди Поло пробил по чужим воротам с правого полуфланга - Серхио Рочет отбил мяч и потом забрал его.
  • 60'
    Максимилиан Араухо подал угловой уругвайцев с правого фланга в дальнюю часть штрафной площадки, и Мигель Араухо головой выбил мяч в аут.
  • Угловой
    59'
    От Хесуса Кастильо мяч ушёл за лицевую линию. Первый угловой в матче для сборной Уругвая.
  • 58'
    Дарвин Нуньес стремился к мячу в районе правого угла чужой вратарской, но Очандарте Самбрано мощно вынес мяч за боковую линию.
  • 57'
    А перуанцы пока ещё не побеждали в текущем отборочном цикле, хотя провели уже восемь полных матчей в его рамках.
  • 56'
    Если матч закончится 0:0, для сборной Уругвая это окажется третья подряд игра с таким счётом.
  • Опасный момент
    54'
    Атакует снова сборная Перу. Оливер Сонне отдал передачу с правого полуфланга низом на левый, и Серхио Пенья, подвинувшись вперёд, попал в сетку с внешней стороны.
  • Фол, нарушение
    53'
    Джорджиан де Арраскаэта нарушил правила в середине поля - он вроде как целенаправленно уронил на газон Очандарте Самбрано.
  • Опасный момент
    52'
    С левого полуфланга Эдисон Флорес хитро пробивал в дальний угол, пытался забросить туда мяч парашютом, но получилось вне створа.
  • 51'
    Инициатива у сборной Уругвая сейчас, как и на протяжении большей части первого тайма.
  • 50'
    Проникающий пас на ход Дарвину Нуньесу по левому флангу низом слишком сильным оказался у уругвайцев, мяч покинул пределы поля за лицевую линию.
  • Судья
    48'
    Главный арбитр поднял с поля посторонний предмет и передал его резервному. Какой-то браслет бутафорский вроде.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Второй тайм стартовал спокойно, нет опасных моментов пока, нет и серьёзных фолов за полторы минуты второй половины матча.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Замена
      Факундо Пельистри в перерыве вышел на замену в составе сборной Уругвая вместо Кристиана Оливеры.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма. Перу - Уругвай - 0:0.
    • 45'
      Перуанцы активизировались напоследок до перерыва, Эдисон Флорес наносил удар слева из чужой штрафной площадки, и была заблокирована его попытка.
    • Дополнительное время
      45'
      +1 минута к первому тайму.
    • Опасный момент
      44'
      Дальний удар наносится Серхио Пеньей в левую часть створа ворот сборной Уругвая. Серхио Рочет отводит угрозу от своих владений.
    • 43'
      Под конец тайма стараются уругвайцы интересное что-то сообразить у чужих ворот, но теряют мяч гости, не хватило им сейчас выверенности в передачах.
    • 42'
      Оливер Сонне навесил с правого фланга, и отбилась оборона сборной Уругвая. Перуанцы не добираются до опасных моментов.
    • Фол, нарушение
      40'
      Дарвин Нуньес пришёл на правый фланг, где против него сфолил Хесус Кастильо. Подал Федерико Вальверде с назначенного штрафного, и заработали аут с левого фланга гости.
    • 39'
      Подача у уругвайцев с левой стороны летит от Максимилиано Араухо в адрес Дарвина Нуньеса, но забирает мяч Педро Гальесе.
    • 38'
      Педро Гальесе затеял рискованную игру в своей штрафной площади под прессингом оппонента, и не случилось непоправимого для вратаря сборной Перу.
    • Опасный момент
      37'
      Дальний удар с левого полуфланга осуществил Федерико Вальверде - мяч решил не гостить в дальней девятке, проследовал мимо створа.
    • 36'
      Серхио Пенья вбросил аут на левом фланге атаки, получил обратную передачу и слишком далеко навесил - Алекс Валера не добрался до мяча в чужой штрафной площади.
    • 34'
      Эдисон Флорес подал угловой с левого фланга, c дальнего края вратарской пробил игрок головой, но слабо с отскоком от газона - в руки Серхио Рочету.
    • Угловой
      34'
      Вбросили аут хозяева в атаке на левом фланге, последовала высокая подача, и угловой удар заработали перуанцы.
    • Фол, нарушение
      32'
      Хесус Кастильо подкатился в середине поля против Федерико Вальверде. Это нарушение правил в исполнении сборной Перу.
    • 31'
      В основном игра проходит вдали от ворот при территориальном преимуществе команды Марсело Бьелсы.
    • 30'
      Больше минуты украла у игры медицинская пауза, так что у арбитра будет повод добавить к первому тайму не такое уж и малое компенсированное время.
    • Травма, повреждение
      28'
      Медицинская помощь оказывается капитану сборной Уругвая Федерико Вальверде, у которого с носом проблемы.
    • Фол, нарушение
      28'
      Федерико Вальверде высоко задрал ногу на своей половине поля - к лицу Эдисона Флореса. Тот в ответ отмахнулся в лицо Вальверде. Зафиксирован фол со стороны хозяев.
    • Судья
      26'
      Дарвин Нуньес не встаёт с газона. Отмахнулся от него рукой назад Очандарте Самбрано. Теперь поднялся на ноги Нуньес без медицинской помощи. Спорный мяч.
    • 24'
      В турнирной таблице сборная Уругвая имеет гораздо более выгодное положение, чем национальная команда Перу, идущая на последнем месте.
    • Опасный момент
      23'
      Подача с правого полуфланга в исполнении уругвайцев, и Мануэль Угарте пробивает головой по чужим воротам - мяч следует выше перекладины.
    • Фол, нарушение
      22'
      Джорджиан де Арраскаэта пошёл в дриблинг на чужой половине поля, и сфолил против него Очандарте Самбрано, ударив по голеностопу.
    • 20'
      Оливер Сонне не допустил потери в атаке на правом фланге, от Николаса Фонсеки мяч ушёл за боковую линию. После вброса аута не создали опасность перуанцы. Мяч сейчас в руках Серхио Рочета.
    • Фол, нарушение
      19'
      Оливер Сонне сфолил на центральной линии против готовившегося сыграть головой по мячу Мануэля Угарте.
    • 18'
      Дарвин Нуньес наносил удар из пределов чужой штрафной площади. Мяч был заблокирован и пошёл в правую сторону, подхватили его перуанцы.
    • Фол, нарушение
      17'
      С Федерико Вальверде не по правилам обошлись в середине поля. Фолом обозначил себя Хесус Кастильо.
    • Офсайд
      16'
      Вбросили аут гости на правом фланге, и вскоре оказался в офсайде Кристиан Оливера.
    • 15'
      Кристиан Оливера вывел мяч из чужой штрафной площади, чтобы нанести с правого полуфланга удар, который Александр Кальенс заблокирует в аут.
    • Опасный момент
      14'
      Дарвин Нуньес пробил головой в створ с левого угла вратарской, откликнувшись на подачу с ближнего фланга. Мяч забрал Педро Гальесе.
    • 12'
      Дарвин Нуньес запустил контратаку уругвайцев, а потом Федерико Вальверде сделал доставку справа, и по мячу сыграл защитник перуанцев.
    • Угловой
      12'
      Мануэль Угарте в своей штрафной площади подарил мяч Эдисону Флоресу, который заработал угловой удар для сборной Перу.
    • 10'
      Уругвайская сборная котируется выше, чем перуанская, но пока в конкретном матче опасные моменты ни тем, ни другим не даются.
    • Судья
      8'
      Алекс Валера там падал с линии штрафной площади сборной Уругвая в противоборстве с Сантьяго Буэно, но арбитр не назначил штрафной удар либо пенальти. Борьба нормальная.
    • 7'
      "Инки" снова забрасывают мяч в чужую штрафную площадь - там заключает мяч в руки Серхио Рочет.
    • Фол, нарушение
      6'
      В центре поля фиксируется мелкий фол со стороны сборной Уругвая. Николас Фонсека мелко нарушил правила Эдисона Флореса.
    • Фол, нарушение
      6'
      Гильермо Валера нарушил правила на своей половине поля - заплёл ноги Серхио Пенье. Штрафной удар будет у гостей из правой зоны.
    • 5'
      Закидушка теперь у хозяев к правому углу чужой вратарской. Там Сантьяго Буэно головой скидывает мяч Серхио Рочету. Тот ловит его, но падает на газон после столкновения. Впрочем, медицинская помощь не нужна вратарю сборной Уругвая.
    • 3'
      Заброс осуществляется у перуанцев с левого фланга из центральной трети поля в чужую штрафную площадь. Там мяч уверенно забирает в перчатки Серхио Рочет.
    • 2'
      Сборная Уругвая играет в преимущественно белой форме с красной диагональной полосой, а у сборной Уругвая экипировка голубо-чёрных цветов.
    • Фол, нарушение
      1'
      Уже нарушили правила хозяева - рядом с центральным кругом против Дарвина Нуньеса. Но это мелкий фол, не заслуживающий особого внимания.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В 9-м туре отборочного этапа к ЧМ-2026 в зоне КОНМЕБОЛ между собой сыграют сыграют сборные Перу и Уругвая. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.02. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.02 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 118
    Перу 5.1% (6)
    X 27.1% (32)
    Уругвай 67.8% (80)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Перу
    Ничья
    Уругвай
    5.30
    Реклама, bettery.ru
    3.25
    Реклама, fon.bet
    3.20
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Перу 0:0 Уругвай онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Перу 0:0 Уругвай

    Исход игры
    Перу
    5.1% (6)
    Ничья
    27.1% (32)
    Уругвай
    67.8% (80)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.04% (40)
    Меньше
    62.96% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    63.89% (69)
    Нет
    36.11% (39)
    Популярный счёт
    1:2 Уругвай
    27.1% (32)
    1:1 Ничья
    24.6% (29)
    0:1 Уругвай
    22% (26)
    0:2 Уругвай
    8.5% (10)
    2:1 Перу
    3.4% (4)
    1:3 Уругвай
    2.5% (3)
    1:0 Перу
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Перу
    Уругвай
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный