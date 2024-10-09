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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 9.
Перу
FIFA #43
 
Позже
Уругвай
FIFA #11
Прогнозы 48
Перу 6.3% (3)
X 20.8% (10)
Уругвай 72.9% (35)
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Лучшие коэффициенты
Перу
Ничья
Уругвай
4.70
3.35
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3.15
Все Коэффициенты

История личных встреч

Перу
Уругвай

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
100%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

13 матчей

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

7.7%
61.5%
30.8%
1 победа 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

Ч2КЮА
1:0
Ч2КЮА
1:1
ТМС
1:1
ТМС
1:0
КА
0:0
Ч2КЮА
2:1
Ч2КЮА
1:0
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
2:4
КА
0:2
КА
1:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
6:0

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

1.14
0.17

Среднее время на гол

78
540

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1.67
1.57

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.38
0.92

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

65
97

Бомбардиры внутри турнира

Перу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йотун Йошимар 1 0.13
Кальенс Александр 1 0.13
Валера Алекс 0 0
Гримальдо Жоао 0 0
Уругвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуньес Дарвин 5 (1) 0.63
Де ла Крус Николас 3 0.38
Оливера Матиас 1 0.13
Вальверде Федерико 1 0.13
Каноббио Агустин 1 0.13
Араухо Рональд 1 0.13
Араухо Максимилиано 0 0
Винья Матиас 0 0
Пельистри Факундо 0 0

Карточки

Перу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адвинкула Луис 4 1
Лопес Маркос 4 0
Йотун Йошимар 2 0
Вильдер Картахена 2 0
Герреро Паоло 1 0
Сантамария Андерсон 1 0
Тапия Ренато 1 0
Кальенс Александр 1 0
Араухо Мигель 1 0
Рейна Брайан 1 0
Уругвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 3 0
Нандес Найтан 2 0
Оливера Матиас 2 0
Вальверде Федерико 2 0
Винья Матиас 2 0
Суарес Луис 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Хименес Хосе 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Буэно Сантьяго 1 0
Араухо Рональд 1 0
Нуньес Дарвин 1 0
Касерес Себастьян 1 0
Родригес Брайан 1 0

Результаты матчей

Перу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Уругвай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Перу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Уругвай
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
7
Перу
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Уругвай
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
1
14%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
33%
2
17%
61-75
1
33%
3
25%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
50%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Перу
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эквадор - Перу 1:0 Перу - Колумбия 1:1 Аргентина - Перу 2:0 Перу - Канада 0:1
Перу - Чили 0:0 Перу - Сальвадор 1:0 Перу - Парагвай 0:0 Перу - Доминиканская Республика 4:1 Перу - Никарагуа 2:0 Перу - Венесуэла 1:1 Боливия - Перу 2:0 Перу - Аргентина 0:2 Чили - Перу 2:0 Перу - Бразилия 0:1 Парагвай - Перу 0:0 Япония - Перу 4:1 Южная Корея - Перу 0:1 Марокко - Перу 0:0 Германия - Перу 2:0 Боливия - Перу 0:1
Уругвай
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Венесуэла - Уругвай 0:0 Уругвай - Парагвай 0:0 Уругвай - Гватемала 1:1 Канада - Уругвай 2:2
Уругвай - Колумбия 0:1 Уругвай - Бразилия 0:0 США - Уругвай 0:1 Уругвай - Боливия 5:0 Уругвай - Панама 3:1 Мексика - Уругвай 0:4 Коста-Рика - Уругвай 0:0 Кот-д'Ивуар - Уругвай 2:1 Уругвай - Боливия 3:0 Аргентина - Уругвай 0:2 Уругвай - Бразилия 2:0 Колумбия - Уругвай 2:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Уругвай - Чили 3:1 Уругвай - Куба 2:0 Уругвай - Никарагуа 4:1

Результаты матчей

Перу
Уругвай

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Перу
Уругвай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
6
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 8 6 0 2 12 - 4 18
2.
Колумбия
 Заявка 8 4 4 0 9 - 5 16
3.
Уругвай
 Заявка 8 4 3 1 13 - 5 15
4.
Эквадор
 Заявка 8 4 2 2 6 - 4 11
5.
Бразилия
 Заявка 8 3 1 4 9 - 8 10
6.
Венесуэла
 Заявка 8 2 4 2 6 - 7 10
7.
Парагвай
 Заявка 8 2 3 3 2 - 3 9
8.
Боливия
 Заявка 8 3 0 5 10 - 15 9
9.
Чили
 Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
10.
Перу
 Заявка 8 0 3 5 2 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Колумбия
 Заявка 4 3 1 0 7 - 4 10
3.
Аргентина
 Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
4.
Венесуэла
 Заявка 4 2 2 0 4 - 0 8
5.
Эквадор
 Заявка 4 3 1 0 4 - 1 7
6.
Бразилия
 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
7.
Парагвай
 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
8.
Боливия
 Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
Чили
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Перу
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
2.
Колумбия
 Заявка 4 1 3 0 2 - 1 6
3.
Уругвай
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
4.
Эквадор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
5.
Бразилия
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
6.
Боливия
 Заявка 4 1 0 3 3 - 10 3
7.
Венесуэла
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
8.
Парагвай
 Заявка 4 0 2 2 0 - 2 2
9.
Перу
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
10.
Чили
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Бразилия Родриго 3 (1)
Аргентина Месси Лионель 3
Колумбия Диас Луис 3
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 4
Чили Нуньес Марселино 1 3
Чили Пульгар Эрик 4
Перу Лопес Маркос 4
Колумбия Варгас Камило 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Перу - Уругвай от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 октября 2024, осталось 2 дня 20 часов 12 минут.



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    • Прогнозы 48
    Перу 6.3% (3)
    X 20.8% (10)
    Уругвай 72.9% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Перу
    Ничья
    Уругвай
    4.70
    3.35
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    Прогнозы на матч Перу - Уругвай

    Исход игры
    Перу
    6.3% (3)
    Ничья
    20.8% (10)
    Уругвай
    72.9% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.3% (19)
    Меньше
    58.7% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    60.87% (28)
    Нет
    39.13% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Уругвай
    31.3% (15)
    0:1 Уругвай
    25% (12)
    1:1 Ничья
    18.8% (9)
    0:2 Уругвай
    10.4% (5)
    2:1 Перу
    4.2% (2)
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