Тур: 3. Стадион: Сент-Джеймс Парк.
0'
45' Желтая карточкаБилер Хусеин
1:0
45' ПенальтиШёр Фабиан
52' Желтая карточкаИпполит Майлз
55' Желтая карточкаЛонгстафф Шон
Ход матча
45'
45'
1:0
52'
55'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
79 Владение мячом, % 21
Прогноз на матч от Liveresult
17
Крафт
Эмиль
25
Келли
Ллойд
28
Уиллок
Джо
18
Осула
Вильям
11
Барнс
Харви
31
Льюис
Джо
16
Болл
Джимми
39
Пиготт
Джо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
-
25 Келли ЛлойдЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
18 Осула ВильямНападающий
-
11 Барнс ХарвиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Радди ДжонВратарь
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
37 Мерфи АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Льюис ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Болл ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Пиготт ДжоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Уорд ЛьюисВратарь
-
10 Келли ДжошВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Смит АлистерПолузащитник
-
29 Сасу АронПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джексон Джонни
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уиллок Джо
|1
|0.5
|Шёр Фабиан
|1 (1)
|0.5
Уимблдон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пиготт Джо
|1
|0.33
|Стивенс Мэтью
|1
|0.33
|Бугиэль Омар
|1
|0.33
|Келли Джош
|1
|0.33
|Ривз Джейк
|0
|0
|Ипполит Майлз
|0
|0
|Тилли Джеймс
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холл Льюис
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
Уимблдон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ипполит Майлз
|2
|0
|Джонсон Райан III
|2
|0
|Льюис Джо
|1
|0
|Ривз Джейк
|1
|0
|Мэйкок Каллум
|1
|0
|Билер Хусеин
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Уимблдон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уимблдон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уимблдон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0
Уимблдон
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Брэдфорд Сити - Уимблдон 0:0 Уимблдон - Милтон-Кейнс Донс 3:0 Уимблдон - Флит Таун 1:0 Уимблдон - Ипсвич 2:2
Челтенем - Уимблдон 0:1 Уимблдон - Уиком 1:0 Бромли - Уимблдон 2:0 Бромли - Уимблдон 1:2 Уимблдон - Колчестер 4:2 Барнет - Уимблдон 2:0 Мейденхед - Уимблдон 2:1 Уимблдон - Чарльтон 2:0 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Метрополитан Полис - Уимблдон 0:3 Питерборо Юнайтед - Уимблдон 0:1 Уимблдон - Уолсолл 5:1 Транмир - Уимблдон 3:2 Суиндон Таун - Уимблдон 3:2 Уимблдон - Солфорд Сити 1:0 Стокпорт - Уимблдон 1:0
Результаты матчей
Ньюкасл
Уимблдон
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Уимблдон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Уотфорд
|Инс Томас
|4 (1)
|Вулверхэмптон
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|Челси
|Нкунку Кристофер
|3
|Престон Норт Энд
|Осмаич Милутин
|3
|Флит Таун
|Грейдон Райан
|3
|Уиком
|Alex Hartridge
|1 2
|Лейтон Ориент
|Симпсон Джек III
|1 1
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|1 1
|Кроули Таун
|Роулс Джек
|1 1
|Бирмингем
|Сэндерсон Дион
|1 1