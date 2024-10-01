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Тур: 3. Стадион: .
Ньюкасл
1:0
Второй тайм: 82'
Уимблдон
0'
45' Желтая карточка
Билер Хусеин
1:0
45' Пенальти
Шёр Фабиан
52' Желтая карточка
Ипполит Майлз
55' Желтая карточка
Лонгстафф Шон

Ход матча

45'
 
Билер Хусеин
45'
Шёр Фабиан
1:0
46'
Гимараэс Бруно
Барнс Харви
 
46'
Радди Джон
Дубравка Мартин
 
52'
 
Ипполит Майлз
55'
Лонгстафф Шон
 
62'
 
Нойфвилль Джош
Билер Хусеин
62'
 
Стивенс Мэтью
Пиготт Джо
62'
Гордон Энтони
Жоэлинтон
 
62'
Холл Льюис
Крафт Эмиль
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 79 Владение мячом, % 21
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Уимблдон
1.15
Реклама, pari.ru
9.98
8.75
Все Коэффициенты
1
Дубравка
Мартин
21
Ливраменто
Валентино
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
25
Келли
Ллойд
7
Жоэлинтон
36
Лонгстафф
Шон
28
Уиллок
Джо
24
Альмирон
Мигель
18
Осула
Вильям
11
Барнс
Харви
1
Гудман
Оуэн
26
Харботтл
Райли
31
Льюис
Джо
33
Огундере
Исаак
2
Билер
Хусеин
8
Мэйкок
Каллум
16
Болл
Джимми
21
Ипполит
Майлз
7
Тилли
Джеймс
39
Пиготт
Джо
9
Бугиэль
Омар
Ньюкасл
4-3-3
Уимблдон
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уиллок Джо 1 0.5
Шёр Фабиан 1 (1) 0.5
Уимблдон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пиготт Джо 1 0.33
Стивенс Мэтью 1 0.33
Бугиэль Омар 1 0.33
Келли Джош 1 0.33
Ривз Джейк 0 0
Ипполит Майлз 0 0
Тилли Джеймс 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холл Льюис 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Уимблдон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ипполит Майлз 2 0
Джонсон Райан III 2 0
Льюис Джо 1 0
Ривз Джейк 1 0
Мэйкок Каллум 1 0
Билер Хусеин 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Уимблдон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уимблдон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уимблдон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0
Уимблдон
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Брэдфорд Сити - Уимблдон 0:0 Уимблдон - Милтон-Кейнс Донс 3:0 Уимблдон - Флит Таун 1:0 Уимблдон - Ипсвич 2:2
Челтенем - Уимблдон 0:1 Уимблдон - Уиком 1:0 Бромли - Уимблдон 2:0 Бромли - Уимблдон 1:2 Уимблдон - Колчестер 4:2 Барнет - Уимблдон 2:0 Мейденхед - Уимблдон 2:1 Уимблдон - Чарльтон 2:0 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Метрополитан Полис - Уимблдон 0:3 Питерборо Юнайтед - Уимблдон 0:1 Уимблдон - Уолсолл 5:1 Транмир - Уимблдон 3:2 Суиндон Таун - Уимблдон 3:2 Уимблдон - Солфорд Сити 1:0 Стокпорт - Уимблдон 1:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Уимблдон

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Уимблдон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 4 (1)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Челси Нкунку Кристофер 3
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Весь список
  • 46'
    Барнс Харви уходит с поля. Гимараэс Бруно выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Г О О О О Л - Шёр Фабиан из команды Ньюкасл забивает с точки!
  • 45'
    Билер Хусеин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Уимблдон
1.15
Реклама, pari.ru
9.98
8.75
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Где смотреть матч Ньюкасл 1:0 Уимблдон онлайн

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