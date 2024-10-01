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  4. Кубок лиги 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 51739
Ньюкасл
1:0
Конец матча
Уимблдон
0'
45' Желтая карточка
Билер Хусеин
1:0
45' Пенальти
Шёр Фабиан
52' Желтая карточка
Ипполит Майлз
55' Желтая карточка
Лонгстафф Шон
90'+6
1
Дубравка
Мартин
21
Ливраменто
Валентино
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
25
Келли
Ллойд
7
Жоэлинтон
36
Лонгстафф
Шон
28
Уиллок
Джо
24
Альмирон
Мигель
18
Осула
Вильям
11
Барнс
Харви
1
Гудман
Оуэн
26
Харботтл
Райли
31
Льюис
Джо
33
Огундере
Исаак
2
Билер
Хусеин
8
Мэйкок
Каллум
16
Болл
Джимми
21
Ипполит
Майлз
7
Тилли
Джеймс
39
Пиготт
Джо
9
Бугиэль
Омар
Ньюкасл
4-3-3
Уимблдон
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уиллок Джо 1 0.5
Шёр Фабиан 1 (1) 0.5
Уимблдон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пиготт Джо 1 0.33
Стивенс Мэтью 1 0.33
Бугиэль Омар 1 0.33
Келли Джош 1 0.33
Ривз Джейк 0 0
Ипполит Майлз 0 0
Тилли Джеймс 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холл Льюис 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Уимблдон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ипполит Майлз 2 0
Джонсон Райан III 2 0
Льюис Джо 1 0
Ривз Джейк 1 0
Мэйкок Каллум 1 0
Билер Хусеин 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Уимблдон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уимблдон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уимблдон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1
Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 2:0
Уимблдон
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Брэдфорд Сити - Уимблдон 0:0 Уимблдон - Милтон-Кейнс Донс 3:0 Уимблдон - Флит Таун 1:0 Уимблдон - Ипсвич 2:2
Челтенем - Уимблдон 0:1 Уимблдон - Уиком 1:0 Бромли - Уимблдон 2:0 Бромли - Уимблдон 1:2 Уимблдон - Колчестер 4:2 Барнет - Уимблдон 2:0 Мейденхед - Уимблдон 2:1 Уимблдон - Чарльтон 2:0 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Метрополитан Полис - Уимблдон 0:3 Питерборо Юнайтед - Уимблдон 0:1 Уимблдон - Уолсолл 5:1 Транмир - Уимблдон 3:2 Суиндон Таун - Уимблдон 3:2 Уимблдон - Солфорд Сити 1:0 Стокпорт - Уимблдон 1:0

Результаты матчей

Ньюкасл
Уимблдон

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Уимблдон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Уотфорд Инс Томас 4 (1)
Вулверхэмптон Гуэдеш Гонсалу 3
Челси Нкунку Кристофер 3
Престон Норт Энд Осмаич Милутин 3
Флит Таун Грейдон Райан 3
Весь список

Топ нарушителей
Уиком Alex Hartridge 1 2
Лейтон Ориент Симпсон Джек III 1 1
Вест Хэм Альварес Эдсон 1 1
Кроули Таун Роулс Джек 1 1
Бирмингем Сэндерсон Дион 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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