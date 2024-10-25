Тур: 10. Стадион: Йени Адана.
2:1
Перерыв
0'
1:0
13' ГолБараси Юсуф
2:0
16' ГолГюлер Семих
30' Желтая карточкаХарисис Харилаос
36' Желтая карточкаТургунбаев Азизбек
37' Желтая карточкаАйдоган Тайфун
2:1
38' ГолКойта Бенгали-Фоде
Ход матча
13'
1:0
16'
2:0
30'
37'
38'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
15
Манев
Йован
16
Челик
Иззет
58
Маэстро
80
Кол
Али
Явуз
11
Бараси
Юсуф
14
Камара
Самба
11
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
-
58 МаэстроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Кол Али ЯвузПолузащитник
-
11 Бараси ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
-
22 Акташ АксельЗащитник
- Полузащитник
-
10 Алиуи НабильПолузащитник
- Нападающий
-
29 Шеху ФлорентНападающий
-
77 Нурани МотазНападающий
-
25 Murat Eser
-
-
-
-
Главный тренер: Дамла Серкан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мениг КвинсиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
99 Baris Nazli
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
История личных встреч
Адана Демирспор
Сивасспор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
60
69
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бараси Юсуф
|4 (2)
|0.44
|Гравильон Эндрю
|2 (1)
|0.22
|Манев Йован
|1
|0.11
|Гюлер Семих
|1
|0.11
|Кавразлы Салих
|1
|0.11
|Кол Али Явуз
|0
|0
|Куртулан Арда
|0
|0
|Бурак Абдулсамет
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|3 (1)
|0.3
|Мениг Квинси
|2
|0.2
|Радакович Урош
|2
|0.2
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0.1
|Бальде Диао Кейта
|1
|0.1
|Чифтчи Угюр
|1
|0.1
|Камара Самба
|1
|0.1
|Палули Мурат
|1
|0.1
|Притчард Алекс
|0
|0
|Тургунбаев Азизбек
|0
|0
|Мутуссами Самуэль
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манев Йован
|3
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Айдоган Тайфун
|2
|0
|Бурак Абдулсамет
|2
|0
|Tolga Kalender
|0
|1
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Каракуш Ведат
|1
|0
|Акташ Аксель
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Аймбетов Абат
|1
|0
|Кол Али Явуз
|1
|0
|Кавразлы Салих
|1
|0
|Маэстро
|1
|0
|Куртулан Арда
|1
|0
|Нурани Мотаз
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чифтчи Угюр
|3
|1
|Бальде Диао Кейта
|2
|1
|Тургунбаев Азизбек
|3
|0
|Сонко-Сундберг Ноа
|2
|0
|Манай Рей
|2
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Притчард Алекс
|1
|0
|Мениг Квинси
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
|Харисис Харилаос
|1
|0
|Камара Самба
|1
|0
|Николич Джордже
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Мутуссами Самуэль
|1
|0
|Jan Bieganski
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сивасспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Адана Демирспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сивасспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
6
Адана Демирспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сивасспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
18%
3
50%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
3
43%
76-90
Пропущено
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
4
50%
3
27%
76-90
Пропущено
19
13
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
3
16%
5
38%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
5
26%
1
8%
46-60
1
5%
1
8%
61-75
4
21%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1
Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Сивасспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сивасспор - Хатайспор 3:2 Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0
Сивасспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Результаты матчей
Адана Демирспор
Сивасспор
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
17
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 8
|25
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|8 - 6
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|11.
|1:2 Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 15
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 16
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|17.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 15
|5
|18.
|2:1 Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 21
|4
|19.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|1:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|2:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|8.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|12.
|1:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|18.
|2:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|5 (3)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Аланьяспор
|Балковец Юре
|4