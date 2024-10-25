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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Адана Демирспор
2:4
Конец матча
Сивасспор
0'
1:0
13' Гол
Бараси Юсуф
2:0
16' Гол
Гюлер Семих
30' Желтая карточка
Харисис Харилаос
36' Желтая карточка
Тургунбаев Азизбек
37' Желтая карточка
Айдоган Тайфун
2:1
38' Гол
Койта Бенгали-Фоде
2:2
61' Гол
Родригес Гарри
2:3
66' Гол
Манай Рей
2:4
88' Гол
Радакович Урош
90' Желтая карточка
Jan Bieganski
90'+5
39
Каракуш
Ведат
99
Куртулан
Арда
4
Гюлер
Семих
15
Манев
Йован
23
Бурак
Абдулсамет
16
Челик
Иззет
58
Маэстро
28
Кавразлы
Салих
8
Айдоган
Тайфун
80
Кол
Али
Явуз
11
Бараси
Юсуф
13
Николич
Джордже
7
Палули
Мурат
26
Радакович
Урош
14
Камара
Самба
3
Чифтчи
Угюр
55
Койта
Бенгали-Фоде
90
Тургунбаев
Азизбек
12
Мутуссами
Самуэль
8
Харисис
Харилаос
11
Мениг
Квинси
9
Манай
Рей
Адана Демирспор
4-2-3-1
Сивасспор
4-5-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Сивасспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
4:1
С
1:1
С
1:2
С
3:0
С
2:3
С
1:1
К
2:1
ТМК
0:3
ПЛТ
1:1
ПЛТ
0:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

60
69

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бараси Юсуф 4 (2) 0.44
Гравильон Эндрю 2 (1) 0.22
Манев Йован 1 0.11
Гюлер Семих 1 0.11
Кавразлы Салих 1 0.11
Кол Али Явуз 0 0
Куртулан Арда 0 0
Бурак Абдулсамет 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 4 (1) 0.4
Радакович Урош 3 0.3
Мениг Квинси 2 0.2
Родригес Гарри 1 0.1
Палули Мурат 1 0.1
Койта Бенгали-Фоде 1 0.1
Бальде Диао Кейта 1 0.1
Чифтчи Угюр 1 0.1
Камара Самба 1 0.1
Притчард Алекс 0 0
Тургунбаев Азизбек 0 0
Мутуссами Самуэль 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манев Йован 3 0
Гюлер Семих 2 0
Айдоган Тайфун 2 0
Бурак Абдулсамет 2 0
Tolga Kalender 0 1
Мохаммади Милад 1 0
Каракуш Ведат 1 0
Акташ Аксель 1 0
Сари Юсуф 1 0
Аймбетов Абат 1 0
Кол Али Явуз 1 0
Кавразлы Салих 1 0
Маэстро 1 0
Куртулан Арда 1 0
Нурани Мотаз 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 3 1
Бальде Диао Кейта 2 1
Тургунбаев Азизбек 3 0
Сонко-Сундберг Ноа 2 0
Манай Рей 2 0
Jan Bieganski 2 0
Эрдал Зия 1 0
Притчард Алекс 1 0
Мениг Квинси 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Харисис Харилаос 1 0
Камара Самба 1 0
Николич Джордже 1 0
Палули Мурат 1 0
Мутуссами Самуэль 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сивасспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
2
Адана Демирспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сивасспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
6
Адана Демирспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сивасспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
33%
1
13%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
13%
4
50%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
2
25%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
3
43%
76-90

Пропущено

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
4
40%
4
27%
76-90

Пропущено

23
15
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
13%
6
40%
1-15
2
9%
2
13%
16-30
5
22%
2
13%
31-45
5
22%
1
7%
46-60
3
13%
1
7%
61-75
5
22%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1
Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Сивасспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сивасспор - Хатайспор 3:2 Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0
Сивасспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1 Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0

Результаты матчей

Адана Демирспор
Сивасспор

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
0
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
4
2
7
1.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Бешикташ
 Заявка 8 6 2 0 17 - 5 20
3.
Самсунспор
 Заявка 9 6 1 2 16 - 9 19
4.
Фенербахче
 Заявка 8 5 2 1 18 - 7 17
5.
Эюпспор
 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Сивасспор
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
8.
Гёзтепе
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 8 2 6 0 8 - 6 12
10.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
11.
Касымпаша
 Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
12.
Бодрумспор
 Заявка 9 3 1 5 8 - 11 10
13.
Ризеспор
 Заявка 9 3 1 5 6 - 16 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
15.
Антальяспор
 Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
16.
Газиантеп
 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
17.
Кайсериспор
 Заявка 8 0 5 3 8 - 15 5
18.
Хатайспор
 Заявка 8 0 3 5 7 - 14 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Бешикташ
 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
3.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
7.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
11.
Бодрумспор
 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16.
Газиантеп
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Самсунспор
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Коньяспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
10.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
12.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
13.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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Топ бомбардиров
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Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
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Топ нарушителей
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
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