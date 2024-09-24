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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Тремолада Париде
Аталанта
2:3
Конец матча
Комо
0'
11' Желтая карточка
Роберто Серхи
1:0
18' Гол
Дзаппакоста Давиде
36' Желтая карточка
Морено Альберто
1:1
46' Гол
Стрефецца Габриэль
1:2
54' Гол в свои ворота
Колашинац Сеад
1:3
58' Гол
Фадера Алию
83' Желтая карточка
Де Рон Мартен
90' Желтая карточка
Ван дер Бремпт Игнасе
2:3
90' Пенальти
Лукман Адемола
90'+9

Ход матча

11'
 
Роберто Серхи
18'
Дзаппакоста Давиде
1:0
36'
 
Морено Альберто
46'
Брешианини Марко
Пашалич Марио
 
46'
1:1
Стрефецца Габриэль
(Роберто Серхи)
54'
1:2
Колашинац Сеад
55'
Куадрадо Хуан
Дзаппакоста Давиде
 
55'
Лукман Адемола
Ретеги Матео
 
58'
1:3
Фадера Алию
(Пас Николас)
59'
Самарджич Лазар
Де Кетеларе Шарль
 
62'
 
Маццителли Лука
Фадера Алию
75'
Ваня Влахович
Эдерсон Хонорато
 
77'
 
Габриеллони Алессандро
Кутроне Патрик
77'
 
Гольданига Эдоардо
Перроне Максимо
83'
Де Рон Мартен
 
89'
 
Сала Марко
Стрефецца Габриэль
89'
 
Энгельхардт Янник
Пас Николас
90'
 
Ван дер Бремпт Игнасе
90'
Лукман Адемола
2:3

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 10 Удары по воротам 14
  • 5 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 524 Количество передач 382
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 11
Аталанта 81.8% (9)
X 18.2% (2)
Комо 0% (0)
Все прогнозы
29
Карнесекки
Марко
19
Джимсити
Берат
3
Коссуну
Одилон
23
Колашинац
Сеад
16
Белланова
Рауль
77
Дзаппакоста
Давиде
15
Де
Рон
Мартен
13
Эдерсон
Хонорато
8
Пашалич
Марио
17
Де
Кетеларе
Шарль
32
Ретеги
Матео
1
Аудеро
Эмиль
77
Ван
дер
Бремпт
Игнасе
13
Доссена
Альберто
2
Кемпф
Марк-Оливер
18
Морено
Альберто
20
Роберто
Серхи
23
Перроне
Максимо
7
Стрефецца
Габриэль
79
Пас
Николас
16
Фадера
Алию
10
Кутроне
Патрик
Аталанта
3-4-1-2
Комо
4-2-3-1

История личных встреч

Аталанта
Комо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 4 (1) 0.8
Лукман Адемола 2 (1) 0.4
Брешианини Марко 2 0.4
Дзаппакоста Давиде 1 0.2
Де Кетеларе Шарль 1 0.2
Эдерсон Хонорато 0 0
Пашалич Марио 0 0
Руджери Маттео 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутроне Патрик 2 0.4
Стрефецца Габриэль 1 0.2
Фадера Алию 1 0.2
Роберто Серхи 0 0
Доссена Альберто 0 0
Пас Николас 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Рон Мартен 3 0
Хин Исак 2 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Джимсити Берат 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Ретеги Матео 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морено Альберто 3 0
Верди Симоне 1 0
Роберто Серхи 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Иовин Алессио 1 0
Сала Марко 1 0
Браунёдер Маттиас 1 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 0
Энгельхардт Янник 1 0

Результаты матчей

Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Комо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
1
Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
1
Аталанта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

12
4
8 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
4
100%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
22%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
5
56%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1
Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1
Комо
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0
Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1

Результаты матчей

Аталанта
Комо

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
2.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
3.
Удинезе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 7 10
4.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 6 - 0 9
5.
Эмполи
 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
6.
Интер Милан
 Заявка 5 2 2 1 10 - 5 8
7.
Милан
 Заявка 5 2 2 1 11 - 7 8
8.
Лацио
 Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
9.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
10.
Аталанта
 Заявка 5 2 0 3 10 - 11 6
11.
Рома
 Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
12.
Фиорентина
 Заявка 5 1 3 1 7 - 7 6
13.
Болонья
 Заявка 5 1 3 1 6 - 8 6
14.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
15.
Комо
 Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
16.
Дженоа
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
17.
Лечче
 Заявка 5 1 2 2 3 - 8 5
18.
Венеция
 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Наполи
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Удинезе
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Интер Милан
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
5.
Ювентус
 Заявка 3 1 2 0 3 - 0 5
6.
Фиорентина
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Милан
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
8.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Парма
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Лечче
 Заявка 3 1 1 1 3 - 6 4
11.
Рома
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
12.
Венеция
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
13.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 5 3
14.
Верона
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
15.
Болонья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Эмполи
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
17.
Дженоа
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кальяри
 Заявка 4 0 2 2 1 - 7 2
19.
Комо
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
20.
Монца
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эмполи
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Наполи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
5.
Милан
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
6.
Удинезе
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Болонья
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Комо
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Дженоа
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
11.
Аталанта
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
12.
Рома
 Заявка 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Интер Милан
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
Монца
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Парма
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Фиорентина
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Лечче
 Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
18.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
19.
Кальяри
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лацио
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 4
Аталанта Ретеги Матео 4
Милан Пулишич Кристиан 3 (2)
Удинезе Товен Флорьян 3 (1)
Лацио Кастельянос Валентин 3
Весь список

Топ нарушителей
Дженоа Де Винтер Кони 4
Аталанта Де Рон Мартен 3
Монца Иццо Армандо 3
Комо Морено Альберто 3
Удинезе Джанетти Лаутаро 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • После матча
  • "Комо" сенсационно обыграл "Аталанту" на выезде в перенесённом матче чемпионата Италии. А каков был бы результат, если бы эту игру не перенесли с понедельника на вторник из-за ливня? Текстовую онлайн-трансляцию провёл Кирилл Иванцов, спасибо всем за внимание и до новых встреч на LiveResult.Ru!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Конец матча. "Аталанта" - "Комо" - 2:3 (1:0). Не дал арбитр времени хозяевам после реализованного пенальти.
  • Пенальти
    90'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:3! АДЕМОЛА ЛУКМАН (С ПЕНАЛЬТИ)!
    В правый угол реализует Адемола Лукман одиннадцатиметровый. Эмиль Аудеро не угадывает, прыгая в другую сторону.
  • Пенальти!
    90'
    Пенальти в ворота "Комо"! С нарушением сделал подкат в своей штрафной площади игрок гостевой команды. Альберто Доссена в центральной зоне уронил Ваню Влаховича.
  • 90'
    Под свист атакует "Аталанта", поскольку не бьёт по воротам, а с навесом справляются гости.
  • Фол, нарушение
    90'
    Фолит Адемола Лукман против Игнасе ван дер Бремпта. Матч доигрывается командами. Победа вот-вот зафиксируется за "Комо".
  • 90'
    Рауль Белланова с левого фланга задвинул мяч к дальней штанге, а там не удалось никому из хозяев подправить его в створ ворот. 
  • Дополнительное время
    90'
    +6 минут ко второму тайму.
  • Замена
    89'
    Двойная замена у "Комо": Янник Энгельхардт и Марко Сала вступают в игру вместо Нико Паса и Габриэля Стрефеццы.
  • Травма, повреждение
    88'
    Медицинская пауза - соответствующая помощь оказывается игроку "Комо". Это Габриэль Стрефецца. Покидает он поле в сопровождении врачей.
  • 87'
    Такое ощущение, что относительно быстрый гол сыграл с "Аталантой" злую шутку, поскольку после него пропала действенная атакующая игра у команды Джан Пьеро Гасперини, а в обороне она не смогла закрыться на все пуговицы.
  • 86'
    В душе наверняка смирились уже бергамаски с поражением, слишком мало времени у них остаётся, да и по-прежнему игра не клеится.
  • 85'
    Атака левым крылом у "Аталанты", доставка мяча во вратарскую, но неопасно всё это, ибо мяч легко и спокойно ловит Эмиль Аудеро.
  • Травма, повреждение
    83'
    В предыдущем эпизоде Мартен де Рон уронил Серхи Роберто, которому сейчас оказывается медпомощь.
  • Желтая карточка
    83'
    Нарушение правил в центре поля. Мартен де Рон поступил с "превышением полномочий" и получил жёлтую карточку.
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    • Фол, нарушение
      82'
      Теперь гости сфолили сами - в пределах чужой штрафной площадки. Причём именно Алессандро Габриеллони отметился нарушением правил. В отношении Мартена де Рона.
    • Фол, нарушение
      80'
      А вот тут в атаку пошли визитёры и добились штрафного удара на правом фланге. Алессандро Габриеллони оказался на газоне, против него сфолил Одилон Коссуну.
    • Угловой
      79'
      Два подряд угловых подал Адемола Лукман с левого фланга - выстояла команда "Комо". Держатся гости нормально. Дальний удар Хуана Куадрадо пришёлся вне створа.
    • 77'
      А у "Аталанты" всё то же самое: раскат мяча по чужой половине поля без внятных перспектив последнего паса и завершения.
    • Замена
      77'
      Двойная замена в составе "Комо": Эдоардо Гольданига и Алессандр Габриеллони вместо Патрика Кутроне и Максимо Перроне.
    • 76'
      У "Комо" не одна замена, и тянут время гости, не спешат, потому что счёт на табло их вполне устраивает.
    • Замена
      75'
      Замена происходит в составе "Аталанты": Ваня Влахович появляется на поле вместо Эдерсона.
    • 73'
      Хуан Куадрадо на левом полуфланге отдал поперечный пас Адемоле Лукману, который увяз среди оппонентов, однако мяч отскочил обратно к Куадрадо, который нанёс низом не самый страшный удар, после которого мяч забрал Эмиль Аудеро.
    • 72'
      А не достигла ли "Аталанта" в своём нынешнем формате пика в прошлом сезоне, когда выиграла трофей Лиги Европы? 
    • Угловой
      71'
      Угловой был на левом фланге у "Аталанты", затем попытка организовать остроту подбора, но легко поймал опускавшийся мяч Эмиль Аудеро.
    • 69'
      Лазар Самарджич исполнил подачу слева со стандарта к дальнему углу вратарской, его партнёры еле сохранили мяч в поле, но до удара по воротам не довели ситуацию.
    • Фол, нарушение
      69'
      Штрафной удар на левом полуфланге зарабатывают бергамаски. Фолит Габриэль Стрефецца, толкая рукой Хуана Куадрадо.
    • 67'
      Алексея Миранчука больше нет в составе "Аталанты", а то бы мог он выйти на замену и попытаться спасти команду.
    • 66'
      С трудом моменты создаёт "Аталанта". Разве что только дальними ударами в последнее время. Так нелегко будет отыграться хозяевам.
    • 65'
      Команда Сеска Фабрегаса находится на пороге первой победы в рамках Серии A - будет что обсуждать итальянской прессе в среду.
    • 64'
      Плотно владеет сейчас мячом "Аталанта", и уже, наверное, меньше получаса остаётся у неё в распоряжении вкупе с добавленным временем.
    • Опасный момент
      63'
      Момент у "Аталанты"! Дальним ударом разразился Одилон Коссуну - был рикошет, но всё равно сориентировался Эмиль Аудеро и отразил этот мяч.
    • Замена
      62'
      Лука Маццителли выходит на замену в составе "Комо", а покидает поле автор недавнего гола Алию Фадера. Покидает, надо думать, с чувством выполненного долга.
    • Опасный момент
      61'
      Адемола Лукман знатно по силе приложился с правого полуфланга, но плохо по точности. Значительно выше створа.
    • 60'
      Прямо провальную пятнадцатиминутку выдала "Аталанта" на старте второго тайма, теперь непросто будет всё это разгребать команде Джан Пьеро Гасперини.
    • Замена
      59'
      Лазар Самарджич вступает в игру у "Аталанты", выходя на замену вместо Шарля де Кетеларе.
    • Описание гола
      58'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:3! АЛИЮ ФАДЕРА!
      Получил Алию Фадера заброс из глубины в зоне левого инсайда, покрутил Мартена де Рона и пробил по воротам, а мяч, срикошетив от Марко Карнесекки, проделал себе путь в дальнюю часть створа.
    • 57'
      Поражение "Аталанты", тем более домашнее, будет выглядит как сенсация, всё-таки "Комо" является новичком Серии А, и до отчётного матча эта команда шла в зоне вылета.
    • Замена
      55'
      Двойную замену произвёл Джан Пьеро Гасперини в составе "Аталанты". Адемола Лукман появился на футбольном поле вместо Матео Ретеги, а Хуан Куарадо - вместо Давиде Дзаппакосты.
    • Гол в свои ворота
      54'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! НИКОЛАС ПАС! UPD: ПЕРЕЗАПИСАНО КАК АВТОГОЛ СЕАДА КОЛАШИНАЦА.
      Вот это творят гости! Рикошет плохо сработал для "Аталанты"! Дальний низовой удар с правого полуфланга выполнил Нико Пас, а мяч после отскока от Сеада Колашинаца крайне неожиданного для Марко Карнесекки заскакал в левый угол.
    • Травма, повреждение
      53'
      Потребовалась медицинская помощь футболисту "Аталанты". Это Шарль де Кетеларе. Пострадал он на правом фланге атаки бергамасков, где Алию Фадера совершил против него фол.
    • 52'
      Показывают графический повтор гола "Комо", чтобы убедить телезрителей в отсутствии там положения "вне игры".
    • 51'
      "Аталанта" забрала себе мяч после пропущенного гола, но никакие моменты не создаёт, никакую остроту не организует. Непросто перестроиться на атакующий лад хозяевам.
    • Анонс
      49'
      На следующей неделе "Аталанте" играть в Лиге чемпионов против донецкого "Шахтёра".
    • 48'
      В случае ничейного результата "Аталанта" наберёт лишь седьмое очко по итогам пяти матчей.
    • 47'
      Пожалеет ли ещё "Аталанта", что при счёте 1:0 сбавила обороны в плане созидания? Или уже пожалела?
    • Описание гола
      46'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ГАБРИЭЛЬ СТРЕФЕЦЦА!
      Оперативно после возвращения команд на поле забивает "Комо"! Принял Габриэль Стрефецца на правом полуфланге передачу пяткой от Серхи Роберто и вкрутил мяч в дальний угол неотразимо для Марко Карнесекки.
    • Замена
      46'
      Марко Брешианини в перерыве вышел на замену в составе "Аталанты" вместо Марио Пашалича.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Конец первого тайма без добавленного времени. "Аталанта" - "Комо" - 1:0.
    • 44'
      Дальним ударом отмечается игрок гостей. Мяч отправляется выше и правее створа. Значительно неточно.
    • 43'
      Мартен де Рон на своей половине поля в рамках правил мешает сопернику пробить по воротам с левого полуфланга. Аут вбросит "Комо".
    • 42'
      Приближается конец первого тайма, в котором "Аталанта" после забитого гола действует весьма осторожно.
    • 41'
      Практически выровнялись команды по владению мячом. У "Аталанты" 51 процент по этому показателю, у "Комо" - 49.
    • Фол, нарушение
      40'
      Матео Ретеги заработал на левом фланге нападения штрафной удар для "Аталанты". Альберто Доссена отправил его на газон. 
    • Фол, нарушение
      39'
      Достаточно грубый фол в середине поля от игрока "Комо". Но без жёлтой карточки. Это Максимо Перроне уронил Рауля Белланову.
    • 38'
      Сеск Фабрегас даёт указания своим подопечным в надежде на то, что они вернутся к атакующей игре, а то прямо сейчас контролирует мяч "Аталанта".
    • Желтая карточка
      36'
      Альберто Морено фолит на левом фланге обороны - отоваривает по ногам Рауля Белланову. И получает заслуженную жёлтую карточку.
    • 35'
      Ещё и Патрик Кутроне дальше пробивал по чужим воротам - снова заблокировано. Накрывал чужие попытки Берат Джимсити.
    • 34'
      Алию Фадера пробует нанести удар по воротам бергамского клуба, но блокируется его попытка. Нужно придумывать гостям что-то более изощрённое.
    • Фол, нарушение
      33'
      Ещё одно нарушение правил в исполнении "Аталанты" на чужой половине поля. Фол против Габриэля Стрефеццы - от Сеада Колашинаца. Повторение пройдённого.
    • Фол, нарушение
      32'
      У "Аталанты" игровой спад на конкретном отрезке матча, не конструирует она в атаке чего-либо путного. Зато фол есть у Сеада Колашинаца в отношении Габриэля Стрефеццы.
    • 30'
      В предыдущем туре "Аталанта" обыграла "Фиорентину", а "Комо" сыграл вничью с "Болоньей". В тех матчах было забито 5 голов и 4 мяча соответственно.
    • Угловой
      29'
      Николас Пас подавал угловой с левого фланга, но по мячу сыграл Матео Ретеги, ничего интересного со стандарта не сообразил "Комо".
    • Опасный момент
      28'
      Серхи Роберто мог забить сейчас. Пробил он с правого полуфланга в дальний угол, а Марко Карнесекки перевёл мяч на угловой.
    • 27'
      "Аталанта" владела мячом 60 процентов сыгранного игрового времени. Однако в последние минуты тенденция противоположная - игру больше ведёт "Комо".
    • Фол, нарушение
      26'
      Недоволен Матео Ретеги тем, что зафиксирован фол с его стороны в середине поля. Альберто Доссена получил нарушение правил в свой адрес.
    • 25'
      Не хватает "Комо" качества в атакующих действиях. Подача с левого фланга только что оказалась у гостей за лицевую линию.
    • 24'
      "Аталанта" как-то подуспокоилась после забитого гола - а не рано ли команда Джан Пьеро Гасперини отошла на свою половину поля?
    • Фол, нарушение
      23'
      Небольшое нарушение правил - Патрик Кутроне играет рукой. Главное, что не в своей штрафной площади.
    • 22'
      Вот звучный какой свист, когда мячом владеет вратарь "Комо". Поменьше становится громкость, когда Эмиль Аудеро отдаёт мяч партнёру-защитнику.
    • 21'
      После углового гостей Альберто Морено отметился дальним ударом, и мяч проследовал вне створа ворот "Аталанты".
    • Опасный момент
      20'
      А вот и первый опасный момент "Комо"! Патрик Кутроне прикладывается с приличной дистанции и направляет мяч под перекладину, но Марко Карнесекки переводит-таки его на угловой.
    • 19'
      Мартен де Рон фолит на своей половине поля против Габриэля Стрефеццы. Быстро разыгрывают штрафной удар гости - и теряют мяч.
    • Описание гола
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДАВИДЕ ДЗАППАКОСТА!
      Пошла подача углового справа у "Аталанты" от Рауля Беллановы, последовала скидка к линии штрафной площади, и Давиде Дзаппакоста размашистым низовым ударом поразил левый угол.
    • 16'
      "Комо" ещё не выигрывал в рамках чемпионата Италии, но когда-то же команда Сеска Фабрегаса должна познать радость победы, не так ли?
    • Фол, нарушение
      15'
      Эдерсон нарушил правила в атаке у "Аталанты", на левом фланге подтолкнув Габриэля Стрефеццу.
    • 14'
      На данный момент справляется оборона "Комо" с позиционными атаками "Аталанты" и не даёт значимых сбоев.
    • Фол, нарушение
      13'
      Хозяева фолят тоже - сейчас фиксируется нарушение правил со стороны "Аталанты" на чужой половине поля. Давиде Дзаппакоста нехорошо обошёлся с Игнасе ван дер Бремптом.
    • 12'
      Инициатива в игре остаётся у команды Джан Пьеро Гасперини. Не очень хорошо "Аталанта" стартовала в нынешнем чемпионате Италии - пришла пора навёрстывать упущенное.
    • Желтая карточка
      10'
      Первая жёлтая карточка показана в матче - досталась она игроку "Комо". Серхи Роберто обзавёлся предупреждением за фол против Рауля Беллановы.
    • Угловой
      9'
      Угловой, как водится, неопасный у "Аталанты", а теперь другая доставка хозяев с правого фланга (с игры) завершается тем, что мяч легко ловит Эмиль Аудеро.
    • Опасный момент
      8'
      Матео Ретеги опасно пробивает по воротам "Комо" из центральной зоны, после того как мяч отскочил к нему с правой стороны, где находился Шарль де Кетеларе. Удар как раз в правый угол - отражает его Эмиль Аудеро на угловой.
    • 7'
      "Аталанта", напомним, действующий победитель Лиги Европы, а в общем этапе Лиги чемпионов она стартовала с ничейного результата против лондонского "Арсенала".
    • 6'
      Летит передача у бергамасков в штрафную площадь гостей, а Альберто Доссена прерывает путь мяча.
    • 5'
      Инициатива на первых минутах держится у "Аталанты", которая является явным фаворитом против команды, только что поднявшейся в Серию A из Серии B.
    • Фол, нарушение
      4'
      Габриэль Стрефецца фолит на своей половине поля против Сеада Колашинаца, заваливает того на газон, при этом избегает игрок "Комо" карточки.
    • 3'
      Угловой не получился опасным у "Аталанты". Теперь вратарь "Комо" Эмиль Аудеро под прессингом выбивает мяч за боковую линию.
    • Угловой
      2'
      Розыгрыш по правому флангу и проход по нему есть у "Аталанты" - а затем прострельная передача, и угловой зарабатывает команда хозяев.
    • 1'
      Матео Ретеги устроил сопернику прессинг на левом фланге атаки "Аталанты" и отобрал у оппонента мяч, но опасного развития у бергамасков не получилось.
    • 1'
      "Аталанта" играет в сине-чёрной форме, а у "Комо" преимущественно белая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В перенесённом матче 5-го тура итальянской Серии A "Аталанта" сыграет против "Комо". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
      • Прогнозы 11
      Аталанта 81.8% (9)
      X 18.2% (2)
      Комо 0% (0)
      Все прогнозы
    • До матча
    • Минута молчания состоится перед началом матча.
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Аталанта 2:3 Комо онлайн

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    Прогнозы на матч Аталанта 2:3 Комо

    Исход игры
    Аталанта
    81.8% (9)
    Ничья
    18.2% (2)
    Комо
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (2)
    Меньше
    50% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (2)
    Нет
    50% (2)
    Популярный счёт
    3:1 Аталанта
    18.2% (2)
    2:0 Аталанта
    18.2% (2)
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