Тур: 5. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Тремолада Париде
0'
11' Желтая карточкаРоберто Серхи
1:0
18' ГолДзаппакоста Давиде
36' Желтая карточкаМорено Альберто
1:1
46' ГолСтрефецца Габриэль
1:2
54' Гол в свои воротаКолашинац Сеад
1:3
58' ГолФадера Алию
83' Желтая карточкаДе Рон Мартен
90' Желтая карточкаВан дер Бремпт Игнасе
2:3
90' ПенальтиЛукман Адемола
90'+9
Ход матча
11'
18'
36'
46'
54'
1:2
58'
1:3
83'
90'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
10 Удары по воротам 14
-
5 Удары в створ 7
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
524 Количество передач 382
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
32
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
-
28 Патрисиу РуйВратарь
- Вратарь
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Пас НиколасПолузащитник
-
16 Фадера АлиюПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Джассим АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Верди СимонеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Fellipe Jack
-
Главный тренер: Сеск Фабрегас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Аталанта
Комо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|4 (1)
|0.8
|Лукман Адемола
|2 (1)
|0.4
|Брешианини Марко
|2
|0.4
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.2
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.2
|Эдерсон Хонорато
|0
|0
|Пашалич Марио
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутроне Патрик
|2
|0.4
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.2
|Фадера Алию
|1
|0.2
|Роберто Серхи
|0
|0
|Доссена Альберто
|0
|0
|Пас Николас
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Хин Исак
|2
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Ретеги Матео
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морено Альберто
|3
|0
|Верди Симоне
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Сала Марко
|1
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|0
|Энгельхардт Янник
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Комо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
1
Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
1
Аталанта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Комо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
2
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
12
4
8 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
2
17%
4
100%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
22%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
5
56%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1
Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1
Комо
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Комо - Болонья 2:2 Удинезе - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:1 Ювентус - Комо 3:0
Сампдория - Комо 1:1 Комо - Вольфсбург 0:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Комо 1:0 Кальяри - Комо 1:3 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Комо - Козенца 1:1 Модена - Комо 0:0 Комо - Читтаделла 2:1 Сампдория - Комо 1:1 ФералпиСало - Комо 2:5 Комо - Бари 2:1 Катанзаро - Комо 1:2 Комо - Зюйдтироль 2:0 Кадис - Комо 1:1 Комо - Пиза 3:1
Результаты матчей
Аталанта
Комо
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
23
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 0
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 7
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 11
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 8
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|19.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|4
|Аталанта
|Ретеги Матео
|4
|Милан
|Пулишич Кристиан
|3 (2)
|Удинезе
|Товен Флорьян
|3 (1)
|Лацио
|Кастельянос Валентин
|3
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Аталанта
|Де Рон Мартен
|3
|Монца
|Иццо Армандо
|3
|Комо
|Морено Альберто
|3
|Удинезе
|Джанетти Лаутаро
|3
Прогнозы на матч Аталанта 2:3 Комо
Исход игры
Аталанта
81.8% (9)
Ничья
18.2% (2)
Комо
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (2)
Меньше
50% (2)
Обе команды забьют
Да
50% (2)
Нет
50% (2)
Популярный счёт
3:1 Аталанта
18.2% (2)
2:0 Аталанта
18.2% (2)
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