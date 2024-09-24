"Комо" сенсационно обыграл "Аталанту" на выезде в перенесённом матче чемпионата Италии. А каков был бы результат, если бы эту игру не перенесли с понедельника на вторник из-за ливня? Текстовую онлайн-трансляцию провёл Кирилл Иванцов, спасибо всем за внимание и до новых встреч на LiveResult.Ru!

Рауль Белланова с левого фланга задвинул мяч к дальней штанге, а там не удалось никому из хозяев подправить его в створ ворот.

Фолит Адемола Лукман против Игнасе ван дер Бремпта. Матч доигрывается командами. Победа вот-вот зафиксируется за "Комо".

Под свист атакует "Аталанта", поскольку не бьёт по воротам, а с навесом справляются гости.

Пенальти в ворота "Комо"! С нарушением сделал подкат в своей штрафной площади игрок гостевой команды. Альберто Доссена в центральной зоне уронил Ваню Влаховича.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:3! АДЕМОЛА ЛУКМАН (С ПЕНАЛЬТИ)! В правый угол реализует Адемола Лукман одиннадцатиметровый. Эмиль Аудеро не угадывает, прыгая в другую сторону.

Конец матча. "Аталанта" - "Комо" - 2:3 (1:0). Не дал арбитр времени хозяевам после реализованного пенальти.

Нарушение правил в центре поля. Мартен де Рон поступил с "превышением полномочий" и получил жёлтую карточку.

В предыдущем эпизоде Мартен де Рон уронил Серхи Роберто, которому сейчас оказывается медпомощь.

Атака левым крылом у "Аталанты", доставка мяча во вратарскую, но неопасно всё это, ибо мяч легко и спокойно ловит Эмиль Аудеро.

В душе наверняка смирились уже бергамаски с поражением, слишком мало времени у них остаётся, да и по-прежнему игра не клеится.

Такое ощущение, что относительно быстрый гол сыграл с "Аталантой" злую шутку, поскольку после него пропала действенная атакующая игра у команды Джан Пьеро Гасперини, а в обороне она не смогла закрыться на все пуговицы.

Медицинская пауза - соответствующая помощь оказывается игроку "Комо". Это Габриэль Стрефецца. Покидает он поле в сопровождении врачей.

Двойная замена у "Комо": Янник Энгельхардт и Марко Сала вступают в игру вместо Нико Паса и Габриэля Стрефеццы.

Угловой был на левом фланге у "Аталанты", затем попытка организовать остроту подбора, но легко поймал опускавшийся мяч Эмиль Аудеро.

А не достигла ли "Аталанта" в своём нынешнем формате пика в прошлом сезоне, когда выиграла трофей Лиги Европы?

Хуан Куадрадо на левом полуфланге отдал поперечный пас Адемоле Лукману, который увяз среди оппонентов, однако мяч отскочил обратно к Куадрадо, который нанёс низом не самый страшный удар, после которого мяч забрал Эмиль Аудеро.

Замена происходит в составе "Аталанты": Ваня Влахович появляется на поле вместо Эдерсона.

У "Комо" не одна замена, и тянут время гости, не спешат, потому что счёт на табло их вполне устраивает.

Двойная замена в составе "Комо": Эдоардо Гольданига и Алессандр Габриеллони вместо Патрика Кутроне и Максимо Перроне.

А у "Аталанты" всё то же самое: раскат мяча по чужой половине поля без внятных перспектив последнего паса и завершения.

Два подряд угловых подал Адемола Лукман с левого фланга - выстояла команда "Комо". Держатся гости нормально. Дальний удар Хуана Куадрадо пришёлся вне створа.

А вот тут в атаку пошли визитёры и добились штрафного удара на правом фланге. Алессандро Габриеллони оказался на газоне, против него сфолил Одилон Коссуну.

Теперь гости сфолили сами - в пределах чужой штрафной площадки. Причём именно Алессандро Габриеллони отметился нарушением правил. В отношении Мартена де Рона.

Марко Брешианини в перерыве вышел на замену в составе "Аталанты" вместо Марио Пашалича.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! ГАБРИЭЛЬ СТРЕФЕЦЦА! Оперативно после возвращения команд на поле забивает "Комо"! Принял Габриэль Стрефецца на правом полуфланге передачу пяткой от Серхи Роберто и вкрутил мяч в дальний угол неотразимо для Марко Карнесекки.

Пожалеет ли ещё "Аталанта", что при счёте 1:0 сбавила обороны в плане созидания? Или уже пожалела?

В случае ничейного результата "Аталанта" наберёт лишь седьмое очко по итогам пяти матчей.

На следующей неделе "Аталанте" играть в Лиге чемпионов против донецкого "Шахтёра".

"Аталанта" забрала себе мяч после пропущенного гола, но никакие моменты не создаёт, никакую остроту не организует. Непросто перестроиться на атакующий лад хозяевам.

Показывают графический повтор гола "Комо", чтобы убедить телезрителей в отсутствии там положения "вне игры".

Потребовалась медицинская помощь футболисту "Аталанты". Это Шарль де Кетеларе. Пострадал он на правом фланге атаки бергамасков, где Алию Фадера совершил против него фол.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! НИКОЛАС ПАС! UPD: ПЕРЕЗАПИСАНО КАК АВТОГОЛ СЕАДА КОЛАШИНАЦА. Вот это творят гости! Рикошет плохо сработал для "Аталанты"! Дальний низовой удар с правого полуфланга выполнил Нико Пас, а мяч после отскока от Сеада Колашинаца крайне неожиданного для Марко Карнесекки заскакал в левый угол.

Двойную замену произвёл Джан Пьеро Гасперини в составе "Аталанты". Адемола Лукман появился на футбольном поле вместо Матео Ретеги, а Хуан Куарадо - вместо Давиде Дзаппакосты.

Поражение "Аталанты", тем более домашнее, будет выглядит как сенсация, всё-таки "Комо" является новичком Серии А, и до отчётного матча эта команда шла в зоне вылета.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:3! АЛИЮ ФАДЕРА! Получил Алию Фадера заброс из глубины в зоне левого инсайда, покрутил Мартена де Рона и пробил по воротам, а мяч, срикошетив от Марко Карнесекки, проделал себе путь в дальнюю часть створа.

Лазар Самарджич вступает в игру у "Аталанты", выходя на замену вместо Шарля де Кетеларе.

Прямо провальную пятнадцатиминутку выдала "Аталанта" на старте второго тайма, теперь непросто будет всё это разгребать команде Джан Пьеро Гасперини.

Адемола Лукман знатно по силе приложился с правого полуфланга, но плохо по точности. Значительно выше створа.

Лука Маццителли выходит на замену в составе "Комо", а покидает поле автор недавнего гола Алию Фадера. Покидает, надо думать, с чувством выполненного долга.

Момент у "Аталанты"! Дальним ударом разразился Одилон Коссуну - был рикошет, но всё равно сориентировался Эмиль Аудеро и отразил этот мяч.

Плотно владеет сейчас мячом "Аталанта", и уже, наверное, меньше получаса остаётся у неё в распоряжении вкупе с добавленным временем.

Команда Сеска Фабрегаса находится на пороге первой победы в рамках Серии A - будет что обсуждать итальянской прессе в среду.

С трудом моменты создаёт "Аталанта". Разве что только дальними ударами в последнее время. Так нелегко будет отыграться хозяевам.

Алексея Миранчука больше нет в составе "Аталанты", а то бы мог он выйти на замену и попытаться спасти команду.

Лазар Самарджич исполнил подачу слева со стандарта к дальнему углу вратарской, его партнёры еле сохранили мяч в поле, но до удара по воротам не довели ситуацию.

Первый тайм

— Конец первого тайма без добавленного времени. "Аталанта" - "Комо" - 1:0.

44' Дальним ударом отмечается игрок гостей. Мяч отправляется выше и правее створа. Значительно неточно.

43' Мартен де Рон на своей половине поля в рамках правил мешает сопернику пробить по воротам с левого полуфланга. Аут вбросит "Комо".

42' Приближается конец первого тайма, в котором "Аталанта" после забитого гола действует весьма осторожно.

41' Практически выровнялись команды по владению мячом. У "Аталанты" 51 процент по этому показателю, у "Комо" - 49.

40' Матео Ретеги заработал на левом фланге нападения штрафной удар для "Аталанты". Альберто Доссена отправил его на газон.

39' Достаточно грубый фол в середине поля от игрока "Комо". Но без жёлтой карточки. Это Максимо Перроне уронил Рауля Белланову.

38' Сеск Фабрегас даёт указания своим подопечным в надежде на то, что они вернутся к атакующей игре, а то прямо сейчас контролирует мяч "Аталанта".

36' Альберто Морено фолит на левом фланге обороны - отоваривает по ногам Рауля Белланову. И получает заслуженную жёлтую карточку.

35' Ещё и Патрик Кутроне дальше пробивал по чужим воротам - снова заблокировано. Накрывал чужие попытки Берат Джимсити.

34' Алию Фадера пробует нанести удар по воротам бергамского клуба, но блокируется его попытка. Нужно придумывать гостям что-то более изощрённое.

33' Ещё одно нарушение правил в исполнении "Аталанты" на чужой половине поля. Фол против Габриэля Стрефеццы - от Сеада Колашинаца. Повторение пройдённого.

32' У "Аталанты" игровой спад на конкретном отрезке матча, не конструирует она в атаке чего-либо путного. Зато фол есть у Сеада Колашинаца в отношении Габриэля Стрефеццы.

30' В предыдущем туре "Аталанта" обыграла "Фиорентину", а "Комо" сыграл вничью с "Болоньей". В тех матчах было забито 5 голов и 4 мяча соответственно.

29' Николас Пас подавал угловой с левого фланга, но по мячу сыграл Матео Ретеги, ничего интересного со стандарта не сообразил "Комо".

28' Серхи Роберто мог забить сейчас. Пробил он с правого полуфланга в дальний угол, а Марко Карнесекки перевёл мяч на угловой.

27' "Аталанта" владела мячом 60 процентов сыгранного игрового времени. Однако в последние минуты тенденция противоположная - игру больше ведёт "Комо".

26' Недоволен Матео Ретеги тем, что зафиксирован фол с его стороны в середине поля. Альберто Доссена получил нарушение правил в свой адрес.

25' Не хватает "Комо" качества в атакующих действиях. Подача с левого фланга только что оказалась у гостей за лицевую линию.

24' "Аталанта" как-то подуспокоилась после забитого гола - а не рано ли команда Джан Пьеро Гасперини отошла на свою половину поля?

23' Небольшое нарушение правил - Патрик Кутроне играет рукой. Главное, что не в своей штрафной площади.

22' Вот звучный какой свист, когда мячом владеет вратарь "Комо". Поменьше становится громкость, когда Эмиль Аудеро отдаёт мяч партнёру-защитнику.

21' После углового гостей Альберто Морено отметился дальним ударом, и мяч проследовал вне створа ворот "Аталанты".

20' А вот и первый опасный момент "Комо"! Патрик Кутроне прикладывается с приличной дистанции и направляет мяч под перекладину, но Марко Карнесекки переводит-таки его на угловой.

19' Мартен де Рон фолит на своей половине поля против Габриэля Стрефеццы. Быстро разыгрывают штрафной удар гости - и теряют мяч.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! ДАВИДЕ ДЗАППАКОСТА!

Пошла подача углового справа у "Аталанты" от Рауля Беллановы, последовала скидка к линии штрафной площади, и Давиде Дзаппакоста размашистым низовым ударом поразил левый угол.

16' "Комо" ещё не выигрывал в рамках чемпионата Италии, но когда-то же команда Сеска Фабрегаса должна познать радость победы, не так ли?

15' Эдерсон нарушил правила в атаке у "Аталанты", на левом фланге подтолкнув Габриэля Стрефеццу.

14' На данный момент справляется оборона "Комо" с позиционными атаками "Аталанты" и не даёт значимых сбоев.

13' Хозяева фолят тоже - сейчас фиксируется нарушение правил со стороны "Аталанты" на чужой половине поля. Давиде Дзаппакоста нехорошо обошёлся с Игнасе ван дер Бремптом.

12' Инициатива в игре остаётся у команды Джан Пьеро Гасперини. Не очень хорошо "Аталанта" стартовала в нынешнем чемпионате Италии - пришла пора навёрстывать упущенное.

10' Первая жёлтая карточка показана в матче - досталась она игроку "Комо". Серхи Роберто обзавёлся предупреждением за фол против Рауля Беллановы.

9' Угловой, как водится, неопасный у "Аталанты", а теперь другая доставка хозяев с правого фланга (с игры) завершается тем, что мяч легко ловит Эмиль Аудеро.

8' Матео Ретеги опасно пробивает по воротам "Комо" из центральной зоны, после того как мяч отскочил к нему с правой стороны, где находился Шарль де Кетеларе. Удар как раз в правый угол - отражает его Эмиль Аудеро на угловой.

7' "Аталанта", напомним, действующий победитель Лиги Европы, а в общем этапе Лиги чемпионов она стартовала с ничейного результата против лондонского "Арсенала".

6' Летит передача у бергамасков в штрафную площадь гостей, а Альберто Доссена прерывает путь мяча.

5' Инициатива на первых минутах держится у "Аталанты", которая является явным фаворитом против команды, только что поднявшейся в Серию A из Серии B.

4' Габриэль Стрефецца фолит на своей половине поля против Сеада Колашинаца, заваливает того на газон, при этом избегает игрок "Комо" карточки.

3' Угловой не получился опасным у "Аталанты". Теперь вратарь "Комо" Эмиль Аудеро под прессингом выбивает мяч за боковую линию.

2' Розыгрыш по правому флангу и проход по нему есть у "Аталанты" - а затем прострельная передача, и угловой зарабатывает команда хозяев.

1' Матео Ретеги устроил сопернику прессинг на левом фланге атаки "Аталанты" и отобрал у оппонента мяч, но опасного развития у бергамасков не получилось.

1' "Аталанта" играет в сине-чёрной форме, а у "Комо" преимущественно белая экипировка.