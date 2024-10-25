Тур: 11. Стадион: Корнелья-Эль Прат. Главный судья: Ортис Мигель
Прогноз на матч от Liveresult
14
Оливан
Бриан
20
Крал
Алекс
10
Лосано
Поль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Оливан БрианЗащитник
- Полузащитник
-
20 Крал АлексПолузащитник
-
10 Лосано ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Милья ПереПолузащитник
-
35 Бауза РафельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Рока АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Маноло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
-
24 Ньянзу ТангиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Навас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эспаньол
Севилья
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед
34 матча
14.7%
20.6%
64.7%
5 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
17.6%
35.3%
47.1%
6 побед 12 ничьих 16 побед
Второй тайм
20.6%
32.4%
47%
7 побед 11 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.24
0.94
Среднее время на гол
72
95
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
2.35
1.88
Среднее время на гол
38
47
Всего голов
61
48
Голов в среднем за матч
1.79
1.41
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
50
63
Бомбардиры внутри турнира
Эспаньол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуадо Хавьер
|3 (1)
|0.3
|Каррерас Жофре
|2
|0.2
|Техеро Альваро
|1
|0.1
|Кумбулла Мараш
|1
|0.1
|Велиз Алехо
|1
|0.1
|Ромеро Карлос
|1
|0.1
|Кардона Ирвин
|0
|0
|Оливан Бриан
|0
|0
|Хеддира Валид
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|3 (1)
|0.3
|Навас Хесус
|1
|0.1
|Эджуке Чидера
|1
|0.1
|Хуанлу Санчес
|1
|0.1
|Идумбо Музамбо Станис
|1
|0.1
|Окампос Лукас
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|0
|0
Карточки
Эспаньол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль Хилали Омар
|4
|0
|Лосано Поль
|3
|0
|Кумбулла Мараш
|3
|0
|Ромеро Карлос
|3
|0
|Милья Пере
|2
|0
|Агуадо Альваро
|2
|0
|Пуадо Хавьер
|2
|0
|Велиз Алехо
|2
|0
|Кабрера Леандро
|1
|0
|Кардона Ирвин
|1
|0
|Каррерас Жофре
|1
|0
|Хеддира Валид
|1
|0
|Гарсия Жоан
|1
|0
|Рока Антонио
|1
|0
|Manolo Gonzalez
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педроса Адриа
|4
|0
|Маркан Маркос
|2
|1
|Хуанлу Санчес
|2
|1
|Ньянзу Танги
|2
|1
|Берналь Исаак Ромеро
|3
|0
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0
|Ньигес Сауль
|1
|1
|Гудель Неманья
|2
|0
|Соу Джибрил
|2
|0
|Баде Луак
|2
|0
|Нюланд Эрьян
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Фернандес Жерар
|1
|0
|Салас Кике
|1
|0
Результаты матчей
Эспаньол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
4
Эспаньол
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
0
3
Эспаньол
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Севилья
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
2
50%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
43%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
4
24%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
4
22%
2
12%
61-75
4
22%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Эспаньол
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Бетис - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 1:2
Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0
Севилья
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Барселона - Севилья 5:1 Севилья - Бетис 1:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Севилья - Вальядолид 2:1
Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2
Результаты матчей
Эспаньол
Севилья
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
4:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Эспаньол
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
37
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 6
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 18
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 8
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|16.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|7 - 8
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|18.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 19
|6
|20.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|12 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (5)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (4)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|5
|Вальядолид
|Роза Лукас
|5
|Сельта
|Илайш Мориба
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эспаньол - Севилья
Исход игры
Эспаньол
18.3% (22)
Ничья
38.3% (46)
Севилья
43.3% (52)
Тотал 2.5
Больше
46.73% (50)
Меньше
53.27% (57)
Обе команды забьют
Да
82.24% (88)
Нет
17.76% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (38)
1:2 Севилья
28.3% (34)
2:1 Эспаньол
9.2% (11)
0:1 Севилья
8.3% (10)
1:0 Эспаньол
5% (6)
2:2 Ничья
2.5% (3)
0:0 Ничья
2.5% (3)
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