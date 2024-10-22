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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Эспаньол
 
Позже
Севилья
Прогнозы 38
Эспаньол 21.1% (8)
X 26.3% (10)
Севилья 52.6% (20)
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Лучшие коэффициенты
Эспаньол
Ничья
Севилья
3.10
3.30
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3.20
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Эспаньол
Севилья

История личных встреч

Эспаньол
Севилья

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
37.5%
7 побед 3 ничьи 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 16 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед

34 матча

14.7%
20.6%
64.7%
5 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

17.6%
35.3%
47.1%
6 побед 12 ничьих 16 побед

Второй тайм

20.6%
32.4%
47%
7 побед 11 ничьих 16 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
0:2
П
0:1
П
2:1
П
0:3
П
1:1
П
3:1
П
6:4
П
1:0
П
2:0
П
3:2
КК
1:0
КК
3:1
П
1:2
П
4:1
П
1:3
П
3:0
П
2:2
КК
0:3
КК
3:1
П
1:1
П
0:0
ТМС
5:0
П
2:3
П
1:2
П
2:0
П
0:0
П
0:2
П
2:0
ПД
2:4

Голы

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.24
0.94

Среднее время на гол

72
95

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

2.35
1.88

Среднее время на гол

38
47

Всего голов

61
48

Голов в среднем за матч

1.79
1.41

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

50
63

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуадо Хавьер 3 (1) 0.3
Каррерас Жофре 2 0.2
Техеро Альваро 1 0.1
Кумбулла Мараш 1 0.1
Велиз Алехо 1 0.1
Ромеро Карлос 1 0.1
Кардона Ирвин 0 0
Оливан Бриан 0 0
Хеддира Валид 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 3 (1) 0.3
Навас Хесус 1 0.1
Эджуке Чидера 1 0.1
Хуанлу Санчес 1 0.1
Идумбо Музамбо Станис 1 0.1
Окампос Лукас 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Педроса Адриа 0 0
Баде Луак 0 0
Берналь Исаак Ромеро 0 0

Карточки

Эспаньол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль Хилали Омар 4 0
Лосано Поль 3 0
Кумбулла Мараш 3 0
Ромеро Карлос 3 0
Милья Пере 2 0
Агуадо Альваро 2 0
Пуадо Хавьер 2 0
Велиз Алехо 2 0
Кабрера Леандро 1 0
Кардона Ирвин 1 0
Каррерас Жофре 1 0
Хеддира Валид 1 0
Гарсия Жоан 1 0
Рока Антонио 1 0
Manolo Gonzalez 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педроса Адриа 4 0
Маркан Маркос 2 1
Хуанлу Санчес 2 1
Ньянзу Танги 2 1
Берналь Исаак Ромеро 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Ньигес Сауль 1 1
Гудель Неманья 2 0
Соу Джибрил 2 0
Баде Луак 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Агум Люсьен 1 0
Фернандес Жерар 1 0
Салас Кике 1 0

Результаты матчей

Эспаньол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
Эспаньол
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

0
3
Эспаньол
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Севилья
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

1
7

Голы по времени матча

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
1
13%
2
50%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
43%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
2
11%
1
6%
1-15
3
17%
4
24%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
4
22%
2
12%
61-75
4
22%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Эспаньол
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Мальорка 2:1 Бетис - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Вильярреал 1:2
Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Эспаньол - Реал Сосьедад 0:1 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Сабадель - Эспаньол 1:1 Эспаньол - Тулуза 0:0 Эспаньол - Уэска 1:0 Эспаньол - Жирона 0:0 Эспаньол - Реал Овьедо 2:0 Реал Овьедо - Эспаньол 1:0 Эспаньол - Спортинг Хихон 0:0 Спортинг Хихон - Эспаньол 0:1 Эспаньол - Картахена 3:0
Севилья
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Барселона - Севилья 5:1 Севилья - Бетис 1:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Севилья - Вальядолид 2:1
Алавес - Севилья 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2

Результаты матчей

Эспаньол
Севилья

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

4:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Эспаньол
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
2
8
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 10 9 0 1 33 - 10 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
3.
Атлетико М
 Заявка 10 5 5 0 16 - 6 20
4.
Вильярреал
 Заявка 10 5 3 2 18 - 18 18
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
8.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
9.
Сельта
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
10.
Райо Вальекано
 Заявка 10 3 4 3 11 - 10 13
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
12.
Жирона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
13.
Севилья
 Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
14.
Алавес
 Заявка 10 3 1 6 13 - 18 10
15.
Эспаньол
 Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
16.
Хетафе
 Заявка 10 1 6 3 7 - 8 9
17.
Вальядолид
 Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
18.
Леганес
 Заявка 10 1 5 4 6 - 12 8
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 1 3 6 12 - 19 6
20.
Валенсия
 Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
9.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
10.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
12.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
16.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
12.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
17.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (5)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Эспаньол - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 октября 2024, осталось 2 дня 13 часов 18 минут.



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  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 38
    Эспаньол 21.1% (8)
    X 26.3% (10)
    Севилья 52.6% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эспаньол
    Ничья
    Севилья
    3.10
    3.30
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    3.20
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    Прогнозы на матч Эспаньол - Севилья

    Исход игры
    Эспаньол
    21.1% (8)
    Ничья
    26.3% (10)
    Севилья
    52.6% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.86% (24)
    Меньше
    35.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    81.08% (30)
    Нет
    18.92% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    39.5% (15)
    1:1 Ничья
    15.8% (6)
    2:1 Эспаньол
    13.2% (5)
    0:1 Севилья
    10.5% (4)
    2:2 Ничья
    7.9% (3)
    1:0 Эспаньол
    5.3% (2)
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