Тур: 10. Стадион: Новый стадион Хатая.
0:0
Второй тайм: 60'
0'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
22
Аличи
Керим
17
Дьяк
Ламин
25
Баязит
Билал
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
-
79 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Sinan Kaloglu
История личных встреч
Хатайспор
Кайсериспор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
2
2.2
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.44
1.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
50
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Желсон II
|2
|0.22
|Страндберг Карлос
|2 (1)
|0.22
|Саглам Геркем
|1
|0.11
|Кальво Франсиско
|1
|0.11
|Ривас Ригоберто
|1
|0.11
|Педру Руй III
|0
|0
|Абубакар Венсан
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардозу Мигел
|2
|0.22
|Боа Морте Аилтон
|2
|0.22
|Назон Даккенс
|1
|0.11
|Калдырым Хасан Али
|1
|0.11
|Мане Карлуш
|1
|0.11
|Кочаман Ариф
|1
|0.11
|Бурабия Мехди
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чорекчи Камил
|3
|0
|Йылмаз Реджеп
|3
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Бамгбойе Фуншо
|2
|0
|Фернандеш Желсон II
|2
|0
|Килама Ги-Марселен
|0
|1
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Пармак Абдулкадир
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
|Дьяк Ламин
|1
|0
|Массанга Шандрель
|1
|0
|Джонатан Окоронкво
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боа Морте Аилтон
|4
|0
|Саздаджи Гекхан
|2
|1
|Кардозу Мигел
|3
|0
|Калдырым Хасан Али
|2
|0
|Назон Даккенс
|2
|0
|Бурабия Мехди
|1
|0
|Жанвье Жульян
|1
|0
|Аттама Джозеф
|1
|0
|Карими Али II
|1
|0
|Баязит Билал
|1
|0
|Йылмаз Картал
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
|Гежек Баран Али
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Кайсериспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Хатайспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Кайсериспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
0
4
Хатайспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Кайсериспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
2
22%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
15
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сивасспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0
Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0
Кайсериспор
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0
Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0
Результаты матчей
Хатайспор
Кайсериспор
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
3:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 8
|25
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|9.
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|8 - 6
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 16
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|17.
|0:0 Заявка
|9
|0
|6
|3
|8 - 15
|6
|18.
|0:0 Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 14
|4
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|14.
|0:0 Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 6
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|5 (3)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Аланьяспор
|Балковец Юре
|4