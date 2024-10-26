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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Хатайспор
0:0
Второй тайм: 60'
Кайсериспор
0'

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Кайсериспор
3.55
3.55
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Все Коэффициенты
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
3
Килама
Ги-Марселен
4
Кальво
Франсиско
88
Сертель
Джемали
17
Дьяк
Ламин
10
Страндберг
Карлос
14
Педру
Руй
III
5
Саглам
Геркем
99
Ривас
Ригоберто
9
Абубакар
Венсан
25
Баязит
Билал
3
Аттама
Джозеф
17
Жанвье
Жульян
23
Кароль
Лионель
11
Саздаджи
Гекхан
33
Калдырым
Хасан
Али
8
Йылмаз
Картал
26
Гежек
Баран
Али
10
Бурабия
Мехди
9
Назон
Даккенс
7
Кардозу
Мигел
Хатайспор
4-1-4-1
Кайсериспор
5-3-2

История личных встреч

Хатайспор
Кайсериспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
3:0
С
0:4
С
4:3
С
2:1
С
1:3
С
0:1
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

2
2.2

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.44
1.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
50

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Желсон II 2 0.22
Страндберг Карлос 2 (1) 0.22
Саглам Геркем 1 0.11
Кальво Франсиско 1 0.11
Ривас Ригоберто 1 0.11
Педру Руй III 0 0
Абубакар Венсан 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардозу Мигел 2 0.22
Боа Морте Аилтон 2 0.22
Назон Даккенс 1 0.11
Калдырым Хасан Али 1 0.11
Мане Карлуш 1 0.11
Кочаман Ариф 1 0.11
Бурабия Мехди 0 0
Сариарслан Тальха 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 3 0
Йылмаз Реджеп 3 0
Ходжич Армин II 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Фернандеш Желсон II 2 0
Килама Ги-Марселен 0 1
Абубакар Венсан 1 0
Саглам Геркем 1 0
Пармак Абдулкадир 1 0
Сертель Джемали 1 0
Дьяк Ламин 1 0
Массанга Шандрель 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боа Морте Аилтон 4 0
Саздаджи Гекхан 2 1
Кардозу Мигел 3 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Назон Даккенс 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Жанвье Жульян 1 0
Аттама Джозеф 1 0
Карими Али II 1 0
Баязит Билал 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Ака Яу 1 0
Гежек Баран Али 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Кайсериспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Хатайспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Кайсериспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

0
4
Хатайспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Кайсериспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
50%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
2
22%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
15
3 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
5
36%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сивасспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0
Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0
Кайсериспор
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0
Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0

Результаты матчей

Хатайспор
Кайсериспор

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

3:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Бешикташ
 Заявка 8 6 2 0 17 - 5 20
3.
Самсунспор
 Заявка 9 6 1 2 16 - 9 19
4.
Фенербахче
 Заявка 8 5 2 1 18 - 7 17
5.
Эюпспор
 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Сивасспор
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
8.
Гёзтепе
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 8 2 6 0 8 - 6 12
10.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
11.
Касымпаша
 Заявка 9 2 5 2 11 - 12 11
12.
Бодрумспор
 Заявка 9 3 1 5 8 - 11 10
13.
Ризеспор
 Заявка 9 3 1 5 6 - 16 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
15.
Антальяспор
 Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
16.
Газиантеп
 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
17.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 9 0 6 3 8 - 15 6
18.
Хатайспор
 0:0 Заявка 9 0 4 5 7 - 14 4
19.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Бешикташ
 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
3.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
7.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
11.
Бодрумспор
 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16.
Хатайспор
 0:0 Заявка 5 0 3 2 2 - 6 3
17.
Газиантеп
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
18.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Самсунспор
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Коньяспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
10.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
11.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
12.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
13.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 5 0 4 1 3 - 6 4
15.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Хатайспор
 0:0 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
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Где смотреть матч Хатайспор 0:0 Кайсериспор онлайн

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Хатайспор
Кайсериспор
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