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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Хатайспор
0:1
Конец матча
Кайсериспор
0'
0:1
76' Гол
Йылмаз Картал
82' Желтая карточка
Баокен Стефан
90'+8

Ход матча

62'
 
Мане Карлуш
Назон Даккенс
63'
Фернандеш Желсон II
Аличи Керим
 
72'
 
Баокен Стефан
Бурабия Мехди
72'
 
Карими Али
Гежек Баран Али
74'
Бамгбойе Фуншо
Страндберг Карлос
 
74'
Пармак Абдулкадир
Педру Руй
 
76'
0:1
Йылмаз Картал
(Баокен Стефан)
82'
 
Баокен Стефан
86'
Джонатан Окоронкво
Дьяк Ламин
 
86'
 
Коловециос Димитрис
Кардозу Мигел
87'
 
Ака Яу
Йылмаз Картал

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
3
Килама
Ги-Марселен
4
Кальво
Франсиско
88
Сертель
Джемали
17
Дьяк
Ламин
10
Страндберг
Карлос
14
Педру
Руй
III
5
Саглам
Геркем
99
Ривас
Ригоберто
9
Абубакар
Венсан
25
Баязит
Билал
3
Аттама
Джозеф
17
Жанвье
Жульян
23
Кароль
Лионель
11
Саздаджи
Гекхан
33
Калдырым
Хасан
Али
8
Йылмаз
Картал
26
Гежек
Баран
Али
10
Бурабия
Мехди
9
Назон
Даккенс
7
Кардозу
Мигел
Хатайспор
4-1-4-1
Кайсериспор
5-3-2

История личных встреч

Хатайспор
Кайсериспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
3:0
С
0:4
С
4:3
С
2:1
С
1:3
С
0:1
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

2
2.2

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.44
1.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

62
50

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандеш Желсон II 2 0.22
Страндберг Карлос 2 (1) 0.22
Саглам Геркем 1 0.11
Кальво Франсиско 1 0.11
Ривас Ригоберто 1 0.11
Педру Руй III 0 0
Абубакар Венсан 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардозу Мигел 2 0.22
Боа Морте Аилтон 2 0.22
Назон Даккенс 1 0.11
Калдырым Хасан Али 1 0.11
Мане Карлуш 1 0.11
Йылмаз Картал 1 0.11
Кочаман Ариф 1 0.11
Бурабия Мехди 0 0
Баокен Стефан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чорекчи Камил 3 0
Йылмаз Реджеп 3 0
Ходжич Армин II 2 0
Бамгбойе Фуншо 2 0
Фернандеш Желсон II 2 0
Килама Ги-Марселен 0 1
Абубакар Венсан 1 0
Саглам Геркем 1 0
Пармак Абдулкадир 1 0
Сертель Джемали 1 0
Дьяк Ламин 1 0
Массанга Шандрель 1 0
Джонатан Окоронкво 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боа Морте Аилтон 4 0
Саздаджи Гекхан 2 1
Кардозу Мигел 3 0
Калдырым Хасан Али 2 0
Назон Даккенс 2 0
Бурабия Мехди 1 0
Баокен Стефан 1 0
Жанвье Жульян 1 0
Аттама Джозеф 1 0
Карими Али II 1 0
Баязит Билал 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Ака Яу 1 0
Гежек Баран Али 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Кайсериспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Хатайспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Кайсериспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

0
4
Хатайспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Кайсериспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
50%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
4
50%
2
22%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

15
15
3 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
6
40%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Сивасспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Хатайспор - Бодрумспор 0:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0
Хатайспор - Самсунспор 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0
Кайсериспор
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Кайсериспор - Газиантеп 2:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0
Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Фенербахче - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Фатих Карагюмрюк 2:2 Пендикспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0

Результаты матчей

Хатайспор
Кайсериспор

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

3:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Бешикташ
 Заявка 8 6 2 0 17 - 5 20
3.
Самсунспор
 0:0 Заявка 10 6 2 2 16 - 9 20
4.
Фенербахче
 Заявка 8 5 2 1 18 - 7 17
5.
Эюпспор
 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Сивасспор
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
8.
Гёзтепе
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 8 2 6 0 8 - 6 12
10.
Касымпаша
 0:0 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
11.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12.
Бодрумспор
 Заявка 9 3 1 5 8 - 11 10
13.
Ризеспор
 Заявка 9 3 1 5 6 - 16 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
15.
Антальяспор
 Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
16.
Кайсериспор
 Заявка 9 1 5 3 9 - 15 8
17.
Газиантеп
 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18.
Хатайспор
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Бешикташ
 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
3.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
7.
Самсунспор
 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
11.
Бодрумспор
 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 0:0 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
16.
Газиантеп
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 0:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Касымпаша
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Коньяспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
10.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
11.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
14.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
15.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
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Топ нарушителей
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
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  • 49'
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