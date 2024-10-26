Тур: 11. Стадион: Хосе Сорилья. Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
22
Роза
Лукас
11
Моро
Рауль
12
Мартин
Марио
15
Кёмерт
Эрай
23
Тухами
Ануар
21
Амалла
Селим
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
11
Ахомаш
Ильяс
16
Баэна
Алекс
15
Барри
Тьерно
19
Пепе
Николя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Роза ЛукасЗащитник
-
11 Моро РаульПолузащитник
-
12 Мартин МариоПолузащитник
-
15 Кёмерт ЭрайПолузащитник
-
23 Тухами АнуарПолузащитник
-
21 Амалла СелимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Ба ДжумаЗащитник
-
30 Часко РаульЗащитник
-
10 Санчес ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Мачис ДарвинПолузащитник
-
20 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Дьедью АматНападающий
- Нападающий
-
14 Латаса ХуанНападающий
-
Главный тренер: Camilo Speranza
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Конде ДиегоВратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ахомаш ИльясПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Баэна АлексПолузащитник
-
15 Барри ТьерноНападающий
-
19 Пепе НиколяНападающий
- Запасные игроки
-
55 Гомес РубенВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Бернат ХуанЗащитник
-
26 Наварро ПауЗащитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
-
33 Кабанес ПауНападающий
-
22 Перес АйосеНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вальядолид
Вильярреал
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
1
Среднее время на гол
101
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.18
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
76
90
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Рауль
|2
|0.2
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.2
|Силла Мамаду
|1 (1)
|0.1
|Тухами Ануар
|1
|0.1
|Санчес Иван
|1
|0.1
|Перес Кике
|1
|0.1
|Дьедью Амат
|0
|0
|Мартин Марио
|0
|0
|Марото Марио
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|6
|0.6
|Барри Тьерно
|2
|0.2
|Данджума Арно
|2
|0.2
|Баэна Алекс
|1
|0.1
|Комесанья Санти
|1
|0.1
|Пепе Николя
|1
|0.1
|Кардона Серхи
|1
|0.1
|Парехо Даниэль
|1
|0.1
|Коста Логан
|1
|0.1
|Морено Херард
|0
|0
|Конде Диего
|0
|0
|Пино Йереми
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paulo Pezzolano
|5
|0
|Роза Лукас
|5
|0
|Юрич Станко
|4
|0
|Латаса Хуан
|4
|0
|Мартин Марио
|1
|1
|Торрес Давид
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Андре Маркос
|2
|0
|Луис Перез
|1
|0
|Санчес Иван
|1
|0
|Амалла Селим
|1
|0
|Санчес Хавьер
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Чуки
|1
|0
|Ба Джума
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фемения Кико
|4
|0
|Гуйе Папе
|2
|1
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Перес Айосе
|3
|0
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Баэна Алекс
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Кардона Серхи
|2
|0
|Пепе Николя
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Конде Диего
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Барри Тьерно
|1
|0
|Ахомаш Ильяс
|1
|0
Результаты матчей
Вальядолид
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Вильярреал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Вальядолид
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Вильярреал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
3
8
Вальядолид
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Вильярреал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
6%
1
7%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
7
44%
3
21%
76-90
Забито
9
17
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
1
11%
5
29%
29%
31-45
3
33%
2
12%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
19
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
5%
2
11%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
2
10%
6
32%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
9
45%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Алавес - Вальядолид 2:3 Леганес - Вальядолид 3:1 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2
Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Хетафе 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2
Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2
Результаты матчей
Вальядолид
Вильярреал
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
1:2
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Вальядолид
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
19
64
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 6
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 18
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 8
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 18
|10
|15.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|16.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|7 - 8
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|18.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 19
|6
|20.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|12 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (5)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (4)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|5
|Вальядолид
|Роза Лукас
|5
|Сельта
|Илайш Мориба
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вальядолид - Вильярреал
Исход игры
Вальядолид
7.9% (9)
Ничья
9.6% (11)
Вильярреал
82.5% (94)
Тотал 2.5
Больше
64.55% (71)
Меньше
35.45% (39)
Обе команды забьют
Да
73.64% (81)
Нет
26.36% (29)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
51.8% (59)
0:1 Вильярреал
18.4% (21)
1:1 Ничья
9.6% (11)
0:2 Вильярреал
4.4% (5)
2:1 Вальядолид
4.4% (5)
1:3 Вильярреал
3.5% (4)
1:0 Вальядолид
1.8% (2)
2:3 Вильярреал
1.8% (2)
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