  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Вальядолид
 
Позже
Вильярреал
Прогнозы 41
Вальядолид 12.2% (5)
X 9.8% (4)
Вильярреал 78% (32)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Вильярреал
3.70
3.80
Реклама, betcity.ru
3.65
Все Коэффициенты
Вальядолид
Вильярреал

История личных встреч

Вальядолид
Вильярреал

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
0:3
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
П
0:0
П
0:1
П
1:0
П
2:1
П
0:2
П
3:1
ТМС
1:0
П
0:0
П
0:3
ТМС
5:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

0.89
1

Среднее время на гол

101
90

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.18
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
90

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моро Рауль 2 0.2
Амалла Селим 2 (1) 0.2
Силла Мамаду 1 (1) 0.1
Тухами Ануар 1 0.1
Санчес Иван 1 0.1
Перес Кике 1 0.1
Дьедью Амат 0 0
Мартин Марио 0 0
Марото Марио 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 6 0.6
Барри Тьерно 2 0.2
Данджума Арно 2 0.2
Баэна Алекс 1 0.1
Комесанья Санти 1 0.1
Пепе Николя 1 0.1
Кардона Серхи 1 0.1
Парехо Даниэль 1 0.1
Коста Логан 1 0.1
Морено Херард 0 0
Конде Диего 0 0
Пино Йереми 0 0

Карточки

Вальядолид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paulo Pezzolano 5 0
Роза Лукас 5 0
Юрич Станко 4 0
Латаса Хуан 4 0
Мартин Марио 1 1
Торрес Давид 2 0
Кёмерт Эрай 2 0
Перес Кике 2 0
Андре Маркос 2 0
Луис Перез 1 0
Санчес Иван 1 0
Амалла Селим 1 0
Санчес Хавьер 1 0
Моро Рауль 1 0
Чуки 1 0
Ба Джума 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фемения Кико 4 0
Гуйе Папе 2 1
Альбиоль Рауль 3 0
Перес Айосе 3 0
Парехо Даниэль 3 0
Баэна Алекс 3 0
Эрик-Бертран Байи 2 0
Пино Йереми 2 0
Кардона Серхи 2 0
Пепе Николя 1 0
Комесанья Санти 1 0
Конде Диего 1 0
Данджума Арно 1 0
Террац Рамон 1 0
Барри Тьерно 1 0
Ахомаш Ильяс 1 0

Результаты матчей

Вальядолид
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Вильярреал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Вальядолид
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Вильярреал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

3
8
Вальядолид
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Вильярреал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
6%
1
7%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
7
44%
3
21%
76-90

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
1
11%
5
29%
29%
31-45
3
33%
2
12%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
19
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
5%
2
11%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
2
10%
6
32%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
9
45%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Вальядолид
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Алавес - Вальядолид 2:3 Леганес - Вальядолид 3:1 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2
Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Хетафе 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2
Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2

Результаты матчей

Вальядолид
Вильярреал

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
1:2
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Вальядолид
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
1
9
1.5
6
4
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 10 9 0 1 33 - 10 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
3.
Атлетико М
 Заявка 10 5 5 0 16 - 6 20
4.
Вильярреал
 Заявка 10 5 3 2 18 - 18 18
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
8.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
9.
Сельта
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
10.
Райо Вальекано
 Заявка 10 3 4 3 11 - 10 13
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
12.
Жирона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
13.
Севилья
 Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
14.
Алавес
 Заявка 10 3 1 6 13 - 18 10
15.
Эспаньол
 Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
16.
Хетафе
 Заявка 10 1 6 3 7 - 8 9
17.
Вальядолид
 Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
18.
Леганес
 Заявка 10 1 5 4 6 - 12 8
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 1 3 6 12 - 19 6
20.
Валенсия
 Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
9.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
10.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
12.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
16.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
12.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
17.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (5)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Вальядолид - Вильярреал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2024, осталось 2 дня 7 часов 45 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 63.4% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 41
    Вальядолид 12.2% (5)
    X 9.8% (4)
    Вильярреал 78% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вальядолид
    Ничья
    Вильярреал
    3.70
    3.80
    Реклама, betcity.ru
    3.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вальядолид - Вильярреал онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Вальядолид - Вильярреал

    Исход игры
    Вальядолид
    12.2% (5)
    Ничья
    9.8% (4)
    Вильярреал
    78% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (32)
    Меньше
    20% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (35)
    Нет
    12.5% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Вильярреал
    63.4% (26)
    1:1 Ничья
    9.8% (4)
    2:1 Вальядолид
    7.3% (3)
    0:1 Вильярреал
    4.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Вальядолид
    Вильярреал
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный