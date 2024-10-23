Тур: 11. Стадион: Хосе Сорилья.
Позже
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Главный тренер: Camilo Speranza
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
История личных встреч
Вальядолид
Вильярреал
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
29.4%
41.2%
29.4%
5 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
0.89
1
Среднее время на гол
101
90
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.18
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
76
90
Бомбардиры внутри турнира
Вальядолид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моро Рауль
|2
|0.2
|Амалла Селим
|2 (1)
|0.2
|Силла Мамаду
|1 (1)
|0.1
|Тухами Ануар
|1
|0.1
|Санчес Иван
|1
|0.1
|Перес Кике
|1
|0.1
|Дьедью Амат
|0
|0
|Мартин Марио
|0
|0
|Марото Марио
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|6
|0.6
|Барри Тьерно
|2
|0.2
|Данджума Арно
|2
|0.2
|Баэна Алекс
|1
|0.1
|Комесанья Санти
|1
|0.1
|Пепе Николя
|1
|0.1
|Кардона Серхи
|1
|0.1
|Парехо Даниэль
|1
|0.1
|Коста Логан
|1
|0.1
|Морено Херард
|0
|0
|Конде Диего
|0
|0
|Пино Йереми
|0
|0
Карточки
Вальядолид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paulo Pezzolano
|5
|0
|Роза Лукас
|5
|0
|Юрич Станко
|4
|0
|Латаса Хуан
|4
|0
|Мартин Марио
|1
|1
|Торрес Давид
|2
|0
|Кёмерт Эрай
|2
|0
|Перес Кике
|2
|0
|Андре Маркос
|2
|0
|Луис Перез
|1
|0
|Санчес Иван
|1
|0
|Амалла Селим
|1
|0
|Санчес Хавьер
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Чуки
|1
|0
|Ба Джума
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фемения Кико
|4
|0
|Гуйе Папе
|2
|1
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Перес Айосе
|3
|0
|Парехо Даниэль
|3
|0
|Баэна Алекс
|3
|0
|Эрик-Бертран Байи
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Кардона Серхи
|2
|0
|Пепе Николя
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Конде Диего
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Барри Тьерно
|1
|0
|Ахомаш Ильяс
|1
|0
Результаты матчей
Вальядолид
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Вильярреал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Вальядолид
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Вильярреал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
3
8
Вальядолид
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Вильярреал
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
6%
1
7%
1-15
3
19%
2
14%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
7
44%
3
21%
76-90
Забито
9
17
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
1
11%
5
29%
29%
31-45
3
33%
2
12%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
2
22%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
19
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
5%
2
11%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
2
10%
6
32%
31-45
3
15%
2
11%
46-60
2
10%
3
16%
61-75
9
45%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Вальядолид
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Алавес - Вальядолид 2:3 Леганес - Вальядолид 3:1 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Вальядолид - Мальорка 1:2
Севилья - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Реал Сосьедад 0:0 Сельта - Вальядолид 3:1 Барселона - Вальядолид 7:0 Вальядолид - Леганес 0:0 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Вальядолид - Эспаньол 1:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Дерби - Вальядолид 2:1 Вальядолид - По 4:1 Вальядолид - Бургос 1:1 Сеговиана - Вальядолид 2:5 Тенерифе - Вальядолид 2:1 Вальядолид - Вильярреал-2 3:2 Алькоркон - Вальядолид 1:1 Вальядолид - Эспаньол 0:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Вильярреал - Хетафе 1:1 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2
Вильярреал - Барселона 1:5 Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2
Результаты матчей
Вальядолид
Вильярреал
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
1:2
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Вальядолид
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
91
19
64
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 6
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 18
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 8
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 15
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|16.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|7 - 8
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|18.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 19
|6
|20.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|12 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (5)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (4)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|5
|Вальядолид
|Роза Лукас
|5
|Сельта
|Илайш Мориба
|1 3
Прогнозы на матч Вальядолид - Вильярреал
Исход игры
Вальядолид
12.2% (5)
Ничья
9.8% (4)
Вильярреал
78% (32)
Тотал 2.5
Больше
80% (32)
Меньше
20% (8)
Обе команды забьют
Да
87.5% (35)
Нет
12.5% (5)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
63.4% (26)
1:1 Ничья
9.8% (4)
2:1 Вальядолид
7.3% (3)
0:1 Вильярреал
4.9% (2)
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