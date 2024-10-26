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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Касымпаша
0:0
Первый тайм: 28'
Самсунспор
0'
16' Желтая карточка
Бен Уаннес Мортада
0:0
19' Не забитый пенальти
Нтчам Оливье

Ход матча

16'
Бен Уаннес Мортада
 
19'
0:0
Нтчам Оливье

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Самсунспор
2.40
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Все Коэффициенты
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
20
Опоку
Николас
58
Озчан
Ясин
12
Бен
Уаннес
Мортада
6
Гюл
Гёкхан
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
9
Брекало
Йосип
18
Да
Кошта
Нуну
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
96
Bedirhan
Cetin
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
8
Айдогду
Сонер
10
Нтчам
Оливье
17
Шиндлер
Кингсли
21
Хольсе
Карло
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
Касымпаша
4-1-4-1
Самсунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Самсунспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:0
С
4:2
АЛ
2:1
АЛ
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

2.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
90

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Да Кошта Нуну 4 0.4
Бен Уаннес Мортада 2 0.2
Хайрадинович Харис 2 (1) 0.2
Винк Клаудио 1 0.1
Фалл Мамаду 1 0.1
Брекало Йосип 1 0.1
Кевин Родригес 0 0
Янниотис Андреас 0 0
Гюл Гёкхан 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нтчам Оливье 4 0.4
Муандилмаджи Мариус 3 0.3
Айдогду Сонер 2 0.2
Хольсе Карло 2 0.2
Муйя Арбнор 2 0.2
Димата Ландри 1 0.1
Шиндлер Кингсли 1 0.1
Ван Дронгелен Рик 1 0.1
Явру Зеки 0 0
Бола Марк 0 0
Кылынч Эмре 0 0
Лора Гаэтан 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 3 0
Опоку Николас 3 0
Кафу Карлуш 2 0
Хайрадинович Харис 2 0
Фалл Мамаду 2 0
Гюл Гёкхан 2 0
Брекало Йосип 0 1
Омеруо Кеннет 1 0
Кара Айтач 1 0
Чифтпынар Садик 1 0
Бен Уаннес Мортада 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Бола Марк 3 0
Явру Зеки 2 0
Кылынч Эмре 2 0
Шатка Любомир 2 0
Нтчам Оливье 2 0
Юксел Джелил 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Муандилмаджи Мариус 2 0
Коджук Окан 1 0
Димата Ландри 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Самсунспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
0
Касымпаша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Самсунспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
9
Касымпаша
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Самсунспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

11
9

Голы по времени матча

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
3
38%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
29%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
18%
2
12%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
4
33%
2
25%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Антальяспор 0:0
Касымпаша - Фенербахче 0:2 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2
Самсунспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Самсунспор - Фенербахче 2:2 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Ризеспор - Самсунспор 0:1
Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1

Результаты матчей

Касымпаша
Самсунспор

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
5
4
1
8
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Бешикташ
 Заявка 8 6 2 0 17 - 5 20
3.
Самсунспор
 0:0 Заявка 10 6 2 2 16 - 9 20
4.
Фенербахче
 Заявка 8 5 2 1 18 - 7 17
5.
Эюпспор
 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Сивасспор
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
8.
Гёзтепе
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
9.
Трабзонспор
 Заявка 8 2 6 0 8 - 6 12
10.
Касымпаша
 0:0 Заявка 10 2 6 2 11 - 12 12
11.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
12.
Бодрумспор
 Заявка 9 3 1 5 8 - 11 10
13.
Ризеспор
 Заявка 9 3 1 5 6 - 16 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
15.
Антальяспор
 Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
16.
Кайсериспор
 Заявка 9 1 5 3 9 - 15 8
17.
Газиантеп
 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18.
Хатайспор
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Бешикташ
 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
3.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
7.
Самсунспор
 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
11.
Бодрумспор
 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 0:0 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
16.
Газиантеп
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 0:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Касымпаша
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Коньяспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
10.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
11.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
14.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
15.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Самсунспор
2.40
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3.30
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3.75
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Где смотреть матч Касымпаша 0:0 Самсунспор онлайн

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Касымпаша
Самсунспор
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