Тур: 10. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0:0
Первый тайм: 28'
Ход матча
19'
0:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
18
Явру
Зеки
16
Бола
Марк
10
Нтчам
Оливье
21
Хольсе
Карло
11
Кылынч
Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Садику ЛоретЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Алкас СинанНападающий
-
98 Sant Kazanci
-
Главный тренер: Угурлу Сами
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Ерал ХалилВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
27 Лора ГаэтанНападающий
- Нападающий
-
64 Taha Tosun
-
Главный тренер: Райс Томас
История личных встреч
Касымпаша
Самсунспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
2.25
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
90
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Да Кошта Нуну
|4
|0.4
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.2
|Хайрадинович Харис
|2 (1)
|0.2
|Винк Клаудио
|1
|0.1
|Фалл Мамаду
|1
|0.1
|Брекало Йосип
|1
|0.1
|Кевин Родригес
|0
|0
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Гюл Гёкхан
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нтчам Оливье
|4
|0.4
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0.3
|Айдогду Сонер
|2
|0.2
|Хольсе Карло
|2
|0.2
|Муйя Арбнор
|2
|0.2
|Димата Ландри
|1
|0.1
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.1
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.1
|Явру Зеки
|0
|0
|Бола Марк
|0
|0
|Кылынч Эмре
|0
|0
|Лора Гаэтан
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|3
|0
|Опоку Николас
|3
|0
|Кафу Карлуш
|2
|0
|Хайрадинович Харис
|2
|0
|Фалл Мамаду
|2
|0
|Гюл Гёкхан
|2
|0
|Брекало Йосип
|0
|1
|Омеруо Кеннет
|1
|0
|Кара Айтач
|1
|0
|Чифтпынар Садик
|1
|0
|Бен Уаннес Мортада
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Бола Марк
|3
|0
|Явру Зеки
|2
|0
|Кылынч Эмре
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Нтчам Оливье
|2
|0
|Юксел Джелил
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Муандилмаджи Мариус
|2
|0
|Коджук Окан
|1
|0
|Димата Ландри
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Самсунспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
0
Касымпаша
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Самсунспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
9
Касымпаша
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Самсунспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
11
9
Голы по времени матча
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
50%
3
38%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
1
100%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
2
29%
16-30
1
20%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
18%
2
12%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
2
18%
4
24%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
4
33%
2
25%
16-30
2
17%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Бодрумспор 0:0 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Антальяспор 0:0
Касымпаша - Фенербахче 0:2 Ризеспор - Касымпаша 0:1 Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Касымпаша - Халл Сити 1:1 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Ризеспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Касымпаша - Коньяспор 0:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2
Самсунспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Самсунспор - Фенербахче 2:2 Адана Демирспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Ризеспор - Самсунспор 0:1
Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1
Результаты матчей
Касымпаша
Самсунспор
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
45
54
18
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 8
|25
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|3.
|0:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|16 - 9
|20
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|9.
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|8 - 6
|12
|10.
|0:0 Заявка
|10
|2
|6
|2
|11 - 12
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 16
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|5 (3)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Аланьяспор
|Балковец Юре
|4