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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Кордеро Адриан
Райо Вальекано
0:0
Первый тайм: 45+'
Алавес
0'
22' Красная карточка
Мумин Абдул

Ход матча

22'
Мумин Абдул
 
33'
 
Хордан Хоан
Моуриньо Сантьяго

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 112
Райо Вальекано 80.4% (90)
X 13.4% (15)
Алавес 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Райо Вальекано
Ничья
Алавес
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Баталья
Аугусто
2
Рациу
Андрей
24
Лежён
Флорьян
16
Мумин
Абдул
3
Чаваррия
Пеп
19
Де
Фрутос
Хорхе
23
Валентин
Оскар
17
Лопес
Унаи
18
Гарсия
Альваро
Ривера
7
Паласон
Иси
14
Камелло
Серхио
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
12
Моуриньо
Сантьяго
36
Пика
Адриан
22
Диарра
Мусса
6
Гевара
Андер
18
Гуриди
Хон
7
Висенте
Карлос
15
Мартин
Карлос
3
Санчес
Мануэль
11
Мартинес
Антонио
III
Райо Вальекано
4-4-2
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Алавес

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
П
0:1
П
1:5
С
0:2
С
2:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
80

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Фрутос Хорхе 3 0.27
Лопес Унаи 2 0.18
Камелло Серхио 2 0.18
Паласон Иси 1 0.09
Мумин Абдул 1 0.09
Рациу Андрей 1 0.09
Гарсия Альваро Ривера 1 0.09
Лежён Флорьян 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Гумбау Херард 0 0
Сисс Пате 0 0
Чаваррия Пеп 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 3 0.27
Мартинес Антонио III 3 0.27
Висенте Карлос 2 0.18
Бенавидес Карлос 1 0.09
Теналья Науэль 1 0.09
Конечни Томас 1 0.09
Мартин Карлос 1 0.09
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.09
Хордан Хоан 0 0
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0
Гевара Андер 0 0
Абкар Абделькабир 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумин Абдул 4 1
Лопес Унаи 4 0
Балью Иван 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Сисс Пате 2 0
Лежён Флорьян 1 0
Родригес Хамес 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Диас Педро 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Рациу Андрей 1 0
Камелло Серхио 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 5 0
Кике Гарсия 2 1
Сивера Антонио 3 0
Санчес Мануэль 3 0
Седлар Александр 1 1
Гуриди Хон 2 0
Конечни Томас 2 0
Гарсия Луис 2 0
Теналья Науэль 2 0
Диарра Мусса 1 0
Бланко Антонио 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Стоичков Хуан 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Моуриньо Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Алавес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
5
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Алавес
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

4
4
Райо Вальекано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Алавес
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
60%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
27%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
2
18%
1
8%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
3
27%
5
38%
76-90

Пропущено

10
18
2 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
10%
2
11%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
4
40%
3
17%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
3
30%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0
Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0
Алавес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алавес - Вальядолид 2:3 Алавес - Барселона 0:3 Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2
Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Алавес

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
6 раз 60%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
6
4
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 10 9 0 1 33 - 10 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
3.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
4.
Атлетико М
 Заявка 10 5 5 0 16 - 6 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
8.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
9.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
10.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 11 3 5 3 11 - 10 14
11.
Сельта
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
13.
Жирона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Алавес
 0:0 Заявка 11 3 2 6 13 - 18 11
15.
Эспаньол
 Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 10 1 6 3 7 - 8 9
17.
Леганес
 Заявка 10 1 5 4 6 - 12 8
18.
Вальядолид
 Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 1 3 6 12 - 19 6
20.
Валенсия
 Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
12.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
13.
Алавес
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
15.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
16.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
17.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12.
Алавес
 0:0 Заявка 6 1 1 4 7 - 11 4
13.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
14.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
16.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
17.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (2)
Вильярреал Перес Айосе 7
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Барселона Рафинья Диас 5 (5)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Вальядолид Роза Лукас 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Муса Диарра из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Мартинес Антонио III из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 45'
    Контроль мяча: Райо Вальекано: 62%, Алавес: 38%.
  • 45'
    Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 45'
    Матч возобновлен
  • 45'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 44'
    Пика Адриан успешно блокирует удар.
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    Прогнозы 112
    Райо Вальекано 80.4% (90)
    X 13.4% (15)
    Алавес 6.3% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Алавес
    2.16
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    4.00
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    4.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 0:0 Алавес

    Исход игры
    Райо Вальекано
    80.7% (92)
    Ничья
    13.2% (15)
    Алавес
    6.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    59.63% (65)
    Нет
    40.37% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Райо Вальекано
    40.4% (46)
    1:0 Райо Вальекано
    29.8% (34)
    1:1 Ничья
    7.9% (9)
    2:0 Райо Вальекано
    6.1% (7)
    1:2 Алавес
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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