Тур: 11. Стадион: Кампо де Вальекас. Зрители: 13010 Главный судья: Кордеро Адриан
1:0
Конец матча
0'
22' Красная карточкаМумин Абдул
49' Желтая карточкаЛопес Унаи
50' Желтая карточкаСанчес Мануэль
67' Желтая карточкаДиарра Мусса
77' Желтая карточкаГуриди Хон
1:0
80' Гол в свои воротаСивера Антонио
88' Желтая карточкаХордан Хоан
90' Желтая карточкаЧаваррия Пеп
90'+7
Ход матча
22'
49'
50'
67'
77'
80'
1:0
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 8
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
371 Количество передач 371
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Мумин
Абдул
17
Лопес
Унаи
36
Пика
Адриан
22
Диарра
Мусса
18
Гуриди
Хон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Балью ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
36 Пика АдрианЗащитник
-
22 Диарра МуссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Овоно ХесусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Нападающий
-
20 Ромеро ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Райо Вальекано
Алавес
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Среднее время на гол
51
120
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Среднее время на гол
180
60
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.13
1.13
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
80
80
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Фрутос Хорхе
|3
|0.27
|Лопес Унаи
|2
|0.18
|Камелло Серхио
|2
|0.18
|Паласон Иси
|1
|0.09
|Мумин Абдул
|1
|0.09
|Рациу Андрей
|1
|0.09
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0.09
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Сисс Пате
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кике Гарсия
|3
|0.27
|Мартинес Антонио III
|3
|0.27
|Висенте Карлос
|2
|0.18
|Бенавидес Карлос
|1
|0.09
|Теналья Науэль
|1
|0.09
|Конечни Томас
|1
|0.09
|Мартин Карлос
|1
|0.09
|Вильялибре Асьер
|1 (1)
|0.09
|Хордан Хоан
|0
|0
|Бланко Антонио
|0
|0
|Стоичков Хуан
|0
|0
|Гевара Андер
|0
|0
|Абкар Абделькабир
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумин Абдул
|4
|1
|Лопес Унаи
|5
|0
|Балью Иван
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Сисс Пате
|2
|0
|Лежён Флорьян
|1
|0
|Родригес Хамес
|1
|0
|Эспино Альфонсо
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0
|Диас Педро
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Рациу Андрей
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
|Чаваррия Пеп
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абкар Абделькабир
|5
|0
|Санчес Мануэль
|4
|0
|Кике Гарсия
|2
|1
|Сивера Антонио
|3
|0
|Гуриди Хон
|3
|0
|Седлар Александр
|1
|1
|Диарра Мусса
|2
|0
|Конечни Томас
|2
|0
|Гарсия Луис
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Хордан Хоан
|1
|0
|Бланко Антонио
|1
|0
|Бенавидес Карлос
|1
|0
|Стоичков Хуан
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
|Висенте Карлос
|1
|0
|Моуриньо Сантьяго
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Алавес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
6
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Алавес
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
4
4
Райо Вальекано
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Алавес
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
4
50%
76-90
Пропущено
6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
50%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
1
9%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
27%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
6
43%
76-90
Пропущено
11
18
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
4
36%
3
17%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
4
36%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0
Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0
Алавес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алавес - Вальядолид 2:3 Алавес - Барселона 0:3 Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2
Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0
Результаты матчей
Райо Вальекано
Алавес
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
6 раз 55%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
65
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 19
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 6
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|12.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 8
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|15.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|16.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|7 - 8
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|19.
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 19
|7
|20.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|13.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|20.
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|12 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (5)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (4)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:0 Алавес
Исход игры
Райо Вальекано
80.7% (92)
Ничья
13.2% (15)
Алавес
6.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
51.38% (56)
Меньше
48.62% (53)
Обе команды забьют
Да
59.63% (65)
Нет
40.37% (44)
Популярный счёт
2:1 Райо Вальекано
40.4% (46)
1:0 Райо Вальекано
29.8% (34)
1:1 Ничья
7.9% (9)
2:0 Райо Вальекано
6.1% (7)
1:2 Алавес
5.3% (6)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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