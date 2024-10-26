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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 13010 Главный судья: Кордеро Адриан
Райо Вальекано
1:0
Конец матча
Алавес
0'
22' Красная карточка
Мумин Абдул
49' Желтая карточка
Лопес Унаи
50' Желтая карточка
Санчес Мануэль
67' Желтая карточка
Диарра Мусса
77' Желтая карточка
Гуриди Хон
1:0
80' Гол в свои ворота
Сивера Антонио
88' Желтая карточка
Хордан Хоан
90' Желтая карточка
Чаваррия Пеп
90'+7

Ход матча

22'
Мумин Абдул
 
33'
 
Хордан Хоан
Моуриньо Сантьяго
49'
Лопес Унаи
 
50'
 
Санчес Мануэль
60'
 
Стоичков Хуан
Гевара Андер
60'
Эмбарба Адриан
Камелло Серхио
 
60'
Гумбау Херард
Лопес Унаи
 
65'
Эрнандес Аридане
Паласон Иси
 
67'
 
Диарра Мусса
73'
 
Вильялибре Асьер
Мартин Карлос
77'
 
Гуриди Хон
80'
Сивера Антонио
1:0
84'
Балью Иван
Гарсия Альваро
 
84'
Сисс Пате
Де Фрутос Хорхе
 
88'
 
Хордан Хоан
90'
Чаваррия Пеп
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 371 Количество передач 371
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 114
Райо Вальекано 80.7% (92)
X 13.2% (15)
Алавес 6.1% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Баталья
Аугусто
2
Рациу
Андрей
24
Лежён
Флорьян
16
Мумин
Абдул
3
Чаваррия
Пеп
19
Де
Фрутос
Хорхе
23
Валентин
Оскар
17
Лопес
Унаи
18
Гарсия
Альваро
Ривера
7
Паласон
Иси
14
Камелло
Серхио
1
Сивера
Антонио
14
Теналья
Науэль
36
Пика
Адриан
22
Диарра
Мусса
12
Моуриньо
Сантьяго
3
Санчес
Мануэль
7
Висенте
Карлос
18
Гуриди
Хон
6
Гевара
Андер
15
Мартин
Карлос
11
Мартинес
Антонио
III
Райо Вальекано
4-4-2
Алавес
5-4-1

История личных встреч

Райо Вальекано
Алавес

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
П
0:1
П
1:5
С
0:2
С
2:1

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Среднее время на гол

180
60

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
80

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Фрутос Хорхе 3 0.27
Лопес Унаи 2 0.18
Камелло Серхио 2 0.18
Паласон Иси 1 0.09
Мумин Абдул 1 0.09
Рациу Андрей 1 0.09
Гарсия Альваро Ривера 1 0.09
Лежён Флорьян 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Гумбау Херард 0 0
Сисс Пате 0 0
Чаваррия Пеп 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кике Гарсия 3 0.27
Мартинес Антонио III 3 0.27
Висенте Карлос 2 0.18
Бенавидес Карлос 1 0.09
Теналья Науэль 1 0.09
Конечни Томас 1 0.09
Мартин Карлос 1 0.09
Вильялибре Асьер 1 (1) 0.09
Хордан Хоан 0 0
Бланко Антонио 0 0
Стоичков Хуан 0 0
Гевара Андер 0 0
Абкар Абделькабир 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумин Абдул 4 1
Лопес Унаи 5 0
Балью Иван 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Сисс Пате 2 0
Лежён Флорьян 1 0
Родригес Хамес 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Диас Педро 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Рациу Андрей 1 0
Камелло Серхио 1 0
Чаваррия Пеп 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абкар Абделькабир 5 0
Санчес Мануэль 4 0
Кике Гарсия 2 1
Сивера Антонио 3 0
Гуриди Хон 3 0
Седлар Александр 1 1
Диарра Мусса 2 0
Конечни Томас 2 0
Гарсия Луис 2 0
Теналья Науэль 2 0
Хордан Хоан 1 0
Бланко Антонио 1 0
Бенавидес Карлос 1 0
Стоичков Хуан 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0
Висенте Карлос 1 0
Моуриньо Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Алавес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
6
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Алавес
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

4
4
Райо Вальекано
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Алавес
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
4
50%
76-90

Пропущено

6
11
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
3
50%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
33%
1
9%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
2
33%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
3
27%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
6
43%
76-90

Пропущено

11
18
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
4
36%
3
17%
46-60
1
9%
3
17%
61-75
4
36%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0
Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0
Алавес
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алавес - Вальядолид 2:3 Алавес - Барселона 0:3 Хетафе - Алавес 2:0 Реал Мадрид - Алавес 3:2
Алавес - Севилья 2:1 Эспаньол - Алавес 3:2 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:2 Алавес - Бетис 0:0 Сельта - Алавес 2:1 Алавес - Осасуна 2:1 Алавес - Уэска 1:1 Эркулес - Алавес 1:0 Алавес - Тенерифе 2:1 Алавес - Леванте 1:1 Валенсия - Алавес 0:1 Алавес - Реал Сосьедад 1:1 Расинг - Алавес 0:0 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Алавес - Хетафе 1:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Алавес

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
6 раз 55%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
6
5
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 10 9 0 1 33 - 10 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
3.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
4.
Атлетико М
 Заявка 10 5 5 0 16 - 6 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
8.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
9.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
10.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
11.
Сельта
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
12.
Жирона
 0:0 Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
14.
Алавес
 Заявка 11 3 1 7 13 - 19 10
15.
Эспаньол
 Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 10 1 6 3 7 - 8 9
17.
Леганес
 Заявка 10 1 5 4 6 - 12 8
18.
Вальядолид
 Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
19.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 11 1 4 6 12 - 19 7
20.
Валенсия
 Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
13.
Жирона
 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
15.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
16.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
17.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 6 0 4 2 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Жирона
 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
10.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
11.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
13.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
14.
Лас-Пальмас
 0:0 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
17.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (2)
Вильярреал Перес Айосе 7
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Барселона Рафинья Диас 5 (5)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Райо Вальекано Лопес Унаи 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 13010 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Райо Вальекано: 50%, Алавес: 50%.
  • 97'
    Алавес пытается что-то создать.
  • 96'
    Сисс Пате из команды Райо Вальекано перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Campo de Futbol de Vallecas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Райо Вальекано 80.7% (92)
    X 13.2% (15)
    Алавес 6.1% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано 1:0 Алавес

    Исход игры
    Райо Вальекано
    80.7% (92)
    Ничья
    13.2% (15)
    Алавес
    6.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.38% (56)
    Меньше
    48.62% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    59.63% (65)
    Нет
    40.37% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Райо Вальекано
    40.4% (46)
    1:0 Райо Вальекано
    29.8% (34)
    1:1 Ничья
    7.9% (9)
    2:0 Райо Вальекано
    6.1% (7)
    1:2 Алавес
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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