Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Пеп Чаваррия совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Рациу Андрей и попал в перекладину!

89' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

89' Удар от ворот произведет Алавес

89' Балью Иван не смог попасть в створ ударом издали

88' Хордан Хоан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

88' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

86' Удар от ворот произведет Алавес

85' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

85' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

80' Г О О О О Л - Сивера Антонио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

80' Хорошую попытку сделал Гумбау Херард . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Пеп Чаваррия из команды Райо Вальекано перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Удар от ворот произведет Алавес

77' Гуриди Хон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Муса Диарра из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

77' Хорошую попытку сделал Мартинес Антонио III . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

74' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

72' Удар от ворот произведет Алавес

72' Эмбарба Адриан не смог попасть в створ ударом издали

71' Муса Диарра из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

71' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

70' Мартин Карлос оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Удар от ворот произведет Алавес

68' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Лежён Флорьян пробил со штрафного прямо в стенку

67' Муса Диарра совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

67' Безумный фол. Муса Диарра грубо играет против соперника. Пострадал Гарсия Альваро Ривера

66' Хордан Хоан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Санчес Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Лежён Флорьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

61' Хорошую попытку сделал Висенте Карлос . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Удар от ворот произведет Алавес

59' Паласон Иси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

59' Хорошую попытку сделал Висенте Карлос . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Висенте Карлос нанес удар головой, но Аугусто Баталья спокойно отбил мяч.

56' Санчес Мануэль из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Хордан Хоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Санчес Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Муса Диарра из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Хорошую попытку сделал Мартин Карлос . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Висенте Карлос из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Паласон Иси навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

51' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

51' Валентин Оскар нанес удар головой, но Антонио Сивера спокойно отбил мяч.

50' Санчес Мануэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Лопес Унаи совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

49' Муса Диарра из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля