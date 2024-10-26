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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Гёзтепе
0:0
Первый тайм: 33'
Трабзонспор
0'
29' Красная карточка
Anthony Dennis

Ход матча

29'
Anthony Dennis
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Лучшие коэффициенты
Гёзтепе
Ничья
Трабзонспор
2.40
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3.45
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3.10
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Все Коэффициенты
97
Лис
Матеуш
26
Мпуту
Малкольм-Бокеле
5
Heliton
22
Гюнтер
Корай
77
Ogun
Bayrak
16
Anthony
Dennis
94
Солет
Исаак
43
Тиянич
Давид
66
Silva
99
Фофана
Датро
11
Жуан
Бланко
1
Чакыр
Угурджан
79
Мальейру
Педро
6
Менди
Батиста
5
Ландстрем
Джон
18
Элмалы
Эврен
Эрен
35
Йокушлу
Окай
11
Туфан
Озан
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
70
Дрэгуш
Денис
17
Банза
Симон
Гёзтепе
3-5-2
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Гёзтепе
Трабзонспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
4:2
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
0:1
С
1:3
С
1:2
С
0:0
С
3:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
2

Среднее время на гол

75
45

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
60

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Romulo Cruz 4 0.44
Жуан Бланко 2 0.22
Silva 1 0.11
Солет Исаак 1 0.11
Алтыкардеш Таха 1 0.11
Эрдоган Доган 1 0.11
Heliton 1 0.11
Гюнтер Корай 1 0.11
Фофана Датро 1 0.11
Тиянич Давид 0 0
Сангаре Назим 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 3 (1) 0.33
Вишча Эдин 2 0.22
Йокушлу Окай 1 0.11
Денсвил Стефано 1 0.11
Бозок Умут 1 0.11
Нвакаеме Энтони 0 0
Барди Энис 0 0
Дрэгуш Денис 0 0
Элмалы Эврен Эрен 0 0

Карточки

Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anthony Dennis 5 0
Солет Исаак 3 0
Мпуту Малкольм-Бокеле 3 0
Heliton 2 0
Гюнтер Корай 2 0
Сангаре Назим 1 0
Тиянич Давид 1 0
Лис Матеуш 1 0
Romulo Cruz 1 0
Мацуки Курю 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вишча Эдин 1 1
Банза Симон 2 0
Мальейру Педро 2 0
Сатчи Сердар 2 0
Йокушлу Окай 1 0
Денсвил Стефано 1 0
Нвакаеме Энтони 1 0
Ландстрем Джон 1 0
Барди Энис 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Дрэгуш Денис 1 0
Элмалы Эврен Эрен 1 0
Йылмаз Али Шахин 1 0
Шенол Гюнеш 1 0

Результаты матчей

Гёзтепе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Трабзонспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
1
Гёзтепе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
7
Гёзтепе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Трабзонспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

13
8
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
4
31%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
3
38%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
2
33%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гёзтепе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0
Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Эрзурумспор 3:0 Коджаелиспор - Гёзтепе 3:2
Трабзонспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0
Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1

Результаты матчей

Гёзтепе
Трабзонспор

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Гёзтепе
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
2
6
3
5
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Самсунспор
 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Бешикташ
 Заявка 8 6 2 0 17 - 5 20
4.
Фенербахче
 Заявка 8 5 2 1 18 - 7 17
5.
Эюпспор
 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
7.
Сивасспор
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
8.
Гёзтепе
 0:0 Заявка 9 3 4 2 14 - 10 13
9.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 9 2 7 0 8 - 6 13
10.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
11.
Касымпаша
 Заявка 10 2 5 3 12 - 16 11
12.
Бодрумспор
 Заявка 9 3 1 5 8 - 11 10
13.
Ризеспор
 Заявка 9 3 1 5 6 - 16 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
15.
Антальяспор
 Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
16.
Кайсериспор
 Заявка 9 1 5 3 9 - 15 8
17.
Газиантеп
 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18.
Хатайспор
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Бешикташ
 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
3.
Гёзтепе
 0:0 Заявка 5 3 2 0 10 - 4 11
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
7.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
11.
Бодрумспор
 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
16.
Газиантеп
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Коньяспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
10.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
11.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 5 0 5 0 1 - 1 5
13.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
14.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
15.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Гёзтепе
 0:0 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    УДАЛЕНИЕ! - Anthony Dennis увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 8'
    Г О О О О Л - Исаак Соле бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гёзтепе
Ничья
Трабзонспор
2.40
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3.45
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3.10
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Где смотреть матч Гёзтепе 0:0 Трабзонспор онлайн

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Гёзтепе
Трабзонспор
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