Тур: 10. Стадион: Gursel Aksel Stadium.
0:0
Первый тайм: 33'
Ход матча
29'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
97
Лис
Матеуш
5
Heliton
22
Гюнтер
Корай
77
Ogun
Bayrak
94
Солет
Исаак
43
Тиянич
Давид
66
Silva
99
Фофана
Датро
11
Жуан
Бланко
35
Йокушлу
Окай
11
Туфан
Озан
70
Дрэгуш
Денис
17
Банза
Симон
- Основной состав
-
97 Лис МатеушВратарь
- Защитник
-
5 HelitonЗащитник
-
22 Гюнтер КорайЗащитник
-
77 Ogun BayrakПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Солет ИсаакПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
-
66 SilvaПолузащитник
-
99 Фофана ДатроНападающий
-
11 Жуан БланкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Izzet Furkan
-
Главный тренер: Станимир Стоилов
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
-
11 Туфан ОзанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Дрэгуш ДенисПолузащитник
-
17 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Сатчи СердарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бозок УмутНападающий
- Нападающий
-
61 Cihan Canak
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
История личных встреч
Гёзтепе
Трабзонспор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.2
2
Среднее время на гол
75
45
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
60
Бомбардиры внутри турнира
Гёзтепе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Romulo Cruz
|4
|0.44
|Жуан Бланко
|2
|0.22
|Silva
|1
|0.11
|Солет Исаак
|1
|0.11
|Алтыкардеш Таха
|1
|0.11
|Эрдоган Доган
|1
|0.11
|Heliton
|1
|0.11
|Гюнтер Корай
|1
|0.11
|Фофана Датро
|1
|0.11
|Тиянич Давид
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|3 (1)
|0.33
|Вишча Эдин
|2
|0.22
|Йокушлу Окай
|1
|0.11
|Денсвил Стефано
|1
|0.11
|Бозок Умут
|1
|0.11
|Нвакаеме Энтони
|0
|0
|Барди Энис
|0
|0
|Дрэгуш Денис
|0
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|0
|0
Карточки
Гёзтепе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Anthony Dennis
|5
|0
|Солет Исаак
|3
|0
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|3
|0
|Heliton
|2
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Сангаре Назим
|1
|0
|Тиянич Давид
|1
|0
|Лис Матеуш
|1
|0
|Romulo Cruz
|1
|0
|Мацуки Курю
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вишча Эдин
|1
|1
|Банза Симон
|2
|0
|Мальейру Педро
|2
|0
|Сатчи Сердар
|2
|0
|Йокушлу Окай
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Нвакаеме Энтони
|1
|0
|Ландстрем Джон
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|Дрэгуш Денис
|1
|0
|Элмалы Эврен Эрен
|1
|0
|Йылмаз Али Шахин
|1
|0
|Шенол Гюнеш
|1
|0
Результаты матчей
Гёзтепе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Трабзонспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
1
Гёзтепе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
7
Гёзтепе
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Трабзонспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
10
1
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
13
8
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
4
31%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
3
38%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
2
33%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гёзтепе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0
Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Эрзурумспор 3:0 Коджаелиспор - Гёзтепе 3:2
Трабзонспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0
Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1
Результаты матчей
Гёзтепе
Трабзонспор
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Гёзтепе
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
53
26
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|27 - 8
|25
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 5
|20
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 7
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 10
|14
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 10
|13
|9.
|0:0 Заявка
|9
|2
|7
|0
|8 - 6
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 16
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 12
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|10.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|0:0 Заявка
|5
|0
|5
|0
|1 - 1
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Тадич Душан
|5 (3)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Аланьяспор
|Балковец Юре
|4