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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Гёзтепе
2:1
Конец матча
Трабзонспор
0'
28' Красная карточка
Anthony Dennis
41' Желтая карточка
Йокушлу Окай
45' Желтая карточка
Мальейру Педро
57' Желтая карточка
Менди Батиста
1:0
60' Гол
Солет Исаак
1:1
64' Пенальти
Банза Симон
85' Желтая карточка
Солет Исаак
2:1
90' Гол
Тиянич Давид
90'+7

Ход матча

28'
Anthony Dennis
 
41'
 
Йокушлу Окай
45'
 
Мальейру Педро
46'
 
Денсвил Стефано
Мальейру Педро
46'
 
Чам Мухаммед
Барди Энис
46'
 
Нвакаеме Энтони
Дрэгуш Денис
57'
 
Менди Батиста
60'
Солет Исаак
1:0
64'
1:1
Банза Симон
65'
Йылдыз Ахмед
Фофана Датро
 
66'
Нильсен Лассе
Ogun Bayrak
 
70'
Мацуки Курю
Жуан Бланко
 
78'
 
Бозок Умут
Туфан Озан
85'
Солет Исаак
 
88'
 
Баришич Борна
Элмалы Эврен Эрен
90'
Тиянич Давид
(Мацуки Курю)
2:1
90'
Viktor Hugo
Тиянич Давид
 
90'
Кейбаши Исмаил
Солет Исаак
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
97
Лис
Матеуш
26
Мпуту
Малкольм-Бокеле
5
Heliton
22
Гюнтер
Корай
77
Ogun
Bayrak
16
Anthony
Dennis
94
Солет
Исаак
43
Тиянич
Давид
66
Silva
99
Фофана
Датро
11
Жуан
Бланко
1
Чакыр
Угурджан
79
Мальейру
Педро
6
Менди
Батиста
5
Ландстрем
Джон
18
Элмалы
Эврен
Эрен
35
Йокушлу
Окай
11
Туфан
Озан
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
70
Дрэгуш
Денис
17
Банза
Симон
Гёзтепе
3-5-2
Трабзонспор
4-2-3-1

История личных встреч

Гёзтепе
Трабзонспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 6 побед

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
4:2
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
0:1
С
1:3
С
1:2
С
0:0
С
3:2

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
2

Среднее время на гол

75
45

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.2
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
60

Бомбардиры внутри турнира

Гёзтепе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Romulo Cruz 4 0.44
Жуан Бланко 2 0.22
Солет Исаак 2 0.22
Тиянич Давид 1 0.11
Silva 1 0.11
Алтыкардеш Таха 1 0.11
Эрдоган Доган 1 0.11
Heliton 1 0.11
Гюнтер Корай 1 0.11
Фофана Датро 1 0.11
Сангаре Назим 0 0
Мацуки Курю 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 4 (2) 0.44
Вишча Эдин 2 0.22
Йокушлу Окай 1 0.11
Денсвил Стефано 1 0.11
Бозок Умут 1 0.11
Нвакаеме Энтони 0 0
Барди Энис 0 0
Дрэгуш Денис 0 0
Элмалы Эврен Эрен 0 0

Карточки

Гёзтепе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Anthony Dennis 5 1
Солет Исаак 4 0
Мпуту Малкольм-Бокеле 3 0
Heliton 2 0
Гюнтер Корай 2 0
Сангаре Назим 1 0
Тиянич Давид 1 0
Лис Матеуш 1 0
Romulo Cruz 1 0
Мацуки Курю 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мальейру Педро 3 0
Вишча Эдин 1 1
Йокушлу Окай 2 0
Банза Симон 2 0
Сатчи Сердар 2 0
Денсвил Стефано 1 0
Нвакаеме Энтони 1 0
Ландстрем Джон 1 0
Барди Энис 1 0
Чакыр Угурджан 1 0
Дрэгуш Денис 1 0
Менди Батиста 1 0
Элмалы Эврен Эрен 1 0
Йылмаз Али Шахин 1 0
Шенол Гюнеш 1 0

Результаты матчей

Гёзтепе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Трабзонспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
2
Гёзтепе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
7
Гёзтепе
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Трабзонспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

12
2
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
50%
46-60
1
8%
1
50%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
4
27%
1
11%
31-45
2
13%
2
22%
46-60
1
7%
1
11%
61-75
4
27%
3
33%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
2
25%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гёзтепе
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Гёзтепе - Сивасспор 3:2 Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Гёзтепе - Кайсериспор 3:0
Гёзтепе - Бодрумспор 2:0 Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Фенербахче 2:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Гёзтепе - Истра 1961 1:2 Лутон Таун - Гёзтепе 2:3 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар ФК - Гёзтепе 2:2 Гёзтепе - Чарльтон 1:3 Гёзтепе - Бодрумспор 1:1 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Гёзтепе - Генчлербирлиги 2:0 Гиресунспор - Гёзтепе 0:3 Тузласпор - Гёзтепе 1:1 Гёзтепе - Эрзурумспор 3:0 Коджаелиспор - Гёзтепе 3:2
Трабзонспор
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Хатайспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0
Трабзонспор - Кайсериспор 2:2 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1

Результаты матчей

Гёзтепе
Трабзонспор

Точный счет

2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Гёзтепе
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 9 8 1 0 27 - 8 25
2.
Самсунспор
 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Бешикташ
 Заявка 8 6 2 0 17 - 5 20
4.
Фенербахче
 Заявка 8 5 2 1 18 - 7 17
5.
Гёзтепе
 Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
6.
Эюпспор
 Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 4 2 2 14 - 10 14
8.
Сивасспор
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
9.
Трабзонспор
 Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
10.
Коньяспор
 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
11.
Касымпаша
 Заявка 10 2 5 3 12 - 16 11
12.
Бодрумспор
 Заявка 9 3 1 5 8 - 11 10
13.
Ризеспор
 Заявка 9 3 1 5 6 - 16 10
14.
Аланьяспор
 Заявка 9 2 3 4 8 - 12 9
15.
Антальяспор
 Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
16.
Кайсериспор
 Заявка 9 1 5 3 9 - 15 8
17.
Газиантеп
 Заявка 8 1 3 4 9 - 13 6
18.
Хатайспор
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Бешикташ
 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
7.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
10.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
11.
Бодрумспор
 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
13.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
16.
Газиантеп
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Коньяспор
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
10.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
11.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
13.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
15.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
17.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
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Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Мальейру Педро получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Йокушлу Окай получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      УДАЛЕНИЕ! - Anthony Dennis увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 8'
      Г О О О О Л - Исаак Соле бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гёзтепе 2:1 Трабзонспор онлайн

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