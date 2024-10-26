Тур: 11. Стадион: Гран Канария. Зрители: 21506 Главный судья: Куинтеро Алехандро
1:0
Второй тайм: 73'
0'
21' Желтая карточкаКампанья Хосе
1:0
42' ГолМуньос Алекс
43' Желтая карточкаМичел Мигель
47' Желтая карточкаЭссугу Дариу
72' Желтая карточкаВан де Бек Донни
Ход матча
21'
42'
1:0
43'
43'
47'
72'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 5
-
8 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
234 Количество передач 210
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Муньос
Алекс
29
Эссугу
Дариу
37
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Муньос АлексЗащитник
-
29 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хоркаш ДинкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мата ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хиль ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Миовски БоянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Papa Dame Ba
-
29 Min-Su Kim
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Лас-Пальмас
Жирона
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
24 матча
29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Среднее время на гол
49
60
Всего голов
40
30
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
54
72
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молейро Альберто
|4
|0.36
|Рамирес Сандро
|3
|0.27
|Муньос Алекс
|3
|0.27
|Силва Фабио
|2
|0.18
|Макбарни Оливер
|0
|0
|Кампанья Хосе
|0
|0
|Янузай Аднан
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
|Родригес Кирьян
|0
|0
|Росада Виктор
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|3 (1)
|0.27
|Руис Абель
|2 (1)
|0.18
|Цыганков Виктор
|1
|0.09
|Эррера Янхель
|1
|0.09
|Хиль Бриан
|1
|0.09
|Мартин Иван
|1
|0.09
|Асприлья Ясер
|1
|0.09
|Мисехой Габриэль
|1
|0.09
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Ван де Бек Донни
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Альмена Икер
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Фабио
|4
|0
|Кампанья Хосе
|3
|0
|Суарес Алехандро
|3
|0
|Родригес Кирьян
|2
|0
|Мармоль Мика
|2
|0
|Росада Виктор
|2
|0
|Молейро Альберто
|2
|0
|Эссугу Дариу
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Бенито Рамирес
|1
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Рамирес Сандро
|1
|0
|Муньос Хави
|1
|0
|Мата Хайме
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Хоркаш Динко
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
|Luis Miguel Carrion
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Янхель
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Руис Абель
|2
|0
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Мичел Мигель
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Хуанпе Хуан
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Давид Лопес
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Франсес Алехандро
|1
|0
|Мартинес Арнау
|1
|0
|Асприлья Ясер
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Жирона
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
Лас-Пальмас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Жирона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
3
6
Лас-Пальмас
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Жирона
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
18%
3
50%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Пропущено
19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
16%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
21%
4
33%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
6
32%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1
Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0
Жирона
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3
Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Жирона
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
37
37
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 19
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 6
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 8
|12
|13.
|0:1 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|15.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|16.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|7 - 8
|9
|17.
|1:0 Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 19
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|20.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|13.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|16.
|1:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|20.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|1:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|12 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (5)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (4)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:0 Жирона
Исход игры
Лас-Пальмас
14.8% (17)
Ничья
36.5% (42)
Жирона
48.7% (56)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (50)
Меньше
54.55% (60)
Обе команды забьют
Да
80% (88)
Нет
20% (22)
Популярный счёт
1:2 Жирона
35.7% (41)
1:1 Ничья
33% (38)
0:1 Жирона
9.6% (11)
1:0 Лас-Пальмас
7% (8)
2:1 Лас-Пальмас
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:2 Жирона
1.7% (2)
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