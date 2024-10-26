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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 21506 Главный судья: Куинтеро Алехандро
Лас-Пальмас
1:0
Второй тайм: 73'
Жирона
0'
21' Желтая карточка
Кампанья Хосе
1:0
42' Гол
Муньос Алекс
43' Желтая карточка
Мичел Мигель
47' Желтая карточка
Эссугу Дариу
72' Желтая карточка
Ван де Бек Донни

Ход матча

21'
Кампанья Хосе
 
42'
Муньос Алекс
(Силва Фабио)
1:0
43'
 
Франсес Алехандро
43'
 
Мичел Мигель
43'
 
Papa Dame Ba
47'
Эссугу Дариу
 
60'
Рамирес Сандро
Кампанья Хосе
 
60'
Муньос Хави
Фустер Мануэль
 
66'
 
Блинд Дэйли
Ойя Сельви Клуа
70'
Макбарни Оливер
Силва Фабио
 
72'
 
Ван де Бек Донни

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 5
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 234 Количество передач 210
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 115
Лас-Пальмас 14.8% (17)
X 36.5% (42)
Жирона 48.7% (56)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лас-Пальмас
Ничья
Жирона
3.00
3.35
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Силлессен
Яспер
18
Росада
Виктор
4
Суарес
Алехандро
15
Маккенна
Скотт
23
Муньос
Алекс
29
Эссугу
Дариу
8
Кампанья
Хосе
14
Фустер
Мануэль
20
Родригес
Кирьян
10
Молейро
Альберто
37
Силва
Фабио
13
Гассанига
Пауло
16
Франсес
Алехандро
5
Давид
Лопес
18
Крейчи
Ладислав
II
3
Гутьеррес
Мигель
4
Мартинес
Арнау
6
Ван
де
Бек
Донни
28
Ойя
Сельви
Клуа
11
Данджума
Арно
27
Мисехой
Габриэль
19
Миовски
Боян
Лас-Пальмас
4-2-3-1
Жирона
4-4-2

История личных встреч

Лас-Пальмас
Жирона

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

24 матча

29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед

История матчей

ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
С
1:3
С
0:0
С
1:2
С
1:1
С
0:0
С
1:0
П
1:2
П
6:0
С
2:0
С
1:2
С
2:1
С
0:2
С
5:2
С
5:0
С
3:2
С
4:2
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:2
С
2:2
С
2:2

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Среднее время на гол

49
60

Всего голов

40
30

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

54
72

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Молейро Альберто 4 0.36
Рамирес Сандро 3 0.27
Муньос Алекс 3 0.27
Силва Фабио 2 0.18
Макбарни Оливер 0 0
Кампанья Хосе 0 0
Янузай Аднан 0 0
Муньос Хави 0 0
Родригес Кирьян 0 0
Росада Виктор 0 0
Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 3 (1) 0.27
Руис Абель 2 (1) 0.18
Цыганков Виктор 1 0.09
Эррера Янхель 1 0.09
Хиль Бриан 1 0.09
Мартин Иван 1 0.09
Асприлья Ясер 1 0.09
Мисехой Габриэль 1 0.09
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Ван де Бек Донни 0 0
Порту Кристиан 0 0
Мартинес Арнау 0 0
Альмена Икер 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Фабио 4 0
Кампанья Хосе 3 0
Суарес Алехандро 3 0
Родригес Кирьян 2 0
Мармоль Мика 2 0
Росада Виктор 2 0
Молейро Альберто 2 0
Эссугу Дариу 2 0
Силлессен Яспер 1 0
Бенито Рамирес 1 0
Янузай Аднан 1 0
Рамирес Сандро 1 0
Муньос Хави 1 0
Мата Хайме 1 0
Кардона Марк 1 0
Луаодис Энзо 1 0
Хоркаш Динко 1 0
Парк Марвин 1 0
Luis Miguel Carrion 1 0
Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Янхель 3 0
Гассанига Пауло 2 0
Руис Абель 2 0
Стуани Кристиан 1 0
Ромеу Ориоль 1 0
Мичел Мигель 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Порту Кристиан 1 0
Давид Лопес 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Хиль Бриан 1 0
Данджума Арно 1 0
Франсес Алехандро 1 0
Мартинес Арнау 1 0
Асприлья Ясер 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Жирона
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
Лас-Пальмас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Жирона
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

3
6
Лас-Пальмас
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Жирона
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
18%
3
50%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
4
33%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Пропущено

19
12
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
16%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
21%
4
33%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
6
32%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1
Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0
Жирона
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3
Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Жирона

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Жирона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 10 9 0 1 33 - 10 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
3.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
4.
Атлетико М
 Заявка 10 5 5 0 16 - 6 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
8.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
9.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
10.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
11.
Сельта
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
13.
Жирона
 0:1 Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
14.
Алавес
 Заявка 11 3 1 7 13 - 19 10
15.
Эспаньол
 Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 10 1 6 3 7 - 8 9
17.
Лас-Пальмас
 1:0 Заявка 11 2 3 6 13 - 19 9
18.
Леганес
 Заявка 10 1 5 4 6 - 12 8
19.
Вальядолид
 Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
20.
Валенсия
 Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
13.
Жирона
 0:1 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
15.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
16.
Лас-Пальмас
 1:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
18.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Жирона
 0:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
13.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
14.
Лас-Пальмас
 1:0 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
17.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (2)
Вильярреал Перес Айосе 7
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Барселона Рафинья Диас 5 (5)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Райо Вальекано Лопес Унаи 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Весь список
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    Прогнозы 115
    Лас-Пальмас 14.8% (17)
    X 36.5% (42)
    Жирона 48.7% (56)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лас-Пальмас
    Ничья
    Жирона
    3.00
    3.35
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    3.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:0 Жирона

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    14.8% (17)
    Ничья
    36.5% (42)
    Жирона
    48.7% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (50)
    Меньше
    54.55% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (88)
    Нет
    20% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Жирона
    35.7% (41)
    1:1 Ничья
    33% (38)
    0:1 Жирона
    9.6% (11)
    1:0 Лас-Пальмас
    7% (8)
    2:1 Лас-Пальмас
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:2 Жирона
    1.7% (2)
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