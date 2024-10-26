Тур: 11. Стадион: Гран Канария. Зрители: 21506 Главный судья: Куинтеро Алехандро
1:0
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаКампанья Хосе
1:0
42' ГолМуньос Алекс
43' Желтая карточкаМичел Мигель
47' Желтая карточкаЭссугу Дариу
72' Желтая карточкаВан де Бек Донни
78' Красная карточкаХуан Карлос Мартин
87' Желтая карточкаБлинд Дэйли
90' Желтая карточкаМартинес Арнау
90' Желтая карточкаДавид Лопес
90' Желтая карточкаМата Хайме
90' Желтая карточкаКрейчи Ладислав
90' Желтая карточкаРамирес Сандро
90'+8
Ход матча
21'
42'
1:0
43'
43'
47'
72'
87'
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
369 Количество передач 474
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Муньос
Алекс
29
Эссугу
Дариу
37
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Муньос АлексЗащитник
-
29 Эссугу ДариуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Силва ФабиоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хоркаш ДинкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Луаодис ЭнзоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мата ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хиль ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Миовски БоянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Papa Dame Ba
-
29 Min-Su Kim
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Лас-Пальмас
Жирона
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
24 матча
29.2%
29.2%
41.6%
7 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.5%
33.3%
29.2%
9 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Среднее время на гол
49
60
Всего голов
40
30
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
54
72
Бомбардиры внутри турнира
Лас-Пальмас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Молейро Альберто
|4
|0.36
|Рамирес Сандро
|3
|0.27
|Муньос Алекс
|3
|0.27
|Силва Фабио
|2
|0.18
|Макбарни Оливер
|0
|0
|Кампанья Хосе
|0
|0
|Янузай Аднан
|0
|0
|Муньос Хави
|0
|0
|Родригес Кирьян
|0
|0
|Росада Виктор
|0
|0
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|3 (1)
|0.27
|Руис Абель
|2 (1)
|0.18
|Цыганков Виктор
|1
|0.09
|Эррера Янхель
|1
|0.09
|Хиль Бриан
|1
|0.09
|Мартин Иван
|1
|0.09
|Асприлья Ясер
|1
|0.09
|Мисехой Габриэль
|1
|0.09
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Ван де Бек Донни
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Мартинес Арнау
|0
|0
|Альмена Икер
|0
|0
Карточки
Лас-Пальмас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Фабио
|4
|0
|Кампанья Хосе
|3
|0
|Суарес Алехандро
|3
|0
|Рамирес Сандро
|2
|0
|Мата Хайме
|2
|0
|Родригес Кирьян
|2
|0
|Мармоль Мика
|2
|0
|Росада Виктор
|2
|0
|Молейро Альберто
|2
|0
|Эссугу Дариу
|2
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Бенито Рамирес
|1
|0
|Янузай Аднан
|1
|0
|Муньос Хави
|1
|0
|Кардона Марк
|1
|0
|Луаодис Энзо
|1
|0
|Хоркаш Динко
|1
|0
|Парк Марвин
|1
|0
|Luis Miguel Carrion
|1
|0
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Янхель
|3
|0
|Гассанига Пауло
|2
|0
|Давид Лопес
|2
|0
|Руис Абель
|2
|0
|Крейчи Ладислав II
|2
|0
|Мартинес Арнау
|2
|0
|Хуан Карлос Мартин
|0
|1
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Блинд Дэйли
|1
|0
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Мичел Мигель
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Хуанпе Хуан
|1
|0
|Ван де Бек Донни
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Франсес Алехандро
|1
|0
|Асприлья Ясер
|1
|0
Результаты матчей
Лас-Пальмас
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Жирона
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
Лас-Пальмас
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Жирона
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
3
6
Лас-Пальмас
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Жирона
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
1
14%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
18%
3
50%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
5
45%
0
0%
76-90
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
4
33%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
3
23%
3
25%
76-90
Пропущено
19
13
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
16%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
4
21%
5
38%
31-45
1
5%
3
23%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
6
32%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Лас-Пальмас
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Валенсия - Лас-Пальмас 2:3 Лас-Пальмас - Сельта 0:1 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Лас-Пальмас - Бетис 1:1
Осасуна - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Алавес - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0 Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0
Жирона
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жирона - Слован Братислава 2:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3
Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0 ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1
Результаты матчей
Лас-Пальмас
Жирона
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Лас-Пальмас
Жирона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
38
38
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 10
|28
|2.
|0:0 Заявка
|11
|7
|4
|0
|21 - 7
|25
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 19
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 6
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 8
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|15.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|16.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|7 - 8
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 19
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|20.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 3
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|3.
|0:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|20.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|12 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (5)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (4)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лас-Пальмас 1:0 Жирона
Исход игры
Лас-Пальмас
14.8% (17)
Ничья
36.5% (42)
Жирона
48.7% (56)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (50)
Меньше
54.55% (60)
Обе команды забьют
Да
80% (88)
Нет
20% (22)
Популярный счёт
1:2 Жирона
35.7% (41)
1:1 Ничья
33% (38)
0:1 Жирона
9.6% (11)
1:0 Лас-Пальмас
7% (8)
2:1 Лас-Пальмас
4.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:2 Жирона
1.7% (2)
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