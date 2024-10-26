Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

91' Рефери не любит споров - именно за это Мартинес Арнау сейчас получил желтую

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Рефери не любит споров - именно за это Блинд Дэйли сейчас получил желтую

87' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Рамирес Сандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

84' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

83' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Росада Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Росада Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Жирона

79' Оооо... вот это был удар! Молейро Альберто должен был забить с этой позиции.

79' ШТАНГА! Так было близко к голу - Молейро Альберто нанес удар в каркас ворот!

79' Рамирес Сандро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Рамирес Сандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Блинд Дэйли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

76' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Хорошую попытку сделал Молейро Альберто . Удар в створ, но вратарь начеку

74' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Ван де Бек Донни тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

71' Родригес Кирьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Удар от ворот произведет Лас-Пальмас

70' Мартинес Арнау не смог попасть в створ ударом издали

70' Гутьеррес Мигель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Мартинес Арнау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Молейро Альберто пробует нанести удар издали, но Пауло Гассанига держит все под контролем

63' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

61' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Эссугу Дариу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Сегодняшная посещаемость составляет 21506 болельщиков

59' Удар от ворот произведет Жирона

58' Молейро Альберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Лас-Пальмас идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Жирона

56' Мартинес Арнау выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Муньос Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Миовски Боян нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.

55' Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Гутьеррес Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Лас-Пальмас совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Ойя Сельви Клуа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновлен

47' Рефери не любит споров - именно за это Эссугу Дариу сейчас получил желтую

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

47' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля