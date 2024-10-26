Тур: 11. Стадион: Сантьяго Бернабеу. Главный судья: Санчес Хосе
0:0
Первый тайм: 32'
Ход матча
30'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
6 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
17
Касадо
Марк
8
Педри
19
Ямаль
Ламин
16
Лопес
Фермин
11
Рафинья
Диас
- Основной состав
-
13 Лунин АндрейВратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
15 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
-
16 ЭндрикНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Касадо МаркПолузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
19 Ямаль ЛаминПолузащитник
-
16 Лопес ФерминПолузащитник
-
11 Рафинья ДиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Щесны ВойцехВратарь
-
31 Кочен ДиегоВратарь
-
32 Форт ЭкторЗащитник
-
35 Мартин ЖерарЗащитник
- Защитник
-
6 ГавиПолузащитник
-
10 Фати АнсуПолузащитник
-
14 Торре ПаблоПолузащитник
-
18 Виктор ПауПолузащитник
-
20 Ольмо ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реал Мадрид
Барселона
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
52%
15 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
34 матча
20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 27 побед
Первый тайм
44.1%
55.9%
0 побед 15 ничьих 16 побед
Второй тайм
32.4%
67.6%
0 побед 11 ничьих 23 победы
59 матчей
37.3%
16.9%
45.8%
22 победы 10 ничьих 27 побед
Первый тайм
25.4%
47.5%
27.1%
15 побед 28 ничьих 16 побед
Второй тайм
27.1%
33.9%
39%
16 побед 20 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
44
45
Голов в среднем за матч
1.42
1.61
Среднее время на гол
63
56
Всего голов
44
63
Голов в среднем за матч
1.57
2.03
Среднее время на гол
57
44
Всего голов
88
108
Голов в среднем за матч
1.49
1.83
Тотал матчей
2.5
58
Больше 98%
Меньше 2%
1
52
Больше 88%
Меньше 12%
7
42
Больше 71%
Меньше 29%
17
26
Больше 44%
Меньше 56%
33
12
Больше 20%
Меньше 80%
47
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
60
49
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|6 (3)
|0.55
|Винисиус Жуниор
|5 (2)
|0.45
|Родриго
|3
|0.27
|Вальверде Федерико
|2
|0.18
|Васкес Лукас
|1
|0.09
|Диас Браим
|1
|0.09
|Милитао Эдер
|1
|0.09
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.09
|Эндрик II
|1
|0.09
|Модрич Лука
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
|Беллингем Джуд
|0
|0
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|12 (2)
|1.09
|Рафинья Диас
|5
|0.45
|Ямаль Ламин
|4
|0.36
|Педри
|3
|0.27
|Торре Пабло
|3
|0.27
|Ольмо Дани
|3
|0.27
|Торрес Ферран
|1
|0.09
|Кунде Жюль
|1
|0.09
|Виктор Пау
|1
|0.09
|Гарсия Эрик
|0
|0
|Касадо Марк
|0
|0
|Кубарси Пау
|0
|0
|Мартин Жерар
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Модрич Лука
|3
|0
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|Менди Ферлан
|1
|1
|Вальверде Федерико
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
|Милитао Эдер
|1
|0
|Эндрик II
|1
|0
|Беллингем Джуд
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
|Гюлер Арда
|1
|0
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виктор Пау
|2
|0
|Кубарси Пау
|2
|0
|Берналь Марк
|2
|0
|Торрес Ферран
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Домингес Серхи
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
|Мартин Жерар
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Барселона
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
0
2
Реал Мадрид
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Барселона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
15
Реал Мадрид
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Барселона
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
17
Голы по времени матча
Забито
15
18
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
13%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
4
27%
5
28%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
4
27%
3
17%
76-90
Пропущено
2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
100%
2
25%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
6
40%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
3
20%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
22
33
5 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 7
0 Не забивали 0
3
14%
1
3%
1-15
1
5%
9
27%
16-30
1
5%
6
18%
31-45
5
23%
5
15%
46-60
8
36%
5
15%
61-75
4
18%
7
21%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
50%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0
Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4
Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0
Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2
Результаты матчей
Реал Мадрид
Барселона
Точный счет
2:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Барселона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
55
19
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|11
|9
|0
|2
|33 - 11
|27
|2.
|1:0 Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 7
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|20 - 19
|21
|4.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 6
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 8
|12
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 19
|10
|15.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|16.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|7 - 8
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 19
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|20.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|15 - 3
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|3.
|0:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|15.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|18.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|20.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|1:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 12
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|12 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|7
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (5)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (4)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Райо Вальекано
|Мумин Абдул
|1 4
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Барселона
Исход игры
Реал Мадрид
52.1% (176)
Ничья
16.6% (56)
Барселона
31.4% (106)
Тотал 2.5
Больше
78.86% (97)
Меньше
21.14% (26)
Обе команды забьют
Да
92.68% (114)
Нет
7.32% (9)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
13.3% (45)
1:1 Ничья
5% (17)
2:2 Ничья
4.4% (15)
1:2 Барселона
3.6% (12)
3:2 Реал Мадрид
2.7% (9)
2:3 Барселона
2.1% (7)
3:1 Реал Мадрид
1.5% (5)
1:0 Реал Мадрид
1.5% (5)
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