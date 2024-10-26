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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Реал Мадрид
0:0
Первый тайм: 32'
Барселона
0'
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Мбаппе Килиан

Ход матча

30'
Мбаппе Килиан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 6 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 339
Реал Мадрид 51.9% (176)
X 16.5% (56)
Барселона 31.6% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Мадрид
Ничья
Барселона
2.05
4.30
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4.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Лунин
Андрей
17
Васкес
Лукас
3
Милитао
Эдер
22
Рюдигер
Антонио
23
Менди
Ферлан
5
Беллингем
Джуд
8
Вальверде
Федерико
14
Тчуамени
Орельен
6
Камавинга
Эдуардо
9
Мбаппе
Килиан
7
Винисиус
Жуниор
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
2
Кубарси
Пау
5
Иньиго
Мартинес
3
Бальде
Алехандро
17
Касадо
Марк
8
Педри
19
Ямаль
Ламин
16
Лопес
Фермин
11
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
Реал Мадрид
4-4-2
Барселона
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Барселона

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
52%
15 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

34 матча

20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 27 побед

Первый тайм

44.1%
55.9%
0 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

32.4%
67.6%
0 побед 11 ничьих 23 победы

59 матчей

37.3%
16.9%
45.8%
22 победы 10 ничьих 27 побед

Первый тайм

25.4%
47.5%
27.1%
15 побед 28 ничьих 16 побед

Второй тайм

27.1%
33.9%
39%
16 побед 20 ничьих 23 победы

История матчей

ТЧ
1:2
ЛЛ
3:2
С
4:1
ЛЛ
1:2
МД
0:3
КК
0:4
ЛЛ
2:1
КК
0:1
С
1:3
ЛЛ
3:1
ТМК
0:1
ЛЛ
0:4
С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

44
45

Голов в среднем за матч

1.42
1.61

Среднее время на гол

63
56

Всего голов

44
63

Голов в среднем за матч

1.57
2.03

Среднее время на гол

57
44

Всего голов

88
108

Голов в среднем за матч

1.49
1.83

Тотал матчей

2.5
58
Больше 98%
Меньше 2%
1
52
Больше 88%
Меньше 12%
7
42
Больше 71%
Меньше 29%
17
26
Больше 44%
Меньше 56%
33
12
Больше 20%
Меньше 80%
47
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

60
49

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 6 (3) 0.55
Винисиус Жуниор 5 (2) 0.45
Родриго 3 0.27
Вальверде Федерико 2 0.18
Васкес Лукас 1 0.09
Диас Браим 1 0.09
Милитао Эдер 1 0.09
Карвахаль Даниэль 1 0.09
Эндрик II 1 0.09
Модрич Лука 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Беллингем Джуд 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 12 (2) 1.09
Рафинья Диас 5 0.45
Ямаль Ламин 4 0.36
Педри 3 0.27
Торре Пабло 3 0.27
Ольмо Дани 3 0.27
Торрес Ферран 1 0.09
Кунде Жюль 1 0.09
Виктор Пау 1 0.09
Гарсия Эрик 0 0
Касадо Марк 0 0
Кубарси Пау 0 0
Мартин Жерар 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Менди Ферлан 1 1
Вальверде Федерико 2 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Васкес Лукас 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Милитао Эдер 1 0
Эндрик II 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Гюлер Арда 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виктор Пау 2 0
Кубарси Пау 2 0
Берналь Марк 2 0
Торрес Ферран 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Кунде Жюль 1 0
Рафинья Диас 1 0
Педри 1 0
Фати Ансу 1 0
Лопес Фермин 1 0
Домингес Серхи 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Мартин Жерар 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Барселона
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
2
Реал Мадрид
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Барселона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
15
Реал Мадрид
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Барселона
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
17

Голы по времени матча

Забито

15
18
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
13%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
4
27%
5
28%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
4
27%
3
17%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
100%
2
25%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
6
40%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
3
20%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

22
33
5 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 7
0 Не забивали 0
3
14%
1
3%
1-15
1
5%
9
27%
16-30
1
5%
6
18%
31-45
5
23%
5
15%
46-60
8
36%
5
15%
61-75
4
18%
7
21%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
50%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0
Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4
Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0
Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2

Результаты матчей

Реал Мадрид
Барселона

Точный счет

2:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
2
2
1
4
3.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
9
1
3
7
2.5
5
5
1
9
3.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 11 9 0 2 33 - 11 27
2.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 11 8 3 0 22 - 7 27
3.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
4.
Атлетико М
 Заявка 10 5 5 0 16 - 6 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
8.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
9.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
10.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
11.
Сельта
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
13.
Жирона
 Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
14.
Алавес
 Заявка 11 3 1 7 13 - 19 10
15.
Эспаньол
 Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 10 1 6 3 7 - 8 9
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 2 3 6 13 - 19 9
18.
Леганес
 Заявка 10 1 5 4 6 - 12 8
19.
Вальядолид
 Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
20.
Валенсия
 Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 6 6 0 0 15 - 3 18
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Барселона
 0:1 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
11.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
13.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
14.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
15.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
17.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
18.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
19.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:1 Заявка 7 5 0 2 18 - 9 15
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 1:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
12.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
13.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
17.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (2)
Вильярреал Перес Айосе 7
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Барселона Рафинья Диас 5 (5)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Райо Вальекано Лопес Унаи 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МБАППЕ!
  • Опасный момент
    31'
    МОМЕНТ! Рафинья с левого фланга классно навесил в центр к линии вратарской на Иньиго Мартинеса, а тот выиграл верховое единоборство, но головой пробил чуть выше перекладины!
  • Угловой
    30'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Барселоны". Рафинья навесил в центр штрафной, а там мадридцы сыграли уверенно и вынесли мяч от владений Лунина. 
  • Опасный момент
    29'
    ОПАСНО! Педри получил мяч от Бальде на чужой половине поля и с 24 метров плотно пробил в левый угол. Лунин всё прекрасно видел, поэтому в падении уверенно парировал этот выстрел!
  • 28'
    Милитао сделал шикарный заброс за спину защитникам "Барсы" на Беллингема, а тот получил мяч в левой части штрафной, но сыграл крайне неаккуратно и выпустил снаряд за лицевую. 
  • 27'
    Камавинга получил игровой снаряд у центральной линии поля и выполнил заброс вперёд на Мбаппе. Слишком сильной получилась эта передача, и Пенья здорово сыграл на перехвате. 
  • Офсайд
    26'
    Да что же это такое? Мбаппе получил мяч в офсайде на левом фланге и покатил снаряд в штрафную на Камавинга, который с отличной позиции пробил в ближний угол и угодил в сетку с внешней стороны. 
  • 25'
    Сумели медики оказать необходимую помощь Педри, и он готов продолжить игру. Остро атакуют мадридцы, однако не самые удачные действия хозяев в завершающей стадии держат "нулевой" счёт на табло. 
  • Травма, повреждение
    24'
    Остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Педри в предыдущем моменте неудачно столкнулся с Тчуамени и остался лежать на газоне. Требуется помощь игроку "Барселоны". 
  • Опасный момент
    23'
    КАКОЙ МОМЕНТ! Тчуамени из глубины отправил мяч на левый фланг Винисиусу, а тот легко ворвался в штрафную, сместился в центр, по пути уйдя от двух оппонентов, а затем с 8 метров пробил рядом с ближней штангой!
  • Опасный момент
    22'
    ОПАСНО! Рафинья получил снаряд перед радиусом штрафной хозяев, проигнорировал слева открытого Бальде, и сам с 19 метров пробил выше перекладины. Нужно было делиться мячом капитану "Барсы"!
  • 21'
    Завершились стартовые минуты поединка в Мадриде. Очевидно, что сильно нервничают футболисты. Мадридцы владеют преимуществом, но легальных моментов у ворот Пеньи пока нет. 
  • Офсайд
    20'
    Мбаппе снова получил мяч в офсайде и с правого фланга отдал пас в дальнюю часть штрафной на Винисиуса, который с убойной позиции пробил гораздо выше намеченной цели. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Огромное количество остановок на старте матча. Камавинга сейчас перехватил мяч на своей половине поля и по левому флангу готовился стартовать вперёд, но против него нарушил правила Фермин Лопес. 
  • 18'
    Выиграли мадридцы борьбу в центральной части поля, после чего Вальверде выполнил заброс вперёд, вот только найти кого-то из партнёров у уругвайца не получилось. 
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    • Фол, нарушение
      17'
      Теперь уже Касадо на чужой половине поля грубовато сыграл против Винисиуса. Рефери подозвал к себе футболиста "Барселоны" и провёл с ним профилактическую беседу. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Левандовски потерял мяч на чужой половине поля, а затем форвард "Барселоны" включился в активный прессинг и нарушил павила против Камавинга. Рефери справедливо дал свисток. 
    • Офсайд
      15'
      УХ! Мбаппе получил игровой снаряд в офсайде на левом фланге, ворвался в штрафную и прострелил к дальней штанге на Беллингема, который пробил в пустой створ, но Пенья невероятным образом вытащил мяч с "ленточки"!
    • Опасный момент
      14'
      ОПАСНО! Милитао со своей половины поля выполнил пас вперёд. Пенья выскочил далеко из штрафной, но эту передачу прервал Кубарси, после чего снаряд пришёл к Мбаппе, а тот из ценрального круга пробил выше пустых ворот!
    • Фол, нарушение
      13'
      Левандовски получил мяч на чужой половине поля, и его очевидно в спину подтолкнул Милитао. Рефери зафиксировал нарушение, чем остался крайне недоволен Карло Анчелотти. 
    • 12'
      Фермин Лопес из глубины сделал перспективный заброс в левую часть штрафной на Левандовски, но поляка уверенно от мяча оттеснил Милитао. Отодвинули гости игру от своих ворот. 
    • 11'
      Ламин Ямаль правее центра приблизился к штрафной соперника и отдал проникающий пас вперёд, вот только Рафинья немного к этой передаче не успел, и снаряд спокойно прикатился к Лунину. 
    • 10'
      В середине текущей недели оба коллектива провели свои матча в Лиге Чемпионов. "Реал" на своём поле в волевом стиле обыграл "Боруссию" из Дортмунда, а каталонцы разгромили "Баварию". 
    • 9'
      Мбаппе зацепился за мяч на чужой половине поля, но его откровенно руками прихватил Иньиго Мартинес. Рефери находился рядом с эпизодом, но нарушения в этом моменте он не увидел. 
    • 8'
      Небольшое затишье в нашем матче, поэтому самое время заглянуть в турнирную таблицу. "Барселона" расположилась на первой строчке, имея в своём активе 27 очков. Мадридцы идут вторыми и уступают сегодняшнему сопернику всего 3 балла. 
    • Угловой
      7'
      Ещё два корнера на левом фланге заработали мадридцы. Со второй попытки Вальверде навесил в центр вратарской, однако Пенья в этой ситуации сыграл уверенно и кулаками мяч выбил. 
    • Угловой
      6'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Реала". Вальверде навесил к ближней штанге, а там каталонцы панически, но всё-таки сумели справиться с угрозой. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Фермин Лопес в центральной части поля далеко отпустил от себя игровой снаряд, после чего грубовато влетел в ноги Милитао. Санчес Мартинес обошёлся без карточки для игрока "Барселоны". 
    • Офсайд
      4'
      Камавинга классно разобрался у центральной линии поля и отправил вперёд Мбаппе, а тот слева под углом выскочил на рандеву с голкипером, но пробил мимо ближней штанги. В начальной стадии эпизода игрок "Реала" снова забрался в офсайд. 
    • Офсайд
      3'
      Мбаппе получил мяч от Вальверде у правого края штрафной и навесил в центр вратарской, но эта передача пришла в руки голкиперу "Барселоны". Плюсом, в положение вне игры забрался француз. 
    • 2'
      Мадридцы вышли на эту встречу в белом комплекте формы, футболисты "Барселоны" играют в сине-красной форме. Ворота Лунина в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 97 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 0:0 Барселона

    Исход игры
    Реал Мадрид
    52.1% (176)
    Ничья
    16.6% (56)
    Барселона
    31.4% (106)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.86% (97)
    Меньше
    21.14% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    92.68% (114)
    Нет
    7.32% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    13.3% (45)
    1:1 Ничья
    5% (17)
    2:2 Ничья
    4.4% (15)
    1:2 Барселона
    3.6% (12)
    3:2 Реал Мадрид
    2.7% (9)
    2:3 Барселона
    2.1% (7)
    3:1 Реал Мадрид
    1.5% (5)
    1:0 Реал Мадрид
    1.5% (5)
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