Да что же это такое? Мбаппе получил мяч в офсайде на левом фланге и покатил снаряд в штрафную на Камавинга, который с отличной позиции пробил в ближний угол и угодил в сетку с внешней стороны.

Камавинга получил игровой снаряд у центральной линии поля и выполнил заброс вперёд на Мбаппе. Слишком сильной получилась эта передача, и Пенья здорово сыграл на перехвате.

Милитао сделал шикарный заброс за спину защитникам "Барсы" на Беллингема, а тот получил мяч в левой части штрафной, но сыграл крайне неаккуратно и выпустил снаряд за лицевую.

ОПАСНО! Педри получил мяч от Бальде на чужой половине поля и с 24 метров плотно пробил в левый угол. Лунин всё прекрасно видел, поэтому в падении уверенно парировал этот выстрел!

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Барселоны". Рафинья навесил в центр штрафной, а там мадридцы сыграли уверенно и вынесли мяч от владений Лунина.

МОМЕНТ! Рафинья с левого фланга классно навесил в центр к линии вратарской на Иньиго Мартинеса, а тот выиграл верховое единоборство, но головой пробил чуть выше перекладины!

Выиграли мадридцы борьбу в центральной части поля, после чего Вальверде выполнил заброс вперёд, вот только найти кого-то из партнёров у уругвайца не получилось.

Огромное количество остановок на старте матча. Камавинга сейчас перехватил мяч на своей половине поля и по левому флангу готовился стартовать вперёд, но против него нарушил правила Фермин Лопес.

Мбаппе снова получил мяч в офсайде и с правого фланга отдал пас в дальнюю часть штрафной на Винисиуса, который с убойной позиции пробил гораздо выше намеченной цели.

Завершились стартовые минуты поединка в Мадриде. Очевидно, что сильно нервничают футболисты. Мадридцы владеют преимуществом, но легальных моментов у ворот Пеньи пока нет.

ОПАСНО! Рафинья получил снаряд перед радиусом штрафной хозяев, проигнорировал слева открытого Бальде, и сам с 19 метров пробил выше перекладины. Нужно было делиться мячом капитану "Барсы"!

КАКОЙ МОМЕНТ! Тчуамени из глубины отправил мяч на левый фланг Винисиусу, а тот легко ворвался в штрафную, сместился в центр, по пути уйдя от двух оппонентов, а затем с 8 метров пробил рядом с ближней штангой!

Остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Педри в предыдущем моменте неудачно столкнулся с Тчуамени и остался лежать на газоне. Требуется помощь игроку "Барселоны".

Сумели медики оказать необходимую помощь Педри, и он готов продолжить игру. Остро атакуют мадридцы, однако не самые удачные действия хозяев в завершающей стадии держат "нулевой" счёт на табло.

17' Теперь уже Касадо на чужой половине поля грубовато сыграл против Винисиуса. Рефери подозвал к себе футболиста "Барселоны" и провёл с ним профилактическую беседу.

16' Левандовски потерял мяч на чужой половине поля, а затем форвард "Барселоны" включился в активный прессинг и нарушил павила против Камавинга. Рефери справедливо дал свисток.

15' УХ! Мбаппе получил игровой снаряд в офсайде на левом фланге, ворвался в штрафную и прострелил к дальней штанге на Беллингема, который пробил в пустой створ, но Пенья невероятным образом вытащил мяч с "ленточки"!

14' ОПАСНО! Милитао со своей половины поля выполнил пас вперёд. Пенья выскочил далеко из штрафной, но эту передачу прервал Кубарси, после чего снаряд пришёл к Мбаппе, а тот из ценрального круга пробил выше пустых ворот!

13' Левандовски получил мяч на чужой половине поля, и его очевидно в спину подтолкнул Милитао. Рефери зафиксировал нарушение, чем остался крайне недоволен Карло Анчелотти.

12' Фермин Лопес из глубины сделал перспективный заброс в левую часть штрафной на Левандовски, но поляка уверенно от мяча оттеснил Милитао. Отодвинули гости игру от своих ворот.

11' Ламин Ямаль правее центра приблизился к штрафной соперника и отдал проникающий пас вперёд, вот только Рафинья немного к этой передаче не успел, и снаряд спокойно прикатился к Лунину.

10' В середине текущей недели оба коллектива провели свои матча в Лиге Чемпионов. "Реал" на своём поле в волевом стиле обыграл "Боруссию" из Дортмунда, а каталонцы разгромили "Баварию".

9' Мбаппе зацепился за мяч на чужой половине поля, но его откровенно руками прихватил Иньиго Мартинес. Рефери находился рядом с эпизодом, но нарушения в этом моменте он не увидел.