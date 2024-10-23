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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Барселона
Прогнозы 90
Реал Мадрид 55.6% (50)
X 15.6% (14)
Барселона 28.9% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Мадрид
Барселона

История личных встреч

Реал Мадрид
Барселона

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
52%
15 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

34 матча

20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 27 побед

Первый тайм

44.1%
55.9%
0 побед 15 ничьих 16 побед

Второй тайм

32.4%
67.6%
0 побед 11 ничьих 23 победы

59 матчей

37.3%
16.9%
45.8%
22 победы 10 ничьих 27 побед

Первый тайм

25.4%
47.5%
27.1%
15 побед 28 ничьих 16 побед

Второй тайм

27.1%
33.9%
39%
16 побед 20 ничьих 23 победы

История матчей

ТЧ
1:2
ЛЛ
3:2
С
4:1
ЛЛ
1:2
МД
0:3
КК
0:4
ЛЛ
2:1
КК
0:1
С
1:3
ЛЛ
3:1
ТМК
0:1
ЛЛ
0:4
С
2:3
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:3
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:0
П
0:1
КК
0:3
КК
1:1
П
5:1
П
2:2
П
0:3
С
2:0
С
1:3
МКЧ
2:3
П
2:3
П
1:1
П
1:2
П
0:4
П
2:1
П
3:1
КК
1:2
П
3:4
П
2:1
П
2:1
КК
1:3
КК
1:1
П
2:2
СИ
2:1
СИ
3:2
П
1:2
КК
2:2
КК
1:2
П
1:3
С
3:2
С
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
КК
0:1
П
1:1
П
5:0
П
0:2
П
1:0
П
2:6
П
2:0
ПД
4:1
ПД
0:1

Голы

Всего голов

44
45

Голов в среднем за матч

1.42
1.61

Среднее время на гол

63
56

Всего голов

44
63

Голов в среднем за матч

1.57
2.03

Среднее время на гол

57
44

Всего голов

88
108

Голов в среднем за матч

1.49
1.83

Тотал матчей

2.5
58
Больше 98%
Меньше 2%
1
52
Больше 88%
Меньше 12%
7
42
Больше 71%
Меньше 29%
17
26
Больше 44%
Меньше 56%
33
12
Больше 20%
Меньше 80%
47
3
Больше 5%
Меньше 95%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
57
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

60
49

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 6 (3) 0.6
Винисиус Жуниор 5 (2) 0.5
Родриго 3 0.3
Вальверде Федерико 2 0.2
Васкес Лукас 1 0.1
Диас Браим 1 0.1
Милитао Эдер 1 0.1
Карвахаль Даниэль 1 0.1
Эндрик II 1 0.1
Модрич Лука 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
Беллингем Джуд 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 12 (2) 1.2
Рафинья Диас 5 0.5
Ямаль Ламин 4 0.4
Педри 3 0.3
Торре Пабло 3 0.3
Ольмо Дани 3 0.3
Торрес Ферран 1 0.1
Кунде Жюль 1 0.1
Виктор Пау 1 0.1
Гарсия Эрик 0 0
Касадо Марк 0 0
Кубарси Пау 0 0
Мартин Жерар 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Модрич Лука 3 0
Винисиус Жуниор 3 0
Менди Ферлан 1 1
Вальверде Федерико 2 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Васкес Лукас 1 0
Мбаппе Килиан 1 0
Милитао Эдер 1 0
Эндрик II 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Карло Анчелотти 1 0
Гюлер Арда 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виктор Пау 2 0
Кубарси Пау 2 0
Берналь Марк 2 0
Торрес Ферран 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Кунде Жюль 1 0
Рафинья Диас 1 0
Педри 1 0
Фати Ансу 1 0
Лопес Фермин 1 0
Домингес Серхи 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Мартин Жерар 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Барселона
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
2
Реал Мадрид
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Барселона
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
15
Реал Мадрид
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Барселона
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

7
17

Голы по времени матча

Забито

15
18
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
13%
1
6%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
4
27%
5
28%
46-60
4
27%
2
11%
61-75
4
27%
3
17%
76-90

Пропущено

2
8
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
100%
2
25%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
6
40%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
3
20%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

22
33
5 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 7
0 Не забивали 0
3
14%
1
3%
1-15
1
5%
9
27%
16-30
1
5%
6
18%
31-45
5
23%
5
15%
46-60
8
36%
5
15%
61-75
4
18%
7
21%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
17%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
50%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Сельта - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Лилль - Реал Мадрид 1:0
Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Алавес 3:2 Реал Мадрид - Эспаньол 4:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 2:0 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4
Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Барселона - Бавария 4:1 Барселона - Севилья 5:1 Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0
Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0 Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2

Результаты матчей

Реал Мадрид
Барселона

Точный счет

2:0
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
7:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
7
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
2
2
1
4
3.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
9
1
3
7
2.5
5
5
1
9
3.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 10 9 0 1 33 - 10 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
3.
Атлетико М
 Заявка 10 5 5 0 16 - 6 20
4.
Вильярреал
 Заявка 10 5 3 2 18 - 18 18
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
8.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
9.
Сельта
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
10.
Райо Вальекано
 Заявка 10 3 4 3 11 - 10 13
11.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
12.
Жирона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
13.
Севилья
 Заявка 10 3 3 4 10 - 15 12
14.
Алавес
 Заявка 10 3 1 6 13 - 18 10
15.
Эспаньол
 Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
16.
Хетафе
 Заявка 10 1 6 3 7 - 8 9
17.
Вальядолид
 Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
18.
Леганес
 Заявка 10 1 5 4 6 - 12 8
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 1 3 6 12 - 19 6
20.
Валенсия
 Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
9.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
10.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
12.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
16.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
12.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Севилья
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
17.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (5)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2024, осталось 2 дня 14 часов 45 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 90
    Реал Мадрид 55.6% (50)
    X 15.6% (14)
    Барселона 28.9% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Барселона
    2.08
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    4.20
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    4.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Барселона

    Исход игры
    Реал Мадрид
    55.6% (50)
    Ничья
    15.6% (14)
    Барселона
    28.9% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.08% (30)
    Меньше
    18.92% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    89.19% (33)
    Нет
    10.81% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    12.2% (11)
    2:2 Ничья
    6.7% (6)
    3:2 Реал Мадрид
    4.4% (4)
    3:1 Реал Мадрид
    3.3% (3)
    1:2 Барселона
    3.3% (3)
    1:1 Ничья
    3.3% (3)
    1:0 Реал Мадрид
    2.2% (2)
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