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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
УТА Арад
2:0
Первый тайм: 42'
Петролул Плоешти
0'
1:0
32' Гол в свои ворота
Хужа Мариан Фернандо
37' Желтая карточка
Кейта Тидьян
2:0
38' Гол
Кымпану Георге

Ход матча

32'
Хужа Мариан Фернандо
1:0
37'
 
Кейта Тидьян
38'
Кымпану Георге
2:0

Владение мячом

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УТА Арад
Ничья
Петролул Плоешти
2.40
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Все Коэффициенты
1
Robert
Dimitrie
Popa
31
Рыпэ
Корнел
6
Пулоло
Флоран
15
Конте
Ибраима
29
Триф
Разван
97
Хрездац
Денис
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
77
Кымпану
Георге
24
Омонди
Эрик
9
Jordan
Attah
Kadiri
19
Костаче
Ионуц
38
Зима
Лукаш
24
Рикардинью
XI
3
Alexandru
Stanica
2
Хужа
Мариан
Фернандо
44
Думитриу
Лучан
23
Кейта
Тидьян
17
Mihnea
Radulescu
20
Ханка
Серджу
6
Юрю
Томми
7
Грозав
Георге-Теодор
19
Тудорие
Александру
УТА Арад
Петролул Плоешти

История личных встреч

УТА Арад
Петролул Плоешти

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
2:0
ЛI
1:1
ЛI
3:0
ЛI
0:3
ЛI
2:4
ЛI
2:2
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1.14

Среднее время на гол

80
78

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.38
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
78

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костаче Ионуц 2 0.17
Педру Жоау II 2 (2) 0.17
Омонди Эрик 1 0.08
Ван Дурмен Бенжамен 1 0.08
Бенга Александру 1 0.08
Эзекиль Имох 1 0.08
Jordan Attah Kadiri 1 0.08
Кымпану Георге 1 0.08
Фабри Андрей 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Цука Рави 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mihnea Radulescu 4 0.33
Грозав Георге-Теодор 3 0.25
Тудорие Александру 2 0.17
Рикардинью XI 1 0.08
Бериша Альбин 1 0.08
Тичу Валентин Константин 1 0.08
Ханка Серджу 0 0
Nana Akosah-Bempah 0 0
Сантос Фабрисио 0 0
Брату Марио 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омонди Эрик 4 0
Костаче Ионуц 3 0
Цука Рави 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Михай Кристиан 2 0
Конте Ибраима 1 0
Педру Жоау II 1 0
Триф Разван 1 0
Kouya Mabea 1 0
Кымпану Георге 1 0
Mircea Rednic 1 0
Diogo Rodrigues 1 0
Loai Halaf 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 3 0
Ханка Серджу 2 0
Рикардинью XI 2 0
Думитриу Лучан 2 0
Хужа Мариан Фернандо 2 0
Кейта Тидьян 2 0
Nana Akosah-Bempah 1 0
Юрю Томми 1 0
Ioan Tolea 1 0
Mihnea Radulescu 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
УТА Арад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
6
УТА Арад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Петролул Плоешти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
5
83%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
3
30%
6
50%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
8%
2
25%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - УТА Арад 1:3 УТА Арад - Политехника Яссы 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:1 ФКСБ - УТА Арад 2:0
УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Германнштадт 4:1 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - Петролул Плоешти 0:2
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4

Результаты матчей

УТА Арад
Петролул Плоешти

Точный счет

1:1
4 раза 67%
0:0
2 раза 33%
0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 11 6 4 1 16 - 6 22
2.
Университатя Крайова
 11 5 4 2 19 - 10 19
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 10 - 4 18
4.
Петролул Плоешти
 0:2 12 4 6 2 12 - 10 18
5.
Динамо Бухарест
 11 4 5 2 20 - 14 17
6.
ЧФР Клуж
 10 4 3 3 19 - 14 15
7.
УТА Арад
 2:0 12 3 6 3 12 - 12 15
8.
Политехника Яссы
 11 4 2 5 11 - 15 14
9.
ФКСБ
 10 3 4 3 12 - 13 13
10.
Германнштадт
 11 3 4 4 16 - 16 13
11.
Рапид Бухарест
 11 2 7 2 12 - 13 13
12.
Фарул Констанца
 11 3 3 5 11 - 14 12
13.
Сепси
 11 3 2 6 11 - 15 11
14.
Униря Слобозия
 11 3 2 6 9 - 16 11
15.
Глория Бузау
 11 2 4 5 11 - 20 10
16.
Ботошани
 10 2 2 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Петролул Плоешти
 0:2 6 2 4 0 6 - 2 10
7.
ЧФР Клуж
 7 3 1 3 14 - 12 10
8.
Фарул Констанца
 6 3 0 3 7 - 8 9
9.
УТА Арад
 2:0 7 1 6 0 6 - 4 9
10.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
11.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Сепси
 6 2 1 3 6 - 5 7
13.
Глория Бузау
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
15.
Униря Слобозия
 5 1 1 3 6 - 8 4
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 3 3 1 8 - 4 12
2.
Оцелул Галац
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Петролул Плоешти
 0:2 6 2 2 2 6 - 8 8
6.
Униря Слобозия
 6 2 1 3 3 - 8 7
7.
УТА Арад
 2:0 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
ФКСБ
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
11.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
12.
Политехника Яссы
 5 1 1 3 3 - 9 4
13.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
14.
Динамо Бухарест
 6 0 4 2 7 - 9 4
15.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 7 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 5
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
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