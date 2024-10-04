Тур: 12. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: Horia Mladinovici
2:0
Первый тайм: 42'
0'
1:0
32' Гол в свои воротаХужа Мариан Фернандо
37' Желтая карточкаКейта Тидьян
2:0
38' ГолКымпану Георге
Ход матча
32'
37'
38'
2:0
Владение мячом
31
Рыпэ
Корнел
29
Триф
Разван
24
Омонди
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Рыпэ КорнелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Триф РазванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Омонди ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
17 Жори ДаниэльНападающий
-
14 Гезали ЛаминНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кейта ТидьянПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
-
69 Рош ЙоанЗащитник
-
22 Раду ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Hasan Jahic
-
30 Ioan Tolea
-
-
Главный тренер: Sanjin Alagic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
УТА Арад
Петролул Плоешти
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.17
Среднее время на гол
50
77
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1.14
Среднее время на гол
80
78
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.38
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
78
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костаче Ионуц
|2
|0.17
|Педру Жоау II
|2 (2)
|0.17
|Омонди Эрик
|1
|0.08
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0.08
|Бенга Александру
|1
|0.08
|Эзекиль Имох
|1
|0.08
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.08
|Кымпану Георге
|1
|0.08
|Фабри Андрей
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mihnea Radulescu
|4
|0.33
|Грозав Георге-Теодор
|3
|0.25
|Тудорие Александру
|2
|0.17
|Рикардинью XI
|1
|0.08
|Бериша Альбин
|1
|0.08
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.08
|Ханка Серджу
|0
|0
|Nana Akosah-Bempah
|0
|0
|Сантос Фабрисио
|0
|0
|Брату Марио
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омонди Эрик
|4
|0
|Костаче Ионуц
|3
|0
|Цука Рави
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Михай Кристиан
|2
|0
|Конте Ибраима
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Kouya Mabea
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Mircea Rednic
|1
|0
|Diogo Rodrigues
|1
|0
|Loai Halaf
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|3
|0
|Ханка Серджу
|2
|0
|Рикардинью XI
|2
|0
|Думитриу Лучан
|2
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0
|Кейта Тидьян
|2
|0
|Nana Akosah-Bempah
|1
|0
|Юрю Томми
|1
|0
|Ioan Tolea
|1
|0
|Mihnea Radulescu
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
УТА Арад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
6
УТА Арад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Петролул Плоешти
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
5
83%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
10%
2
17%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
3
30%
6
50%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
8%
2
25%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - УТА Арад 1:3 УТА Арад - Политехника Яссы 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:1 ФКСБ - УТА Арад 2:0
УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Германнштадт 4:1 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - Петролул Плоешти 0:2
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4
Результаты матчей
УТА Арад
Петролул Плоешти
Точный счет
1:1
4 раза 67%
0:0
2 раза 33%
0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
29
38
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|4
|1
|16 - 6
|22
|2.
|11
|5
|4
|2
|19 - 10
|19
|3.
|10
|4
|6
|0
|10 - 4
|18
|4.
|0:2
|12
|4
|6
|2
|12 - 10
|18
|5.
|11
|4
|5
|2
|20 - 14
|17
|6.
|10
|4
|3
|3
|19 - 14
|15
|7.
|2:0
|12
|3
|6
|3
|12 - 12
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|11 - 15
|14
|9.
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|10.
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|11.
|11
|2
|7
|2
|12 - 13
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|11 - 14
|12
|13.
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|14.
|11
|3
|2
|6
|9 - 16
|11
|15.
|11
|2
|4
|5
|11 - 20
|10
|16.
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|0:2
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|14 - 12
|10
|8.
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|9.
|2:0
|7
|1
|6
|0
|6 - 4
|9
|10.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|13.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|16.
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|2.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|5.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|6.
|6
|2
|1
|3
|3 - 8
|7
|7.
|2:0
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|8.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|14.
|6
|0
|4
|2
|7 - 9
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Опрут Рауль
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3