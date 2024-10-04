Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

49' Команда УТА Арад играла лучше в этом тайме.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Mihnea Radulescu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

42' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из УТА Арад

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Lucian Dumitriu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Г О О О О Л - George Cimpanu левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

37' Tidiane Keita получил желтую карточку от судьи

37' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти в офсайде

36' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Команда УТА Арад забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

32' Г О О О О Л - Хужа Мариан Фернандо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

31' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Омонди Эрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

22' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Jordan Attah Kadiri оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

18' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Хорошую попытку сделал Jordan Attah Kadiri . Удар в створ, но вратарь начеку

14' George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' George Cimpanu не смог попасть в створ ударом издали

13' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Tidiane Keita из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

11' Грозав Георге-Теодор не смог попасть в створ ударом издали

10' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

10' George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Юрю Томми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Mihnea Radulescu бьет со штрафного в створ, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

3' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

2' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Судья сигнализирует, что Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти поставил подножку. Пострадал George Cimpanu

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.