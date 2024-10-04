Тур: 12. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: Horia Mladinovici
3:1
Конец матча
0'
1:0
32' Гол в свои воротаХужа Мариан Фернандо
37' Желтая карточкаКейта Тидьян
2:0
38' ГолКымпану Георге
44' Красная карточкаJordan Attah Kadiri
2:1
53' ГолТудорие Александру
3:1
57' ГолХрездац Денис
70' Желтая карточкаГрозав Георге-Теодор
70' Желтая карточкаЗима Лукаш
90' Желтая карточкаЖори Даниэль
90' Желтая карточкаRobert Dimitrie Popa
90' Желтая карточкаХанка Серджу
90'+8
Ход матча
32'
37'
38'
2:0
53'
57'
3:1
70'
90'
90'
Владение мячом
31
Рыпэ
Корнел
29
Триф
Разван
24
Омонди
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Рыпэ КорнелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Триф РазванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Омонди ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Борча ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
17 Жори ДаниэльНападающий
-
14 Гезали ЛаминНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кейта ТидьянПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
4 Папп ПолЗащитник
-
69 Рош ЙоанЗащитник
-
22 Раду ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Hasan Jahic
-
30 Ioan Tolea
-
-
Главный тренер: Sanjin Alagic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
УТА Арад
Петролул Плоешти
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.17
Среднее время на гол
50
77
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1.14
Среднее время на гол
80
78
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.38
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
78
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костаче Ионуц
|2
|0.17
|Кымпану Георге
|2
|0.17
|Педру Жоау II
|2 (2)
|0.17
|Омонди Эрик
|1
|0.08
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0.08
|Бенга Александру
|1
|0.08
|Эзекиль Имох
|1
|0.08
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.08
|Хрездац Денис
|1
|0.08
|Фабри Андрей
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mihnea Radulescu
|4
|0.33
|Тудорие Александру
|3
|0.25
|Грозав Георге-Теодор
|3
|0.25
|Рикардинью XI
|1
|0.08
|Бериша Альбин
|1
|0.08
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.08
|Ханка Серджу
|0
|0
|Nana Akosah-Bempah
|0
|0
|Сантос Фабрисио
|0
|0
|Брату Марио
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омонди Эрик
|4
|0
|Костаче Ионуц
|3
|0
|Цука Рави
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Михай Кристиан
|2
|0
|Jordan Attah Kadiri
|0
|1
|Конте Ибраима
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Kouya Mabea
|1
|0
|Жори Даниэль
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Mircea Rednic
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Diogo Rodrigues
|1
|0
|Loai Halaf
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|3
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Кейта Тидьян
|3
|0
|Рикардинью XI
|2
|0
|Думитриу Лучан
|2
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Nana Akosah-Bempah
|1
|0
|Юрю Томми
|1
|0
|Ioan Tolea
|1
|0
|Mihnea Radulescu
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
4
УТА Арад
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
6
УТА Арад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
2
33%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
63%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
3
25%
6
43%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
7%
2
20%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
2
14%
2
20%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
2
14%
2
20%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
ЧФР Клуж - УТА Арад 1:3 УТА Арад - Политехника Яссы 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:1 ФКСБ - УТА Арад 2:0
УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3
Петролул Плоешти
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Германнштадт 4:1 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - Петролул Плоешти 0:2
Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4
Результаты матчей
УТА Арад
Петролул Плоешти
Точный счет
1:1
4 раза 57%
0:0
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
16
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
39
39
210
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Опрут Рауль
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3