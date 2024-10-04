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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Фарул Констанца
1:1
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
0:1
4' Гол
Каржан Каталин
37' Желтая карточка
Патрике Разван
1:1
71' Гол
Григорян Нарек
73' Желтая карточка
Алибек Денис
87' Желтая карточка
Неделку Драгош
87' Желтая карточка
Голубович Аднан
90' Желтая карточка
Сивис Максим
90' Желтая карточка
Костин Кристиан
90'+7
1
Бузбуки
Александру
22
Сырбу
Дан
44
Бэлаша
Михай
4
Маринс
Густаво
11
Ганя
Кристиан
20
Радаславеску
Эдуард
6
Дикан
Виктор
8
Вынэ
Йонуц
7
Алибек
Денис
9
Ривалдиньо
30
Григорян
Нарек
1
Голубович
Аднан
27
Сивис
Максим
23
Патрике
Разван
6
Cristian
Licsandru
98
Костин
Кристиан
33
Ольсен
Патрик
8
Гнаоре
Эдди
10
Каржан
Каталин
17
Миланов
Георги
7
Dennis
Politic
22
Бани
Андрей
Фарул Констанца
Динамо Бухарест

История личных встреч

Фарул Констанца
Динамо Бухарест

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

33 матча

42.4%
24.2%
33.4%
14 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

30.3%
48.5%
21.2%
10 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.4%
24.2%
33.4%
14 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:2
С
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
0:5
ПЛ
2:1
Л1ГБ
1:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
5:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
Л1
0:4
Л1
0:1
Л1ГА
2:1
Л1ГА
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
Л1ГА
3:3
Л1ГА
1:2
ПЛ
1:5
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ДА
1:4
ДА
1:0
ДА
0:0
ДА
0:1

Голы

Всего голов

21
35

Голов в среднем за матч

1.24
2.19

Среднее время на гол

72
41

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.12

Среднее время на гол

80
80

Всего голов

39
54

Голов в среднем за матч

1.18
1.64

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

76
55

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ривалдиньо 3 0.25
Алибек Денис 3 (2) 0.25
Григорян Нарек 3 0.25
Вынэ Йонуц 1 0.08
Янку Габриэль 1 0.08
Дикан Виктор 1 0.08
Ганя Кристиан 0 0
Грамени Константин 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сельмани Астрит 6 (3) 0.5
Каржан Каталин 4 0.33
Dennis Politic 4 (1) 0.33
Абдалла Хаким 2 0.17
Бани Андрей 1 0.08
Гнаоре Эдди 1 0.08
Опрут Рауль 1 0.08
Неагу Петру 1 0.08
Боатенг Кеннеди 0 0
Костин Кристиан 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бэлаша Михай 3 1
Вынэ Йонуц 4 0
Дикан Виктор 3 0
Алибек Денис 2 0
Грамени Константин 2 0
Маринс Густаво 2 0
Янку Габриэль 1 0
Цэру Богдан 1 0
Ривалдиньо 1 0
Неделку Драгош 1 0
Попеску Михай 1 0
Кейруш Диогу 1 0
Сырбу Дан 1 0
Григорян Нарек 1 0
Георге Хаджи 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 3 1
Омавоо Жозуэ 3 1
Сельмани Астрит 4 0
Сивис Максим 2 1
Голубович Аднан 3 0
Dennis Politic 3 0
Патрике Разван 2 0
Боатенг Кеннеди 2 0
Ольсен Патрик 2 0
Костин Кристиан 2 0
Каржан Каталин 2 0
Бани Андрей 2 0
Zeljko Kopic 2 0
Гнаоре Эдди 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Соро Альберто 1 0
Маргинеан Юлиус 1 0
Cristian Licsandru 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
7
Фарул Констанца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
14
Фарул Констанца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

3
21

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
25%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Забито

4
14
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
25%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
25%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
25%
2
14%
61-75
1
25%
3
21%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
3
75%
76-90

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
3
25%
6
29%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
25%
4
19%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
1
8%
4
19%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
1
7%
1
7%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
7
47%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3
УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Динамо Бухарест - Ботошани 2:2 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Униря Слобозия 1:0 Динамо Бухарест - Афумати 0:1
Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3

Результаты матчей

Фарул Констанца
Динамо Бухарест

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
4
1
1
6
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
6
6
1
11
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 11 6 4 1 16 - 6 22
2.
Университатя Крайова
 11 5 4 2 19 - 10 19
3.
Оцелул Галац
 10 4 6 0 10 - 4 18
4.
Динамо Бухарест
 12 4 6 2 21 - 15 18
5.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 13 - 11 18
6.
ЧФР Клуж
 10 4 3 3 19 - 14 15
7.
УТА Арад
 12 3 6 3 13 - 13 15
8.
Политехника Яссы
 11 4 2 5 11 - 15 14
9.
ФКСБ
 10 3 4 3 12 - 13 13
10.
Германнштадт
 11 3 4 4 16 - 16 13
11.
Рапид Бухарест
 11 2 7 2 12 - 13 13
12.
Фарул Констанца
 12 3 4 5 12 - 15 13
13.
Сепси
 11 3 2 6 11 - 15 11
14.
Униря Слобозия
 11 3 2 6 9 - 16 11
15.
Глория Бузау
 11 2 4 5 11 - 20 10
16.
Ботошани
 10 2 2 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Германнштадт
 6 3 3 0 11 - 4 12
3.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
5.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
7.
ЧФР Клуж
 7 3 1 3 14 - 12 10
8.
Фарул Констанца
 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
УТА Арад
 7 1 6 0 7 - 5 9
10.
Оцелул Галац
 4 2 2 0 4 - 1 8
11.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Сепси
 6 2 1 3 6 - 5 7
13.
Глория Бузау
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
15.
Униря Слобозия
 5 1 1 3 6 - 8 4
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 7 3 3 1 8 - 4 12
2.
Оцелул Галац
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 6 - 6 8
5.
Петролул Плоешти
 6 2 2 2 7 - 9 8
6.
Униря Слобозия
 6 2 1 3 3 - 8 7
7.
УТА Арад
 5 2 0 3 6 - 8 6
8.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
9.
ФКСБ
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
11.
Динамо Бухарест
 7 0 5 2 8 - 10 5
12.
Сепси
 5 1 1 3 5 - 10 4
13.
Политехника Яссы
 5 1 1 3 3 - 9 4
14.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 7 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 5
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
Весь список
  • 95'
    Чобану Андрей не смог попасть в створ ударом издали
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Cristian Costin из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Нарек Григорян
  • 94'
    Cristian Costin грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
  • 93'
    Судья сигнализирует, что Неагу Петру из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Цэру Богдан
  • 92'
    Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Судье надоело, что Сивис Максим тянет время и он наказал его горчичником
  • 91'
    Маринс Густаво ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
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