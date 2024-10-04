Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Cristian Costin грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

86' Алибек Денис пробил со штрафного прямо в стенку

85' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Неделку Драгош пробует нанести удар издали, но Аднан Голубович держит все под контролем

85' Матч возобновится спорным мячом

84' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

83' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

82' Cristian Costin ослабляет давление, выбив мяч.

80' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

77' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Фарул Констанца пробьет пенальти!

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фарул Констанца

76' Cristian Licsandru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Фарул Констанца пробьет пенальти!

73' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фарул Констанца

73' Рефери не любит споров - именно за это Алибек Денис сейчас получил желтую

71' Cristian Costin плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

71' Г О О О О Л - Нарек Григорян забивает ударом с левой ноги!

70' Матч возобновлен

69' Ох, нехорошо это выглядит. Каржан Каталин получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Каржан Каталин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Cristian Costin выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Деннис Политик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

59' ШТАНГА! Так было близко к голу - Чобану Андрей нанес удар в каркас ворот!

59' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Ох, нехорошо это выглядит. Ривалдиньо получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Алибек Денис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Нарек Григорян не смог попасть в створ ударом издали

53' Маринс Густаво выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Хорошую попытку сделал Каржан Каталин . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Радаславеску Эдуард пробует нанести удар издали, но Аднан Голубович держит все под контролем

50' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Бузбуки Александру взял и забрал мяч на выходе

48' Алибек Денис не смог попасть в створ ударом издали

47' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.