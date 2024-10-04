Тур: 12. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Adrian Cojocaru
1:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолКаржан Каталин
37' Желтая карточкаПатрике Разван
1:1
71' ГолГригорян Нарек
73' Желтая карточкаАлибек Денис
87' Желтая карточкаНеделку Драгош
87' Желтая карточкаГолубович Аднан
90' Желтая карточкаСивис Максим
90' Желтая карточкаКостин Кристиан
90'+7
Ход матча
4'
37'
67'
71'
1:1
73'
87'
87'
90'
90'
Владение мячом
22
Сырбу
Дан
44
Бэлаша
Михай
27
Сивис
Максим
22
Бани
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Касап КарлоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Сивис МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Бани АндрейНападающий
- Запасные игроки
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
30 Raul Rotund
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фарул Констанца
Динамо Бухарест
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
52.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
33 матча
42.4%
24.2%
33.4%
14 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
30.3%
48.5%
21.2%
10 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.4%
24.2%
33.4%
14 побед 8 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
35
Голов в среднем за матч
1.24
2.19
Среднее время на гол
72
41
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.12
Среднее время на гол
80
80
Всего голов
39
54
Голов в среднем за матч
1.18
1.64
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
76
55
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ривалдиньо
|3
|0.25
|Алибек Денис
|3 (2)
|0.25
|Григорян Нарек
|3
|0.25
|Вынэ Йонуц
|1
|0.08
|Янку Габриэль
|1
|0.08
|Дикан Виктор
|1
|0.08
|Ганя Кристиан
|0
|0
|Грамени Константин
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сельмани Астрит
|6 (3)
|0.5
|Каржан Каталин
|4
|0.33
|Dennis Politic
|4 (1)
|0.33
|Абдалла Хаким
|2
|0.17
|Бани Андрей
|1
|0.08
|Гнаоре Эдди
|1
|0.08
|Опрут Рауль
|1
|0.08
|Неагу Петру
|1
|0.08
|Боатенг Кеннеди
|0
|0
|Костин Кристиан
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бэлаша Михай
|3
|1
|Вынэ Йонуц
|4
|0
|Дикан Виктор
|3
|0
|Алибек Денис
|2
|0
|Грамени Константин
|2
|0
|Маринс Густаво
|2
|0
|Янку Габриэль
|1
|0
|Цэру Богдан
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Попеску Михай
|1
|0
|Кейруш Диогу
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Григорян Нарек
|1
|0
|Георге Хаджи
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|3
|1
|Омавоо Жозуэ
|3
|1
|Сельмани Астрит
|4
|0
|Сивис Максим
|2
|1
|Голубович Аднан
|3
|0
|Dennis Politic
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|0
|Ольсен Патрик
|2
|0
|Костин Кристиан
|2
|0
|Каржан Каталин
|2
|0
|Бани Андрей
|2
|0
|Zeljko Kopic
|2
|0
|Гнаоре Эдди
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Соро Альберто
|1
|0
|Маргинеан Юлиус
|1
|0
|Cristian Licsandru
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
7
Фарул Констанца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
14
Фарул Констанца
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
3
21
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
2
25%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
3
33%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Забито
4
14
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
25%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
25%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
25%
2
14%
61-75
1
25%
3
21%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
3
75%
76-90
Забито
12
21
6 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
5 Не забивали 1
3
25%
6
29%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
25%
4
19%
31-45
3
25%
1
5%
46-60
2
17%
3
14%
61-75
1
8%
4
19%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
1
7%
1
7%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
7
47%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3
УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:0 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Фарул Констанца - Стяуа Бухарест 3:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Фарул Констанца - Зимбру 5:3 Фарул Констанца - Черно Море 0:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ФКСБ - Фарул Констанца 2:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Динамо Бухарест - Ботошани 2:2 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Униря Слобозия 1:0 Динамо Бухарест - Афумати 0:1
Университатя Клуж - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Университатя Крайова 2:1 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 2:2 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3
Результаты матчей
Фарул Констанца
Динамо Бухарест
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
41
16
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
61
14
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
48
66
111
210
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|4 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 5
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Опрут Рауль
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3