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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Германнштадт
0:4
Конец матча
Сепси
0'
0:1
14' Гол
Omar El Sawy
32' Желтая карточка
Штефан Флорин
0:2
42' Гол
Штефан Флорин
55' Undefined phrase: football_event_
Мурджа Алессандро
60' Желтая карточка
Стойка Янис
70' Желтая карточка
Бейян Флориан
0:3
71' Пенальти
Алими Исник
77' Желтая карточка
Гэман Валеричэ
89' Желтая карточка
Шигер Давид
90' Желтая карточка
Харуц Денис
0:4
90' Гол
Нешкович Михайло
90'+9
25
Кабуз
Каталин
30
Антви
Нана
27
Гэман
Валеричэ
5
Бейян
Флориан
15
Tiago
Goncalves
8
Мурджа
Алессандро
24
Иванов
Антоний
96
Балауре
Сильвиу
77
Дякону
Роналдо
7
Стойка
Янис
9
Кицу
Аурелиан
31
Szilard
Gyenge
4
Харуц
Денис
13
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
59
Каллаку
Шерифф
5
Sota
Mino
3
Штефан
Флорин
2
Думитреску
Андрес
10
Матей
Космин
9
Marius
Coman
7
Omar
El
Sawy
Германнштадт
Сепси

История личных встреч

Германнштадт
Сепси

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:1
К
1:1
С
1:1
С
2:1
С
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
Л1ГБ
2:2
Л1ГБ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1.17

Среднее время на гол

70
77

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.43

Среднее время на гол

60
63

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.38
1.31

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

65
68

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурджа Алессандро 3 0.25
Дякону Роналдо 2 0.17
Стойка Янис 2 0.17
Кицу Аурелиан 2 0.17
Балауре Сильвиу 2 0.17
Негуц Кристиан 1 (1) 0.08
Буш Сержиу 1 0.08
Бейян Флориан 1 0.08
Petru Dragos 1 0.08
Robert Popescu 1 0.08
Гэман Валеричэ 0 0
Ороиан Александру 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 3 0.25
Алими Исник 2 (2) 0.17
Штефан Флорин 2 0.17
Marius Coman 2 0.17
Omar El Sawy 1 0.08
Матей Космин 1 0.08
Оберлин Димитри 1 0.08
Варга Кевин 1 0.08
Чоботарю Денис 1 0.08
Нешкович Михайло 1 0.08
Думитреску Андрес 0 0
Каллаку Шерифф 0 0
Отелита Богдан 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейян Флориан 2 0
Мурджа Алессандро 2 0
Иванов Антоний 2 0
Гэман Валеричэ 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Балауре Сильвиу 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Янис 1 0
Негуц Кристиан 1 0
Ороиан Александру 1 0
Petru Dragos 1 0
Robert Popescu 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шигер Давид 3 0
Штефан Флорин 3 0
Sota Mino 3 0
Ниняй Бранислав 1 1
Алими Исник 2 0
Кечкеш Акош 2 0
Нешкович Михайло 2 0
Omar El Sawy 0 1
Никзули Роланд 1 0
Marius Coman 1 0
Харуц Денис 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Каллаку Шерифф 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сепси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
3
Германнштадт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сепси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

1
5
Германнштадт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Сепси
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
27%
3
33%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
50%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
33%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
1
8%
2
40%
76-90

Забито

16
15
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
3
19%
4
27%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
5
31%
3
20%
76-90

Пропущено

20
15
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
25%
3
20%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
5
25%
4
27%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
3
15%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Петролул Плоешти - Германнштадт 4:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Политехника Яссы 6:2
Германнштадт - ФКСБ 2:0 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 Германнштадт - Ботошани 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1
Сепси
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сепси - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - Ботошани 3:0 Оцелул Галац - Сепси 2:0
Сепси - Униря Слобозия 0:1 Университатя Клуж - Сепси 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3

Результаты матчей

Германнштадт
Сепси

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
6
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5
1
5
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
4
8
1
11
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 12 6 5 1 18 - 8 23
2.
Университатя Крайова
 12 5 5 2 20 - 11 20
3.
Оцелул Галац
 11 4 7 0 11 - 5 19
4.
ЧФР Клуж
 11 5 3 3 21 - 15 18
5.
Динамо Бухарест
 12 4 6 2 21 - 15 18
6.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 13 - 11 18
7.
УТА Арад
 12 3 6 3 13 - 13 15
8.
Сепси
 12 4 2 6 15 - 15 14
9.
Политехника Яссы
 12 4 2 6 12 - 17 14
10.
ФКСБ
 10 3 4 3 12 - 13 13
11.
Рапид Бухарест
 11 2 7 2 12 - 13 13
12.
Фарул Констанца
 12 3 4 5 12 - 15 13
13.
Германнштадт
 12 3 4 5 16 - 20 13
14.
Униря Слобозия
 12 3 3 6 11 - 18 12
15.
Глория Бузау
 11 2 4 5 11 - 20 10
16.
Ботошани
 10 2 2 6 10 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
ЧФР Клуж
 8 4 1 3 16 - 13 13
3.
Германнштадт
 7 3 3 1 11 - 8 12
4.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 13 - 4 11
5.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
8.
Фарул Констанца
 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 5 - 2 9
10.
УТА Арад
 7 1 6 0 7 - 5 9
11.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Сепси
 6 2 1 3 6 - 5 7
13.
Глория Бузау
 5 1 2 2 3 - 5 5
14.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 8 - 10 5
15.
Ботошани
 4 1 1 2 6 - 8 4
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 3 4 1 10 - 6 13
2.
Оцелул Галац
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Рапид Бухарест
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 7 - 7 9
5.
Петролул Плоешти
 6 2 2 2 7 - 9 8
6.
Сепси
 6 2 1 3 9 - 10 7
7.
Униря Слобозия
 6 2 1 3 3 - 8 7
8.
УТА Арад
 5 2 0 3 6 - 8 6
9.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
10.
ФКСБ
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
12.
Динамо Бухарест
 7 0 5 2 8 - 10 5
13.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
14.
Политехника Яссы
 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 7 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 5 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 2 6
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
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