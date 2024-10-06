Тур: 12. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Бирсан Марсель
0:4
Конец матча
0'
0:1
14' ГолOmar El Sawy
32' Желтая карточкаШтефан Флорин
0:2
42' ГолШтефан Флорин
55' Undefined phrase: football_event_Мурджа Алессандро
60' Желтая карточкаСтойка Янис
70' Желтая карточкаБейян Флориан
0:3
71' ПенальтиАлими Исник
77' Желтая карточкаГэман Валеричэ
89' Желтая карточкаШигер Давид
90' Желтая карточкаХаруц Денис
0:4
90' ГолНешкович Михайло
90'+9
Ход матча
14'
32'
42'
0:2
60'
70'
71'
0:3
77'
82'
89'
90'
90'
0:4
Владение мячом
30
Антви
Нана
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Антви НанаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Поп ИонутПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Буш СержиуНападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
17 Petru Dragos
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
55 Nir BardaЗащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникНападающий
-
-
-
Главный тренер: Valentin Suciu
История личных встреч
Германнштадт
Сепси
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
3 победы 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.29
1.17
Среднее время на гол
70
77
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.43
Среднее время на гол
60
63
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.38
1.31
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
65
68
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурджа Алессандро
|3
|0.25
|Дякону Роналдо
|2
|0.17
|Стойка Янис
|2
|0.17
|Кицу Аурелиан
|2
|0.17
|Балауре Сильвиу
|2
|0.17
|Негуц Кристиан
|1 (1)
|0.08
|Буш Сержиу
|1
|0.08
|Бейян Флориан
|1
|0.08
|Petru Dragos
|1
|0.08
|Robert Popescu
|1
|0.08
|Гэман Валеричэ
|0
|0
|Ороиан Александру
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелюх Габриэл
|3
|0.25
|Алими Исник
|2 (2)
|0.17
|Штефан Флорин
|2
|0.17
|Marius Coman
|2
|0.17
|Omar El Sawy
|1
|0.08
|Матей Космин
|1
|0.08
|Оберлин Димитри
|1
|0.08
|Варга Кевин
|1
|0.08
|Чоботарю Денис
|1
|0.08
|Нешкович Михайло
|1
|0.08
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Каллаку Шерифф
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейян Флориан
|2
|0
|Мурджа Алессандро
|2
|0
|Иванов Антоний
|2
|0
|Гэман Валеричэ
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Балауре Сильвиу
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Негуц Кристиан
|1
|0
|Ороиан Александру
|1
|0
|Petru Dragos
|1
|0
|Robert Popescu
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шигер Давид
|3
|0
|Штефан Флорин
|3
|0
|Sota Mino
|3
|0
|Ниняй Бранислав
|1
|1
|Алими Исник
|2
|0
|Кечкеш Акош
|2
|0
|Нешкович Михайло
|2
|0
|Omar El Sawy
|0
|1
|Никзули Роланд
|1
|0
|Marius Coman
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Каллаку Шерифф
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сепси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
3
Германнштадт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сепси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
1
5
Германнштадт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Сепси
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
27%
3
33%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
36%
2
22%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
50%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
12
5
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
4
33%
1
20%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
20%
61-75
1
8%
2
40%
76-90
Забито
16
15
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
3
19%
4
27%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
4
27%
61-75
5
31%
3
20%
76-90
Пропущено
20
15
12 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
5
25%
3
20%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
5
25%
4
27%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
3
15%
2
13%
61-75
3
15%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Петролул Плоешти - Германнштадт 4:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Политехника Яссы 6:2
Германнштадт - ФКСБ 2:0 Фарул Констанца - Германнштадт 3:2 Германнштадт - Ботошани 2:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Ботошани 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1
Сепси
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сепси - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - Ботошани 3:0 Оцелул Галац - Сепси 2:0
Сепси - Униря Слобозия 0:1 Университатя Клуж - Сепси 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3
Результаты матчей
Германнштадт
Сепси
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
6
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
34
15
16
15
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
48
48
111
210
111
111
111
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|5 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|2 6
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Опрут Рауль
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3