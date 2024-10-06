Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Шигер Давид получил желтую карточку от судьи

88' Удар от ворот произведет Германнштадт

88' Оооо... вот это был удар! Матей Космин должен был забить с этой позиции.

88' Матей Космин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

80' Хорошую попытку сделал Cristian Negut. Удар в створ, но вратарь начеку

80' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Алими Исник пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

77' Гэман Валеричэ получил желтую карточку от судьи

76' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Сепси

75' Тактическая замена. Мурджа Алессандро уходит с поля и его заменяет Cristian Negut

75' Тьягу Гонсалвеш не смог попасть в створ ударом издали

75' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Г О О О О О Л - Алими Исник из команды Сепси забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Catalin Cabuz прыгнул не в ту сторону.

70' Рефери не любит споров - именно за это Бейян Флориан сейчас получил желтую

69' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

68' Тактическая замена. Флорин Штефан уходит с поля и его заменяет Нешкович Михайло

67' Каллаку Шерифф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Думитреску Андрес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Рефери не любит споров - именно за это Стойка Янис сейчас получил желтую

60' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Германнштадт отменен из-за положения "вне игры".

56' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Германнштадт

52' Оооо... вот это был удар! Мариус Коман должен был забить с этой позиции.

52' Хорошую попытку сделал Мариус Коман . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Удар от ворот произведет Сепси

48' Удар от ворот произведет Германнштадт

48' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Сепси

46' Буш Сержиу пробует нанести удар издали, но Szilard Gyenge держит все под контролем