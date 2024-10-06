Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Marian Chica-Rosa получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Marian Chica-Rosa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Хорошую попытку сделал Громада Якуб . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Кристенсен Тобиас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Хорошую попытку сделал Бодиштяну Штефан . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Удар от ворот произведет Ботошани

39' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Удар от ворот произведет Ботошани

38' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Ботошани

36' Онгенда Эрвин не смог попасть в створ ударом издали

35' Хорошую попытку сделал Ямбор Тимотей . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Хорошую попытку сделал Ямбор Тимотей . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Aldair Ferreira выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Кристенсен Тобиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Петрила Клаудиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Петрила Клаудиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Рапид Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Онгенда Эрвин не смог попасть в створ ударом издали

26' Петрила Клаудиу завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

25' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Кристенсен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Матч возобновлен

22' Онгенда Эрвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Онгенда Эрвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Adams Friday выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Ботошани

17' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Петрила Клаудиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Aldair Ferreira выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Флореску Эдуард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Флореску Эдуард из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Садику Рияд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Павлович Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Бодиштяну Штефан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Сэпунару Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

2' Удар от ворот произведет Ботошани