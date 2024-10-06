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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Ботошани
1:0
Второй тайм: 65'
Рапид Бухарест
0'
1:0
52' Гол
Marian Chica-Rosa
56' Желтая карточка
Marian Chica-Rosa

Ход матча

52'
Marian Chica-Rosa
1:0
56'
Marian Chica-Rosa
 
57'
 
Хасани Флорент
Грамени Константин
57'
 
Borisav Burmaz
Ямбор Тимотей
65'
Фюлёп Лоран
Marian Chica-Rosa
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ботошани
Ничья
Рапид Бухарест
4.10
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3.75
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2.25
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Все Коэффициенты
99
Анестис
Яннис
12
Adams
Friday
4
Мирон
Джордже
44
Садику
Рияд
3
Павлович
Михаэль
8
Флореску
Эдуард
22
Франсишку
Жуниор
83
Aldair
Ferreira
7
Бодиштяну
Штефан
26
Онгенда
Эрвин
29
Marian
Chica-Rosa
1
Сигрист
Бенджамин
47
Браун
Кристофер
22
Сэпунару
Кристиан
5
Пашкану
Александру
24
Борза
Себастьян
20
Грамени
Константин
14
Громада
Якуб
55
Поп
Рареш
17
Кристенсен
Тобиас
10
Петрила
Клаудиу
18
Ямбор
Тимотей
Ботошани
Рапид Бухарест

История личных встреч

Ботошани
Рапид Бухарест

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:0
К
1:3
С
2:2
С
1:2
С
1:1
Л1ГБ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
К
0:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.27
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8

Среднее время на гол

70
76

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бодиштяну Штефан 1 0.09
Adams Friday 1 0.09
Онгенда Эрвин 1 0.09
Шерони Алин 1 0.09
Садику Рияд 1 0.09
Майлат Себастьян 1 0.09
Муаддиб Жали 1 0.09
Aldair Ferreira 1 0.09
Фюлёп Лоран 1 0.09
Флореску Эдуард 1 (1) 0.09
Капроф Хуан 0 0
Мирон Джордже 0 0
Marian Chica-Rosa 0 0
Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поп Рареш 3 0.25
Петрила Клаудиу 2 (1) 0.17
Браун Кристофер 2 0.17
Хасани Флорент 1 0.08
Рахмани Альбион 1 (1) 0.08
Блажек Филип 1 0.08
Пашкану Александру 1 0.08
Папо Джейсон 1 0.08
Кристенсен Тобиас 0 0
Ямбор Тимотей 0 0
Luka Gojkovic 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marian Chica-Rosa 4 0
Шерони Алин 3 0
Aldair Ferreira 3 0
Bogdan Andone 1 1
Цигэнашу Александр 2 0
Пап Эдуард 2 0
Флореску Эдуард 2 0
Бодиштяну Штефан 2 0
Adams Friday 0 1
Онгенда Эрвин 1 0
Франсишку Жуниор 1 0
Матрикарди Патрисио 1 0
Капроф Хуан 1 0
Мирон Джордже 1 0
Кукич Лука 1 0
Майлат Себастьян 1 0
Саломон Алехандро 1 0
Daniel Celea 1 0
Павлович Михаэль 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Ignat 3 0
Сэпунару Кристиан 2 0
Luka Gojkovic 0 1
Neil Lennon 1 0
Браун Кристофер 1 0
Громада Якуб 1 0
Маня Кристьян 1 0
Кяйт Маттиас 1 0
Блажек Филип 1 0
Marius Sumudica 1 0
Мендеш Диогу 1 0
Якоб Паул 1 0
Петрила Клаудиу 1 0
Айоани Михай 1 0
Миковши Клаудиу 1 0
Папо Джейсон 1 0
Грамени Константин 1 0
Поп Рареш 1 0
Ямбор Тимотей 1 0
Борза Себастьян 1 0
Bogdan Ungureanu 1 0
Omar El Sawy 1 0

Результаты матчей

Ботошани
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Рапид Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
3
Ботошани
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

3
5
Ботошани
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Рапид Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
4
36%
1
14%
76-90

Забито

11
12
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
2
18%
4
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
1
8%
76-90

Пропущено

18
13
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
3
17%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
5
28%
2
15%
61-75
7
39%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Динамо Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Глория Бузау 3:3 Сепси - Ботошани 3:0 Ботошани - Петролул Плоешти 0:2
ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Германнштадт - Ботошани 2:1 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 0:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1
Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2

Результаты матчей

Ботошани
Рапид Бухарест

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Рапид Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
2
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
4
7
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 12 6 5 1 18 - 8 23
2.
Университатя Крайова
 12 5 5 2 20 - 11 20
3.
Оцелул Галац
 11 4 7 0 11 - 5 19
4.
ЧФР Клуж
 11 5 3 3 21 - 15 18
5.
Динамо Бухарест
 12 4 6 2 21 - 15 18
6.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 13 - 11 18
7.
УТА Арад
 12 3 6 3 13 - 13 15
8.
Сепси
 12 4 2 6 15 - 15 14
9.
Политехника Яссы
 12 4 2 6 12 - 17 14
10.
ФКСБ
 10 3 4 3 12 - 13 13
11.
Фарул Констанца
 12 3 4 5 12 - 15 13
12.
Германнштадт
 12 3 4 5 16 - 20 13
13.
Рапид Бухарест
 0:1 12 2 7 3 12 - 14 13
14.
Униря Слобозия
 12 3 3 6 11 - 18 12
15.
Ботошани
 1:0 11 3 2 6 11 - 19 11
16.
Глория Бузау
 11 2 4 5 11 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
ЧФР Клуж
 8 4 1 3 16 - 13 13
3.
Германнштадт
 7 3 3 1 11 - 8 12
4.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 13 - 4 11
5.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
6.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
8.
Фарул Констанца
 7 3 1 3 8 - 9 10
9.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 5 - 2 9
10.
УТА Арад
 7 1 6 0 7 - 5 9
11.
ФКСБ
 6 2 2 2 7 - 7 8
12.
Ботошани
 1:0 5 2 1 2 7 - 8 7
13.
Сепси
 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Глория Бузау
 5 1 2 2 3 - 5 5
15.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 8 - 10 5
16.
Рапид Бухарест
 0:1 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 3 4 1 10 - 6 13
2.
Оцелул Галац
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Рапид Бухарест
 0:1 7 2 3 2 7 - 7 9
4.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 7 - 7 9
5.
Петролул Плоешти
 6 2 2 2 7 - 9 8
6.
Сепси
 6 2 1 3 9 - 10 7
7.
Униря Слобозия
 6 2 1 3 3 - 8 7
8.
УТА Арад
 5 2 0 3 6 - 8 6
9.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
10.
ФКСБ
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Глория Бузау
 6 1 2 3 8 - 15 5
12.
Динамо Бухарест
 7 0 5 2 8 - 10 5
13.
Ботошани
 1:0 6 1 1 4 4 - 11 4
14.
Политехника Яссы
 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 7 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 5 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 2 6
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
Динамо Бухарест Омавоо Жозуэ 1 3
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Botosani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Ботошани
    Ничья
    Рапид Бухарест
    4.10
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    3.75
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    2.25
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    Рапид Бухарест
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