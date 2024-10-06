Тур: 12. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Marian Barbu
1:0
Второй тайм: 65'
Ход матча
52'
Владение мячом
12
Adams
Friday
44
Садику
Рияд
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Adams FridayЗащитник
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
- Защитник
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
-
64 Муаддиб ЖалиПолузащитник
-
80 Фюлёп ЛоранПолузащитник
-
10 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
11 Zoran Mitrov
-
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Громада ЯкубПолузащитник
-
55 Поп РарешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
36 Блажек ФилипЗащитник
-
19 Оня РэзванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эммерс СианПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
История личных встреч
Ботошани
Рапид Бухарест
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
150%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.4
Среднее время на гол
60
64
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
1.27
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
Среднее время на гол
70
76
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бодиштяну Штефан
|1
|0.09
|Adams Friday
|1
|0.09
|Онгенда Эрвин
|1
|0.09
|Шерони Алин
|1
|0.09
|Садику Рияд
|1
|0.09
|Майлат Себастьян
|1
|0.09
|Муаддиб Жали
|1
|0.09
|Aldair Ferreira
|1
|0.09
|Фюлёп Лоран
|1
|0.09
|Флореску Эдуард
|1 (1)
|0.09
|Капроф Хуан
|0
|0
|Мирон Джордже
|0
|0
|Marian Chica-Rosa
|0
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поп Рареш
|3
|0.25
|Петрила Клаудиу
|2 (1)
|0.17
|Браун Кристофер
|2
|0.17
|Хасани Флорент
|1
|0.08
|Рахмани Альбион
|1 (1)
|0.08
|Блажек Филип
|1
|0.08
|Пашкану Александру
|1
|0.08
|Папо Джейсон
|1
|0.08
|Кристенсен Тобиас
|0
|0
|Ямбор Тимотей
|0
|0
|Luka Gojkovic
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marian Chica-Rosa
|4
|0
|Шерони Алин
|3
|0
|Aldair Ferreira
|3
|0
|Bogdan Andone
|1
|1
|Цигэнашу Александр
|2
|0
|Пап Эдуард
|2
|0
|Флореску Эдуард
|2
|0
|Бодиштяну Штефан
|2
|0
|Adams Friday
|0
|1
|Онгенда Эрвин
|1
|0
|Франсишку Жуниор
|1
|0
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|Капроф Хуан
|1
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Кукич Лука
|1
|0
|Майлат Себастьян
|1
|0
|Саломон Алехандро
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Павлович Михаэль
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Ignat
|3
|0
|Сэпунару Кристиан
|2
|0
|Luka Gojkovic
|0
|1
|Neil Lennon
|1
|0
|Браун Кристофер
|1
|0
|Громада Якуб
|1
|0
|Маня Кристьян
|1
|0
|Кяйт Маттиас
|1
|0
|Блажек Филип
|1
|0
|Marius Sumudica
|1
|0
|Мендеш Диогу
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Петрила Клаудиу
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Миковши Клаудиу
|1
|0
|Папо Джейсон
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Поп Рареш
|1
|0
|Ямбор Тимотей
|1
|0
|Борза Себастьян
|1
|0
|Bogdan Ungureanu
|1
|0
|Omar El Sawy
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Рапид Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
3
Ботошани
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Рапид Бухарест
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
3
5
Ботошани
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Рапид Бухарест
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
11
7
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
2
29%
61-75
4
36%
1
14%
76-90
Забито
11
12
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
2
18%
4
33%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
1
8%
76-90
Пропущено
18
13
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
3
17%
1
8%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
1
6%
2
15%
46-60
5
28%
2
15%
61-75
7
39%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Динамо Бухарест - Ботошани 2:2 Ботошани - Глория Бузау 3:3 Сепси - Ботошани 3:0 Ботошани - Петролул Плоешти 0:2
ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 Ботошани - УТА Арад 1:0 Германнштадт - Ботошани 2:1 Фарул Констанца - Ботошани 0:1 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Ботошани - Оцелул Галац 2:3 Райхенау - Ботошани 1:3 Яблонец - Ботошани 2:3 Легия - Ботошани 6:0 Ботошани - Кимгау Траунштайн 5:0 Миовени - Ботошани 0:1 Ботошани - Миовени 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 2:0 Ботошани - Волунтари 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1
Рапид Бухарест
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 0:2 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 1:1
Политехника Яссы - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2
Результаты матчей
Ботошани
Рапид Бухарест
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Рапид Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
83
37
47
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|6
|5
|1
|18 - 8
|23
|2.
|12
|5
|5
|2
|20 - 11
|20
|3.
|11
|4
|7
|0
|11 - 5
|19
|4.
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|5.
|12
|4
|6
|2
|21 - 15
|18
|6.
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|7.
|12
|3
|6
|3
|13 - 13
|15
|8.
|12
|4
|2
|6
|15 - 15
|14
|9.
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|10.
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11.
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|12.
|12
|3
|4
|5
|16 - 20
|13
|13.
|0:1
|12
|2
|7
|3
|12 - 14
|13
|14.
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|15.
|1:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|16.
|11
|2
|4
|5
|11 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|3.
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|7.
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|10.
|7
|1
|6
|0
|7 - 5
|9
|11.
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|12.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|16.
|0:1
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|2.
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|3.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|4.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|6.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|3 - 8
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|6 - 8
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|12.
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|13.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|5 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|2 6
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Опрут Рауль
|1 3
|Динамо Бухарест
|Омавоо Жозуэ
|1 3