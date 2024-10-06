Тур: 12. Стадион: Стадионул Стяуа. Главный судья: Колтеску Себастьян
3:2
Конец матча
0'
0:1
5' ГолAlexandru Daniel Jipa
8' Undefined phrase: football_event_Феррарессо Диего
23' Желтая карточкаСиранни Алессандро
38' Желтая карточкаЛоврич Драган
1:1
39' ГолПопеску Октавиан
2:1
67' ГолПопеску Октавиан
3:1
74' ГолБирлигея Даниэль
3:2
87' ГолМайк Сестор
90'+7
Ход матча
5'
38'
39'
1:1
67'
74'
87'
3:2
Владение мячом
21
Кирикеш
Влад
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Попа ДаньелНападающий
-
70 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Хараламбус Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гросу ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Георге ИонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Eugen Neagoe
История личных встреч
ФКСБ
Глория Бузау
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
135
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балута Александр
|3
|0.27
|Олару Дариус
|3 (2)
|0.27
|Попеску Октавиан
|2
|0.18
|Штефэнеску Мариус
|1
|0.09
|Тэнасе Флорин
|1
|0.09
|Нгезана Сиябонга
|1
|0.09
|Дава Джойским
|1
|0.09
|Бирлигея Даниэль
|1
|0.09
|Муси Александру Мариан
|1
|0.09
|Ликсандру Михай
|1
|0.09
|Шут Адриан
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Попа Даньел
|0
|0
Глория Бузау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Будеску Константин
|3 (1)
|0.25
|Матуш Рикарду
|2
|0.17
|Тескан Драгош
|1
|0.08
|Alexandru Daniel Jipa
|1
|0.08
|Стан Александру
|1
|0.08
|Майк Сестор
|1
|0.08
|Чанаджия Дарио
|1
|0.08
|Ишфан Александру
|1
|0.08
|Тавареш Давид
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Daniel Benzar
|0
|0
|Георге Ион
|0
|0
|Пырвулеску Сергей
|0
|0
|Vlad Prejmerean
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дава Джойским
|4
|0
|Шут Адриан
|3
|0
|Альхассан Баба
|3
|0
|Олару Дариус
|1
|1
|Крецу Валентин
|2
|0
|Попеску Михай
|0
|1
|Радунович Ристо
|1
|0
|Попеску Октавиан
|1
|0
|Балута Александр
|1
|0
|Тэнасе Флорин
|1
|0
|Эджума Малком
|1
|0
|Тарновану Стефан
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
|Пантя Александру
|1
|0
|Антви Нана
|1
|0
|Баетен Вильям
|1
|0
Глория Бузау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|5
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Матуш Рикарду
|2
|0
|Будеску Константин
|2
|0
|Ловрич Драган
|2
|0
|Феррарессо Диего
|2
|0
|Албу Константин
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Robert Salceanu
|2
|0
|Стан Александру
|1
|0
|Дандя Александру
|1
|0
|Сиранни Алессандро
|1
|0
|Траоре Шейк
|1
|0
|Тавареш Давид
|1
|0
|Думитру Кристиан
|1
|0
|Тескан Драгош
|1
|0
|Vlad Prejmerean
|1
|0
|Ахматов Расамбек
|1
|0
|Tudor Calin
|1
|0
|Eugen Neagoe
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Глория Бузау
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
6
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Глория Бузау
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
2
ФКСБ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Глория Бузау
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
9
20
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
2
22%
4
20%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
2
22%
6
30%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
100%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
5
45%
76-90
Пропущено
15
25
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
3
12%
1-15
1
7%
4
16%
16-30
4
27%
5
20%
31-45
4
27%
1
4%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
4
27%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ПАОК - ФКСБ 0:1 Сепси - ФКСБ 0:1 ФКСБ - РФШ Рига 4:1 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1
ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 ФКСБ - УТА Арад 2:0 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7
Глория Бузау
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 Ботошани - Глория Бузау 3:3 Глория Бузау - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 2:1
Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0
Результаты матчей
ФКСБ
Глория Бузау
Точный счет
1:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Глория Бузау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
32
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
61
22
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
93
56
39
29
111
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|5 (3)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|5 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|2 6
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Ботошани
|Marian Chica-Rosa
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Динамо Бухарест
|Опрут Рауль
|1 3