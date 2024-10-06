  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
ФКСБ
3:2
Конец матча
Глория Бузау
0'
0:1
5' Гол
Alexandru Daniel Jipa
8' Undefined phrase: football_event_
Феррарессо Диего
23' Желтая карточка
Сиранни Алессандро
38' Желтая карточка
Ловрич Драган
1:1
39' Гол
Попеску Октавиан
2:1
67' Гол
Попеску Октавиан
3:1
74' Гол
Бирлигея Даниэль
3:2
87' Гол
Майк Сестор
90'+7
32
Тарновану
Стефан
2
Крецу
Валентин
8
Шут
Адриан
21
Кирикеш
Влад
3
Панцыру
Ионуц
42
Альхассан
Баба
18
Эджума
Малком
15
Штефэнеску
Мариус
27
Олару
Дариус
10
Попеску
Октавиан
11
Микулеску
Давид
1
Лазар
Давид
14
Сиранни
Алессандро
25
Ловрич
Драган
92
Майк
Сестор
87
Феррарессо
Диего
27
Чанаджия
Дарио
8
Албу
Константин
98
Alexandru
Daniel
Jipa
20
Тавареш
Давид
30
Ишфан
Александру
10
Будеску
Константин
ФКСБ
Глория Бузау

История личных встреч

ФКСБ
Глория Бузау

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ДА
0:1
ДА
1:1
ДА
5:0

Голы

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
135

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балута Александр 3 0.27
Олару Дариус 3 (2) 0.27
Попеску Октавиан 2 0.18
Штефэнеску Мариус 1 0.09
Тэнасе Флорин 1 0.09
Нгезана Сиябонга 1 0.09
Дава Джойским 1 0.09
Бирлигея Даниэль 1 0.09
Муси Александру Мариан 1 0.09
Ликсандру Михай 1 0.09
Шут Адриан 0 0
Крецу Валентин 0 0
Попа Даньел 0 0
Глория Бузау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Будеску Константин 3 (1) 0.25
Матуш Рикарду 2 0.17
Тескан Драгош 1 0.08
Alexandru Daniel Jipa 1 0.08
Стан Александру 1 0.08
Майк Сестор 1 0.08
Чанаджия Дарио 1 0.08
Ишфан Александру 1 0.08
Тавареш Давид 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Daniel Benzar 0 0
Георге Ион 0 0
Пырвулеску Сергей 0 0
Vlad Prejmerean 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дава Джойским 4 0
Шут Адриан 3 0
Альхассан Баба 3 0
Олару Дариус 1 1
Крецу Валентин 2 0
Попеску Михай 0 1
Радунович Ристо 1 0
Попеску Октавиан 1 0
Балута Александр 1 0
Тэнасе Флорин 1 0
Эджума Малком 1 0
Тарновану Стефан 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Пантя Александру 1 0
Антви Нана 1 0
Баетен Вильям 1 0
Глория Бузау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 5 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Матуш Рикарду 2 0
Будеску Константин 2 0
Ловрич Драган 2 0
Феррарессо Диего 2 0
Албу Константин 2 0
Турда Григоре 2 0
Robert Salceanu 2 0
Стан Александру 1 0
Дандя Александру 1 0
Сиранни Алессандро 1 0
Траоре Шейк 1 0
Тавареш Давид 1 0
Думитру Кристиан 1 0
Тескан Драгош 1 0
Vlad Prejmerean 1 0
Ахматов Расамбек 1 0
Tudor Calin 1 0
Eugen Neagoe 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Глория Бузау
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
6
ФКСБ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Глория Бузау
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
2
ФКСБ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Глория Бузау
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

9
20
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
1
5%
1-15
1
11%
2
10%
16-30
2
22%
4
20%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
0
0%
6
30%
61-75
2
22%
6
30%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
100%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
3
20%
1
9%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
4
27%
5
45%
76-90

Пропущено

15
25
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
13%
3
12%
1-15
1
7%
4
16%
16-30
4
27%
5
20%
31-45
4
27%
1
4%
46-60
0
0%
6
24%
61-75
4
27%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
ПАОК - ФКСБ 0:1 Сепси - ФКСБ 0:1 ФКСБ - РФШ Рига 4:1 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1
ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2 ФКСБ - УТА Арад 2:0 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Германнштадт - ФКСБ 2:0 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ФКСБ - Политехника Яссы 0:1 ФКСБ - Спарта Прага 2:3 ФКСБ - Фарул Констанца 3:2 Спарта Прага - ФКСБ 1:1 Маккаби Тель-Авив - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 ФКСБ - Маккаби Тель-Авив 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Виртус 4:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1 Виртус - ФКСБ 1:7
Глория Бузау
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Глория Бузау - Фарул Констанца 1:0 Ботошани - Глория Бузау 3:3 Глория Бузау - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 2:1
Глория Бузау - Университатя Клуж 0:2 Университатя Крайова - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0

Результаты матчей

ФКСБ
Глория Бузау

Точный счет

1:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Глория Бузау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
4
1.5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
2
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
3
5
6
1.5
3
9
2
9
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 12 6 5 1 18 - 8 23
2.
Университатя Крайова
 12 5 5 2 20 - 11 20
3.
Оцелул Галац
 11 4 7 0 11 - 5 19
4.
ЧФР Клуж
 11 5 3 3 21 - 15 18
5.
Динамо Бухарест
 12 4 6 2 21 - 15 18
6.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 13 - 11 18
7.
ФКСБ
 11 4 4 3 15 - 15 16
8.
УТА Арад
 12 3 6 3 13 - 13 15
9.
Сепси
 12 4 2 6 15 - 15 14
10.
Политехника Яссы
 12 4 2 6 12 - 17 14
11.
Фарул Констанца
 12 3 4 5 12 - 15 13
12.
Германнштадт
 12 3 4 5 16 - 20 13
13.
Рапид Бухарест
 12 2 7 3 12 - 15 13
14.
Униря Слобозия
 12 3 3 6 11 - 18 12
15.
Ботошани
 11 3 2 6 12 - 19 11
16.
Глория Бузау
 12 2 4 6 13 - 23 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
ЧФР Клуж
 8 4 1 3 16 - 13 13
3.
Германнштадт
 7 3 3 1 11 - 8 12
4.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 13 - 4 11
5.
ФКСБ
 7 3 2 2 10 - 9 11
6.
Университатя Клуж
 4 3 1 0 8 - 2 10
7.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
8.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
9.
Фарул Констанца
 7 3 1 3 8 - 9 10
10.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 5 - 2 9
11.
УТА Арад
 7 1 6 0 7 - 5 9
12.
Ботошани
 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
Сепси
 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Глория Бузау
 5 1 2 2 3 - 5 5
15.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 8 - 10 5
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 3 4 1 10 - 6 13
2.
Оцелул Галац
 6 2 4 0 6 - 3 10
3.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 7 - 7 9
4.
Рапид Бухарест
 7 2 3 2 7 - 8 9
5.
Петролул Плоешти
 6 2 2 2 7 - 9 8
6.
Сепси
 6 2 1 3 9 - 10 7
7.
Униря Слобозия
 6 2 1 3 3 - 8 7
8.
УТА Арад
 5 2 0 3 6 - 8 6
9.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
10.
ФКСБ
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Глория Бузау
 7 1 2 4 10 - 18 5
12.
Динамо Бухарест
 7 0 5 2 8 - 10 5
13.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
14.
Политехника Яссы
 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Германнштадт
 5 0 1 4 5 - 12 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 7 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 5 (3)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 5 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 2 6
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Ботошани Marian Chica-Rosa 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Динамо Бухарест Опрут Рауль 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Тэнасе Флорин возвращается на поле.
    • 91'
      ШТАНГА! Так было близко к голу - Попеску Октавиан нанес удар в каркас ворот!
    • 91'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 91'
      Адриан Шут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 91'
      Глория Бузау пытается что-то создать.
    • 91'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тэнасе Флорин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: ФКСБ: 66%, Глория Бузау: 34%.
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Steaua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ФКСБ 3:2 Глория Бузау онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный