Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Адриан Шут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Тэнасе Флорин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

88' Матч возобновится спорным мячом

88' Забив гол, Глория Бузау сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

87' Г О О О О О О Л - Майк Сестор из команды Глория Бузау с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

86' Феррарессо Диего выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет ФКСБ

85' Попеску Октавиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

83' Альхассан Баба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Олару Дариус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Георге Ион навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

79' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Олару Дариус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Матч возобновлен

78' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

77' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Г О О О О Л - Бирлигея Даниэль забивает с правой ноги!

74' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

73' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновится спорным мячом

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Попеску Октавиан пробует нанести удар издали, но Давид Лазар держит все под контролем

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Кирикеш Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Г О О О О Л - Попеску Октавиан забивает с правой ноги!

67' Хорошую попытку сделал Балута Александр . Удар в створ, но вратарь начеку

65' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Тэнасе Флорин

61' Лазар Давид взял и забрал мяч на выходе

60' Удар от ворот произведет ФКСБ

60' Феррарессо Диего не смог попасть в створ ударом издали

60' Балута Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Матч возобновлен

58' Ишфан Александру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Балута Александр не смог попасть в створ ударом издали

57' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Хорошую попытку сделал Бирлигея Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Marius Stefanescu не смог попасть в створ ударом издали

56' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Радунович Ристо из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

54' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Сиранни Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

54' Адриан Шут решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

52' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Олару Дариус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Constantin Albu из команды Глория Бузау перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

48' Феррарессо Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Балута Александр оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Олару Дариус не смог попасть в створ ударом издали

47' Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.