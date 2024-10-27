Тур: 12. Стадион: На Сихоти.
1:1
Перерыв
Ход матча
12'
45'
12
Голубек
Якуб
27
Бариш
Дамьян
85
Emma
Uchegbu
52
Сабо
Эрик
13
Уйлаки
Марек
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
97
Офори
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Emma UchegbuНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Adrian Fiala
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Galad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
52 Сабо ЭрикЗащитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
97 Офори КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
-
-
20 Filip Trello
-
-
16 Hugo Ahl
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Тренчин
Спартак Трнава
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
66.7%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
55.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед
29 матчей
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
31%
69%
0 побед 9 ничьих 15 побед
47 матчей
34%
17%
49%
16 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
21.3%
48.9%
29.8%
10 побед 23 ничьи 14 побед
Второй тайм
27.7%
40.4%
31.9%
13 побед 19 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
20
Голов в среднем за матч
1.96
0.87
Среднее время на гол
45
103
Всего голов
36
34
Голов в среднем за матч
1.57
1.42
Среднее время на гол
57
63
Всего голов
83
54
Голов в среднем за матч
1.77
1.15
Тотал матчей
2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
35
Больше 74%
Меньше 26%
12
26
Больше 55%
Меньше 45%
21
15
Больше 32%
Меньше 68%
32
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
50
78
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмека Чинонсо
|3
|0.25
|Emma Uchegbu
|2
|0.17
|Гайдош Артур
|1
|0.08
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0.08
|Rahim Ibrahim
|1
|0.08
|Bright Donkor
|1
|0.08
|Бариш Дамьян
|1 (1)
|0.08
|Джуд Сандей
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэл Эрик
|3
|0.27
|Офори Келвин
|2
|0.18
|Дюриш Михал
|1
|0.09
|Кратохвил Милош
|1
|0.09
|Пих Роберт
|1
|0.09
|Штетина Лукаш
|1
|0.09
|Микович Мартин
|1
|0.09
|Прохазка Роман
|0
|0
|Азанго Филип
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмека Чинонсо
|4
|1
|Rahim Ibrahim
|5
|0
|Гайдош Артур
|3
|1
|Matus Slavicek
|3
|1
|Бариш Дамьян
|4
|0
|Бондаренко Тарас
|3
|0
|Lazar Stojsavljevic
|3
|0
|Sani Suleiman
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Джерлек Армин
|2
|0
|Luka Zoric
|2
|0
|Bright Donkor
|2
|0
|Andrija Katic
|2
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Tadeas Hajovsky
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кратохвил Милош
|5
|0
|Дюриш Михал
|4
|0
|Прохазка Роман
|4
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Желькович Адриан
|2
|0
|Пих Роберт
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Кубиста Войтех
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Голик Либор
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Спартак Трнава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
1
Тренчин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Спартак Трнава
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
3
3
Тренчин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Спартак Трнава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
3
50%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
67%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
4
40%
2
20%
31-45
5
50%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
17
5
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
1
6%
0
0%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
2
12%
2
40%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
2
40%
61-75
2
12%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Тренчин - Скалица 2:1 Баник Лехота под Вташиком - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1
Нове-Место - Тренчин 0:2 Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 МФК Битча - Спартак Трнава 1:4 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7
ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1
Результаты матчей
Тренчин
Спартак Трнава
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
55
38
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|26 - 8
|27
|2.
|10
|8
|1
|1
|19 - 12
|25
|3.
|1:1
|11
|3
|7
|1
|11 - 6
|16
|4.
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|5.
|12
|4
|3
|5
|18 - 17
|15
|6.
|11
|3
|4
|4
|17 - 16
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|9.
|2:0
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|10.
|1:1
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|11.
|10
|3
|0
|7
|11 - 21
|9
|12.
|0:2
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|8.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|9.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|4.
|1:1
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|5.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|6.
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|2:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|10.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|7 - 16
|4
|11.
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|12.
|1:1
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (2)
|ДАК
|Труса Матей
|6 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|5 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|5