Тур: 12. Стадион: На Сихоти.
2:3
Конец матча
0'
1:0
12' ГолLazar Stojsavljevic
1:1
45' Гол в свои воротаLazar Stojsavljevic
46' Желтая карточкаLazar Stojsavljevic
57' Желтая карточкаTadeas Hajovsky
2:1
67' ГолEmma Uchegbu
68' Желтая карточкаУйлаки Марек
2:2
82' ГолДаниэл Эрик
2:3
88' ГолОфори Келвин
90'+5
Ход матча
12'
45'
57'
67'
68'
82'
2:2
88'
2:3
12
Голубек
Якуб
27
Бариш
Дамьян
85
Emma
Uchegbu
52
Сабо
Эрик
13
Уйлаки
Марек
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
97
Офори
Келвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Emma UchegbuНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Adrian Fiala
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Galad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
52 Сабо ЭрикЗащитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
97 Офори КелвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
-
11 Азанго ФилипНападающий
-
-
-
20 Filip Trello
-
-
16 Hugo Ahl
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Тренчин
Спартак Трнава
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
66.7%
10 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.2%
55.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед
29 матчей
20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы
Первый тайм
37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 14 побед
Второй тайм
31%
69%
0 побед 9 ничьих 15 побед
47 матчей
34%
17%
49%
16 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
21.3%
48.9%
29.8%
10 побед 23 ничьи 14 побед
Второй тайм
27.7%
40.4%
31.9%
13 побед 19 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
20
Голов в среднем за матч
1.96
0.87
Среднее время на гол
45
103
Всего голов
36
34
Голов в среднем за матч
1.57
1.42
Среднее время на гол
57
63
Всего голов
83
54
Голов в среднем за матч
1.77
1.15
Тотал матчей
2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
35
Больше 74%
Меньше 26%
12
26
Больше 55%
Меньше 45%
21
15
Больше 32%
Меньше 68%
32
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
50
78
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emma Uchegbu
|3
|0.25
|Эмека Чинонсо
|3
|0.25
|Гайдош Артур
|1
|0.08
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0.08
|Rahim Ibrahim
|1
|0.08
|Bright Donkor
|1
|0.08
|Бариш Дамьян
|1 (1)
|0.08
|Джуд Сандей
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэл Эрик
|4
|0.36
|Офори Келвин
|3
|0.27
|Дюриш Михал
|1
|0.09
|Микович Мартин
|1
|0.09
|Кратохвил Милош
|1
|0.09
|Пих Роберт
|1
|0.09
|Штетина Лукаш
|1
|0.09
|Прохазка Роман
|0
|0
|Азанго Филип
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмека Чинонсо
|4
|1
|Rahim Ibrahim
|5
|0
|Гайдош Артур
|3
|1
|Matus Slavicek
|3
|1
|Бариш Дамьян
|4
|0
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Бондаренко Тарас
|3
|0
|Sani Suleiman
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Джерлек Армин
|2
|0
|Luka Zoric
|2
|0
|Tadeas Hajovsky
|2
|0
|Bright Donkor
|2
|0
|Andrija Katic
|2
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кратохвил Милош
|5
|0
|Дюриш Михал
|4
|0
|Прохазка Роман
|4
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Желькович Адриан
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Пих Роберт
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Кубиста Войтех
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Голик Либор
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Спартак Трнава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
1
Тренчин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Спартак Трнава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
3
3
Тренчин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Спартак Трнава
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
67%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
38%
2
17%
31-45
5
38%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
19
8
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
5%
1
13%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
2
11%
3
38%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
3
38%
61-75
4
21%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Тренчин - Скалица 2:1 Баник Лехота под Вташиком - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1
Нове-Место - Тренчин 0:2 Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 МФК Битча - Спартак Трнава 1:4 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7
ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1
Результаты матчей
Тренчин
Спартак Трнава
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 36%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
42
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
65
48
47
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (2)
|ДАК
|Труса Матей
|6 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|5 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|5