  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Тренчин
2:3
Конец матча
Спартак Трнава
0'
1:0
12' Гол
Lazar Stojsavljevic
1:1
45' Гол в свои ворота
Lazar Stojsavljevic
46' Желтая карточка
Lazar Stojsavljevic
57' Желтая карточка
Tadeas Hajovsky
2:1
67' Гол
Emma Uchegbu
68' Желтая карточка
Уйлаки Марек
2:2
82' Гол
Даниэл Эрик
2:3
88' Гол
Офори Келвин
90'+5
30
Matus
Slavicek
25
Сковайса
Лукаш
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
12
Голубек
Якуб
42
Саллам
Самир
Бен
6
Tadeas
Hajovsky
27
Бариш
Дамьян
7
Джуд
Сандей
9
Эмека
Чинонсо
85
Emma
Uchegbu
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
52
Сабо
Эрик
13
Уйлаки
Марек
29
Микович
Мартин
80
Желькович
Адриан
7
Пих
Роберт
6
Прохазка
Роман
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
97
Офори
Келвин
Тренчин
4-1-2-3
Спартак Трнава
4-1-2-3

История личных встреч

Тренчин
Спартак Трнава

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
10 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.2%
55.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед

29 матчей

20.7%
79.3%
0 побед 6 ничьих 23 победы

Первый тайм

37.9%
62.1%
0 побед 11 ничьих 14 побед

Второй тайм

31%
69%
0 побед 9 ничьих 15 побед

47 матчей

34%
17%
49%
16 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

21.3%
48.9%
29.8%
10 побед 23 ничьи 14 побед

Второй тайм

27.7%
40.4%
31.9%
13 побед 19 ничьих 15 побед

История матчей

С
0:0
С
2:3
С
1:2
К
3:0
К
1:2
С
3:2
С
0:2
С
0:0
С
0:1
С
2:0
К
0:1
С
0:1
С
2:0
С
2:0
ТМК
4:0
ТМС
4:0
С
1:0
С
1:2
С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
1:0
С
0:2
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
3:4
С
1:1
С
3:3
С
1:3
С
1:1
С
5:3
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
2:0
С
6:0
С
0:3
С
2:2
CL
4:2
CL
1:0
ТМС
1:2
CL
2:1
CL
6:0

Голы

Всего голов

47
20

Голов в среднем за матч

1.96
0.87

Среднее время на гол

45
103

Всего голов

36
34

Голов в среднем за матч

1.57
1.42

Среднее время на гол

57
63

Всего голов

83
54

Голов в среднем за матч

1.77
1.15

Тотал матчей

2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
35
Больше 74%
Меньше 26%
12
26
Больше 55%
Меньше 45%
21
15
Больше 32%
Меньше 68%
32
8
Больше 17%
Меньше 83%
39
6
Больше 13%
Меньше 87%
41
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

50
78

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emma Uchegbu 3 0.25
Эмека Чинонсо 3 0.25
Гайдош Артур 1 0.08
Lazar Stojsavljevic 1 0.08
Rahim Ibrahim 1 0.08
Bright Donkor 1 0.08
Бариш Дамьян 1 (1) 0.08
Джуд Сандей 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэл Эрик 4 0.36
Офори Келвин 3 0.27
Дюриш Михал 1 0.09
Микович Мартин 1 0.09
Кратохвил Милош 1 0.09
Пих Роберт 1 0.09
Штетина Лукаш 1 0.09
Прохазка Роман 0 0
Азанго Филип 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмека Чинонсо 4 1
Rahim Ibrahim 5 0
Гайдош Артур 3 1
Matus Slavicek 3 1
Бариш Дамьян 4 0
Lazar Stojsavljevic 4 0
Бондаренко Тарас 3 0
Sani Suleiman 3 0
Илья Столица 2 0
Джерлек Армин 2 0
Luka Zoric 2 0
Tadeas Hajovsky 2 0
Bright Donkor 2 0
Andrija Katic 2 0
Саллам Самир Бен 1 0
Багин Сауэль 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кратохвил Милош 5 0
Дюриш Михал 4 0
Прохазка Роман 4 0
Сабо Эрик 2 0
Желькович Адриан 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Пих Роберт 1 0
Микович Мартин 1 0
Кубиста Войтех 1 0
Шулек Мартин 1 0
Голик Либор 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Коша Себастьян 1 0

Результаты матчей

Тренчин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Спартак Трнава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
1
Тренчин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Спартак Трнава
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

3
3
Тренчин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Спартак Трнава
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
67%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
5
38%
2
17%
31-45
5
38%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

19
8
9 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
1
5%
1
13%
1-15
6
32%
0
0%
16-30
2
11%
3
38%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
21%
3
38%
61-75
4
21%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Тренчин - Скалица 2:1 Баник Лехота под Вташиком - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1
Нове-Место - Тренчин 0:2 Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 МФК Битча - Спартак Трнава 1:4 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7
ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1

Результаты матчей

Тренчин
Спартак Трнава

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
4 раза 36%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
5 раз 45%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
4
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
5
4
8
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 11 8 3 0 26 - 8 27
2.
Слован Братислава
 10 8 1 1 19 - 12 25
3.
Спартак Трнава
 11 4 6 1 13 - 7 18
4.
ДАК
 11 4 3 4 16 - 13 15
5.
Кошице
 12 4 3 5 18 - 17 15
6.
Железярне Подбрезова
 11 3 4 4 17 - 16 13
7.
Ружомберок
 11 3 4 4 14 - 15 13
8.
Дукла Банска-Бистрица
 12 3 4 5 13 - 17 13
9.
Михаловце
 12 3 4 5 15 - 22 13
10.
Тренчин
 12 2 5 5 13 - 19 11
11.
Комарно
 10 3 0 7 11 - 21 9
12.
Скалица
 11 2 3 6 13 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 6 5 1 0 16 - 7 16
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
4.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
5.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
6.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
7.
Тренчин
 6 2 2 2 9 - 10 8
8.
Михаловце
 6 2 2 2 8 - 11 8
9.
Спартак Трнава
 5 1 3 1 3 - 3 6
10.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
11.
ДАК
 5 1 1 3 4 - 8 4
12.
Комарно
 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Спартак Трнава
 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
4.
ДАК
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Кошице
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
7.
Михаловце
 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Железярне Подбрезова
 6 1 2 3 5 - 9 5
9.
Ружомберок
 5 1 1 3 7 - 9 4
10.
Скалица
 6 1 1 4 8 - 16 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 5 0 3 2 4 - 7 3
12.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (2)
ДАК Труса Матей 6 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Жилина Капралик Адриан 5 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 5
Тренчин Эмека Чинонсо 1 4
Спартак Трнава Кратохвил Милош 5
Михаловце Тарадуда Денис 5
Тренчин Rahim Ibrahim 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Lazar Stojsavljevic получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Г О О О О Л - Lazar Stojsavljevic уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 12'
      Г О О О О Л - Lazar Stojsavljevic бьет в цель!
    • 9'
      Сковайса Лукаш уходит с поля. Шефчик Самуэль выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тренчин 2:3 Спартак Трнава онлайн

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