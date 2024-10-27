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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Михаловце
2:0
Второй тайм: 48'
Скалица
0'
11' Желтая карточка
Franck Bahi
1:0
19' Гол
Кизиридис Александрос
2:0
27' Гол
Matus Marcin
34' Желтая карточка
Martin Cernek
38' Желтая карточка
Икоба Эдуви

Ход матча

11'
Franck Bahi
 
19'
Кизиридис Александрос
(Шахинович Мухамед)
1:0
27'
Matus Marcin
(Кизиридис Александрос)
2:0
34'
 
Martin Cernek
38'
Икоба Эдуви
 
46'
Жофчак Игор
Franck Bahi
 
46'
 
Яо Янн Майкл
Матеёв Роберт
Лучшие коэффициенты
Михаловце
Ничья
Скалица
2.35
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3.25
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Все Коэффициенты
31
Шахинович
Мухамед
2
Lukas
Simko
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
4
Зубайру
Абдул
8
Yushi
Shimamura
9
Matus
Marcin
51
Stanislav
Danko
89
Кизиридис
Александрос
91
Икоба
Эдуви
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
20
Подгорин
Оливер
33
Копас
Адам
3
Martin
Cernek
19
Martin
Masik
18
Martin
Nagy
II
16
Матеёв
Роберт
14
Жибриль
Таофик
9
Моронг
Адам
71
Lukas
Leginus
Михаловце
4-2-3-1
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Михаловце
Скалица

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

14 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:0
С
1:3
С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
3:2
С
1:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
3:1
С
1:0
ВЛПВК
0:2
ВЛПВК
3:1

Голы

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

2
0.63

Среднее время на гол

45
144

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.75
1.33

Среднее время на гол

120
67

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.29
0.93

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
96

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 4 (1) 0.33
Кизиридис Александрос 3 0.25
Issa Adekunle 2 0.17
Enzo Arevalo 2 0.17
Stanislav Danko 1 0.08
Тарадуда Денис 1 0.08
Пачинда Эрик 1 0.08
Polydefkis Volanakis 1 0.08
Жофчак Игор 0 0
Lukas Simko 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0
Шахинович Мухамед 0 0
Yushi Shimamura 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Подгорин Оливер 2 (2) 0.18
Матеёв Роберт 2 0.18
Martin Cernek 1 0.09
Власко Ян 1 (1) 0.09
Моронг Адам 1 0.09
Michael Ranko 1 0.09
Martin Nagy II 1 0.09
Lukas Leginus 1 0.09
Davi Alves 1 0.09
Копас Адам 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарадуда Денис 5 0
Franck Bahi 5 0
Икоба Эдуви 3 0
Беднар Мартин 1 1
Tornike Dzotsenidze 1 1
Matus Marcin 2 0
Лукач Патрик 2 0
Кизиридис Александрос 2 0
Enzo Arevalo 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Stanislav Danko 1 0
Зубайру Абдул 1 0
Issa Adekunle 1 0
Lukas Simko 1 0
Шахинович Мухамед 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Yushi Shimamura 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Masik 4 0
Martin Cernek 4 0
Adam Krcik 1 1
Юнас Мартин 2 0
Копас Адам 2 0
Грошшо Лукаш 1 0
Власко Ян 1 0
Матеёв Роберт 1 0
Подгорин Оливер 1 0
Michael Ranko 1 0
Marek Fabry 1 0
Lukas Leginus 1 0
Davi Alves 1 0

Результаты матчей

Михаловце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Скалица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
6
Михаловце
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Скалица
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

5
3
Михаловце
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Скалица
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
4
57%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
3
33%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
18%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
60%
76-90

Забито

14
12
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
3
21%
5
42%
61-75
2
14%
2
17%
76-90

Пропущено

20
19
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
10%
2
11%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
20%
4
21%
31-45
5
25%
4
21%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
7
35%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Михаловце - Кошице 3:2 СТК-1914 Саморин - Михаловце 1:2 Липани - Михаловце 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0
Михаловце - Слован Братислава 2:4 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1
Скалица
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1 Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2
Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2

Результаты матчей

Михаловце
Скалица

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
3
7
2
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 11 8 3 0 26 - 8 27
2.
Слован Братислава
 10 8 1 1 19 - 12 25
3.
Спартак Трнава
 1:1 11 3 7 1 11 - 6 16
4.
ДАК
 11 4 3 4 16 - 13 15
5.
Кошице
 12 4 3 5 18 - 17 15
6.
Железярне Подбрезова
 11 3 4 4 17 - 16 13
7.
Ружомберок
 11 3 4 4 14 - 15 13
8.
Дукла Банска-Бистрица
 12 3 4 5 13 - 17 13
9.
Михаловце
 2:0 12 3 4 5 15 - 21 13
10.
Тренчин
 1:1 12 2 6 4 12 - 17 12
11.
Комарно
 10 3 0 7 11 - 21 9
12.
Скалица
 0:2 11 2 3 6 12 - 21 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 6 5 1 0 16 - 7 16
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
4.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
5.
Тренчин
 1:1 6 2 3 1 8 - 8 9
6.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
7.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
8.
Михаловце
 2:0 6 2 2 2 8 - 10 8
9.
Спартак Трнава
 1:1 5 1 3 1 3 - 3 6
10.
Скалица
 0:2 5 1 2 2 5 - 5 5
11.
ДАК
 5 1 1 3 4 - 8 4
12.
Комарно
 5 1 0 4 6 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
ДАК
 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Спартак Трнава
 1:1 6 2 4 0 8 - 3 10
5.
Кошице
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
7.
Михаловце
 2:0 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Железярне Подбрезова
 6 1 2 3 5 - 9 5
9.
Ружомберок
 5 1 1 3 7 - 9 4
10.
Скалица
 0:2 6 1 1 4 7 - 16 4
11.
Дукла Банска-Бистрица
 5 0 3 2 4 - 7 3
12.
Тренчин
 1:1 6 0 3 3 4 - 9 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (2)
ДАК Труса Матей 6 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Жилина Капралик Адриан 5 (2)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 5
Тренчин Эмека Чинонсо 1 4
Спартак Трнава Кратохвил Милош 5
Михаловце Тарадуда Денис 5
Тренчин Rahim Ibrahim 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Франк Бахи уходит с поля. Жофчак Игор выходит вместо него
  • 46'
    Матеёв Роберт уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Икоба Эдуви получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Martin Cernek получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Alexandros Kiziridis сделал результативную передачу.
  • 27'
    Г О О О О Л - Matus Marcin бьет в цель!
  • 19'
    Шахинович Мухамед сделал результативную передачу.
  • 19'
    Г О О О О Л - Alexandros Kiziridis бьет в цель!
  • 11'
    Франк Бахи получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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