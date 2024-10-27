Тур: 12. Стадион: Жемплин.
0'
11' Желтая карточкаFranck Bahi
1:0
19' ГолКизиридис Александрос
2:0
27' ГолMatus Marcin
34' Желтая карточкаMartin Cernek
38' Желтая карточкаИкоба Эдуви
Ход матча
11'
19'
27'
34'
38'
12
Franck
Bahi
91
Икоба
Эдуви
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
33
Копас
Адам
19
Martin
Masik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Икоба ЭдувиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
-
11 Пачинда ЭрикПолузащитник
-
97 Adam Zulevic
-
55 Artur Musak
-
29 Enzo Arevalo
-
21 Samuel Ramos
-
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Mario Holly
-
-
11 Marek Fabry
-
Главный тренер: David Oulehla
История личных встреч
Михаловце
Скалица
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
14 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
0.63
Среднее время на гол
45
144
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.75
1.33
Среднее время на гол
120
67
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.29
0.93
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
96
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|4 (1)
|0.33
|Кизиридис Александрос
|3
|0.25
|Issa Adekunle
|2
|0.17
|Enzo Arevalo
|2
|0.17
|Stanislav Danko
|1
|0.08
|Тарадуда Денис
|1
|0.08
|Пачинда Эрик
|1
|0.08
|Polydefkis Volanakis
|1
|0.08
|Жофчак Игор
|0
|0
|Lukas Simko
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
|Шахинович Мухамед
|0
|0
|Yushi Shimamura
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Подгорин Оливер
|2 (2)
|0.18
|Матеёв Роберт
|2
|0.18
|Martin Cernek
|1
|0.09
|Власко Ян
|1 (1)
|0.09
|Моронг Адам
|1
|0.09
|Michael Ranko
|1
|0.09
|Martin Nagy II
|1
|0.09
|Lukas Leginus
|1
|0.09
|Davi Alves
|1
|0.09
|Копас Адам
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарадуда Денис
|5
|0
|Franck Bahi
|5
|0
|Икоба Эдуви
|3
|0
|Беднар Мартин
|1
|1
|Tornike Dzotsenidze
|1
|1
|Matus Marcin
|2
|0
|Лукач Патрик
|2
|0
|Кизиридис Александрос
|2
|0
|Enzo Arevalo
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Stanislav Danko
|1
|0
|Зубайру Абдул
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Lukas Simko
|1
|0
|Шахинович Мухамед
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Masik
|4
|0
|Martin Cernek
|4
|0
|Adam Krcik
|1
|1
|Юнас Мартин
|2
|0
|Копас Адам
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Власко Ян
|1
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Подгорин Оливер
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Marek Fabry
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Скалица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
6
Михаловце
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Скалица
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
5
3
Михаловце
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Скалица
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
4
57%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
22%
4
29%
31-45
3
33%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
18%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
60%
76-90
Забито
14
12
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
3
21%
5
42%
61-75
2
14%
2
17%
76-90
Пропущено
20
19
6 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
10%
2
11%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
4
20%
4
21%
31-45
5
25%
4
21%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
7
35%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Михаловце - Кошице 3:2 СТК-1914 Саморин - Михаловце 1:2 Липани - Михаловце 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0
Михаловце - Слован Братислава 2:4 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1
Скалица
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1 Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2
Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2
Результаты матчей
Михаловце
Скалица
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
82
47
37
29
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|26 - 8
|27
|2.
|10
|8
|1
|1
|19 - 12
|25
|3.
|1:1
|11
|3
|7
|1
|11 - 6
|16
|4.
|11
|4
|3
|4
|16 - 13
|15
|5.
|12
|4
|3
|5
|18 - 17
|15
|6.
|11
|3
|4
|4
|17 - 16
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|9.
|2:0
|12
|3
|4
|5
|15 - 21
|13
|10.
|1:1
|12
|2
|6
|4
|12 - 17
|12
|11.
|10
|3
|0
|7
|11 - 21
|9
|12.
|0:2
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|16 - 7
|16
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|8.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|9.
|1:1
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|10.
|0:2
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|4.
|1:1
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|5.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|6.
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|7.
|2:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|10.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|7 - 16
|4
|11.
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|12.
|1:1
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (2)
|ДАК
|Труса Матей
|6 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|5 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|5