Тур: 12. Стадион: Жемплин.
0'
11' Желтая карточкаFranck Bahi
1:0
19' ГолКизиридис Александрос
2:0
27' ГолMatus Marcin
34' Желтая карточкаMartin Cernek
38' Желтая карточкаИкоба Эдуви
2:1
62' ГолMartin Cernek
80' Желтая карточкаMario Holly
89' Желтая карточкаTornike Dzotsenidze
89' Желтая карточкаПодгорин Оливер
90' Желтая карточкаЖофчак Игор
90'+6
Ход матча
11'
19'
27'
34'
38'
46'
62'
2:1
80'
89'
90'
12
Franck
Bahi
91
Икоба
Эдуви
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
33
Копас
Адам
19
Martin
Masik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Икоба ЭдувиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
-
11 Пачинда ЭрикПолузащитник
-
97 Adam Zulevic
-
55 Artur Musak
-
29 Enzo Arevalo
-
21 Samuel Ramos
-
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Mario Holly
-
-
11 Marek Fabry
-
-
Главный тренер: David Oulehla
История личных встреч
Михаловце
Скалица
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
14 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
2
0.63
Среднее время на гол
45
144
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.75
1.33
Среднее время на гол
120
67
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.29
0.93
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
96
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|4 (1)
|0.33
|Кизиридис Александрос
|3
|0.25
|Issa Adekunle
|2
|0.17
|Enzo Arevalo
|2
|0.17
|Stanislav Danko
|1
|0.08
|Тарадуда Денис
|1
|0.08
|Пачинда Эрик
|1
|0.08
|Polydefkis Volanakis
|1
|0.08
|Жофчак Игор
|0
|0
|Lukas Simko
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
|Шахинович Мухамед
|0
|0
|Yushi Shimamura
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Cernek
|2
|0.18
|Подгорин Оливер
|2 (2)
|0.18
|Матеёв Роберт
|2
|0.18
|Власко Ян
|1 (1)
|0.09
|Моронг Адам
|1
|0.09
|Michael Ranko
|1
|0.09
|Martin Nagy II
|1
|0.09
|Lukas Leginus
|1
|0.09
|Davi Alves
|1
|0.09
|Копас Адам
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарадуда Денис
|5
|0
|Franck Bahi
|5
|0
|Tornike Dzotsenidze
|2
|1
|Икоба Эдуви
|3
|0
|Беднар Мартин
|1
|1
|Matus Marcin
|2
|0
|Лукач Патрик
|2
|0
|Кизиридис Александрос
|2
|0
|Enzo Arevalo
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Stanislav Danko
|1
|0
|Зубайру Абдул
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Lukas Simko
|1
|0
|Шахинович Мухамед
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Masik
|4
|0
|Martin Cernek
|4
|0
|Adam Krcik
|1
|1
|Подгорин Оливер
|2
|0
|Юнас Мартин
|2
|0
|Копас Адам
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Власко Ян
|1
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Marek Fabry
|1
|0
|Mario Holly
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Скалица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
7
Михаловце
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Скалица
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
5
3
Михаловце
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Скалица
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
0
0%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
5
63%
61-75
1
11%
1
13%
76-90
Пропущено
10
16
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
3
30%
3
19%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
3
30%
3
19%
76-90
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
18%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
60%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
3
19%
6
46%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Пропущено
21
21
6 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
10%
2
10%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
19%
4
19%
31-45
5
24%
4
19%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
7
33%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Михаловце - Кошице 3:2 СТК-1914 Саморин - Михаловце 1:2 Липани - Михаловце 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0
Михаловце - Слован Братислава 2:4 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1
Скалица
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Татран Прешов - Скалица 3:2 Тренчин - Скалица 2:1 Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2
Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3 Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2
Результаты матчей
Михаловце
Скалица
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
7:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
92
57
38
210
110
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (2)
|ДАК
|Труса Матей
|6 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (2)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|5 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|5