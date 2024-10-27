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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 8.
Омония Арадиппу
0:1
Первый тайм: 33'
Аполлон
0'
0:1
11' Гол
Diego Dorregaray
19' Желтая карточка
Вернон де Марко
26' Желтая карточка
Вронтис Стилианос
29' Желтая карточка
Д'Алмейда Сесси

Ход матча

11'
0:1
Diego Dorregaray
19'
 
Вернон де Марко
26'
Вронтис Стилианос
 
29'
 
Д'Алмейда Сесси
Лучшие коэффициенты
Омония Арадиппу
Ничья
Аполлон
6.60
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4.50
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Все Коэффициенты
Омония Арадиппу
Аполлон

Бомбардиры внутри турнира

Омония Арадиппу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues2 2 0.25
Жуниор Таварес 1 0.13
Ферье Морган 1 0.13
Joao Sidonio 1 0.13
Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вайссбек Гаэтан 3 0.43
Diego Dorregaray 3 (2) 0.43
Маркеш Педру 2 0.29
Змрхаль Яромир 1 0.14

Карточки

Омония Арадиппу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Сана 3 0
Гиоата Жером 2 0
Вронтис Стилианос 2 0
Alexandros Theocharous 2 0
Лория Гиорги 1 0
Баджи Стефан 1 0
Жуниор Таварес 1 0
Giorgos Pontikos 1 0
Анастасиу Костас 1 0
Michael Simoes Domingues2 1 0
Деметриу Андреас 1 0
Niko Havelka 1 0
Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Dorregaray 2 1
Бруно Араужо 3 0
Вурос Праксителис 2 0
Вернон де Марко 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Селестин Жюльен 2 0
Вайссбек Гаэтан 2 0
Д'Алмейда Сесси 0 1
Леувенбург Петер 1 0
Коль Исраэль 1 0
Шполярич Данило 1 0
Малеккидис Георгос 1 0

Результаты матчей

Омония Арадиппу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аполлон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Омония Арадиппу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Аполлон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
5
Омония Арадиппу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Аполлон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
3
75%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Арадиппу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2
Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2
Аполлон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Кармиотисса - Аполлон 2:0 Аполлон - Эносис 3:1 Отеллос - Аполлон 0:4
Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2

Результаты матчей

Омония Арадиппу
Аполлон

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Омония Арадиппу
Аполлон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
2
5
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 8 6 2 0 14 - 4 20
2.
Пафос
 7 6 1 0 19 - 4 19
3.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 16 - 5 13
4.
Аполлон
 1:0 7 4 1 2 9 - 6 13
5.
АЕК Ларнака
 7 4 1 2 9 - 7 13
6.
АЕЛ Лимасол
 6 4 0 2 14 - 10 12
7.
Омония Никосия
 7 4 0 3 10 - 7 12
8.
Анортосис
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Кармиотисса
 7 2 2 3 6 - 12 8
10.
Омония Арадиппу
 0:1 8 2 2 4 5 - 12 8
11.
Эносис
 8 2 1 5 5 - 13 7
12.
Этникос Ахна
 8 1 3 4 13 - 19 6
13.
Неа Саламина
 8 1 0 7 9 - 22 3
14.
Омония 29-го Мая
 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Аполлон
 1:0 3 2 0 1 6 - 3 6
5.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
6.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
АПОЭЛ
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Омония Арадиппу
 0:1 5 0 2 3 1 - 10 2
11.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 5 - 7 1
12.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Эносис
 5 0 1 4 2 - 10 1
14.
Неа Саламина
 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 12 - 0 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Пафос
 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
АЕК Ларнака
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Аполлон
 1:0 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Омония Арадиппу
 0:1 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Эносис
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 12 5
10.
Кармиотисса
 3 1 1 1 2 - 5 4
11.
Омония Никосия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 6 - 14 3
13.
Анортосис
 4 0 2 2 3 - 6 2
14.
Омония 29-го Мая
 3 0 1 2 1 - 4 1
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Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
Пафос Жайро 5
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 5
Арис Лимасол Квилитая Георгий 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Весь список

Топ нарушителей
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 4
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Омония Арадиппу
Ничья
Аполлон
6.60
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4.50
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1.55
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Омония Арадиппу
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