Тур: 8.
0:1
Первый тайм: 33'
0'
0:1
11' ГолDiego Dorregaray
19' Желтая карточкаВернон де Марко
26' Желтая карточкаВронтис Стилианос
29' Желтая карточкаД'Алмейда Сесси
Ход матча
11'
0:1
19'
29'
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Гомес СанаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гиоата ЖеромЗащитник
- Полузащитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
43 Joao Sidonio
-
-
-
71 Lucas Andrey
-
-
Главный тренер: Hugo Martins
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Боли ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
Бомбардиры внутри турнира
Омония Арадиппу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Simoes Domingues2
|2
|0.25
|Жуниор Таварес
|1
|0.13
|Ферье Морган
|1
|0.13
|Joao Sidonio
|1
|0.13
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вайссбек Гаэтан
|3
|0.43
|Diego Dorregaray
|3 (2)
|0.43
|Маркеш Педру
|2
|0.29
|Змрхаль Яромир
|1
|0.14
Карточки
Омония Арадиппу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Сана
|3
|0
|Гиоата Жером
|2
|0
|Вронтис Стилианос
|2
|0
|Alexandros Theocharous
|2
|0
|Лория Гиорги
|1
|0
|Баджи Стефан
|1
|0
|Жуниор Таварес
|1
|0
|Giorgos Pontikos
|1
|0
|Анастасиу Костас
|1
|0
|Michael Simoes Domingues2
|1
|0
|Деметриу Андреас
|1
|0
|Niko Havelka
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Dorregaray
|2
|1
|Бруно Араужо
|3
|0
|Вурос Праксителис
|2
|0
|Вернон де Марко
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Селестин Жюльен
|2
|0
|Вайссбек Гаэтан
|2
|0
|Д'Алмейда Сесси
|0
|1
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Шполярич Данило
|1
|0
|Малеккидис Георгос
|1
|0
Результаты матчей
Омония Арадиппу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Аполлон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Омония Арадиппу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Аполлон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
5
Омония Арадиппу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Аполлон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
3
75%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
1
9%
2
33%
61-75
3
27%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Арадиппу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2
Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2
Аполлон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Кармиотисса - Аполлон 2:0 Аполлон - Эносис 3:1 Отеллос - Аполлон 0:4
Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2
Результаты матчей
Омония Арадиппу
Аполлон
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Омония Арадиппу
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
42
25
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|2.
|7
|6
|1
|0
|19 - 4
|19
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|4.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|6.
|6
|4
|0
|2
|14 - 10
|12
|7.
|7
|4
|0
|3
|10 - 7
|12
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|10.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|5 - 13
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|13 - 19
|6
|13.
|8
|1
|0
|7
|9 - 22
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|5.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 14
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|5
|Пафос
|Жайро
|5
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|5
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Эносис
|Elisha Sam
|1 2