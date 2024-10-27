Тур: 8.
0:1
Конец матча
0'
0:1
11' ГолDiego Dorregaray
19' Желтая карточкаВернон де Марко
26' Желтая карточкаВронтис Стилианос
29' Желтая карточкаД'Алмейда Сесси
49' Желтая карточкаAndreas Siikis
59' Желтая карточкаNicolas Koutsakos
75' Желтая карточкаЛам Томас
77' Желтая карточкаБарахона Карлос
90'+6
Ход матча
11'
0:1
19'
29'
49'
75'
77'
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Гомес СанаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Гиоата ЖеромЗащитник
- Полузащитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
43 Joao Sidonio
-
-
-
71 Lucas Andrey
-
-
Главный тренер: Hugo Martins
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коль ИсраэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Боли ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
Бомбардиры внутри турнира
Омония Арадиппу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Simoes Domingues2
|2
|0.25
|Жуниор Таварес
|1
|0.13
|Ферье Морган
|1
|0.13
|Joao Sidonio
|1
|0.13
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вайссбек Гаэтан
|3
|0.43
|Diego Dorregaray
|3 (2)
|0.43
|Маркеш Педру
|2
|0.29
|Змрхаль Яромир
|1
|0.14
Карточки
Омония Арадиппу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Сана
|3
|0
|Вронтис Стилианос
|3
|0
|Гиоата Жером
|2
|0
|Alexandros Theocharous
|2
|0
|Лория Гиорги
|1
|0
|Баджи Стефан
|1
|0
|Жуниор Таварес
|1
|0
|Giorgos Pontikos
|1
|0
|Анастасиу Костас
|1
|0
|Michael Simoes Domingues2
|1
|0
|Nicolas Koutsakos
|1
|0
|Деметриу Андреас
|1
|0
|Andreas Siikis
|1
|0
|Niko Havelka
|1
|0
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Dorregaray
|2
|1
|Бруно Араужо
|3
|0
|Д'Алмейда Сесси
|1
|1
|Вурос Праксителис
|2
|0
|Вернон де Марко
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Селестин Жюльен
|2
|0
|Вайссбек Гаэтан
|2
|0
|Лам Томас
|1
|0
|Барахона Карлос
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Шполярич Данило
|1
|0
|Малеккидис Георгос
|1
|0
Результаты матчей
Омония Арадиппу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Аполлон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Омония Арадиппу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Аполлон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
5
Омония Арадиппу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Аполлон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
1
10%
1
33%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
4
6
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
3
75%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
1
20%
1
11%
1-15
3
60%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
2
33%
61-75
3
25%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Арадиппу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2
Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3 АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2
Аполлон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Кармиотисса - Аполлон 2:0 Аполлон - Эносис 3:1 Отеллос - Аполлон 0:4
Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1 Докса Катокопия - Аполлон 0:2
Результаты матчей
Омония Арадиппу
Аполлон
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Омония Арадиппу
Аполлон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
52
26
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|2.
|7
|6
|1
|0
|19 - 4
|19
|3.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|5.
|0:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 10
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|7.
|7
|4
|0
|3
|10 - 7
|12
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|5 - 13
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|13 - 19
|6
|13.
|8
|1
|0
|7
|9 - 22
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|0:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 14
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|5
|Пафос
|Жайро
|5
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|5
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Эносис
|Elisha Sam
|1 2