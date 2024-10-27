Тур: 8.
1:1
Второй тайм: 77'
0'
1:0
22' ПенальтиМакрис Андреас
1:1
26' ГолEnzo Cabrera2
45' Желтая карточкаСингх Лютер
63' Желтая карточкаПонс Пере
Ход матча
22'
1:0
26'
1:1
45'
63'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сингх ЛютерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Бамбок ФранкПолузащитник
-
15 Авраам АвивПолузащитник
-
34 Кечкеш АкошПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ерсон ЧаконНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
АЕК Ларнака
23 матча
60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
34.8%
56.5%
8.7%
8 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
47.8%
13 побед 11 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
41 матч
34.1%
34.1%
31.8%
14 побед 14 ничьих 13 побед
Первый тайм
19.5%
61%
19.5%
8 побед 25 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.7%
43.9%
24.4%
13 побед 18 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.26
1.14
Среднее время на гол
71
79
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.27
1.05
Среднее время на гол
70
85
Всего голов
52
45
Голов в среднем за матч
1.27
1.1
Тотал матчей
2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
Среднее время на гол
70
82
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макрис Андреас
|6 (1)
|0.86
|Лесовой Даниил
|2
|0.29
|Уэдраого Дилан
|2
|0.29
|Столник Марко
|1
|0.14
|Сингх Лютер
|1
|0.14
|Роберта Найджел
|1
|0.14
|Мамас Рафаил
|1
|0.14
|Тричковски Иван
|1 (1)
|0.14
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруну Гама
|2
|0.25
|Enzo Cabrera2
|2
|0.25
|Роден Маркус
|1
|0.13
|Фран Соль
|1
|0.13
|Экполо Годсвилл
|1
|0.13
|Фараж Имад
|1
|0.13
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мамас Рафаил
|3
|0
|Мельядо Мигель
|2
|0
|Сингх Лютер
|2
|0
|Лесовой Даниил
|2
|0
|Уэдраого Дилан
|2
|0
|Франдзис Христофорос
|2
|0
|Кечкеш Акош
|0
|1
|Столник Марко
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Роберта Найджел
|1
|0
|Авраам Авив
|1
|0
|Yiannis Gerolemou
|1
|0
|Току Эммануэль
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Cabrera2
|3
|0
|Роден Маркус
|2
|0
|Ангельски Кароль
|2
|0
|Канталапьерда Аитор
|2
|0
|Фараж Имад
|2
|0
|Атанасиадис Гиоргос
|1
|0
|Понс Пере
|1
|0
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|Гарсия Анхель
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
АЕК Ларнака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
0
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АЕК Ларнака
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
2
АЕЛ Лимасол
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
29%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
7
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
4
29%
3
43%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
4
44%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3
АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 5:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
АЕК Ларнака
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
34
24
16
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|2.
|7
|6
|1
|0
|19 - 4
|19
|3.
|1:1
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|5.
|1:1
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|7.
|7
|4
|0
|3
|10 - 7
|12
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|5 - 13
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|13 - 19
|6
|13.
|8
|1
|0
|7
|9 - 22
|3
|14.
|7
|0
|2
|5
|4 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|1:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 14
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Пафос
|Жайро
|5
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|5
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Эносис
|Elisha Sam
|1 2