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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 8.
АЕЛ Лимасол
1:1
Второй тайм: 77'
АЕК Ларнака
0'
1:0
22' Пенальти
Макрис Андреас
1:1
26' Гол
Enzo Cabrera2
45' Желтая карточка
Сингх Лютер
63' Желтая карточка
Понс Пере

Ход матча

22'
Макрис Андреас
1:0
26'
1:1
Enzo Cabrera2
45'
Сингх Лютер
 
63'
 
Понс Пере
73'
Роберта Найджел
Току Эммануэль
 
73'
Бамбок Франк
Мельядо Мигель
 
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История личных встреч

АЕЛ Лимасол
АЕК Ларнака

23 матча

60.9%
39.1%
14 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

34.8%
56.5%
8.7%
8 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
47.8%
13 побед 11 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

41 матч

34.1%
34.1%
31.8%
14 побед 14 ничьих 13 побед

Первый тайм

19.5%
61%
19.5%
8 побед 25 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.7%
43.9%
24.4%
13 побед 18 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПД
2:3
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
3:1
К
0:2
ПД
2:1
ТМС
1:2
К
1:1
К
0:0
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
2:3
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
0:1
К
1:1
К
2:2
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:2
ПД
1:2
CC
0:0
КК
0:1

Голы

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.26
1.14

Среднее время на гол

71
79

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.27
1.05

Среднее время на гол

70
85

Всего голов

52
45

Голов в среднем за матч

1.27
1.1

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
37

Среднее время на гол

70
82

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макрис Андреас 6 (1) 0.86
Лесовой Даниил 2 0.29
Уэдраого Дилан 2 0.29
Столник Марко 1 0.14
Сингх Лютер 1 0.14
Роберта Найджел 1 0.14
Мамас Рафаил 1 0.14
Тричковски Иван 1 (1) 0.14
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруну Гама 2 0.25
Enzo Cabrera2 2 0.25
Роден Маркус 1 0.13
Фран Соль 1 0.13
Экполо Годсвилл 1 0.13
Фараж Имад 1 0.13

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мамас Рафаил 3 0
Мельядо Мигель 2 0
Сингх Лютер 2 0
Лесовой Даниил 2 0
Уэдраого Дилан 2 0
Франдзис Христофорос 2 0
Кечкеш Акош 0 1
Столник Марко 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Роберта Найджел 1 0
Авраам Авив 1 0
Yiannis Gerolemou 1 0
Току Эммануэль 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Cabrera2 3 0
Роден Маркус 2 0
Ангельски Кароль 2 0
Канталапьерда Аитор 2 0
Фараж Имад 2 0
Атанасиадис Гиоргос 1 0
Понс Пере 1 0
Мирамон Хорхе 1 0
Гарсия Анхель 1 0
Миличевич Хрвое 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
АЕК Ларнака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
0
АЕЛ Лимасол
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АЕК Ларнака
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
2
АЕЛ Лимасол
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
3
60%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
29%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
7
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
4
29%
3
43%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
4
44%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 0:2 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 5:2 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3
АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 1:1 Арка Гдыня - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 2:0 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Неа Саламина 5:4 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 3:2 Закакиу - АЕЛ Лимасол 1:5 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 АЕЛ Лимасол - Этникос Ахна 1:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - Акритас Хлоракас 5:0 Неа Саламина - АЕК Ларнака 1:3
АЕК Ларнака - Этникос Ахна 2:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Панатинаикос - АЕК Ларнака 3:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Ден Бош - АЕК Ларнака 2:1 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
АЕК Ларнака

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
4
2
4
2.5
1
6
2
4
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 8 6 2 0 14 - 4 20
2.
Пафос
 7 6 1 0 19 - 4 19
3.
АЕК Ларнака
 1:1 8 4 2 2 10 - 8 14
4.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 16 - 5 13
5.
АЕЛ Лимасол
 1:1 7 4 1 2 15 - 11 13
6.
Аполлон
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Омония Никосия
 7 4 0 3 10 - 7 12
8.
Анортосис
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Кармиотисса
 7 2 2 3 6 - 12 8
10.
Омония Арадиппу
 8 2 2 4 5 - 12 8
11.
Эносис
 8 2 1 5 5 - 13 7
12.
Этникос Ахна
 8 1 3 4 13 - 19 6
13.
Неа Саламина
 8 1 0 7 9 - 22 3
14.
Омония 29-го Мая
 7 0 2 5 4 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
АЕЛ Лимасол
 1:1 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Аполлон
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
АЕК Ларнака
 1:1 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
9.
АПОЭЛ
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Омония Арадиппу
 5 0 2 3 1 - 10 2
11.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 5 - 7 1
12.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Эносис
 5 0 1 4 2 - 10 1
14.
Неа Саламина
 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 12 - 0 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
АЕК Ларнака
 1:1 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Пафос
 3 3 0 0 7 - 2 9
5.
Аполлон
 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
АЕЛ Лимасол
 1:1 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Эносис
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 12 5
10.
Кармиотисса
 3 1 1 1 2 - 5 4
11.
Омония Никосия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 6 - 14 3
13.
Анортосис
 4 0 2 2 3 - 6 2
14.
Омония 29-го Мая
 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Пафос Жайро 5
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 5
Арис Лимасол Квилитая Георгий 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Весь список

Топ нарушителей
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 4
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 73'
    Мельядо Мигель уходит с поля. Бамбок Франк выходит вместо него
  • 73'
    Эммануэль Току уходит с поля. Роберта Найджел выходит вместо него
  • 63'
    Понс Пере получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Сингх Лютер получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Г О О О О Л - Энцо Кабрера бьет в цель!
  • 26'
    Г О О О О Л - Энцо Кабрера бьет в цель!
  • 22'
    Г О О О О Л - Макрис Андреас из команды АЕЛ Лимасол забивает с точки!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится ничьей.
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АЕЛ Лимасол
АЕК Ларнака
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