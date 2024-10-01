Тур: 16.
0:0
Второй тайм: 61'
0'
32' Красная карточкаEnzo Martinez3
46' Желтая карточкаМорено Марселино
59' Желтая карточкаNicolas Garayalde
Ход матча
32'
46'
22
Солер
Хулио
15
Пинтадо
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Ируста ЛукасЗащитник
-
21 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
-
16 Макс АугустоПолузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
История личных встреч
Ланус
Химнасия Ла-Плата
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 4 победы
21 матч
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.45
1.5
Среднее время на гол
61
60
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1
0.18
Среднее время на гол
90
495
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.24
0.81
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
72
111
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|6 (1)
|0.38
|Морено Марселино
|3
|0.19
|Торрес Джонатан
|3
|0.19
|Сальвио Эдуардо
|2
|0.13
|Mateo Sanabria
|1
|0.06
|Каррера Рамиро
|1
|0.06
|Пенья Фелипе
|1
|0.06
|Родригес Агустин
|1
|0.06
|Акино Дилан
|0
|0
|Nicolas Morgantini
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|4
|0.25
|Абальдо Матиас
|3
|0.19
|Кастро Лукас
|2
|0.13
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.13
|Коласо Николас
|1
|0.06
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.06
|Салазар Давид
|1
|0.06
|Де Бласис Пабло
|1 (1)
|0.06
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|5
|0
|Морено Марселино
|4
|0
|Торрес Джонатан
|2
|1
|Лусиатти Брайан
|2
|1
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Гонсалес Максимилиано
|1
|1
|Акоста Лаутаро
|2
|0
|Каррера Рамиро
|2
|0
|Домингес Нери
|2
|0
|Ricardo Zielinski
|2
|0
|Боу Вальтер
|0
|1
|Родригес Агустин
|0
|1
|Перес Гонсало
|1
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|0
|Альварес Фавио
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Боджо Лусиано
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Клаа Николас
|1
|0
|Акино Дилан
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моралес Леонардо
|6
|0
|Кабрал Джонатан
|4
|1
|Кастро Лукас
|4
|0
|Martin Fernandez
|4
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Канто Густаво
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Enzo Martinez3
|0
|1
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Juan Cortazzo
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
3
Ланус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
4
10
Ланус
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Химнасия Ла-Плата
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
3
60%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
40%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
4
40%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
4
44%
2
20%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
40%
5
50%
76-90
Пропущено
12
5
1 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
42%
2
40%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
2
40%
76-90
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
0
0%
3
20%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
7
47%
76-90
Пропущено
21
15
3 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
6
29%
6
40%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
8
38%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1
Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1
Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1
Результаты матчей
Ланус
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
1:1
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ланус
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
44
35
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
510
312
213
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|29 - 8
|33
|2.
|16
|8
|6
|2
|23 - 16
|30
|3.
|16
|7
|7
|2
|16 - 8
|28
|4.
|16
|7
|6
|3
|18 - 13
|27
|5.
|16
|7
|5
|4
|17 - 16
|26
|6.
|16
|7
|4
|5
|21 - 14
|25
|7.
|1:1
|16
|7
|4
|5
|21 - 14
|25
|8.
|16
|7
|3
|6
|18 - 18
|24
|9.
|16
|6
|6
|4
|20 - 12
|24
|10.
|16
|6
|6
|4
|21 - 19
|24
|11.
|0:0
|16
|6
|5
|5
|16 - 14
|23
|12.
|16
|5
|6
|5
|19 - 17
|21
|13.
|16
|5
|5
|6
|16 - 16
|20
|14.
|1:1
|16
|5
|5
|6
|14 - 15
|20
|15.
|0:0
|16
|4
|8
|4
|18 - 22
|20
|16.
|15
|5
|4
|6
|17 - 16
|19
|17.
|15
|4
|7
|4
|18 - 18
|19
|18.
|16
|5
|4
|7
|11 - 16
|19
|19.
|16
|5
|4
|7
|10 - 16
|19
|20.
|15
|3
|9
|3
|9 - 10
|18
|21.
|16
|4
|6
|6
|12 - 15
|18
|22.
|15
|4
|5
|6
|15 - 16
|17
|23.
|15
|4
|5
|6
|18 - 20
|17
|24.
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|25.
|16
|4
|5
|7
|10 - 18
|17
|26.
|16
|4
|4
|8
|18 - 26
|16
|27.
|16
|2
|6
|8
|10 - 23
|12
|28.
|16
|2
|5
|9
|7 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|15 - 7
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|7
|6
|1
|0
|15 - 1
|19
|4.
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|5.
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|7.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|8.
|1:1
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|9.
|8
|5
|2
|1
|9 - 3
|17
|10.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|11.
|0:0
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|12.
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|13.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|14.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|10 - 5
|14
|15.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|16.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|17.
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|18.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|19.
|9
|3
|3
|3
|6 - 6
|12
|20.
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|21.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|22.
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|23.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|24.
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|25.
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|26.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|27.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|14 - 7
|14
|2.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|1:1
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|5.
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|7.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|8.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|9.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|11.
|1:1
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|12.
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|13.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|14.
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|15.
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|16.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|17.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|18.
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|5 - 12
|4
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|9
|0
|2
|7
|4 - 17
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|9 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|10
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4