  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 16.
Ланус
0:0
Второй тайм: 61'
Химнасия Ла-Плата
0'
32' Красная карточка
Enzo Martinez3
46' Желтая карточка
Морено Марселино
59' Желтая карточка
Nicolas Garayalde
26
Лосада
Науэль
3
Nicolas
Morgantini
24
Искиэрдос
Карлос
23
Домингес
Нери
22
Солер
Хулио
5
Пенья
Фелипе
4
Перес
Гонсало
14
Сальвио
Эдуардо
10
Морено
Марселино
32
Каррера
Рамиро
9
Боу
Вальтер
13
Ледесма
Маркос
15
Пинтадо
Хуан
20
Кабрал
Джонатан
4
Моралес
Леонардо
21
Enzo
Martinez3
18
Коласо
Николас
36
Nicolas
Garayalde
6
Martin
Fernandez
11
Салазар
Давид
26
Родригес
Валентин
30
Rodrigo
Castillo
Ланус
4-2-3-1
Химнасия Ла-Плата
5-2-3

История личных встреч

Ланус
Химнасия Ла-Плата

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 4 победы

21 матч

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

47.6%
47.6%
4.8%
10 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
47.6%
19.1%
7 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
2:0
КПЛ
2:4
С
1:1
С
2:0
С
1:3
П
1:0
П
1:2
П
1:0
П
2:0
П
0:0
П
0:0
ПА
0:0
ПА
0:2
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
3:2
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
4:0

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.45
1.5

Среднее время на гол

61
60

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1
0.18

Среднее время на гол

90
495

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.24
0.81

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

72
111

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 6 (1) 0.38
Морено Марселино 3 0.19
Торрес Джонатан 3 0.19
Сальвио Эдуардо 2 0.13
Mateo Sanabria 1 0.06
Каррера Рамиро 1 0.06
Пенья Фелипе 1 0.06
Родригес Агустин 1 0.06
Акино Дилан 0 0
Nicolas Morgantini 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 4 0.25
Абальдо Матиас 3 0.19
Кастро Лукас 2 0.13
Домингес Бенжамин 2 (1) 0.13
Коласо Николас 1 0.06
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.06
Салазар Давид 1 0.06
Де Бласис Пабло 1 (1) 0.06
Пинтадо Хуан 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 5 0
Морено Марселино 4 0
Торрес Джонатан 2 1
Лусиатти Брайан 2 1
Пенья Фелипе 3 0
Гонсалес Максимилиано 1 1
Акоста Лаутаро 2 0
Каррера Рамиро 2 0
Домингес Нери 2 0
Ricardo Zielinski 2 0
Боу Вальтер 0 1
Родригес Агустин 0 1
Перес Гонсало 1 0
Искиэрдос Карлос 1 0
Альварес Фавио 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Боджо Лусиано 1 0
Касерес Хуан 1 0
Клаа Николас 1 0
Акино Дилан 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моралес Леонардо 6 0
Кабрал Джонатан 4 1
Кастро Лукас 4 0
Martin Fernandez 4 0
Rodrigo Castillo 3 0
Инсфран Нельсон 1 1
Juan Esquivel 1 1
Канто Густаво 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Домингес Бенжамин 2 0
Enzo Martinez3 0 1
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Родригес Валентин 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Juan Cortazzo 1 0

Результаты матчей

Ланус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
3
Ланус
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
10
Ланус
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Химнасия Ла-Плата
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
8 Не забивали 10
0
0%
3
60%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
40%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
4
40%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
4
44%
2
20%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
40%
5
50%
76-90

Пропущено

12
5
1 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
42%
2
40%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
2
40%
76-90

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
0
0%
3
20%
1-15
4
21%
1
7%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
26%
7
47%
76-90

Пропущено

21
15
3 В 1-м тайме 4
18 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
2
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
6
29%
6
40%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
8
38%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1 Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1
Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1
Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 2:1

Результаты матчей

Ланус
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

1:1
3 раза 38%
3:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ланус
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
3
12
2
13
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 15 10 3 2 29 - 8 33
2.
Тальерес Кордоба
 16 8 6 2 23 - 16 30
3.
Уракан
 16 7 7 2 16 - 8 28
4.
Унион Санта-Фе
 16 7 6 3 18 - 13 27
5.
Атлетико Тукуман
 16 7 5 4 17 - 16 26
6.
Институто Кордоба
 16 7 4 5 21 - 14 25
7.
Расинг Авельянеда
 1:1 16 7 4 5 21 - 14 25
8.
Депортиво Риестра
 16 7 3 6 18 - 18 24
9.
Ривер Плейт
 16 6 6 4 20 - 12 24
10.
Бельграно
 16 6 6 4 21 - 19 24
11.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 16 6 5 5 16 - 14 23
12.
Бока Хуниорс
 16 5 6 5 19 - 17 21
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
14.
Платенсе
 1:1 16 5 5 6 14 - 15 20
15.
Ланус
 0:0 16 4 8 4 18 - 22 20
16.
Росарио Сентраль
 15 5 4 6 17 - 16 19
17.
Годой Крус
 15 4 7 4 18 - 18 19
18.
Архентинос Хуниорс
 16 5 4 7 11 - 16 19
19.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
20.
Индепендьенте Авельянеда
 15 3 9 3 9 - 10 18
21.
Сармьенто
 16 4 6 6 12 - 15 18
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 15 4 5 6 15 - 16 17
23.
Тигре
 15 4 5 6 18 - 20 17
24.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 4 5 7 10 - 18 17
26.
Сентраль Кордоба СдЕ
 16 4 4 8 18 - 26 16
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 16 2 5 9 7 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
2.
Унион Санта-Фе
 8 6 2 0 12 - 2 20
3.
Велес Сарсфилд
 7 6 1 0 15 - 1 19
4.
Ривер Плейт
 9 5 3 1 17 - 6 18
5.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
6.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
7.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
8.
Расинг Авельянеда
 1:1 8 5 2 1 12 - 4 17
9.
Уракан
 8 5 2 1 9 - 3 17
10.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
11.
Ланус
 0:0 9 4 4 1 13 - 10 16
12.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
13.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
14.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 8 4 2 2 10 - 5 14
15.
Годой Крус
 8 3 4 1 13 - 9 13
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
17.
Росарио Сентраль
 7 3 3 1 10 - 7 12
18.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
19.
Сармьенто
 9 3 3 3 6 - 6 12
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 3 2 3 5 - 7 11
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
22.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
23.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 3 1 4 10 - 14 10
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
26.
Тигре
 8 2 3 3 10 - 12 9
27.
Платенсе
 1:1 7 2 2 3 3 - 5 8
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 4 2 2 14 - 7 14
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 1:1 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
5.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
6.
Атлетико Тукуман
 8 2 3 3 6 - 9 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 8 2 3 3 6 - 9 9
8.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
9.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 8 - 9 8
11.
Расинг Авельянеда
 1:1 8 2 2 4 9 - 10 8
12.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 4 - 5 7
13.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
14.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
15.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
16.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
17.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
18.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
19.
Сармьенто
 7 1 3 3 6 - 9 6
20.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
21.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
22.
Годой Крус
 7 1 3 3 5 - 9 6
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 3 4 8 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 0:0 7 0 4 3 5 - 12 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 9 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 10
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    УДАЛЕНИЕ! - Энцо Мартинес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 32'
    Николас Моргантини уходит с поля. Касерес Хуан выходит вместо него
  • Судья начинает матч
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Химнасия Ла-Плата
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