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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 17.
Химнасия Ла-Плата
0:1
Второй тайм: 90'
Годой Крус
0'
44' Желтая карточка
Lucas Arce
45' Желтая карточка
Federico Rasmussen
0:1
51' Гол
Salomon Rodriguez
71' Желтая карточка
Салазар Давид
86' Желтая карточка
Кабрал Джонатан

Ход матча

44'
 
Lucas Arce
45'
 
Federico Rasmussen
46'
Juan Esquivel
Nicolas Garayalde
 
46'
Matias Miranda
Родригес Валентин
 
51'
0:1
Salomon Rodriguez
64'
Fabricio Corbalan
Пинтадо Хуан
 
69'
 
Nicolas Fernandez3
Хуан Перес
71'
Салазар Давид
 
74'
Троянски Франко
Абальдо Матиас
 
78'
 
Vicente Poggi
Facundo Altamira
79'
 
Daniel Barrea
Bruno Sosa
86'
Кабрал Джонатан
 
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Химнасия Ла-Плата
Ничья
Годой Крус
2.00
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Все Коэффициенты
13
Ледесма
Маркос
15
Пинтадо
Хуан
4
Моралес
Леонардо
20
Кабрал
Джонатан
18
Коласо
Николас
11
Салазар
Давид
16
Макс
Аугусто
36
Nicolas
Garayalde
26
Родригес
Валентин
30
Rodrigo
Castillo
9
Абальдо
Матиас
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
21
Перейра
Элиас
5
Bruno
Sosa
32
Абрего
Гонсало
50
Хуан
Перес
II
41
Facundo
Altamira
27
Santino
Andino
Valencia
19
Salomon
Rodriguez
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Годой Крус
4-5-1

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Годой Крус

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
2:0
ЛП
4:0
С
2:4
С
1:0
С
3:0
П
0:3
П
2:2
П
2:0
П
2:0
П
0:2
П
0:0
ПА
2:2
ПА
1:3
ПА
1:0
ПА
0:2
ПА
1:1
ПА
3:1

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.44
1.33

Среднее время на гол

62
67

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.89

Среднее время на гол

54
101

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 4 0.24
Абальдо Матиас 3 0.18
Кастро Лукас 2 0.12
Домингес Бенжамин 2 (1) 0.12
Коласо Николас 1 0.06
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.06
Салазар Давид 1 0.06
Де Бласис Пабло 1 (1) 0.06
Пинтадо Хуан 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 5 (1) 0.31
Daniel Barrea 3 0.19
Vicente Poggi 3 0.19
Silvio Ulariaga 3 (1) 0.19
Facundo Altamira 2 0.13
Абрего Гонсало 2 0.13
Santino Andino Valencia 1 0.06
Конечни Томас 0 0
Nicolas Fernandez3 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моралес Леонардо 6 0
Кабрал Джонатан 4 1
Martin Fernandez 4 1
Кастро Лукас 4 0
Nicolas Garayalde 3 0
Rodrigo Castillo 3 0
Инсфран Нельсон 1 1
Juan Esquivel 1 1
Канто Густаво 2 0
Домингес Бенжамин 2 0
Enzo Martinez3 0 1
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Родригес Валентин 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Juan Cortazzo 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Rasmussen 6 0
Lucas Arce 6 0
Nicolas Fernandez3 4 0
Bruno Sosa 4 0
Pier Barrios 2 1
Vicente Poggi 3 0
Facundo Altamira 3 0
Перейра Элиас 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Лусиано Мартин 2 0
Gaston Moreyra 2 0
Daniel Barrea 2 0
Braian Salvareschi 1 0
Salomon Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Годой Крус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Годой Крус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

3
11
Химнасия Ла-Плата
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Годой Крус
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

10
5
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
40%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
5
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
3
33%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
3
60%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

15
16
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
3
20%
2
13%
1-15
1
7%
5
31%
16-30
1
7%
5
31%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
7
47%
1
6%
76-90

Пропущено

15
16
4 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
0
0%
3
19%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
6
40%
0
0%
46-60
1
7%
2
13%
61-75
4
27%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0
Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2
Годой Крус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Годой Крус

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
4 раза 50%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 40%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
4
3
13
1.5
3
12
2
14
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 17 11 3 3 30 - 11 36
2.
Уракан
 17 8 7 2 19 - 9 31
3.
Тальерес Кордоба
 16 8 6 2 23 - 16 30
4.
Унион Санта-Фе
 17 7 6 4 18 - 15 27
5.
Атлетико Тукуман
 16 7 5 4 17 - 16 26
6.
Институто Кордоба
 16 7 4 5 21 - 14 25
7.
Расинг Авельянеда
 17 7 4 6 21 - 15 25
8.
Депортиво Риестра
 16 7 3 6 18 - 18 24
9.
Ривер Плейт
 16 6 6 4 20 - 12 24
10.
Бельграно
 16 6 6 4 21 - 19 24
11.
Химнасия Ла-Плата
 0:1 17 6 5 6 16 - 15 23
12.
Росарио Сентраль
 16 6 4 6 20 - 16 22
13.
Годой Крус
 1:0 16 5 7 4 19 - 18 22
14.
Бока Хуниорс
 16 5 6 5 19 - 17 21
15.
Ланус
 1:1 17 4 9 4 19 - 23 21
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
17.
Платенсе
 16 5 5 6 14 - 15 20
18.
Архентинос Хуниорс
 16 5 4 7 11 - 16 19
19.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
20.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 10 3 10 - 11 19
21.
Сентраль Кордоба СдЕ
 17 5 4 8 20 - 26 19
22.
Тигре
 16 4 6 6 19 - 21 18
23.
Сармьенто
 17 4 6 7 13 - 18 18
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:1 17 4 6 7 11 - 19 18
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 15 4 5 6 15 - 16 17
26.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 16 2 5 9 7 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
2.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
3.
Унион Санта-Фе
 9 6 2 1 12 - 4 20
4.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Ривер Плейт
 9 5 3 1 17 - 6 18
6.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
7.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
8.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
9.
Расинг Авельянеда
 8 5 2 1 12 - 4 17
10.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
11.
Ланус
 1:1 9 4 4 1 13 - 10 16
12.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
13.
Институто Кордоба
 7 4 2 1 12 - 5 14
14.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
15.
Химнасия Ла-Плата
 0:1 9 4 2 3 10 - 6 14
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
17.
Годой Крус
 1:0 8 3 4 1 13 - 9 13
18.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
19.
Сармьенто
 9 3 3 3 6 - 6 12
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:1 9 3 3 3 6 - 8 12
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
22.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
23.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 3 1 4 10 - 14 10
25.
Тигре
 9 2 4 3 11 - 13 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 9 4 2 3 14 - 10 14
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
5.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
6.
Атлетико Тукуман
 8 2 3 3 6 - 9 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 0:1 8 2 3 3 6 - 9 9
8.
Годой Крус
 1:0 8 2 3 3 6 - 9 9
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
10.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
11.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 7 2 2 3 8 - 9 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 5 - 6 8
14.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
15.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
17.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
18.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
19.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
20.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
21.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
22.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:1 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 1:1 8 0 5 3 6 - 13 5
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 10 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Федерико Расмуссен получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Лукас Арсе получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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    Химнасия Ла-Плата
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