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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 17.
Химнасия Ла-Плата
0:1
Конец матча
Годой Крус
0'
45' Желтая карточка
Lucas Arce
45' Желтая карточка
Federico Rasmussen
0:1
51' Гол
Salomon Rodriguez
71' Желтая карточка
Салазар Давид
85' Желтая карточка
Кабрал Джонатан
90' Желтая карточка
Перейра Элиас
90'+7
13
Ледесма
Маркос
15
Пинтадо
Хуан
4
Моралес
Леонардо
20
Кабрал
Джонатан
18
Коласо
Николас
11
Салазар
Давид
16
Макс
Аугусто
36
Nicolas
Garayalde
26
Родригес
Валентин
30
Rodrigo
Castillo
9
Абальдо
Матиас
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
21
Перейра
Элиас
5
Bruno
Sosa
32
Абрего
Гонсало
50
Хуан
Перес
II
41
Facundo
Altamira
27
Santino
Andino
Valencia
19
Salomon
Rodriguez
Химнасия Ла-Плата
4-4-2
Годой Крус
4-5-1

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Годой Крус

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

18 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
2:0
ЛП
4:0
С
2:4
С
1:0
С
3:0
П
0:3
П
2:2
П
2:0
П
2:0
П
0:2
П
0:0
ПА
2:2
ПА
1:3
ПА
1:0
ПА
0:2
ПА
1:1
ПА
3:1

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.44
1.33

Среднее время на гол

62
67

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.89

Среднее время на гол

54
101

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.56
1.11

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

57
81

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Rodrigo Castillo 4 0.24
Абальдо Матиас 3 0.18
Кастро Лукас 2 0.12
Домингес Бенжамин 2 (1) 0.12
Коласо Николас 1 0.06
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.06
Салазар Давид 1 0.06
Де Бласис Пабло 1 (1) 0.06
Пинтадо Хуан 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 5 (1) 0.31
Daniel Barrea 3 0.19
Vicente Poggi 3 0.19
Silvio Ulariaga 3 (1) 0.19
Facundo Altamira 2 0.13
Абрего Гонсало 2 0.13
Santino Andino Valencia 1 0.06
Конечни Томас 0 0
Nicolas Fernandez3 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабрал Джонатан 5 1
Моралес Леонардо 6 0
Martin Fernandez 4 1
Кастро Лукас 4 0
Nicolas Garayalde 3 0
Rodrigo Castillo 3 0
Инсфран Нельсон 1 1
Juan Esquivel 1 1
Канто Густаво 2 0
Домингес Бенжамин 2 0
Enzo Martinez3 0 1
Коласо Николас 1 0
Де Бласис Пабло 1 0
Родригес Валентин 1 0
Родригес Йонатан 1 0
Салазар Давид 1 0
Juan Cortazzo 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Rasmussen 6 0
Lucas Arce 6 0
Nicolas Fernandez3 4 0
Bruno Sosa 4 0
Pier Barrios 2 1
Перейра Элиас 3 0
Vicente Poggi 3 0
Facundo Altamira 3 0
Абрего Гонсало 2 0
Лусиано Мартин 2 0
Gaston Moreyra 2 0
Daniel Barrea 2 0
Braian Salvareschi 1 0
Salomon Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Годой Крус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Годой Крус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

3
11
Химнасия Ла-Плата
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Годой Крус
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

9
1

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
5
50%
1
17%
76-90

Пропущено

6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Забито

5
11
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
3
60%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
3
20%
2
12%
1-15
1
7%
5
29%
29%
16-30
1
7%
5
29%
29%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
7
47%
1
6%
76-90

Пропущено

16
16
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
3
19%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
7
44%
0
0%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
25%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0
Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2
Годой Крус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Годой Крус

Точный счет

0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 50%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
1
3
6
1.5
2
6
2
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
4
3
14
1.5
3
13
2
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 17 11 3 3 30 - 11 36
2.
Уракан
 17 8 7 2 19 - 9 31
3.
Тальерес Кордоба
 16 8 6 2 23 - 16 30
4.
Институто Кордоба
 1:0 17 8 4 5 22 - 14 28
5.
Унион Санта-Фе
 17 7 6 4 18 - 15 27
6.
Атлетико Тукуман
 16 7 5 4 17 - 16 26
7.
Расинг Авельянеда
 17 7 4 6 21 - 15 25
8.
Депортиво Риестра
 16 7 3 6 18 - 18 24
9.
Ривер Плейт
 16 6 6 4 20 - 12 24
10.
Бельграно
 16 6 6 4 21 - 19 24
11.
Химнасия Ла-Плата
 17 6 5 6 16 - 15 23
12.
Росарио Сентраль
 16 6 4 6 20 - 16 22
13.
Годой Крус
 16 5 7 4 19 - 18 22
14.
Бока Хуниорс
 16 5 6 5 19 - 17 21
15.
Эстудиантес Ла-Плата
 16 5 5 6 16 - 16 20
16.
Платенсе
 16 5 5 6 14 - 15 20
17.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
18.
Ланус
 17 4 8 5 19 - 24 20
19.
Архентинос Хуниорс
 16 5 4 7 11 - 16 19
20.
Индепендьенте Ривадавия
 16 5 4 7 10 - 16 19
21.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 10 3 10 - 11 19
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 17 5 4 8 20 - 26 19
23.
Тигре
 16 4 6 6 19 - 21 18
24.
Сармьенто
 17 4 6 7 13 - 18 18
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 16 4 5 7 15 - 17 17
26.
Банфилд
 16 4 5 7 14 - 19 17
27.
Дефенса и Хустисия
 16 2 6 8 10 - 23 12
28.
Барракас Сентраль
 16 2 5 9 7 - 21 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
2.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
3.
Унион Санта-Фе
 9 6 2 1 12 - 4 20
4.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Ривер Плейт
 9 5 3 1 17 - 6 18
6.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
7.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
8.
Тальерес Кордоба
 7 5 2 0 11 - 4 17
9.
Институто Кордоба
 1:0 8 5 2 1 13 - 5 17
10.
Расинг Авельянеда
 8 5 2 1 12 - 4 17
11.
Атлетико Тукуман
 8 5 2 1 11 - 7 17
12.
Ланус
 9 4 4 1 13 - 10 16
13.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
14.
Бока Хуниорс
 7 4 2 1 10 - 5 14
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
18.
Годой Крус
 8 3 4 1 13 - 9 13
19.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
20.
Сармьенто
 9 3 3 3 6 - 6 12
21.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 5 1 5 - 5 11
22.
Банфилд
 7 2 4 1 10 - 7 10
23.
Дефенса и Хустисия
 7 2 4 1 6 - 6 10
24.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 3 1 4 10 - 14 10
25.
Тигре
 9 2 4 3 11 - 13 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 7 2 2 3 3 - 5 8
28.
Барракас Сентраль
 7 0 2 5 2 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 9 4 2 3 14 - 10 14
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
5.
Институто Кордоба
 1:0 9 3 2 4 9 - 9 11
6.
Атлетико Тукуман
 8 2 3 3 6 - 9 9
7.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 3 3 6 - 9 9
8.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
10.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
11.
Тигре
 7 2 2 3 8 - 8 8
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 8 2 2 4 8 - 10 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 5 - 6 8
14.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
15.
Росарио Сентраль
 8 2 1 5 7 - 9 7
16.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 2 1 5 6 - 10 7
17.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 1 5 5 - 11 7
18.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
19.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
20.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
21.
Бельграно
 7 1 3 3 7 - 10 6
22.
Ривер Плейт
 7 1 3 3 3 - 6 6
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 7 0 2 5 3 - 11 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 7 0 1 6 0 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 10 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 9
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Архентинос Хуниорс Гальван Джонатан 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 45'
      Федерико Расмуссен получил желтую карточку от судьи
    • 45'
      Лукас Арсе получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 0:1 Годой Крус онлайн

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