Тур: 17.
0:1
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаLucas Arce
45' Желтая карточкаFederico Rasmussen
0:1
51' ГолSalomon Rodriguez
71' Желтая карточкаСалазар Давид
85' Желтая карточкаКабрал Джонатан
90' Желтая карточкаПерейра Элиас
90'+7
Ход матча
45'
51'
71'
85'
90'
15
Пинтадо
Хуан
16
Макс
Аугусто
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Пинтадо ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Макс АугустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Mendez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Хуан ПересПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
43 Juan Moran
-
-
-
-
-
-
-
-
22 Martin Pino
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Годой Крус
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
18 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
6 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.44
1.33
Среднее время на гол
62
67
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.67
0.89
Среднее время на гол
54
101
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.56
1.11
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
57
81
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Rodrigo Castillo
|4
|0.24
|Абальдо Матиас
|3
|0.18
|Кастро Лукас
|2
|0.12
|Домингес Бенжамин
|2 (1)
|0.12
|Коласо Николас
|1
|0.06
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.06
|Салазар Давид
|1
|0.06
|Де Бласис Пабло
|1 (1)
|0.06
|Пинтадо Хуан
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|5 (1)
|0.31
|Daniel Barrea
|3
|0.19
|Vicente Poggi
|3
|0.19
|Silvio Ulariaga
|3 (1)
|0.19
|Facundo Altamira
|2
|0.13
|Абрего Гонсало
|2
|0.13
|Santino Andino Valencia
|1
|0.06
|Конечни Томас
|0
|0
|Nicolas Fernandez3
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Джонатан
|5
|1
|Моралес Леонардо
|6
|0
|Martin Fernandez
|4
|1
|Кастро Лукас
|4
|0
|Nicolas Garayalde
|3
|0
|Rodrigo Castillo
|3
|0
|Инсфран Нельсон
|1
|1
|Juan Esquivel
|1
|1
|Канто Густаво
|2
|0
|Домингес Бенжамин
|2
|0
|Enzo Martinez3
|0
|1
|Коласо Николас
|1
|0
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|Родригес Валентин
|1
|0
|Родригес Йонатан
|1
|0
|Салазар Давид
|1
|0
|Juan Cortazzo
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Rasmussen
|6
|0
|Lucas Arce
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|4
|0
|Bruno Sosa
|4
|0
|Pier Barrios
|2
|1
|Перейра Элиас
|3
|0
|Vicente Poggi
|3
|0
|Facundo Altamira
|3
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Gaston Moreyra
|2
|0
|Daniel Barrea
|2
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Годой Крус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Годой Крус
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
3
11
Химнасия Ла-Плата
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Годой Крус
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
9
1
Упущенные победы
4
14
Голы по времени матча
Забито
10
6
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
5
50%
1
17%
76-90
Пропущено
6
9
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Забито
5
11
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 9
3
60%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
7 Не забивали 4
3
20%
2
12%
1-15
1
7%
5
29%
29%
16-30
1
7%
5
29%
29%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
7
47%
1
6%
76-90
Пропущено
16
16
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
0
0%
3
19%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
7
44%
0
0%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
25%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Депортиво Риестра 0:0 Тигре - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 1:0
Бельграно - Химнасия Ла-Плата 0:1 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла-Плата - Химнасия Ла-Плата 4:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Барракас Сентраль 2:1 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 3:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2
Годой Крус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Сармьенто 1:0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Годой Крус
Точный счет
0:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 50%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:1
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Годой Крус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
71
36
26
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
124
314
313
215
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|30 - 11
|36
|2.
|17
|8
|7
|2
|19 - 9
|31
|3.
|16
|8
|6
|2
|23 - 16
|30
|4.
|1:0
|17
|8
|4
|5
|22 - 14
|28
|5.
|17
|7
|6
|4
|18 - 15
|27
|6.
|16
|7
|5
|4
|17 - 16
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|21 - 15
|25
|8.
|16
|7
|3
|6
|18 - 18
|24
|9.
|16
|6
|6
|4
|20 - 12
|24
|10.
|16
|6
|6
|4
|21 - 19
|24
|11.
|17
|6
|5
|6
|16 - 15
|23
|12.
|16
|6
|4
|6
|20 - 16
|22
|13.
|16
|5
|7
|4
|19 - 18
|22
|14.
|16
|5
|6
|5
|19 - 17
|21
|15.
|16
|5
|5
|6
|16 - 16
|20
|16.
|16
|5
|5
|6
|14 - 15
|20
|17.
|17
|5
|5
|7
|12 - 19
|20
|18.
|17
|4
|8
|5
|19 - 24
|20
|19.
|16
|5
|4
|7
|11 - 16
|19
|20.
|16
|5
|4
|7
|10 - 16
|19
|21.
|16
|3
|10
|3
|10 - 11
|19
|22.
|17
|5
|4
|8
|20 - 26
|19
|23.
|16
|4
|6
|6
|19 - 21
|18
|24.
|17
|4
|6
|7
|13 - 18
|18
|25.
|0:1
|16
|4
|5
|7
|15 - 17
|17
|26.
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|27.
|16
|2
|6
|8
|10 - 23
|12
|28.
|16
|2
|5
|9
|7 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|16 - 1
|22
|2.
|9
|7
|1
|1
|15 - 7
|22
|3.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|4.
|9
|6
|2
|1
|12 - 4
|20
|5.
|9
|5
|3
|1
|17 - 6
|18
|6.
|9
|5
|3
|1
|11 - 5
|18
|7.
|9
|5
|3
|1
|14 - 9
|18
|8.
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|9.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|10.
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|11.
|8
|5
|2
|1
|11 - 7
|17
|12.
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|13.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|14.
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|14
|15.
|9
|4
|2
|3
|10 - 6
|14
|16.
|9
|4
|2
|3
|7 - 8
|14
|17.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|18.
|8
|3
|4
|1
|13 - 9
|13
|19.
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|20.
|9
|3
|3
|3
|6 - 6
|12
|21.
|8
|2
|5
|1
|5 - 5
|11
|22.
|7
|2
|4
|1
|10 - 7
|10
|23.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|24.
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|25.
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|26.
|0:1
|8
|2
|3
|3
|7 - 7
|9
|27.
|7
|2
|2
|3
|3 - 5
|8
|28.
|7
|0
|2
|5
|2 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|2.
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|3.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|4.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|5.
|1:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 9
|11
|6.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|7.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|8.
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|5 - 8
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|12.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|8 - 10
|8
|13.
|8
|1
|5
|2
|5 - 6
|8
|14.
|9
|2
|2
|5
|9 - 11
|8
|15.
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|16.
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|5 - 11
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|6 - 11
|7
|19.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|20.
|9
|1
|4
|4
|9 - 12
|7
|21.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|24.
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|25.
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|26.
|7
|0
|2
|5
|3 - 11
|2
|27.
|9
|0
|2
|7
|4 - 17
|2
|28.
|7
|0
|1
|6
|0 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|10 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|9
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Архентинос Хуниорс
|Гальван Джонатан
|2 4