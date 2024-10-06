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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 13.
Шинник
0:0
Первый тайм: 33'
Енисей
0'
16' Желтая карточка
Куль Руслан

Ход матча

16'
Куль Руслан
 
Прогнозы 113
Шинник 40.7% (46)
X 39.8% (45)
Енисей 19.5% (22)
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Шинник
Енисей

История личных встреч

Шинник
Енисей

13 матчей

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

МПЛ
4:1
МПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
6:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.45
1.18

Среднее время на гол

61
76

Всего голов

25
9

Голов в среднем за матч

2.27
0.82

Среднее время на гол

39
110

Всего голов

41
22

Голов в среднем за матч

1.86
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малахов Артём 2 0.15
Фёдоров Захар 2 0.15
Алейников Василий 1 0.08
Жамалетдинов Тимур 1 0.08
Самойлов Дмитрий 1 (1) 0.08
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 4 0.31
Савельев Максим 4 0.31
Масловский Александр 1 0.08
Гилязетдинов Артур 1 0.08
Григорьев Даниил 1 0.08
Шипунов Тимофей 1 0.08
Цесь Ян 1 0.08

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джон Джонатан 3 0
Косогоров Артемий 3 0
Малахов Артём 2 0
Самойлов Дмитрий 1 0
Алейников Василий 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Шакуро Павел 1 0
Якушевич Глеб 1 0
Скворцов Лев 1 0
Сухомлинов Данила 1 0
Гбамбле Нене 1 0
Загре Бен Азиз 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самойлов Денис 4 0
Чуканов Андреа 3 0
Ширяев Максим 3 0
Масловский Александр 2 0
Ломакин Александр 2 0
Рукас Томас 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Надольский Александр 2 0
Гилязетдинов Артур 1 0
Григорьев Даниил 1 0
Савельев Максим 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Богатырев Никита 1 0

Результаты матчей

Шинник
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Енисей
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Шинник
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Енисей
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
8
Шинник
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Енисей
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
60%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
43%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
4
36%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
31%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
КАМАЗ - Шинник 3:0 Динамо-Владивосток - Шинник 0:0 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Чайка - Шинник 2:2
Шинник - Уфа 2:0 Сокол - Шинник 0:0 Шинник - Алания 1:0 Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2 Шинник - Тюмень 0:2 Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1
Енисей
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Енисей - Урал 3:0 Спартак Кострома - Енисей 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1
Нефтехимик - Енисей 0:1 Енисей - Балтика 1:2 Чайка - Енисей 2:0 Енисей - Сочи 1:0 Алания - Енисей 0:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1 Енисей - Зенит Пенза 3:0 Пари НН - Енисей 0:4 Енисей - Тюмень 2:0 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Енисей - Кубань 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1

Результаты матчей

Шинник
Енисей

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Шинник
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 7 0 11 - 5 25
2.
Торпедо Москва
 Заявка 13 5 8 0 20 - 12 23
3.
Урал
 Заявка 13 6 4 3 18 - 12 22
4.
Черноморец Нв
 Заявка 12 6 2 4 18 - 15 20
5.
Балтика
 Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
6.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 14 - 13 18
7.
Чайка
 Заявка 12 4 5 3 15 - 11 17
8.
Сочи
 Заявка 12 4 5 3 17 - 14 17
9.
Енисей
 0:0 Заявка 13 5 2 6 13 - 13 17
10.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
12.
Ротор
 Заявка 12 3 6 3 9 - 8 15
13.
Сокол
 Заявка 12 3 6 3 8 - 11 15
14.
КАМАЗ
 Заявка 13 4 3 6 12 - 10 15
15.
Шинник
 0:0 Заявка 13 2 6 5 7 - 13 12
16.
Алания
 Заявка 12 2 5 5 6 - 9 11
17.
Уфа
 Заявка 13 2 5 6 13 - 18 11
18.
Тюмень
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
3.
Нефтехимик
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 14 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
8.
Енисей
 0:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
10.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 6 - 4 9
11.
Сокол
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
12.
Шинник
 0:0 Заявка 8 2 3 3 4 - 6 9
13.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
14.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Уфа
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
2.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
3.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
4.
Сочи
 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
5.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Балтика
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Чайка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
9.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
11.
КАМАЗ
 Заявка 7 2 1 4 5 - 6 7
12.
Енисей
 0:0 Заявка 7 2 1 4 4 - 7 7
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
17.
Шинник
 0:0 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 5
Енисей Ломакин Александр 4
Енисей Савельев Максим 4
Черноморец Нв Уридия Мераби 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Урал Бегич Сильвие 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 33'
    В центре поля получил по ногам Мазурин. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Енисея".
  • Угловой
    32'
    Убегал в контратаку Алейников по правому флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • 31'
    Прорывался по флангу Тихонов и прострелил в центр штрафной. Здесь пытался пробить Шипунов, но проиграл борьбу за мяч защитнику.
  • 30'
    Алейников прорывался по флангу на скорости и упал после подката от Масловского. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 29'
    В центре поля отобрал мяч Ломакин и забросил вперед на ход Мазурину, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.
  • 28'
    Со штрафного навесил Самойлов на ближнюю штангу, но вынес спокойно мяч головой за пределы поля Ушатов.
  • 27'
    На фланге получил по ногам Шакуро в борьбе с защитником. Судья был рядом и назначил штрафной удар.
  • 26'
    После поперечного паса от Мазурина пробил по воротам Савельев, но точности ему явно не хватило.
  • 25'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Савельев, прорвался в штрафную и пробил с острого угла, но мяч полетел крайне неточно.
  • 24'
    Ушел от соперника по флангу Мазурин, накрутил соперника и пробил с линии штрафной, но мяч полетел выше перекладины.
  • 23'
    В центре поля грамотно подставился Фёдоров и вынудил нарушить правила защитника. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 22'
    Заброс исполнял в штрафную Шакуро на ход Малахову, но тому не удалось догнать мяч до лицевой линии.
  • 21'
    По флангу Шакуро забросил на ход Малахову, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.
  • 20'
    Теперь уже Чёрный наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 19'
    Отдавал пас с левого фланга в штрафную соперника Чуканов под удар Ломакину. Тому пробить по воротам не позволили защитники.
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    • Желтая карточка
      18'
      Куль откровенно схватил руками Ушатова на чужой половине поля, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
    • 17'
      Сместился от левого фланга к линии штрафной Куль и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
    • Угловой
      16'
      С левого фланга навесил Шакуро на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Масловский и вынес на угловой.
    • 15'
      Отдавал тонко в штрафную Чуканов на ход Шипунову, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
    • 14'
      В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.
    • 13'
      С правого фланга забросил Зинков на ход Фёдорову, но прочитал эпизод Шамов и забрал сферу в свои руки.
    • 12'
      Накрутил соперника на фланге Фёдоров и отдал на Малахова, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 11'
      Диагональ исполнял Ушатов на чужую половину поля, куда забегал Шипунов, но нарушил он правила в борьбе против Скворцова.
    • 10'
      Мягко забросил Эмерсон в штрафную на ход Савельеву, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 9'
      В центре поля получил по ногам Зинков в борьбе против Шипунова. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 8'
      Пробивал из пределов штрафной после неудачного выноса защитников Куль подхватил мяч и пробил по воротам, но не попал в створ.
    • 7'
      С угла поля навесил Самойлов на линию вратарской, но здесь головой пробил выше перекладины Загре.
    • Угловой
      6'
      Ушел от соперника по флангу Куль и навесил на дальнюю штангу, но мяч головой вынес на угловой Цесь.
    • 5'
      Отдавал пас с правого фланга в штрафную соперника Мизурин на ход Шипунову, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 4'
      На чужой половине поля Фёдоров подтолкнул соперника руками. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 3'
      Дальний заброс исполнял Мазурин в штрафную на ход Савельеву, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-черных цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех любителей футбола. В очередном поединке тура Первой лиги России нас ждет противостояние "Шинника" и "Енисея". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    • 80 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 113
    Шинник 40.7% (46)
    X 39.8% (45)
    Енисей 19.5% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Енисей
    3.00
    3.05
    Реклама, pari.ru
    3.25
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шинник 0:0 Енисей

    Исход игры
    Шинник
    41.4% (48)
    Ничья
    39.7% (46)
    Енисей
    19% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.93% (28)
    Меньше
    74.07% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    63.89% (69)
    Нет
    36.11% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.3% (41)
    1:0 Шинник
    21.6% (25)
    2:1 Шинник
    14.7% (17)
    1:2 Енисей
    8.6% (10)
    0:1 Енисей
    5.2% (6)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    0:2 Енисей
    2.6% (3)
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