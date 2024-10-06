На фланге получил по ногам Шакуро в борьбе с защитником. Судья был рядом и назначил штрафной удар.

Со штрафного навесил Самойлов на ближнюю штангу, но вынес спокойно мяч головой за пределы поля Ушатов.

В центре поля отобрал мяч Ломакин и забросил вперед на ход Мазурину, но тот не смог пробить в борьбе с защитником.

Алейников прорывался по флангу на скорости и упал после подката от Масловского. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Прорывался по флангу Тихонов и прострелил в центр штрафной. Здесь пытался пробить Шипунов, но проиграл борьбу за мяч защитнику.

Убегал в контратаку Алейников по правому флангу и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

В центре поля получил по ногам Мазурин. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Енисея".

Отдавал пас с левого фланга в штрафную соперника Чуканов под удар Ломакину. Тому пробить по воротам не позволили защитники.

Теперь уже Чёрный наступил на ногу сопернику в силовой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.

По флангу Шакуро забросил на ход Малахову, но тот в борьбе с защитником выпустил снаряд за пределы поля.

Заброс исполнял в штрафную Шакуро на ход Малахову, но тому не удалось догнать мяч до лицевой линии.

В центре поля грамотно подставился Фёдоров и вынудил нарушить правила защитника. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Ушел от соперника по флангу Мазурин, накрутил соперника и пробил с линии штрафной, но мяч полетел выше перекладины.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Савельев, прорвался в штрафную и пробил с острого угла, но мяч полетел крайне неточно.

После поперечного паса от Мазурина пробил по воротам Савельев, но точности ему явно не хватило.

18' Куль откровенно схватил руками Ушатова на чужой половине поля, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

17' Сместился от левого фланга к линии штрафной Куль и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

16' С левого фланга навесил Шакуро на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Масловский и вынес на угловой.

15' Отдавал тонко в штрафную Чуканов на ход Шипунову, но тот не смог догнать мяч в пределах поля.

14' В медленном темпе проходит старт нашего поединка. Команды не торопятся раскрываться, присматриваясь друг к другу.

13' С правого фланга забросил Зинков на ход Фёдорову, но прочитал эпизод Шамов и забрал сферу в свои руки.

12' Накрутил соперника на фланге Фёдоров и отдал на Малахова, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

11' Диагональ исполнял Ушатов на чужую половину поля, куда забегал Шипунов, но нарушил он правила в борьбе против Скворцова.

10' Мягко забросил Эмерсон в штрафную на ход Савельеву, но тому добраться до мяча не позволили защитники.