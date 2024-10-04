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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 13.
Шинник
 
Позже
Енисей
Прогнозы 43
Шинник 41.9% (18)
X 37.2% (16)
Енисей 20.9% (9)
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История личных встреч

Шинник
Енисей

13 матчей

38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

МПЛ
4:1
МПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
6:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.45
1.18

Среднее время на гол

61
76

Всего голов

25
9

Голов в среднем за матч

2.27
0.82

Среднее время на гол

39
110

Всего голов

41
22

Голов в среднем за матч

1.86
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Шинник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малахов Артём 2 0.17
Фёдоров Захар 2 0.17
Алейников Василий 1 0.08
Жамалетдинов Тимур 1 0.08
Самойлов Дмитрий 1 (1) 0.08
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 4 0.33
Савельев Максим 4 0.33
Масловский Александр 1 0.08
Гилязетдинов Артур 1 0.08
Григорьев Даниил 1 0.08
Шипунов Тимофей 1 0.08
Цесь Ян 1 0.08

Карточки

Шинник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джон Джонатан 3 0
Косогоров Артемий 3 0
Малахов Артём 2 0
Самойлов Дмитрий 1 0
Алейников Василий 1 0
Жамалетдинов Тимур 1 0
Шакуро Павел 1 0
Якушевич Глеб 1 0
Скворцов Лев 1 0
Сухомлинов Данила 1 0
Гбамбле Нене 1 0
Загре Бен Азиз 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самойлов Денис 4 0
Чуканов Андреа 3 0
Ширяев Максим 3 0
Масловский Александр 2 0
Ломакин Александр 2 0
Рукас Томас 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Надольский Александр 2 0
Гилязетдинов Артур 1 0
Григорьев Даниил 1 0
Савельев Максим 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Богатырев Никита 1 0

Результаты матчей

Шинник
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Енисей
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Шинник
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Енисей
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
8
Шинник
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Енисей
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
11

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
60%
76-90

Забито

7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
43%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
4
36%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
31%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Шинник
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
КАМАЗ - Шинник 3:0 Динамо-Владивосток - Шинник 0:0 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Чайка - Шинник 2:2
Шинник - Уфа 2:0 Сокол - Шинник 0:0 Шинник - Алания 1:0 Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2 Шинник - Тюмень 0:2 Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1
Енисей
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Енисей - Урал 3:0 Спартак Кострома - Енисей 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1
Нефтехимик - Енисей 0:1 Енисей - Балтика 1:2 Чайка - Енисей 2:0 Енисей - Сочи 1:0 Алания - Енисей 0:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1 Енисей - Зенит Пенза 3:0 Пари НН - Енисей 0:4 Енисей - Тюмень 2:0 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Енисей - Кубань 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1

Результаты матчей

Шинник
Енисей

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Шинник
Енисей

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 6 0 10 - 4 24
2.
Торпедо Москва
 Заявка 12 5 7 0 19 - 11 22
3.
Урал
 Заявка 12 6 3 3 17 - 11 21
4.
Черноморец Нв
 Заявка 12 6 2 4 18 - 15 20
5.
Балтика
 Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
6.
Чайка
 Заявка 12 4 5 3 15 - 11 17
7.
Сочи
 Заявка 12 4 5 3 17 - 14 17
8.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
9.
Енисей
 Заявка 12 5 1 6 13 - 13 16
10.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 4 3 5 11 - 18 15
12.
Ротор
 Заявка 12 3 6 3 9 - 8 15
13.
Сокол
 Заявка 12 3 6 3 8 - 11 15
14.
КАМАЗ
 Заявка 12 4 2 6 11 - 9 14
15.
Алания
 Заявка 12 2 5 5 6 - 9 11
16.
Шинник
 Заявка 12 2 5 5 7 - 13 11
17.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
18.
Тюмень
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Нефтехимик
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 14 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
8.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
10.
Сокол
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
11.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
12.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
13.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
14.
Шинник
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
15.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Уфа
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
2.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
3.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
4.
Сочи
 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
5.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Балтика
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Чайка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
9.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
10.
Арсенал Тула
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
12.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
17.
Шинник
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 5
Енисей Ломакин Александр 4
Енисей Савельев Максим 4
Черноморец Нв Уридия Мераби 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Чайка Нестеров Александр 1 3
Тюмень Шавлохов Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2024, осталось 2 дня 5 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 43
    Шинник 41.9% (18)
    X 37.2% (16)
    Енисей 20.9% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шинник
    Ничья
    Енисей
    3.10
    3.50
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    Прогнозы на матч Шинник - Енисей

    Исход игры
    Шинник
    41.9% (18)
    Ничья
    37.2% (16)
    Енисей
    20.9% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (12)
    Меньше
    71.43% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (27)
    Нет
    35.71% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.9% (15)
    2:1 Шинник
    20.9% (9)
    1:0 Шинник
    18.6% (8)
    0:2 Енисей
    7% (3)
    0:1 Енисей
    7% (3)
    1:2 Енисей
    7% (3)
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