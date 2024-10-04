Тур: 13.
История личных встреч
Шинник
Енисей
13 матчей
38.5%
61.5%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
30.8%
61.5%
7.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
22.7%
45.5%
31.8%
5 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.8%
45.5%
22.7%
7 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.45
1.18
Среднее время на гол
61
76
Всего голов
25
9
Голов в среднем за матч
2.27
0.82
Среднее время на гол
39
110
Всего голов
41
22
Голов в среднем за матч
1.86
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Шинник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малахов Артём
|2
|0.17
|Фёдоров Захар
|2
|0.17
|Алейников Василий
|1
|0.08
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.08
|Самойлов Дмитрий
|1 (1)
|0.08
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|4
|0.33
|Савельев Максим
|4
|0.33
|Масловский Александр
|1
|0.08
|Гилязетдинов Артур
|1
|0.08
|Григорьев Даниил
|1
|0.08
|Шипунов Тимофей
|1
|0.08
|Цесь Ян
|1
|0.08
Карточки
Шинник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джон Джонатан
|3
|0
|Косогоров Артемий
|3
|0
|Малахов Артём
|2
|0
|Самойлов Дмитрий
|1
|0
|Алейников Василий
|1
|0
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Якушевич Глеб
|1
|0
|Скворцов Лев
|1
|0
|Сухомлинов Данила
|1
|0
|Гбамбле Нене
|1
|0
|Загре Бен Азиз
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самойлов Денис
|4
|0
|Чуканов Андреа
|3
|0
|Ширяев Максим
|3
|0
|Масловский Александр
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Рукас Томас
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Надольский Александр
|2
|0
|Гилязетдинов Артур
|1
|0
|Григорьев Даниил
|1
|0
|Савельев Максим
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
|Богатырев Никита
|1
|0
Результаты матчей
Шинник
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Енисей
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Шинник
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Енисей
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
8
Шинник
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Енисей
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
11
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
3
10
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
60%
76-90
Забито
7
15
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
7 Не забивали 3
1
14%
3
20%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
43%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
4
36%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
4
31%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Шинник
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
КАМАЗ - Шинник 3:0 Динамо-Владивосток - Шинник 0:0 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Чайка - Шинник 2:2
Шинник - Уфа 2:0 Сокол - Шинник 0:0 Шинник - Алания 1:0 Шинник - Родина Москва 0:0 СКА-Хабаровск - Шинник 0:0 Шинник - Сочи 0:2 Шинник - Тюмень 0:2 Урал - Шинник 2:1 Шинник - Ротор 0:1 Шинник - Муром 1:1 ЦСКА Москва - Шинник 2:1 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Шинник - Арсенал Тула 1:0 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Шинник - Акрон 1:0 Шинник - СКА-Хабаровск 2:1
Енисей
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Енисей - Урал 3:0 Спартак Кострома - Енисей 1:0 Енисей - СКА-Хабаровск 2:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1
Нефтехимик - Енисей 0:1 Енисей - Балтика 1:2 Чайка - Енисей 2:0 Енисей - Сочи 1:0 Алания - Енисей 0:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1 Енисей - Зенит Пенза 3:0 Пари НН - Енисей 0:4 Енисей - Тюмень 2:0 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Енисей - Кубань 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1
Результаты матчей
Шинник
Енисей
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Шинник
Енисей
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
51
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
93
210
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|10 - 4
|24
|2.
|Заявка
|12
|5
|7
|0
|19 - 11
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 11
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 15
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|6.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 13
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 18
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|8 - 11
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 9
|14
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|6 - 9
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|7 - 2
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 6
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|2.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Сочи
|Крамарич Мартин
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Енисей
|Савельев Максим
|4
|Черноморец Нв
|Уридия Мераби
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Чайка
|Нестеров Александр
|1 3
|Тюмень
|Шавлохов Давид
|1 3
Прогнозы на матч Шинник - Енисей
Исход игры
Шинник
41.9% (18)
Ничья
37.2% (16)
Енисей
20.9% (9)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (12)
Меньше
71.43% (30)
Обе команды забьют
Да
64.29% (27)
Нет
35.71% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (15)
2:1 Шинник
20.9% (9)
1:0 Шинник
18.6% (8)
0:2 Енисей
7% (3)
0:1 Енисей
7% (3)
1:2 Енисей
7% (3)
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