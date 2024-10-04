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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 13.
Сочи
 
Позже
Чайка
Прогнозы 43
Сочи 88.4% (38)
X 11.6% (5)
Чайка 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
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История личных встреч

Сочи
Чайка

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ВДЗЮ
1:0
ВДЗЮ
2:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Мартин 5 0.42
Барт Руслан 3 0.25
Писарский Владимир 3 0.25
Кожемякин Олег 2 0.17
Марсело Алвеш 2 (1) 0.17
Гуарирапа Сауль 1 0.08
Мелёшин Павел 1 0.08
Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Владислав 3 0.25
Хохлачёв Александр 3 0.25
Янов Данила 2 0.17
Библик Станислав 2 0.17
Маляров Никита 1 0.08
Нестеров Александр 1 0.08
Бамматгереев Муслим 1 0.08
Кожедуб Святослав 1 (1) 0.08

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсело Алвеш 4 0
Заика Кирилл 2 1
Крамарич Мартин 3 0
Начо Сааведра 3 0
Бурмистров Никита 2 0
Суслов Кирилл 2 0
Гуарирапа Сауль 2 0
Сафронов Илья 0 1
Литвинов Вячеслав 1 0
Кравцов Кирилл 1 0
Барт Руслан 1 0
Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нестеров Александр 3 1
Хохлачёв Александр 4 0
Маляров Никита 2 0
Кармаев Никита 2 0
Ивашин Андрей 1 0
Янов Данила 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Штепа Михаил 1 0
Евдокимов Андрей 1 0
Арбузов Ярослав 1 0
Зарыпбеков Эльдияр 1 0
Козаченко Олег 1 0

Результаты матчей

Сочи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Чайка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Чайка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

10
10
Сочи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Чайка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
4
57%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
4
24%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
18%
4
29%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
5
29%
29%
2
14%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
2
17%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
5
42%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торпедо Москва - Сочи 2:2 Кубань Холдинг - Сочи 0:5 Сокол - Сочи 1:1 Сочи - Ротор 0:0
Алания - Сочи 1:1 Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1
Чайка
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Чайка - Балтика 0:1 Химик Дзержинск - Чайка 0:3 Уфа - Чайка 0:1 Чайка - Шинник 2:2
СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0 Чайка - Металлург Липецк 1:0

Результаты матчей

Сочи
Чайка

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сочи
Чайка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
4
2
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
1
5
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 6 0 10 - 4 24
2.
Торпедо Москва
 Заявка 12 5 7 0 19 - 11 22
3.
Урал
 Заявка 12 6 3 3 17 - 11 21
4.
Черноморец Нв
 Заявка 12 6 2 4 18 - 15 20
5.
Балтика
 Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
6.
Чайка
 Заявка 12 4 5 3 15 - 11 17
7.
Сочи
 Заявка 12 4 5 3 17 - 14 17
8.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
9.
Енисей
 Заявка 12 5 1 6 13 - 13 16
10.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 4 3 5 11 - 18 15
12.
Ротор
 Заявка 12 3 6 3 9 - 8 15
13.
Сокол
 Заявка 12 3 6 3 8 - 11 15
14.
КАМАЗ
 Заявка 12 4 2 6 11 - 9 14
15.
Алания
 Заявка 12 2 5 5 6 - 9 11
16.
Шинник
 Заявка 12 2 5 5 7 - 13 11
17.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
18.
Тюмень
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Нефтехимик
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 14 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
8.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
10.
Сокол
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
11.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
12.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
13.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
14.
Шинник
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
15.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Уфа
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
2.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
3.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
4.
Сочи
 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
5.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Балтика
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Чайка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
9.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
10.
Арсенал Тула
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
12.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
17.
Шинник
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 5
Енисей Ломакин Александр 4
Енисей Савельев Максим 4
Черноморец Нв Уридия Мераби 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Чайка Нестеров Александр 1 3
Тюмень Шавлохов Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Чайка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 43
    Сочи 88.4% (38)
    X 11.6% (5)
    Чайка 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
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    Прогнозы на матч Сочи - Чайка

    Исход игры
    Сочи
    88.4% (38)
    Ничья
    11.6% (5)
    Чайка
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    58.54% (24)
    Нет
    41.46% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    44.2% (19)
    2:0 Сочи
    25.6% (11)
    1:0 Сочи
    14% (6)
    1:1 Ничья
    11.6% (5)
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