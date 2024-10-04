Тур: 13.
История личных встреч
Сочи
Чайка
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Мартин
|5
|0.42
|Барт Руслан
|3
|0.25
|Писарский Владимир
|3
|0.25
|Кожемякин Олег
|2
|0.17
|Марсело Алвеш
|2 (1)
|0.17
|Гуарирапа Сауль
|1
|0.08
|Мелёшин Павел
|1
|0.08
Чайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Владислав
|3
|0.25
|Хохлачёв Александр
|3
|0.25
|Янов Данила
|2
|0.17
|Библик Станислав
|2
|0.17
|Маляров Никита
|1
|0.08
|Нестеров Александр
|1
|0.08
|Бамматгереев Муслим
|1
|0.08
|Кожедуб Святослав
|1 (1)
|0.08
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсело Алвеш
|4
|0
|Заика Кирилл
|2
|1
|Крамарич Мартин
|3
|0
|Начо Сааведра
|3
|0
|Бурмистров Никита
|2
|0
|Суслов Кирилл
|2
|0
|Гуарирапа Сауль
|2
|0
|Сафронов Илья
|0
|1
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
|Кравцов Кирилл
|1
|0
|Барт Руслан
|1
|0
Чайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нестеров Александр
|3
|1
|Хохлачёв Александр
|4
|0
|Маляров Никита
|2
|0
|Кармаев Никита
|2
|0
|Ивашин Андрей
|1
|0
|Янов Данила
|1
|0
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0
|Штепа Михаил
|1
|0
|Евдокимов Андрей
|1
|0
|Арбузов Ярослав
|1
|0
|Зарыпбеков Эльдияр
|1
|0
|Козаченко Олег
|1
|0
Результаты матчей
Сочи
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Чайка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Чайка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
10
10
Сочи
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Чайка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
2
20%
1
10%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
1
10%
3
30%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
3
30%
1
10%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
4
57%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
4
24%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
18%
4
29%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
5
29%
29%
2
14%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
2
17%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
2
14%
5
42%
61-75
3
21%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Торпедо Москва - Сочи 2:2 Кубань Холдинг - Сочи 0:5 Сокол - Сочи 1:1 Сочи - Ротор 0:0
Алания - Сочи 1:1 Сочи - Тюмень 3:0 Уфа - Сочи 3:4 Енисей - Сочи 1:0 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Сочи - Балтика 1:1 Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1
Чайка
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Чайка - Балтика 0:1 Химик Дзержинск - Чайка 0:3 Уфа - Чайка 0:1 Чайка - Шинник 2:2
СКА-Хабаровск - Чайка 1:0 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0 Чайка - Металлург Липецк 1:0
Результаты матчей
Сочи
Чайка
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сочи
Чайка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
42
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
34
15
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
57
57
210
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|10 - 4
|24
|2.
|Заявка
|12
|5
|7
|0
|19 - 11
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 11
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 15
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|6.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 13
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 18
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|8 - 11
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 9
|14
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|6 - 9
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|7 - 2
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 6
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|2.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Сочи
|Крамарич Мартин
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Енисей
|Савельев Максим
|4
|Черноморец Нв
|Уридия Мераби
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Чайка
|Нестеров Александр
|1 3
|Тюмень
|Шавлохов Давид
|1 3
Прогнозы на матч Сочи - Чайка
Исход игры
Сочи
88.4% (38)
Ничья
11.6% (5)
Чайка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.34% (19)
Меньше
53.66% (22)
Обе команды забьют
Да
58.54% (24)
Нет
41.46% (17)
Популярный счёт
2:1 Сочи
44.2% (19)
2:0 Сочи
25.6% (11)
1:0 Сочи
14% (6)
1:1 Ничья
11.6% (5)
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