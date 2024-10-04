Тур: 13.
Позже
История личных встреч
Балтика
Нефтехимик
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
13 матчей
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
7.7%
84.6%
7.7%
1 победа 11 ничьих 1 победа
Второй тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.57
0.33
Среднее время на гол
157
270
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.43
Среднее время на гол
180
210
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
0.54
0.38
Тотал матчей
2.5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
167
234
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Алекс II
|3 (2)
|0.25
|Эльдарушев Абу-Саид
|2
|0.17
|Никишин Кирилл
|2
|0.17
|Лисакович Виталий
|2 (1)
|0.17
|Маляров Кирилл
|1
|0.08
|Пряхин Сергей
|1
|0.08
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джамилов Султан
|3
|0.25
|Шоркин Максим
|2
|0.17
|Алиев Саид
|2
|0.17
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0.17
|Магомедов Рашид
|1
|0.08
|Шильцов Константин
|1
|0.08
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аванесян Тигран
|4
|0
|Пряхин Сергей
|4
|0
|Петров Илья
|3
|0
|Андраде Кевин
|3
|0
|Гассама Натан
|2
|0
|Фернандес Алекс II
|2
|0
|Стефанович Илья
|1
|0
|Бориско Максим
|1
|0
|Саусь Владислав
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толстопятов Николай
|2
|1
|Ситдиков Марат
|3
|0
|Шоркин Максим
|2
|0
|Валиахметов Эдуард
|2
|0
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0
|Першин Матвей
|2
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Емельянов Данила
|1
|0
|Шильцов Константин
|1
|0
|Кахидзе Александр
|1
|0
|Родин Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Нефтехимик
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Балтика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Нефтехимик
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
9
Балтика
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Нефтехимик
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
3
60%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
1
9%
3
27%
76-90
Пропущено
10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
40%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Чайка - Балтика 0:1 Луки-Энергия - Балтика 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Балтика 2:1
Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3
Нефтехимик
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Композит - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0
Нефтехимик - Енисей 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Урал 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0
Результаты матчей
Балтика
Нефтехимик
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Балтика
Нефтехимик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
52
23
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
23
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
39
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|10 - 4
|24
|2.
|Заявка
|12
|5
|7
|0
|19 - 11
|22
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|17 - 11
|21
|4.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 15
|20
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|12 - 9
|20
|6.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|15 - 11
|17
|7.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|17 - 14
|17
|8.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 12
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|13 - 13
|16
|10.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 18
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 8
|15
|13.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|8 - 11
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 9
|14
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|6 - 9
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|7 - 13
|11
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|10 - 15
|10
|18.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|8 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|7 - 2
|18
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 6
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 4
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 6
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|2.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|3.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 5
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 12
|4
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 9
|2
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|5
|Сочи
|Крамарич Мартин
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Енисей
|Савельев Максим
|4
|Черноморец Нв
|Уридия Мераби
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|6
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Чайка
|Нестеров Александр
|1 3
|Тюмень
|Шавлохов Давид
|1 3
Прогнозы на матч Балтика - Нефтехимик
Исход игры
Балтика
89.4% (42)
Ничья
8.5% (4)
Нефтехимик
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
37.78% (17)
Меньше
62.22% (28)
Обе команды забьют
Да
46.67% (21)
Нет
53.33% (24)
Популярный счёт
2:1 Балтика
34% (16)
2:0 Балтика
29.8% (14)
1:0 Балтика
21.3% (10)
1:1 Ничья
8.5% (4)
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