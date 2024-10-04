  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 13.
Балтика
 
Позже
Нефтехимик
Прогнозы 47
Балтика 89.4% (42)
X 8.5% (4)
Нефтехимик 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
Нефтехимик
3.25
3.50
Реклама, pari.ru
4.80
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Балтика
Нефтехимик

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
85.7%
2 победы 6 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

13 матчей

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

7.7%
84.6%
7.7%
1 победа 11 ничьих 1 победа

Второй тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.57
0.33

Среднее время на гол

157
270

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.43

Среднее время на гол

180
210

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

0.54
0.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

167
234

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Алекс II 3 (2) 0.25
Эльдарушев Абу-Саид 2 0.17
Никишин Кирилл 2 0.17
Лисакович Виталий 2 (1) 0.17
Маляров Кирилл 1 0.08
Пряхин Сергей 1 0.08
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джамилов Султан 3 0.25
Шоркин Максим 2 0.17
Алиев Саид 2 0.17
Петров Максим Вячеславович 2 0.17
Магомедов Рашид 1 0.08
Шильцов Константин 1 0.08

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аванесян Тигран 4 0
Пряхин Сергей 4 0
Петров Илья 3 0
Андраде Кевин 3 0
Гассама Натан 2 0
Фернандес Алекс II 2 0
Стефанович Илья 1 0
Бориско Максим 1 0
Саусь Владислав 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толстопятов Николай 2 1
Ситдиков Марат 3 0
Шоркин Максим 2 0
Валиахметов Эдуард 2 0
Петров Максим Вячеславович 2 0
Першин Матвей 2 0
Алиев Саид 1 0
Емельянов Данила 1 0
Шильцов Константин 1 0
Кахидзе Александр 1 0
Родин Даниил 1 0

Результаты матчей

Балтика
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Нефтехимик
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Балтика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Нефтехимик
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
9
Балтика
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Нефтехимик
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
3
60%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
9%
1
9%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
3
27%
1
9%
61-75
1
9%
3
27%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
10%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
40%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
3
30%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Чайка - Балтика 0:1 Луки-Энергия - Балтика 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Торпедо Москва - Балтика 2:1
Балтика - Тюмень 2:1 Енисей - Балтика 1:2 Балтика - КАМАЗ 1:0 Ротор - Балтика 2:0 Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3
Нефтехимик
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Композит - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0
Нефтехимик - Енисей 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Урал 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0

Результаты матчей

Балтика
Нефтехимик

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Балтика
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
3
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 6 0 10 - 4 24
2.
Торпедо Москва
 Заявка 12 5 7 0 19 - 11 22
3.
Урал
 Заявка 12 6 3 3 17 - 11 21
4.
Черноморец Нв
 Заявка 12 6 2 4 18 - 15 20
5.
Балтика
 Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
6.
Чайка
 Заявка 12 4 5 3 15 - 11 17
7.
Сочи
 Заявка 12 4 5 3 17 - 14 17
8.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
9.
Енисей
 Заявка 12 5 1 6 13 - 13 16
10.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 4 3 5 11 - 18 15
12.
Ротор
 Заявка 12 3 6 3 9 - 8 15
13.
Сокол
 Заявка 12 3 6 3 8 - 11 15
14.
КАМАЗ
 Заявка 12 4 2 6 11 - 9 14
15.
Алания
 Заявка 12 2 5 5 6 - 9 11
16.
Шинник
 Заявка 12 2 5 5 7 - 13 11
17.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
18.
Тюмень
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Нефтехимик
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 14 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
8.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
10.
Сокол
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
11.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
12.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
13.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
14.
Шинник
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
15.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Уфа
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
2.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
3.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
4.
Сочи
 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
5.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Балтика
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Чайка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
9.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
10.
Арсенал Тула
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
12.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
17.
Шинник
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 5
Енисей Ломакин Александр 4
Енисей Савельев Максим 4
Черноморец Нв Уридия Мераби 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Чайка Нестеров Александр 1 3
Тюмень Шавлохов Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов 59 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 47
    Балтика 89.4% (42)
    X 8.5% (4)
    Нефтехимик 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    Нефтехимик
    3.25
    3.50
    Реклама, pari.ru
    4.80
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Балтика - Нефтехимик онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Балтика - Нефтехимик

    Исход игры
    Балтика
    89.4% (42)
    Ничья
    8.5% (4)
    Нефтехимик
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.78% (17)
    Меньше
    62.22% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    46.67% (21)
    Нет
    53.33% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Балтика
    34% (16)
    2:0 Балтика
    29.8% (14)
    1:0 Балтика
    21.3% (10)
    1:1 Ничья
    8.5% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Балтика
    Нефтехимик
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный