Бидструпа оставили одного в центре штрафной сейчас, ему покатили мяч от лицевой, но пробил он как-то бесхитростно. Вратарь оказался на месте, сумев купировать угрозу!

Конате получил повреждение после того, как врезался в голкипера, желая пробить головой.

Ещё один момент был у Конате, но на этот раз он не сумел замкнуть прострел.

"Брест" сейчас в центре поля контролирует мяч, не желая продвигаться вперёд. Лучше контроль над мячом, чем быстрая контратака.

"Брест" осмелел, перешёл в атаку. Сима и Ажорк в чужой штрафной боролись за возможность пробить по воротам, только никто не смог добраться нормально до мяча.

Пёнтковски грамотно отработал в обороне, не дав сопернику дотянуться до мяча. Пришлось заново собираться с мыслями "Бресту".

Передача в штрафную издали, никого из футболистов "Бреста" там не было. Ажорк не поверил в возможность такого перевода ко вратарской.

Айдара подключился к атаке сейчас, но в центре поля его остановили не по правилам - сбили дыхание. Обошлось без помощи медиков, Массадио продолжит матч.

Дедич взял игру на себя, снова пошёл по центру на чужие ворота и пробил. В этот раз можно было сделать передачу, но уверенность Амара - это уверенность Амара. От ворот.

Без ворот стали играть команды в эти минуты. Довольно много борьбы, потерь, но не конструктива.

Два момента для удара по воротам сейчас имели хозяева поля. Оба раза получилось купировать эти эпизоды. Не будет ли сейчас ответа?

Будет! Сима снова набрал бешеную скорость по центру, Ажорк сделал ему передачу в штрафную, но Абдалла в этот раз пробил мимо ворот.

Вторым темпом пробовал накатить сейчас "Брест", завершилось всё потерей мяча на подходе к штрафной площади.

28' Конате высказывает претензии своему партнёру, который сделал не лучший пас. Камара успел накрыть Карима после того, как ему был сделан пас.

27' Айдара получил жёлтую карточку, потому что в нападении решил до конца отыграть, въехав ногой в соперника. Заслуженно всё.

25' А ведь у австрийцев был неплохой момент у чужих ворот, нужно было лишь дорожить мячом, а не останавливаться после неудачной атаки.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! СИМА!!! Сима вырвался на рандеву с голкипером, увидел, что на перерез бежал защитник, и вовремя пробил мимо голкипера. А в центре поля от боковой линии ему пас в центр на ход дал Ажорк. Потрясающая передача!

23' Моргалла вовремя расстался с мячом на своей половине поля, не дав сопернику довести прессинг до победы.

22' Угловой заработали хозяева. Даги подал на ближнюю, защитники "Бреста" были на месте, всё купировали.

20' В последнее время на поле очень много контактной борьбы, а вот красивых действий не стало. Команды что-то точно чувствуют, градус игры растёт.

19' Глоч получил жёлтую карточку за то, что пошёл до конца в борьбе за мяч, едва не нанеся травму оппоненту.

18' Атакует пока только "Зальцбург", а вот "Брест", что активно начал, лишь обороняется, не думает о том, чтобы преодолеть центр поля.