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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 2.
Ред Булл Зальцбург
0:1
Первый тайм
Брест

Ход матча

24'
0:1
Сима Абдалла
Прогнозы 124
Ред Булл Зальцбург 78.2% (97)
X 16.1% (20)
Брест 5.6% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ред Булл Зальцбург
Ничья
Брест
3.80
3.95
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Ред Булл Зальцбург
Брест

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сима Абдалла 2 1
Маньетти Уго 1 0.5
Ажорк Людовик 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ажорк Людовик 1 0
Камара Махди 1 0
Сима Абдалла 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Ред Булл Зальцбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5
Брест
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1
Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Брест

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брест
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Спарта Прага
 1:1 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
4.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
10.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
12.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
14.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
15.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
16.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
19.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
20.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
21.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
22.
Штутгарт
 1:1 2 0 1 1 2 - 4 1
23.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
28.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 0:1 2 0 0 2 0 - 4 0
33.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 1 1 0 0 9 - 2 3
2.
Селтик
 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Спарта Прага
 1:1 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ювентус
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Реал Мадрид
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Спортинг Л
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Атлетико М
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Брест
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Монако
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
ПСЖ
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Аталанта
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Болонья
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Манчестер Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Штутгарт
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Байер Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Астон Вилла
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Боруссия Д
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ливерпуль
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Арсенал
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Интер Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
24.
РБ Лейпциг
 0 0 0 0 0 - 0 0
25.
Штурм Грац
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Црвена Звезда
 1 0 0 1 1 - 2 0
27.
Жирона
 0 0 0 0 0 - 0 0
28.
ПСВ
 0 0 0 0 0 - 0 0
29.
Милан
 1 0 0 1 1 - 3 0
30.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
31.
Брюгге
 1 0 0 1 0 - 3 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
33.
Янг Бойз
 1 0 0 1 0 - 3 0
34.
Слован Братислава
 0 0 0 0 0 - 0 0
35.
Фейеноорд
 1 0 0 1 0 - 4 0
36.
Динамо Загреб
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Астон Вилла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Боруссия Д
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Ливерпуль
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Бенфика
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Брест
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Спарта Прага
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Арсенал
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Интер Милан
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Шахтёр Донецк
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Бавария
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Селтик
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ювентус
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетико М
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Аталанта
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Болонья
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Барселона
 1 0 0 1 1 - 2 0
23.
РБ Лейпциг
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Штурм Грац
 1 0 0 1 1 - 2 0
25.
Црвена Звезда
 0 0 0 0 0 - 0 0
26.
Жирона
 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
ПСВ
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Штутгарт
 1:1 1 0 0 1 1 - 3 0
29.
Милан
 0 0 0 0 0 - 0 0
30.
Лилль
 1 0 0 1 0 - 2 0
31.
Брюгге
 0 0 0 0 0 - 0 0
32.
Ред Булл Зальцбург
 0:1 1 0 0 1 0 - 3 0
33.
Янг Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
34.
Слован Братислава
 1 0 0 1 1 - 5 0
35.
Фейеноорд
 0 0 0 0 0 - 0 0
36.
Динамо Загреб
 1 0 0 1 2 - 9 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 4
Спарта Прага Кайринен Каан 2
Бавария Олисе Майкл 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Брест Сима Абдалла 2
Весь список

Топ нарушителей
Штурм Грац Лавале Димитри 1 1
Лилль Гомес Анхель 1 1
Барселона Гарсия Эрик 1
Шахтёр Донецк Степаненко Тарас 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв!
  • 45'
    "Брест" осмелел, перешёл в атаку. Сима и Ажорк в чужой штрафной боролись за возможность пробить по воротам, только никто не смог добраться нормально до мяча.
  • 45'
    "Брест" сейчас в центре поля контролирует мяч, не желая продвигаться вперёд. Лучше контроль над мячом, чем быстрая контратака.
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минут добавил арбитр.
  • 44'
    Ещё один момент был у Конате, но на этот раз он не сумел замкнуть прострел. 
  • Травма, повреждение
    43'
    Конате получил повреждение после того, как врезался в голкипера, желая пробить головой.
  • Опасный момент
    41'
    Бидструпа оставили одного в центре штрафной сейчас, ему покатили мяч от лицевой, но пробил он как-то бесхитростно. Вратарь оказался на месте, сумев купировать угрозу!
  • 40'
    Вторым темпом пробовал накатить сейчас "Брест", завершилось всё потерей мяча на подходе к штрафной площади. 
  • Опасный момент
    38'
    Будет! Сима снова набрал бешеную скорость по центру, Ажорк сделал ему передачу в штрафную, но Абдалла в этот раз пробил мимо ворот.
  • 36'
    Два момента для удара по воротам сейчас имели хозяева поля. Оба раза получилось купировать эти эпизоды. Не будет ли сейчас ответа?
  • 35'
    Без ворот стали играть команды в эти минуты. Довольно много борьбы, потерь, но не конструктива.
  • 33'
    Дедич взял игру на себя, снова пошёл по центру на чужие ворота и пробил. В этот раз можно было сделать передачу, но уверенность Амара - это уверенность Амара. От ворот.
  • Фол, нарушение
    32'
    Айдара подключился к атаке сейчас, но в центре поля его остановили не по правилам - сбили дыхание. Обошлось без помощи медиков, Массадио продолжит матч.
  • 30'
    Передача в штрафную издали, никого из футболистов "Бреста" там не было. Ажорк не поверил в возможность такого перевода ко вратарской.
  • 29'
    Пёнтковски грамотно отработал в обороне, не дав сопернику дотянуться до мяча. Пришлось заново собираться с мыслями "Бресту".
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    • Фол, нарушение
      28'
      Конате высказывает претензии своему партнёру, который сделал не лучший пас. Камара успел накрыть Карима после того, как ему был сделан пас.
    • Желтая карточка
      27'
       Айдара получил жёлтую карточку, потому что в нападении решил до конца отыграть, въехав ногой в соперника. Заслуженно всё.
    • 25'
      А ведь у австрийцев был неплохой момент у чужих ворот, нужно было лишь дорожить мячом, а не останавливаться после неудачной атаки.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! СИМА!!! Сима вырвался на рандеву с голкипером, увидел, что на перерез бежал защитник, и вовремя пробил мимо голкипера. А в центре поля от боковой линии ему пас в центр на ход дал Ажорк. Потрясающая передача!
    • 23'
      Моргалла вовремя расстался с мячом на своей половине поля, не дав сопернику довести прессинг до победы.
    • Угловой
      22'
      Угловой заработали хозяева. Даги подал на ближнюю, защитники "Бреста" были на месте, всё купировали.
    • 20'
      В последнее время на поле очень много контактной борьбы, а вот красивых действий не стало. Команды что-то точно чувствуют, градус игры растёт. 
    • Желтая карточка
      19'
      Глоч получил жёлтую карточку за то, что пошёл до конца в борьбе за мяч, едва не нанеся травму оппоненту. 
    • 18'
      Атакует пока только "Зальцбург", а вот "Брест", что активно начал, лишь обороняется, не думает о том, чтобы преодолеть центр поля.
    • Опасный момент
      17'
      Какая классная атака по центру! Дедич по центру протащил мяч до чужой штрафной, не стал входить в неё, а издали пробил по воротам! Чуть-чуть пониже бы - вратарь точно не дотянулся, а так - выше ворот.
    • Желтая карточка
      16'
      Ле Кардинал получил жёлтую карточку за срыв атаки. Разозлились хозяева поля, стараются они сейчас склонить всё же чашу весов в свою сторону. 
    • Офсайд
      15'
      Ещё одна быстрая атака со стороны хозяев поля, боковой арбитр зафиксировал офсайд.
    • Видеоповтор
      13'
      Гол отменили! Рефери определил, что был офсайд в том эпизоде. Очень странно, ни один из повторов не дал нам понимания этого момента. НО ГОЛА НЕТ!
    • Видеоповтор
      11'
      Арбитра пригласили посмотреть повтор. Зачем?
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! КОНАТЕ!!! Последовала подача углового, мяч прилетел к Конате, который пробил по диагонали. Эдимилсон был на пути мяча, но сделать ничего не смог.

      ВЗЯТИЕ ВОРОТ ОТМЕНЕНО.
    • Угловой
      9'
      Дедич пошёл вдоль линии штрафной, а потом эффектно сделал передачу на Бидструпа, что бил с угла вратарской. Пришлось голкиперу вступить в игру, угловой заработали хозяева.
    • 8'
      Провели свою первую атаку хозяева поля, до удара по воротам не дошло дело. Правда активность была, просто зафиксируем это.
    • 7'
      Сима пошёл в грубый стык на фланге, но всё же сыграл в мяч. Игроки "Зальцбурга" пока не торопятся вперёд, очень боятся контратак оппонента.
    • Травма, повреждение
      6'
      Дель Кастильо сейчас получил толчок в спину от Байду, после этого пострадавшему оказали помощь врачи. Всё в порядке с ним, продолжит игру после паузы.
    • Фол, нарушение
      4'
      Бидструпу пришлось нарушить правила на своём правом фланге, атака "Бреста" была сорвана.
    • 2'
      Байду увидел, что его попытаются прессинговать у штрафной площади, поэтому немедленно перевёл мяч на фланг, где его партнёр был свободен.
    • 1'
      Игроки "Бреста" пока владеют мячом, но не торопятся продвигаться вперёд - на чужие ворота. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Добрый день, уважаемые поклонники большого еврокубкового футбола! Время второго тура, а это значит, что уже есть какая-никакая интрига! Верим, что никому скучно не будет. Комментировать встречу для вас будет Анастасия Стульчикова.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится ничьей.
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    Прогнозы 124
    Ред Булл Зальцбург 78.2% (97)
    X 16.1% (20)
    Брест 5.6% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ред Булл Зальцбург
    Ничья
    Брест
    3.80
    3.95
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    4.67
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 0:1 Брест

    Исход игры
    Ред Булл Зальцбург
    78.2% (97)
    Ничья
    16.1% (20)
    Брест
    5.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.93% (66)
    Меньше
    41.07% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Ред Булл Зальцбург
    36.3% (45)
    1:1 Ничья
    12.9% (16)
    2:0 Ред Булл Зальцбург
    11.3% (14)
    1:0 Ред Булл Зальцбург
    11.3% (14)
    3:1 Ред Булл Зальцбург
    9.7% (12)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    4:1 Ред Булл Зальцбург
    1.6% (2)
    0:1 Брест
    1.6% (2)
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