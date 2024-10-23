1:0
Перерыв
0'
1:0
22' ГолДейверсон Силва
26' Желтая карточкаКолидио Факундо
43' Желтая карточкаБустос Фабрисио
Ход матча
22'
1:0
26'
43'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
23
Франко
Алан
18
Вера
Фаусто
17
Диас
Пауло
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
-
17 Igor Gomes
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Атлетико Минейро
Ривер Плейт
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|6
|0.55
|Дейверсон Силва
|3
|0.27
|Скарпа Густаво
|3
|0.27
|Педриньо II
|2
|0.18
|Халк Живанилдо
|1
|0.09
|Батталья Родриго
|1
|0.09
|Арана Гильерме
|1
|0.09
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0.09
|Alisson Santana
|1
|0.09
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|6
|0.55
|Колидио Факундо
|3
|0.27
|Песселья Херман
|1
|0.09
|Диас Пауло
|1
|0.09
|Фонсека Николас
|1
|0.09
|Солари Пабло
|1
|0.09
|Симон Сантьяго
|1
|0.09
|Боселли Себастьян
|1
|0.09
|Эчеверри Клаудио
|1
|0.09
|Мастантуоно Франко
|1
|0.09
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франко Алан
|4
|0
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Халк Живанилдо
|2
|0
|Паулиньо Жозе
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Арана Гильерме
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Батталья Родриго
|1
|0
|Дейверсон Силва
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Brahian Palacios
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Пауло
|3
|1
|Борха Мигель
|3
|0
|Колидио Факундо
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Армани Франко
|2
|0
|Акунья Маркос
|1
|0
|Альендро Родриго
|1
|0
|Фонсека Николас
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
|Эчеверри Клаудио
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
3
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
9
Атлетико Минейро
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Ривер Плейт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
8%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
3
38%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
18
17
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 0
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
4
22%
6
35%
76-90
Пропущено
8
5
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
2
40%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2
Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Ривер Плейт
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
7 раз 70%
1
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
55
73
37
28
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|9
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|6
|Сан-Паулу
|Кальери Хонатан
|5
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|1 5
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 4
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 4
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|5
|Серро Портеньо
|Christian Baez
|1 3