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  2. Матчи
  3. Кубок Либертадорес 2024
Атлетико Минейро
1:0
Перерыв
Ривер Плейт
0'
1:0
22' Гол
Дейверсон Силва
26' Желтая карточка
Колидио Факундо
43' Желтая карточка
Бустос Фабрисио
22
Эверсон
2
Лянко
Войнович
21
Батталья
Родриго
8
Алонсо
Хуниор
6
Скарпа
Густаво
23
Франко
Алан
18
Вера
Фаусто
13
Арана
Гильерме
7
Халк
Живанилдо
9
Дейверсон
Силва
10
Паулиньо
Жозе
1
Армани
Франко
14
Пирес
Леандро
6
Песселья
Херман
17
Диас
Пауло
16
Бустос
Фабрисио
24
Акунья
Маркос
31
Симон
Сантьяго
4
Фонсека
Николас
26
Фернандес
Игнасио
9
Борха
Мигель
11
Колидио
Факундо
Атлетико Минейро
3-4-3
Ривер Плейт
5-3-2

История личных встреч

Атлетико Минейро
Ривер Плейт

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
3:0
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 6 0.55
Дейверсон Силва 3 0.27
Скарпа Густаво 3 0.27
Педриньо II 2 0.18
Халк Живанилдо 1 0.09
Батталья Родриго 1 0.09
Арана Гильерме 1 0.09
Де Лара Фукс Бруно 1 0.09
Alisson Santana 1 0.09
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 6 0.55
Колидио Факундо 3 0.27
Песселья Херман 1 0.09
Диас Пауло 1 0.09
Фонсека Николас 1 0.09
Солари Пабло 1 0.09
Симон Сантьяго 1 0.09
Боселли Себастьян 1 0.09
Эчеверри Клаудио 1 0.09
Мастантуоно Франко 1 0.09

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Франко Алан 4 0
Варгас Эдуардо 2 0
Халк Живанилдо 2 0
Паулиньо Жозе 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Арана Гильерме 2 0
Отавио II 2 0
Батталья Родриго 1 0
Дейверсон Силва 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Brahian Palacios 1 0
Carlos Amaral 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Пауло 3 1
Борха Мигель 3 0
Колидио Факундо 3 0
Фернандес Игнасио 2 0
Армани Франко 2 0
Акунья Маркос 1 0
Альендро Родриго 1 0
Фонсека Николас 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Симон Сантьяго 1 0
Боселли Себастьян 1 0
Эчеверри Клаудио 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
3
Атлетико Минейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ривер Плейт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
9
Атлетико Минейро
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Ривер Плейт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
1
8%
1
13%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
3
38%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

18
17
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
2 Не забивали 0
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
4
22%
4
24%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
3
17%
1
6%
61-75
4
22%
6
35%
76-90

Пропущено

8
5
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
2
40%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Васко да Гама - Атлетико Минейро 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гремио 2:1 Атлетико Минейро - Витория 2:2
Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 2:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 3:0 Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:0 Байя - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Гремио - Атлетико Минейро 2:3 Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Ривер Плейт - ФК Юнайтед 2:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 1:1 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 1:1 Платенсе - Ривер Плейт 0:0
Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 0:2 Ривер Плейт - Коло-Коло 1:0 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:1 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 0:0 Ривер Плейт - Сармьенто 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Ривер Плейт - Ланус 2:2

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Ривер Плейт

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
7 раз 70%
1
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
4
1
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
7
3
3
7
2.5
2
8
3.5
1/8 финала
5 Гремио
7 Флуминенсе
1 Сан-Лоренсо Альмагро
2 Атлетико Минейро
3 Коло-Коло
1 Хуниор
1 Тальерес Кордоба
3 Ривер Плейт
4 Ботафого Рио-де-Жанейро
3 Палмейрас Сан-Паулу
0 Насьональ Монтевидео
2 Сан-Паулу
2 Фламенго
1 Боливар
4 Пеньяроль
1 Стронгест
1/4 финала
1 Флуминенсе
2 Атлетико Минейро
1 Коло-Коло
2 Ривер Плейт
6 Ботафого Рио-де-Жанейро
5 Сан-Паулу
0 Фламенго
1 Пеньяроль
1/2 финала
Атлетико Минейро
Ривер Плейт
Ботафого Рио-де-Жанейро
Пеньяроль
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 9
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 6
Сан-Паулу Кальери Хонатан 5
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 1 5
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 4
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 4
Пеньяроль Eduardo Darias 5
Серро Портеньо Christian Baez 1 3
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