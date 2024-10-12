Тур: 3.
1:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаРемеди Эрик
28' Желтая карточкаФеррейра Кристиан I
1:0
35' ГолSilvio Ulariaga
1:1
45' ГолГиай Агустин
58' Желтая карточкаFabricio Lopez
67' Желтая карточкаMateo Mendoza
1:1
90' Не забитый пенальтиFrancisco Fydriszewski
90'+65445
Ход матча
19'
35'
1:0
45'
1:1
58'
67'
90'
1728757800 > 1728158608
1728757800 < 1729368208
Прогноз на матч от Liveresult
25
Гомес
Гастон
22
Кампи
Гастон
37
Elias
Baez
17
Ирала
Элиан
80
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Хуан ПересПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
-
37 Elias BaezЗащитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Муньяин ИкерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Romagnoli
История личных встреч
Годой Крус
Сан-Лоренсо Альмагро
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
28 матчей
25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
0.79
1
Среднее время на гол
114
90
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.21
0.86
Среднее время на гол
74
105
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1
0.93
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
90
96
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|5 (1)
|0.29
|Daniel Barrea
|3
|0.18
|Vicente Poggi
|3
|0.18
|Silvio Ulariaga
|3 (1)
|0.18
|Facundo Altamira
|2
|0.12
|Абрего Гонсало
|2
|0.12
|Santino Andino Valencia
|1
|0.06
|Конечни Томас
|0
|0
|Nicolas Fernandez3
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Leguizamon
|2 (2)
|0.12
|Куэльо Алексис
|2
|0.12
|Ирала Элиан
|2
|0.12
|Гиай Агустин
|2
|0.12
|Муньяин Икер
|2 (1)
|0.12
|Кампи Гастон
|1
|0.06
|Таррагона Кристиан
|1
|0.06
|Бланко Себастьян
|1
|0.06
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.06
|Вомбергар Андрес
|1 (1)
|0.06
|Ремеди Эрик
|0
|0
|Nicolas Tripicchio
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Federico Rasmussen
|6
|0
|Lucas Arce
|6
|0
|Nicolas Fernandez3
|4
|0
|Bruno Sosa
|4
|0
|Pier Barrios
|2
|1
|Перейра Элиас
|3
|0
|Vicente Poggi
|3
|0
|Facundo Altamira
|3
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Лусиано Мартин
|2
|0
|Gaston Moreyra
|2
|0
|Daniel Barrea
|2
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
|Mateo Mendoza
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романа Джохан
|5
|0
|Кампи Гастон
|4
|0
|Браида Малком
|3
|0
|Ремеди Эрик
|3
|0
|Феррейра Кристиан I
|3
|0
|Бланко Себастьян
|2
|0
|Таррагона Кристиан
|2
|0
|Ариас Нахуэль
|2
|0
|Elias Baez
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Карлос Санчес
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Вомбергар Андрес
|1
|0
|Гомес Гастон
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Куэльо Алексис
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Diego Herazo
|1
|0
|Лухан Гонсало
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
|Ирала Элиан
|1
|0
|Fabricio Lopez
|1
|0
|Daniel Herrera
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
4
Годой Крус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
5
7
Годой Крус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сан-Лоренсо Альмагро
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
12
7
10 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
3
43%
16-30
5
42%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
40%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
11%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Забито
18
14
13 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
5
36%
16-30
6
33%
3
21%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
1
6%
3
21%
76-90
Пропущено
17
17
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
18%
3
18%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
3
18%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
5
29%
29%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1
Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1
Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1
Результаты матчей
Годой Крус
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
1:1
5 раз 56%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
7 раз 41%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
53
27
26
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
107
314
413
116
116
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Велес Сарсфилд
|Ромеро Брайан
|10 (2)
|Банфилд
|Milton Gimenez
|8 (1)
|Депортиво Риестра
|Jonathan Herrera1
|8
|Велес Сарсфилд
|Акино Клаудио
|7 (3)
|Бельграно
|Хара Франко
|7 (1)
|Унион Санта-Фе
|Пас Николас
|11
|Индепендьенте Ривадавия
|Паласиос Тьяго
|10
|Банфилд
|Cristian Nunez
|1 7
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|1 7
|Дефенса и Хустисия
|Сото Алексис
|1 6