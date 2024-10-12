  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 3.
Годой Крус
1:1
Конец матча
Сан-Лоренсо Альмагро
0'
19' Желтая карточка
Ремеди Эрик
28' Желтая карточка
Феррейра Кристиан I
1:0
35' Гол
Silvio Ulariaga
1:1
45' Гол
Гиай Агустин
58' Желтая карточка
Fabricio Lopez
67' Желтая карточка
Mateo Mendoza
1:1
90' Не забитый пенальти
Francisco Fydriszewski
90'+65445
1
Franco
Petroli
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
26
Mateo
Mendoza
21
Перейра
Элиас
32
Абрего
Гонсало
5
Bruno
Sosa
50
Хуан
Перес
II
27
Santino
Andino
Valencia
9
Silvio
Ulariaga
41
Facundo
Altamira
25
Гомес
Гастон
84
Fabricio
Lopez
22
Кампи
Гастон
4
Романа
Джохан
37
Elias
Baez
40
Соса
Сантьяго
17
Ирала
Элиан
7
Ezequiel
Cerutti
28
Куэльо
Алексис
80
Муньяин
Икер
77
Бустос
Науэль
Годой Крус
4-3-3
Сан-Лоренсо Альмагро
4-2-3-1

История личных встреч

Годой Крус
Сан-Лоренсо Альмагро

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
75%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

28 матчей

25%
28.6%
46.4%
7 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

21.4%
39.3%
39.3%
6 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

КПЛ
1:0
КПЛ
1:0
ЛП
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:0
С
3:2
С
1:0
С
0:5
ТМК
1:0
П
2:0
К
1:3
П
0:1
П
1:1
ТМК
0:1
П
2:1
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
0:0
П
3:0
ПА
2:0
ПА
0:2
ПА
2:2
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
1:2

Голы

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

0.79
1

Среднее время на гол

114
90

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.21
0.86

Среднее время на гол

74
105

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1
0.93

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

90
96

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 5 (1) 0.29
Daniel Barrea 3 0.18
Vicente Poggi 3 0.18
Silvio Ulariaga 3 (1) 0.18
Facundo Altamira 2 0.12
Абрего Гонсало 2 0.12
Santino Andino Valencia 1 0.06
Конечни Томас 0 0
Nicolas Fernandez3 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Leguizamon 2 (2) 0.12
Куэльо Алексис 2 0.12
Ирала Элиан 2 0.12
Гиай Агустин 2 0.12
Муньяин Икер 2 (1) 0.12
Кампи Гастон 1 0.06
Таррагона Кристиан 1 0.06
Бланко Себастьян 1 0.06
Феррейра Кристиан I 1 0.06
Вомбергар Андрес 1 (1) 0.06
Ремеди Эрик 0 0
Nicolas Tripicchio 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Rasmussen 6 0
Lucas Arce 6 0
Nicolas Fernandez3 4 0
Bruno Sosa 4 0
Pier Barrios 2 1
Перейра Элиас 3 0
Vicente Poggi 3 0
Facundo Altamira 3 0
Абрего Гонсало 2 0
Лусиано Мартин 2 0
Gaston Moreyra 2 0
Daniel Barrea 2 0
Braian Salvareschi 1 0
Salomon Rodriguez 1 0
Mateo Mendoza 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романа Джохан 5 0
Кампи Гастон 4 0
Браида Малком 3 0
Ремеди Эрик 3 0
Феррейра Кристиан I 3 0
Бланко Себастьян 2 0
Таррагона Кристиан 2 0
Ариас Нахуэль 2 0
Elias Baez 2 0
Ezequiel Cerutti 1 0
Карлос Санчес 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Вомбергар Андрес 1 0
Гомес Гастон 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Куэльо Алексис 1 0
Бустос Науэль 1 0
Diego Herazo 1 0
Лухан Гонсало 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Ирала Элиан 1 0
Fabricio Lopez 1 0
Daniel Herrera 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сан-Лоренсо Альмагро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
4
Годой Крус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

5
7
Годой Крус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Сан-Лоренсо Альмагро
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

12
7
10 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 12
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
3
43%
16-30
5
42%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
11%
2
29%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

18
14
13 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
5
36%
16-30
6
33%
3
21%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
3
17%
2
14%
61-75
1
6%
3
21%
76-90

Пропущено

17
17
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
3
18%
3
18%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
3
18%
5
29%
29%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
5
29%
29%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сармьенто 1:1
Годой Крус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Ланус - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Депортиво Риестра 4:1 Тигре - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Архентинос Хуниорс 1:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Годой Крус 1:1 Эль Порвенир - Годой Крус 0:4 Индепендьенте Ривадавия - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Институто Кордоба - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Банфилд 2:1 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 0:1
Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Тальерес Кордоба 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Тукуман 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Велес Сарсфилд 1:3 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо Альмагро 0:2 Прогресс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Чакарита Хуниорс 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сармьенто 0:1

Результаты матчей

Годой Крус
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

1:1
5 раз 56%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
7 раз 41%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
3
2
7
1.5
2
6
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
1
7
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
7
3
14
1.5
4
13
1
16
2.5
1
16
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 17 11 3 3 30 - 11 36
2.
Уракан
 17 8 7 2 19 - 9 31
3.
Тальерес Кордоба
 17 8 7 2 23 - 16 31
4.
Институто Кордоба
 17 8 4 5 23 - 14 28
5.
Унион Санта-Фе
 17 7 6 4 18 - 15 27
6.
Атлетико Тукуман
 17 7 5 5 18 - 18 26
7.
Расинг Авельянеда
 17 7 4 6 21 - 15 25
8.
Ривер Плейт
 17 6 7 4 20 - 12 25
9.
Бельграно
 17 6 7 4 21 - 19 25
10.
Депортиво Риестра
 17 7 3 7 19 - 21 24
11.
Бока Хуниорс
 17 6 6 5 20 - 17 24
12.
Химнасия Ла-Плата
 17 6 5 6 16 - 15 23
13.
Эстудиантес Ла-Плата
 17 6 5 6 18 - 17 23
14.
Годой Крус
 17 5 8 4 19 - 18 23
15.
Росарио Сентраль
 17 6 4 7 21 - 18 22
16.
Индепендьенте Авельянеда
 17 4 10 3 13 - 12 22
17.
Платенсе
 17 5 6 6 14 - 15 21
18.
Тигре
 17 5 6 6 21 - 22 21
19.
Индепендьенте Ривадавия
 17 5 5 7 11 - 17 20
20.
Ньюэллс Олд Бойз
 17 5 5 7 12 - 19 20
21.
Ланус
 17 4 8 5 19 - 24 20
22.
Архентинос Хуниорс
 17 5 4 8 11 - 17 19
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 17 5 4 8 20 - 26 19
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 17 4 6 7 15 - 18 18
25.
Сармьенто
 17 4 6 7 13 - 18 18
26.
Банфилд
 17 4 5 8 15 - 21 17
27.
Дефенса и Хустисия
 17 3 6 8 12 - 24 15
28.
Барракас Сентраль
 17 2 6 9 8 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 8 7 1 0 16 - 1 22
2.
Депортиво Риестра
 9 7 1 1 15 - 7 22
3.
Унион Санта-Фе
 9 6 2 1 12 - 4 20
4.
Уракан
 9 6 2 1 12 - 4 20
5.
Тальерес Кордоба
 8 5 3 0 11 - 4 18
6.
Ривер Плейт
 9 5 3 1 17 - 6 18
7.
Архентинос Хуниорс
 9 5 3 1 11 - 5 18
8.
Бельграно
 9 5 3 1 14 - 9 18
9.
Институто Кордоба
 8 5 2 1 14 - 5 17
10.
Расинг Авельянеда
 8 5 2 1 12 - 4 17
11.
Бока Хуниорс
 8 5 2 1 11 - 5 17
12.
Атлетико Тукуман
 9 5 2 2 12 - 9 17
13.
Ланус
 9 4 4 1 13 - 10 16
14.
Росарио Сентраль
 8 4 3 1 13 - 7 15
15.
Химнасия Ла-Плата
 9 4 2 3 10 - 6 14
16.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 7 - 8 14
17.
Годой Крус
 9 3 5 1 13 - 9 14
18.
Индепендьенте Авельянеда
 9 3 5 1 8 - 6 14
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 8 3 4 1 10 - 6 13
20.
Дефенса и Хустисия
 8 3 4 1 8 - 7 13
21.
Индепендьенте Ривадавия
 8 3 3 2 5 - 5 12
22.
Сармьенто
 9 3 3 3 6 - 6 12
23.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 3 1 4 10 - 14 10
24.
Банфилд
 8 2 4 2 11 - 9 10
25.
Тигре
 9 2 4 3 11 - 13 10
26.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 2 3 3 7 - 7 9
27.
Платенсе
 8 2 3 3 3 - 5 9
28.
Барракас Сентраль
 8 0 3 5 3 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Велес Сарсфилд
 9 4 2 3 14 - 10 14
2.
Тальерес Кордоба
 9 3 4 2 12 - 12 13
3.
Платенсе
 9 3 3 3 11 - 10 12
4.
Тигре
 8 3 2 3 10 - 9 11
5.
Уракан
 8 2 5 1 7 - 5 11
6.
Институто Кордоба
 9 3 2 4 9 - 9 11
7.
Эстудиантес Ла-Плата
 9 3 1 5 8 - 11 10
8.
Атлетико Тукуман
 8 2 3 3 6 - 9 9
9.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 3 3 6 - 9 9
10.
Годой Крус
 8 2 3 3 6 - 9 9
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 3 4 10 - 12 9
12.
Барракас Сентраль
 9 2 3 4 5 - 8 9
13.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 5 - 6 8
15.
Расинг Авельянеда
 9 2 2 5 9 - 11 8
16.
Индепендьенте Ривадавия
 9 2 2 5 6 - 12 8
17.
Бельграно
 8 1 4 3 7 - 10 7
18.
Ривер Плейт
 8 1 4 3 3 - 6 7
19.
Унион Санта-Фе
 8 1 4 3 6 - 11 7
20.
Росарио Сентраль
 9 2 1 6 8 - 11 7
21.
Банфилд
 9 2 1 6 4 - 12 7
22.
Бока Хуниорс
 9 1 4 4 9 - 12 7
23.
Сармьенто
 8 1 3 4 7 - 12 6
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 5 - 11 6
25.
Ланус
 8 0 4 4 6 - 14 4
26.
Депортиво Риестра
 8 0 2 6 4 - 14 2
27.
Дефенса и Хустисия
 9 0 2 7 4 - 17 2
28.
Архентинос Хуниорс
 8 0 1 7 0 - 12 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Велес Сарсфилд Ромеро Брайан 10 (2)
Банфилд Milton Gimenez 8 (1)
Депортиво Риестра Jonathan Herrera1 8
Велес Сарсфилд Акино Клаудио 7 (3)
Бельграно Хара Франко 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Унион Санта-Фе Пас Николас 11
Индепендьенте Ривадавия Паласиос Тьяго 10
Банфилд Cristian Nunez 1 7
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 1 7
Дефенса и Хустисия Сото Алексис 1 6
Весь список
  • 75'
    Хуан Перес II уходит с поля. Santiago Martinez выходит вместо него
  • 67'
    Матео Мендоса получил желтую карточку от судьи
  • 58'
    Fabricio Lopez получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 61'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 59'
    Ремеди Эрик сделал результативную передачу.
  • 59'
    Г О О О О Л - Гиай Агустин бьет в цель!
  • 35'
    Конечни Томас сделал результативную передачу.
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