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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:1
Второй тайм: 75'
Шахтёр Донецк
0'
22' Желтая карточка
Велетень Владислав
29' Желтая карточка
Боливар Джованни
36' Желтая карточка
Матвиенко Николай
43' Желтая карточка
Бондаренко Артём
47' Желтая карточка
Судаков Георгий
0:1
59' Гол в свои ворота
Красники Илир
31
Ivan
Pakholyuk
81
Yehor
Popravka
16
Красники
Илир
5
Бондаренко
Валерий
9
Цуриков
Андрей
20
Гагнидзе
Ника
7
Демченко
Александр
77
Алефиренко
Даниил
10
Ореховский
Павел
8
Велетень
Владислав
11
Боливар
Джованни
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
13
Педринью
XXV
8
Крыськив
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
11
Зубков
Александр
7
Эгиналдо
де
Соуза
Лемос
39
Невертон
Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:4
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.6

Среднее время на гол

108
150

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

3.4
2.17

Среднее время на гол

26
41

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

2
1.45

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
61

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.2
Третьяков Максим 2 0.2
Artem Husol 1 0.1
Боливар Джованни 0 0
Гагнидзе Ника 0 0
Алефиренко Даниил 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Судаков Георгий 7 (2) 0.78
Бондаренко Артём 4 0.44
Зубков Александр 3 0.33
Сикан Даниил 3 0.33
Матвиенко Николай 2 0.22
Траоре Лассина 1 0.11
Педриньо II 1 0.11
Крыськив Дмитрий 1 0.11
Невертон 1 0.11
Степаненко Тарас 1 0.11
Тобиас Винисиус 0 0
Кевин IV 0 0
Гомес Марлон 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуриков Андрей 3 0
Oleg Krivoruchko 3 0
Бондаренко Валерий 2 0
Боливар Джованни 2 0
Алефиренко Даниил 2 0
Велетень Владислав 2 0
Бурда Никита 1 0
Ореховский Павел 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Козик Эдуард 1 0
Ivan Pakholyuk 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матвиенко Николай 3 0
Кевин IV 3 0
Педринью Роша 2 0
Бондарь Валерий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Бондаренко Артём 1 0
Крыськив Дмитрий 1 0
Судаков Георгий 1 0
Тобиас Винисиус 1 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 1 0
Гомес Марлон 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Колос Ковалёвка
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Шахтёр Донецк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
14
Колос Ковалёвка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Шахтёр Донецк
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
17

Голы по времени матча

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
14
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
33%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
67%
2
14%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
23
1 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
1
20%
2
9%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
1
20%
3
13%
46-60
1
20%
6
26%
61-75
2
40%
4
17%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
3
30%
31-45
2
29%
2
20%
46-60
3
43%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1
Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0
Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
5
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
5
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
1
1
8
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 8 7 1 0 16 - 4 22
2.
Полесье
 8 6 2 0 18 - 6 20
3.
Александрия
 8 6 2 0 14 - 6 20
4.
Шахтёр Донецк
 1:0 9 6 1 2 26 - 9 19
5.
Рух Львов
 8 3 4 1 14 - 4 13
6.
Заря
 9 4 0 5 9 - 11 12
7.
ЛНЗ Черкасcы
 9 3 3 3 10 - 13 12
8.
Кривбасс
 8 3 2 3 7 - 9 11
9.
Черноморец Од
 9 3 1 5 5 - 9 10
10.
Карпаты
 9 2 3 4 10 - 14 9
11.
Верес
 9 2 3 4 9 - 13 9
12.
Ворскла
 9 2 3 4 9 - 14 9
13.
Колос Ковалёвка
 0:1 10 1 5 4 5 - 8 8
14.
ФК Левый Берег
 9 2 1 6 4 - 12 7
15.
Оболонь
 9 1 2 6 4 - 20 5
16.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Полесье
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Динамо Киев
 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Александрия
 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 1 1 7 - 5 10
5.
Шахтёр Донецк
 1:0 4 3 0 1 14 - 4 9
6.
Черноморец Од
 6 3 0 3 4 - 6 9
7.
Рух Львов
 3 2 1 0 8 - 0 7
8.
Заря
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Колос Ковалёвка
 0:1 6 1 3 2 2 - 3 6
10.
Верес
 7 1 3 3 7 - 11 6
11.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Оболонь
 5 1 2 2 4 - 9 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 4 4 0 0 10 - 2 12
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Шахтёр Донецк
 1:0 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Кривбасс
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Заря
 5 2 0 3 4 - 6 6
7.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
8.
Ворскла
 6 1 2 3 7 - 9 5
9.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
10.
ФК Левый Берег
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Колос Ковалёвка
 0:1 4 0 2 2 3 - 5 2
14.
ЛНЗ Черкасcы
 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
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Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (3)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Кривбасс Бизимана Джихад 4
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Шахтёр Донецк
6.00
6.20
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