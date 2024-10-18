Тур: 10. Стадион: Колос.
0:1
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаВелетень Владислав
29' Желтая карточкаБоливар Джованни
36' Желтая карточкаМатвиенко Николай
43' Желтая карточкаБондаренко Артём
47' Желтая карточкаСудаков Георгий
0:1
59' Гол в свои воротаКрасники Илир
90' Желтая карточкаКариока Силва
90'+5
Ход матча
29'
43'
47'
59'
0:1
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Мисак РоманВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Artem Husol
-
-
Главный тренер: Oleksandr Pozdeiev
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 ПедриньюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 НевертонНападающий
- Запасные игроки
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
-
30 Гомес МарлонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 ПедриньоНападающий
-
37 КевинНападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
-
Главный тренер: Пушич Марино
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
200%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.6
Среднее время на гол
108
150
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
3.4
2.17
Среднее время на гол
26
41
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
2
1.45
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
61
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|2
|0.2
|Третьяков Максим
|2
|0.2
|Artem Husol
|1
|0.1
|Боливар Джованни
|0
|0
|Гагнидзе Ника
|0
|0
|Алефиренко Даниил
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Судаков Георгий
|7 (2)
|0.78
|Бондаренко Артём
|4
|0.44
|Зубков Александр
|3
|0.33
|Сикан Даниил
|3
|0.33
|Матвиенко Николай
|2
|0.22
|Траоре Лассина
|1
|0.11
|Педриньо II
|1
|0.11
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.11
|Невертон
|1
|0.11
|Степаненко Тарас
|1
|0.11
|Тобиас Винисиус
|0
|0
|Кевин IV
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуриков Андрей
|3
|0
|Oleg Krivoruchko
|3
|0
|Бондаренко Валерий
|2
|0
|Боливар Джованни
|2
|0
|Алефиренко Даниил
|2
|0
|Велетень Владислав
|2
|0
|Кариока Силва
|1
|0
|Бурда Никита
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Гагнидзе Ника
|1
|0
|Козик Эдуард
|1
|0
|Ivan Pakholyuk
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матвиенко Николай
|3
|0
|Кевин IV
|3
|0
|Педринью Роша
|2
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Бондаренко Артём
|1
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Тобиас Винисиус
|1
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|0
|Гомес Марлон
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Колос Ковалёвка
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Шахтёр Донецк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
14
Колос Ковалёвка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Шахтёр Донецк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
17
Голы по времени матча
Забито
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
14
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
33%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
67%
2
14%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
23
1 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
1
17%
2
9%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
2
33%
3
13%
46-60
1
17%
6
26%
61-75
2
33%
4
17%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
2
29%
3
27%
46-60
3
43%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Колос Ковалёвка - ФК Левый Берег 0:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1
Александрия - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0
Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
5
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
3 раза 33%
5
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
81
19
54
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (3)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|4
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|3